Sepsis kann für 20 % der Todesfälle weltweit verantwortlich sein

Nach der bisher umfassendsten globalen Analyse ist die Sepsis jährlich für 20 % der Todesfälle weltweit verantwortlich. Wie können Sie sich schützen?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Sepsis ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der durch eine systemische Infektion ausgelöst wird, die den Körper zu einer Überreaktion und einer übermäßigen und äußerst schädlichen Immunreaktion veranlasst

Wenn sie nicht umgehend diagnostiziert und behandelt wird, kann eine Sepsis schnell zu Multiorganversagen und Tod führen. In den USA erkranken jedes Jahr 1,7 Millionen Erwachsene an Sepsis, und fast 270.000 sterben an den Folgen

Laut der bisher umfassendsten globalen Analyse ist Sepsis jedes Jahr für 1 von 5 Todesfällen weltweit verantwortlich – doppelt so viele wie bei früheren Schätzungen

Obwohl die Sepsis weit verbreitet ist, wird sie häufig übersehen, selbst von Angehörigen der Gesundheitsberufe. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit den Anzeichen und Symptomen vertraut zu machen und bei Verdacht auf Sepsis sofort zu handeln

Die Sepsis hat sich als eine der Hauptursachen für Todesfälle durch Grippe erwiesen. Einige Symptome der Sepsis ähneln auch denen der Influenza, daher ist es wichtig zu wissen, wie man die beiden unterscheiden kann

Die Sepsis ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der durch eine systemische Infektion ausgelöst wird, bei der der Körper überreagiert und eine übermäßige und äußerst schädliche Immunreaktion auslöst. Wird sie nicht umgehend diagnostiziert und behandelt, kann sie rasch zu Multiorganversagen und Tod führen.

Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass die Sepsis immer häufiger auftritt. Daher ist es unerlässlich, bei jeder Krankheit und jedem Krankenhausaufenthalt auf die Anzeichen und Symptome zu achten.

Dies gilt auch für Fälle, in denen der Verdacht auf eine Grippe besteht, da eine Sepsis viele der Anzeichen und Symptome einer Grippe nachahmen kann. Tatsächlich ist die Sepsis eine der Hauptursachen für Todesfälle durch Grippe. Studien haben außerdem ergeben, dass Sepsis eine der häufigsten Todesursachen in Krankenhäusern und eine der Hauptursachen für schwere Schäden aufgrund von Fehldiagnosen ist. Das zeigen die Ergebnisse:

In den USA erkranken jedes Jahr 1,7 Millionen Erwachsene an einer Sepsis, und fast 270.000 sterben an den Folgen.

Zwischen 34,7 % und 55,9 % der amerikanischen Patienten, die zwischen 2010 und 2012 in Krankenhäusern starben, hatten zum Zeitpunkt ihres Todes eine Sepsis.

Die Sterblichkeitsrate von Patienten mit Sepsis im Krankenhaus beträgt 10 % gegenüber 1 % bei Patienten ohne Sepsis.

Die Ausgaben für Sepsis sind von 2011 bis 2013 um 19 % gestiegen. Mit jährlichen Kosten von 23,6 Milliarden US-Dollar ist Sepsis heute die teuerste Erkrankung in den USA.

Sepsis für ein Fünftel der weltweiten Todesfälle verantwortlich

Nun warnt die bisher umfassendste globale Analyse davor, dass Sepsis jedes Jahr weltweit für 1 von 5 Todesfällen verantwortlich ist. Die Forscher bezeichnen das Ergebnis als „alarmierend“, da ihre aktualisierten Zahlen doppelt so hoch sind wie frühere Schätzungen. Wie von NPR berichtet:

„Schätzungen zufolge starben allein im Jahr 2017 weltweit etwa 11 Millionen Menschen an einer Sepsis – von insgesamt 56 Millionen Todesfällen. Das sind etwa 20 % aller Todesfälle. Das ist eine gewaltige Zahl“, sagt [Hauptautorin Dr. Kristina] Rudd.

