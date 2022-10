Selbst nach Millionen von Todesfällen durch den Impfstoff planen 49 % der Amerikaner, sich in diesem Winter gegen Grippe impfen zu lassen

Die von den Konzernen kontrollierten Medien beklagen, dass nicht einmal 50 Prozent der Amerikaner sich dieses Jahr gegen die saisonale Grippe impfen lassen wollen. Wir hingegen sind überrascht, dass sich nach all den Enthüllungen über Verletzungen und Todesfälle durch Impfungen überhaupt jemand impfen lassen will.

Man sollte meinen, dass nach den Ereignissen der letzten Jahre mehr Menschen allen Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, aber die Realität sieht so aus, dass etwa die Hälfte des Landes nicht bereit ist, zu lernen und sich zu ändern – zu ihrem eigenen Schaden.

CNBC regt sich darüber auf, dass laut einer Umfrage der National Foundation for Infectious Diseases (NFID) nur 49 Prozent der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten planen, sich in dieser Saison gegen Grippe impfen zu lassen.

Die gefälschten Finanznachrichten, die routinemäßig für Big Pharma werben, beklagen die Tatsache, dass 20 Prozent der Personen, die als „höheres Risiko“ für grippebedingte Komplikationen gelten, dieses Jahr auf die Impfung verzichten.

Dieser Autor findet diese Tatsache ermutigend, denn sie zeigt, dass zumindest einige Menschen aufwachen – und das ist gut so! Was den Rest betrifft, so kann man Dummheit offenbar nicht heilen.

Die Amerikaner werden der „Impfstoffe“ von Big Pharma müde

Rochelle Walensky von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meldete sich auf der jüngsten NFID-Konferenz zu Wort, um zu behaupten, dass die Grippeimpfung nach wie vor der beste Weg ist, sich und seine Familie vor der Grippe zu schützen“, und tat so, als ob jemand mit einem Gehirn sie noch ernst nehmen würde.

Nach Angaben von CNBC stimmen fast 70 Prozent der Amerikaner dieser Aussage zu, wenngleich weit weniger bereit sind, sich dieses Jahr impfen zu lassen. Nur etwa 70 Prozent dieser 70 Prozent wollen sich noch impfen lassen, was die Finanzindustrie und ihre Pharmapartner beunruhigt.

Big Pharma ist ein Goldesel, falls Sie das noch nicht wussten. Ein großer Prozentsatz der Finanzmittel des Staates wird über die Pharmaindustrie abgewickelt, die ein Gift nach dem anderen für teures Geld herstellt und es „Medizin“ nennt.

Die Tatsache, dass sich dieses Jahr weit weniger Menschen gegen Grippe impfen lassen wollen, bedeutet, dass weniger Geld in die Kassen der Hersteller von Grippeimpfstoffen fließen wird. Das können die Machthaber einfach nicht zulassen.

CNBC hingegen feiert die Behauptung, dass etwa 58 Prozent der Amerikaner in dieser Grippesaison immer noch eine Maske tragen wollen – obwohl Masken die Ausbreitung von Krankheiten nicht verhindern.

Laut dem gefälschten Finanznachrichtenportal glauben 41 Prozent derjenigen, die sich dieses Jahr nicht gegen Grippe impfen lassen wollen, dass die Injektionen „nicht hervorragend funktionieren“, während 39 Prozent über mögliche Nebenwirkungen besorgt sind.

Achtundzwanzig Prozent geben an, noch nie eine Grippeimpfung erhalten zu haben, während 24 Prozent befürchten, aufgrund der Impfung Grippesymptome zu entwickeln, was häufig vorkommt.

Einer von fünf Amerikanern, die keine Grippeimpfung wollen, sagt, dass die Grippe keine so ernste Krankheit ist, dass sie eine Injektion rechtfertigt.

Ein weiterer Grund, über den CNBC spekuliert, ist, dass Menschen, die sich für die sogenannte „Omikron-spezifische“ Version des Covid-Boosters entschieden haben, sich nicht auch noch eine Grippeimpfung geben lassen wollen, weil es gefährlich sein könnte, beide Injektionen auf einmal zu erhalten.

CNBC besteht natürlich darauf, dass Grippeschutzimpfungen „sicher und wirksam“ sind, nur weil die CDC dies „bestätigt“. Walensky fügte hinzu, dass, selbst wenn jemand durch eine Grippeimpfung krank wird oder sich verletzt, „die meisten dieser Fälle wirklich recht schnell abklingen“.

„Leute, sagt einfach NEIN zu allen Impfstoffen“, schrieb ein Kommentator bei Natural News.