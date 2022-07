Serbischer Präsident: Der Dritte Weltkrieg habe bereits begonnen und erwartet, dass die Hölle losbricht

Ich mag Vucic nicht, weil er ein Gesicht wie aus dem Uncanny Valley hat und nicht in der Lage ist, sich als pro-russisch zu bekennen, sondern sich stattdessen als „neutral“ bezeichnet.

Dennoch verdient er große Anerkennung dafür, dass er als erstes Staatsoberhaupt öffentlich gesagt hat, was ich seit März sage: Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen.

Dass die USA das ukrainische Militär für den Kampf gegen Russland finanzieren, bedeutet, dass sich die USA im Krieg mit Russland befinden. Jedes Land der Erde ergreift Partei für das Team ZOG und das Team Sino-Friend.

RT berichtet:

Es gibt keinen regionalen oder lokalen Krieg. Die gesamte westliche Welt kämpfe durch die Ukrainer gegen Russland, betonte der Präsident. „Es ist ein globaler Konflikt“, Wir sollten verstehen, dass inmitten des Weltkriegs – weil alle Gespräche, dass es sich um einen regionalen oder lokalen Krieg handelt, fallen gelassen werden müssen – die gesamte westliche Welt über Ukrainer gegen Russland kämpft. Es ist ein globaler Konflikt“, sagte er in einem Interview mit Pink TV.

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch hinzufügen, dass China es Russland ermöglicht, seine Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Es ist also der gesamte Westen gegen den gesamten Osten.

Der Präsident sagte, dass ihn der andauernde weltweite Krieg am meisten beunruhige, der seiner Meinung nach nur noch schlimmer werde. Er fügte hinzu, dass der Konflikt in der Ukraine auch den Balkan in Mitleidenschaft ziehe, und bekräftigte, dass Serbien sein Bestes tun werde, um den Frieden in der Region zu wahren. Außerdem glaubt Vucic, dass Präsident Wladimir Putin, nachdem Russland in der Ostukraine weiter an Boden gewonnen hat, mit einem bestimmten „Vorschlag“ auf den Westen zugehen wird.

Ich weiß, was uns erwartet. Sobald Wladimir Putin seine Arbeit in Sewersk, Bakhmut und Soledar getan hat, nachdem er die zweite Linie Slawjansk-Kramatorsk-Awdejewka erreicht hat, wird er einen Vorschlag unterbreiten. Und wenn sie [der Westen] ihn nicht annehmen – und das werden sie nicht – wird die Hölle losbrechen“, prophezeite er, ohne Einzelheiten zu der geplanten Initiative zu nennen.

Vucic ist ein Leser des Daily Stormer. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich mich über sein Gesicht lustig gemacht habe. Obwohl ich sicher bin, dass es ihn jetzt nicht mehr stören kann.

Der serbische Präsident erinnerte auch daran, dass sein Land enge Beziehungen zu Russland und China unterhält, und fügte hinzu, dass es für Belgrad im Moment nicht leicht sei, eine solche Politik zu verfolgen.

Diese ganze Besessenheit von „Glück“ und „Leichtigkeit“ ist das Krebsgeschwür, das die weiße Rasse umbringt. Uns sind in diesem Leben nur zwei Dinge versprochen worden:

Leiden

Tod

Wenn Sie mehr als das erwartet haben, dann werden Sie enttäuscht sein.

So wie Josh Hawley die Konservativen nicht wirklich vertritt, vertritt Vucic die Serben nicht wirklich.

Wenn er tatsächlich die Serben vertreten würde, wäre er der Meinung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Invasion im Kosovo wäre. Ich weiß nicht, ob das klug wäre, aber wenn er es vorschlagen würde, bekäme er 98 % Unterstützung von der serbischen Bevölkerung.

Da wir bereits festgestellt haben, dass das Leben nichts anderes als Leid und Tod ist, warum sollten wir das nicht mit Ruhm und Ehre verbinden und nach dem Gold greifen?

Warum beim Kosovo aufhören?

Welches Recht haben die Albaner auf „Albanien“? Und was ist mit diesen sogenannten Bosniern? Und was zum Teufel ist überhaupt „Montenegro“? Gibt es dort Neger auf einem Berg? Und was?

Wenn ich Alexander Vucic einen Rat geben könnte, dann wäre es dieser:

Schlagt zuerst zu, schlagt hart zu: keine Gnade.

Die Zeit ist gekommen.

Das ist es, was „Weltkrieg“ bedeutet – es bedeutet, dass jede Regierung der Welt die Gelegenheit des globalen Chaos ergreift, um alte Rechnungen zu begleichen.

Serbien ist ein Land mit vielen Rechnungen, die beglichen werden müssen – so viel kann ich Ihnen sagen.

Diese Rechnungen werden früher oder später beglichen werden müssen, und ich denke, dass „früher“ früher kommt, als Sie denken.

Ich selbst erwäge, die Nationalgarde von Ohio anzuführen, um verschiedene Inseln im Eriesee zu beschlagnahmen, die uns von Kanada gestohlen wurden – Pelee und andere.

Wir werden von Toledo und Sandusky aus gnadenlos zuschlagen, mit Verstärkung durch das Wolf’s Lair Battalion in Pennsylvania.

Wir sind auch in Gesprächen mit Odins Legion in Detroit über einen möglichen Frontalangriff auf Windsor, um es von den „Kanadiern“ zurückzuerobern, die uns bei einem historischen Ereignis um unser Eigentum gebracht haben.

Genau darum geht es in einem Weltkrieg. Man schaut sich um und findet dann historische Missstände heraus – und lässt Rache walten.