Schätzungsweise 85 % dieser sepsisbedingten Todesfälle ereignen sich in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Überraschenderweise deutet die in der Ausgabe vom 18. Januar 2020 von The Lancet veröffentlichte Studie „A Global Accounting of Sepsis“ darauf hin, dass die Sepsisrate seit 1990 um etwa die Hälfte zurückgegangen ist. NPR berichtet:

Das ist ein überraschender Befund“, sagt Dr. Chanu Rhee, der an der Harvard Medical School Sepsis und Infektionskrankheiten untersucht. Es ist wirklich interessant, dass sie in ihrer Studie festgestellt haben, dass die Häufigkeit von Sepsis im Untersuchungszeitraum zurückgegangen ist“, sagt er, „während andere Studien das Gegenteil nahegelegt haben.“

Die Autoren der Lancet-Studie weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse „im Kontext der Einschränkungen der Analyse gesehen werden müssen“, da „Modellierungsannahmen und Imputationsschritte zu Verzerrungen führen können“. Sie erklären:

„Die Modellinputs zur Schätzung der Sepsisbelastung für 195 Länder stammten aus den Lebensdaten von vier Ländern (Brasilien, Mexiko, Taiwan und den USA), und die Daten für Krankenhausfälle wurden aus zehn Ländern (Österreich, Brasilien, Kanada, Chile, Georgien, Italien, Mexiko, Neuseeland, Philippinen und den USA) gewonnen, was zu einer Extrapolation von Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen auf Länder mit niedrigem Einkommen führte. Da einige Kontinente (vor allem Afrika) nicht als ursprüngliche Sepsis-Datenquellen vertreten sind, könnten Längsschnitttrends unzuverlässig sein. Hypothetisch könnten Verbesserungen in Brasilien als primärem Datenquellenland den Anschein von Vorteilen für Subsahara-Afrika erwecken, unabhängig von den tatsächlichen lokalen Veränderungen.“

Eine große Hürde bei der Untersuchung der Sepsis ist die Tatsache, dass viele Ärzte sie als Todesursache übersehen und sie nicht auf dem Totenschein vermerken. Rhee, der die Sepsisbelastung in den USA untersucht hat, erklärte gegenüber NPR, dass – ausgehend von seinen eigenen Erkenntnissen über US-Todesbescheinigungen – die Sepsis bei mehr als 20 % der Todesfälle weltweit eine Rolle spielen könnte, wenn man bedenkt, dass die meisten Sepsis-Todesfälle in Ländern auftreten, die nicht über die medizinische Versorgung verfügen, die in wohlhabenderen Ländern verfügbar ist.

Anzeichen und Symptome einer Sepsis

Obwohl die Sepsis weitverbreitet ist, wird sie häufig übersehen, selbst von Angehörigen der Gesundheitsberufe. Deswegen ist es notwendig, sich mit den Anzeichen und Symptomen einer Sepsis vertraut zu machen und bei einem Sepsisverdacht sofort zu handeln.

Informieren Sie auch das medizinische Personal über Ihren Verdacht, denn bei der Behandlung ist Zeit von entscheidender Bedeutung. Die Flüssigkeitszufuhr ist von größter Bedeutung, da ein Großteil der durch Sepsis verursachten Schäden mit dem Flüssigkeitsverlust beginnt.

Obwohl die Anzeichen zunächst unauffällig sein können, treten bei einer Sepsis in der Regel die folgenden Anzeichen und Symptome auf: Viele dieser Symptome können mit einer Erkältung oder Grippe verwechselt werden. Sie entwickeln sich jedoch in der Regel schneller, als man normalerweise erwarten würde.

