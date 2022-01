„Sehr ernste Lage“: Treffen zwischen Schweden, Finnland und der NATO

In Brüssel trifft sich NATO-Generalsekretär mit den Außenministern Schwedens und Finnlands. Thema ist die Ukraine-Krise. In Stockholm ist man überzeugt, dass es sich um eine sehr „ernste Lage“ handelt. Die Stockholmer Börse brach daraufhin ein.

Am Montag treffen sich die Außenministerin Schwedens Ann Linde und ihr finnischer Amtskollege Pekka Haavisto mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel, um die Entwicklung in der Ukraine-Krise zu besprechen. Schwedischen Journalisten sagte Linde: