„Wir sind keine Sklaven“: Landwirte in Italien, Spanien und Polen schließen sich den niederländischen Protesten an

Landwirte in Italien, Spanien und Polen haben sich den niederländischen Landwirten angeschlossen, um gegen „grüne“ Regierungsvorschriften zu protestieren, die die Industrie dezimieren werden, indem sie sie zwingen, ihren Einsatz von Stickstoffdüngerverbindungen zu reduzieren.

„Wir sind keine Sklaven, wir sind Landwirte“, sagten italienische Landwirte, die mit Traktoren durch die Straßen von Mailand fuhren und den Stadtverkehr blockierten.

Italian farmers hit Milan with the message: "We are not slaves, we are farmers!"



Nach Angaben des Morning Star „stehen die italienischen Landwirte aufgrund einer schweren Dürre, die ein Drittel der landwirtschaftlichen Produktion gefährdet hat, vor einer drohenden Krise“.

Der italienische Landwirtschaftsminister Steafano Patuanelli sagte Anfang der Woche vor dem Parlament, dass Italien in den kommenden Jahrzehnten mit einem weiteren Verlust von 40 Prozent der Wasserressourcen rechnen müsse. Die Landwirte geben an, dass sie aufgrund des Notstands rund 3 Mrd. EUR verloren haben und von den steigenden Kraftstoffpreisen hart getroffen werden, da die Kosten aufgrund des Konflikts in der Ukraine in die Höhe schießen.

In Spanien zogen Landwirte in Badajoz, Granada und Albacete mit ihren Traktoren durch die Straßen, um sich mit den ausländischen Landwirten zu solidarisieren, und es gab nationale Proteste im eigenen Land wegen des Mangels an Lebensmitteln und Benzin, wie EuroWeekly News berichtet.

Und in Polen kamen die Landwirte am vergangenen Wochenende nach Warschau, um gegen die Inflation und andere Maßnahmen der Regierung zu protestieren.

Die Proteste haben in den Niederlanden zu leeren Supermarktregalen geführt, da Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen die Lagerhäuser blockiert haben, um ihre Auslieferung zu verhindern – eine Aktion, gegen die Ministerpräsident Mark Rutte die Polizei mobilisiert hat, um dagegen vorzugehen.