Hohes Fieber mit Schüttelfrost und Frösteln

Schnelles Herzklopfen (Tachykardie)

Schnelle Atmung (Tachypnoe)

Ungewöhnlich starkes Schwitzen (Diaphorese)

Schwindel

Verwirrung oder Desorientierung

Lallende Sprache

Diarrhöe, Übelkeit oder Erbrechen

Atemprobleme, Kurzatmigkeit

Starke Muskelschmerzen

Geringe Urinausscheidung

Kalte und klamme Haut und/oder Hautausschlag

Akronyme zum Auswendiglernen

Die Sepsis-Allianz empfiehlt die Verwendung des Akronyms TIME, um sich an einige der häufigsten Symptome zu erinnern:

T – Temperatur höher oder niedriger als normal?

I – Haben Sie jetzt oder in letzter Zeit Anzeichen einer Infektion gehabt?

M – Gibt es Veränderungen des mentalen Status, wie z. B. Verwirrung oder übermäßige Schläfrigkeit?

E – Leiden Sie unter extremen Schmerzen oder Krankheiten; haben Sie das Gefühl, dass Sie sterben könnten?

Ein weiteres Akronym, das Sie verwenden können, um sich die Anzeichen und Symptome zu merken, ist SEPSIS, das im obigen Video beschrieben wird:

S – Schüttelfrost (Fieber, Kälte)

E – Extreme Schmerzen

P – Blasse, klamme Haut

S – Kurzatmigkeit

I – „Ich habe das Gefühl, ich könnte sterben“

S – Schläfrig (verwirrt)

Vorsicht! Sepsis spielt bei vielen Grippetodesfällen eine Rolle

Wichtig ist, dass die Sepsis als eine der Hauptursachen für Todesfälle durch Influenza identifiziert wurde. Den Forschern zufolge „wird eine schwere Sepsis traditionell mit bakteriellen Erkrankungen in Verbindung gebracht … Viren werden jedoch weltweit zu einer immer häufigeren Ursache für schwere Sepsis.“

Wie im obigen Video zu sehen ist, ähneln einige Sepsis-Symptome auch denen der Grippe, was tragische Folgen haben kann, wenn man nicht rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nimmt. Das Video gibt Hinweise, wie man die beiden Krankheiten unterscheiden kann.

Eine Sepsis erfordert zweifellos sofortige ärztliche Hilfe, während sich die meisten Menschen von einer Grippe mit ein paar Tagen bis zu einer Woche Bettruhe und Flüssigkeitszufuhr erfolgreich erholen. Wie eine Grippe zu einer Sepsis führen kann, ist eine etwas komplexe Angelegenheit, die wie folgt beschrieben wird:

„In der ersten Reaktion auf eine Infektion ist eine schwere Sepsis durch einen pro-inflammatorischen Zustand gekennzeichnet, während sich eine Progression zu einem anti-inflammatorischen Zustand entwickelt und Sekundärinfektionen begünstigt … Im vorherrschenden pro-inflammatorischen Zustand erhöhen die durch Mikroorganismen aktivierten Th1-Zellen die Transkription von pro-inflammatorischen Zytokinen wie Tumornekrosefaktor (TNF-α), Interferon-γ (INF-γ) und Interleukin-2 (IL-2). Von Endothelzellen und anschließend von Makrophagen freigesetzte [C]ytokine … können eine Lymphozytenaktivierung und -infiltration an den Infektionsherden auslösen und direkte antivirale Wirkungen entfalten. Mit dem Übergang zu einem entzündungshemmenden Zustand sezernieren aktivierte Th2-Zellen Interleukin-4 (IL-4) und Interleukin-10 (IL-10). In bestimmten Situationen können T-Zellen anergisch werden und sich nicht mehr vermehren und keine Zytokine mehr produzieren. Typ-I-IFN hat eine starke Anti-Influenzavirus-Aktivität; es induziert die Transkription mehrerer interferonstimulierter Gene, die wiederum die Virusreplikation einschränken. Das Influenzavirus hat jedoch mehrere Mechanismen entwickelt, um die IFN-Antwort zu umgehen … Virusinfektionen wie das Influenzavirus können auch eine Deregulierung des angeborenen Immunsystems mit übermäßiger Freisetzung von Zytokinen und potenziell schädlichen Folgen auslösen. Eine abnorme Immunreaktion auf Influenza kann zu Endothelschäden … Deregulierung der Blutgerinnung und der daraus resultierenden Veränderung der mikrovaskulären Permeabilität, Gewebeödem und Schock führen“.

Denken Sie daran, nach diesem lebensrettenden Sepsis-Protokoll zu fragen

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch einer Sepsis erliegen, sei es aufgrund einer Grippe oder einer anderen Infektion, denken Sie bitte daran, dass eine intravenöse Verabreichung von Vitamin C mit Hydrocortison und Thiamin (Vitamin B1) lebensrettend sein kann, und fordern Sie Ihren Arzt auf, sie anzuwenden. Möglicherweise ist er sich dessen nicht einmal bewusst.

Dieses Sepsis-Behandlungsprotokoll wurde von Dr. Paul Marik, einem Arzt für Intensivmedizin am Sentara Norfolk General Hospital in Ost-Virginia, entwickelt und hat sich in der klinischen Anwendung als bemerkenswert wirksam für die Behandlung von Sepsis erwiesen, da es die Sterblichkeitsrate fast verfünffacht.

Mariks retrospektive klinische Vorher-Nachher-Studie zeigte, dass die Verabreichung von intravenösem Vitamin C mit Hydrocortison und Vitamin B1 über zwei Tage die Sterblichkeit von 40 % auf 8,5 % reduzierte. Von den 50 behandelten Patienten starben nur vier, und alle von ihnen starben an ihrer Grunderkrankung, nicht an der Sepsis.

Das genaue Protokoll, das verwendet wurde, bestand aus 200 mg Thiamin alle 12 Stunden, 1.500 mg Ascorbinsäure alle sechs Stunden und 50 mg Hydrocortison alle sechs Stunden. Wichtig ist, dass die Behandlung keine Nebenwirkungen hat und kostengünstig, leicht verfügbar und einfach zu verabreichen ist, sodass Sie wirklich nichts zu verlieren haben, wenn Sie sie ausprobieren.

Das Sentara Norfolk General Hospital, in dem Marik arbeitet, hat das Protokoll zu seiner Standardbehandlung bei Sepsis gemacht, und auch andere Krankenhäuser beginnen, diesem Beispiel zu folgen. Leider warten viele von ihnen noch auf den Abschluss weiterer klinischer Studien.

Marik zufolge haben Vitamin C und Kortikosteroide eine synergistische Wirkung, was einer der Gründe dafür ist, dass sein Kombinationsprotokoll so wirksam ist. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die ausschließliche Verabreichung von hoch dosiertem Vitamin C die Überlebenschancen von Patienten mit Sepsis und akutem Lungenversagen verbessert und die Sterblichkeit von 46 % auf 30 % reduziert.

Auch die Anzahl der Tage, die sie im Krankenhaus bleiben mussten, wurde dadurch verringert. Im Durchschnitt verbrachten die Patienten, die Vitamin C erhielten, bis zum 28. Tag drei Tage weniger auf der Intensivstation als die Placebogruppe (sieben Tage im Vergleich zu 10). Am 60. Tag hatte die Behandlungsgruppe ebenfalls sieben Tage weniger im Krankenhaus verbracht (15 Tage gegenüber 22 Tagen).

Es gibt zwar keine Studien, die sich mit der Integration einer hyperbaren Sauerstofftherapie befassen, aber ich habe den starken Verdacht, dass dies eine starke Synergie wäre, die die Sterblichkeitsrate bei diesem Problem weit gegen Null bringen könnte. Leider ist diese Behandlung in vielen Krankenhäusern nicht verfügbar, und selbst wenn sie verfügbar wäre, ist sie für diese Indikation nicht zugelassen.

Bildungsressourcen für Ihren Arzt

Das Sepsis-Protokoll von Marik kann lebensrettend sein. Es ist daher ratsam, es bei jedem Krankenhausaufenthalt mit Ihrem Arzt zu besprechen. Denken Sie daran, dass eine Sepsis oft die Folge einer Sekundärinfektion ist, die man sich während des Krankenhausaufenthalts zugezogen hat, daher ist es ratsam, vorbereitet zu sein.

Sollten Sie während des Krankenhausaufenthalts an einer Sepsis erkranken, kennt Ihr medizinisches Team bereits Ihre Wünsche und kann schnell handeln. Laut Marik werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn das Präparat innerhalb der ersten sechs Stunden nach Auftreten der Symptome verabreicht wird. Je länger Sie die Behandlung hinauszögern, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich ist.

Mehr über Mariks Sepsis-Protokoll erfahren Sie in „Vitamin C – Ein Wendepunkt in der Behandlung der tödlichen Sepsis“, zusammen mit vernünftigen Empfehlungen, wie Sie Ihr Sepsis-Risiko von vornherein senken können. Sie können sich auch Mariks PowerPoint-Präsentation „Hydrocortison, Ascorbinsäure und Thiamin zur Behandlung von schwerer Sepsis und septischem Schock“ ansehen, die auf der Tagung 2020 Critical Care Reviews in Australien vorgestellt wurde.

Wenn Ihr Arzt sich weigert, es ohne Weiteres in Betracht zu ziehen, überzeugen Sie ihn, die hier zitierten Studien zu überprüfen. Schlagen Sie einfach die Referenzen 27 bis 36 nach und machen Sie Kopien, die Sie Ihrem Arzt mitgeben. Sie können auch direkt auf PubMed zugreifen und „Vitamin C“ und „Sepsis“ in die Suchmaschine eingeben, um eine Liste der verfügbaren Forschungsergebnisse zu erhalten.

Es gibt zwar bestimmte Situationen, in denen das Krankenhaus diese Behandlung immer noch verweigern kann, aber wenn Sie ein kranker Erwachsener sind, haben Sie normalerweise das Recht, darauf zu bestehen. Ich werde in Kürze ein Interview mit Marik führen und hoffe, gemeinsam mit ihm ein Verfahren zu entwickeln, das es den Patienten erleichtert, diese Strategie in ihrem örtlichen Krankenhaus umzusetzen.

In den meisten Fällen müssen Sie wahrscheinlich nur ein Formular „Against Medical Advice – Acknowledgement and Waiver“ (Muster dafür finden Sie in den Referenzen) unterschreiben, in dem Sie erklären, dass Sie sich entschieden haben, die von Ihrem Arzt empfohlene Standardbehandlung nicht zu befolgen.

Kontraindikationen für die IV-Vitamin-C-Behandlung

Die einzige Kontraindikation ist ein Mangel an Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD) (eine genetische Störung). G6PD ist erforderlich, damit Ihr Körper NADPH produzieren kann, das ein Cousin von NAD+ ist und für die Übertragung des reduktiven Potenzials notwendig ist, damit Ihre Antioxidantien wie Glutathion und Vitamin C funktionsfähig bleiben.

Da die roten Blutkörperchen keine Mitochondrien enthalten, können sie reduziertes Glutathion nur über NADPH bereitstellen, und da G6PD dieses ausschaltet, führt es dazu, dass die roten Blutkörperchen platzen, weil sie den oxidativen Stress nicht ausgleichen können.

Glücklicherweise ist ein G6PC-Mangel relativ selten und kann getestet werden. Menschen mit mediterraner und afrikanischer Abstammung haben ein höheres Risiko für einen G6PC-Mangel. Weltweit sind schätzungsweise 400 Millionen Menschen von einem G6PD-Mangel betroffen, und in den USA leidet schätzungsweise 1 von zehn afroamerikanischen Männern daran.

Artikel als PDF:

Quellen: