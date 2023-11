Seymour Hersh: KRIEG IM LABYRINTH

Israel nimmt Hamas-Tunnelsystem unter Gaza-Stadt ins Visier

Seymour Hersh

Die israelische Führung setzt ihren totalen Krieg gegen die Hamas fort – einen Krieg, der sich in der Luft über Gaza-Stadt, auf den Straßen, wo Panzer in das Gebiet eingedrungen sind, und unterirdisch in einem Labyrinth von Tunneln unter Gaza abspielt. Als Vergeltung für den Terrorangriff der Hamas auf eine israelische Tanzparty, die die ganze Nacht dauerte, sowie auf Kibbuzim und kleine Bauerndörfer im Süden Israels am 7. Oktober wurden bisher mehr als 8.000 Bewohner des Gazastreifens getötet, vierzig Prozent davon Kinder, wie die internationale Hilfsorganisation Defense for Children berichtet. Die Hamas hält noch immer mehr als 230 israelische Geiseln gefangen, die sie an jenem mörderischen Samstag entführt hatte, als die israelischen Streitkräfte zehn Stunden lang kaum präsent waren.

Die Zahl der israelischen Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich nun auf 1.400, darunter 317 Angehörige des israelischen Militärs, von denen einige möglicherweise militärische Auftragnehmer waren, und 58 Polizisten. Nach Angaben des US-Außenministeriums wurden auch mindestens dreißig Amerikaner getötet, viele von ihnen arbeiteten für Nichtregierungsorganisationen, dreizehn Amerikaner werden noch vermisst. Dutzende Mensch, die von der Hamas gefangen genommen wurden – darunter sehr junge und ausgesprochen alte Menschen – haben es nicht bis zu ihrem Tunnelsystem geschafft, weil sie gestürzt sind oder, was wahrscheinlicher ist, von den Fahrrädern oder Motorrädern, auf denen sie transportiert wurden, heruntergeworfen und sofort hingerichtet wurden.

In den letzten Tagen haben die israelischen Verteidigungskräfte ihre Bodenoperationen gegen die Hamas ausgeweitet, indem sie Panzerkolonnen direkt in den Gazastreifen schickten und Ziele in Gaza-Stadt aus der Ferne beschossen. Ein Militärexperte, der in den israelischen Streitkräften gekämpft hat, sagte mir, dass die Panzerbewegungen der Beginn einer zweiten Phase des Kampfes gegen die Hamas seien. Ziel sei es, die Verteidigungslinie der Hamas um ihre wichtigsten Bunker und Tunnel im Zentrum von Gaza-Stadt zu durchbrechen. Die Panzerkolonnen „stürmen nicht ins Zentrum. Sie bleiben an den Rändern und feuern aus der Ferne“.

Eine solche Taktik, so der Experte, minimiere die israelischen Verluste, führe aber auch zu Hunderten von getöteten Gegnern: „Die Soldaten stürmen nicht hinein und kämpfen nicht von Angesicht zu Angesicht mit den Terroristen.“ Der Nachteil einer solchen Taktik sei, dass Gebäude und Stadtviertel „dem Erdboden gleichgemacht werden, egal ob sich Zivilisten darin befinden oder nicht“. Israel hat gegenüber Journalisten wiederholt erklärt, dass die Bewohner von Gaza-Stadt gewarnt werden, bevor ihre Gebäude angegriffen werden.

Es gebe noch einen zweiten Nachteil, fügte er hinzu: „Das langsame Vorgehen braucht Zeit. Wie viel Zeit hat Israel, um diesen Krieg fortzusetzen?“ Er bezog sich dabei auf die wachsenden weltweiten Proteste, die einen Waffenstillstand fordern.

Es gibt zwei weitere Anliegen, mit denen sich die bitter gespaltene israelische Führung unter Premierminister Benjamin Netanjahu konfrontiert sieht: die Rückgabe der mehr als 230 Geiseln der Hamas auszuhandeln, unter denen sich mindestens sechzehn und vielleicht ein Dutzend weitere aktive IDF-Angehörige befinden, und das ausgedehnte Hamas-Tunnelsystem zu zerstören, das Ein- und Ausgänge unter den Tausenden von Wohn- und Bürogebäuden in Gaza-Stadt umfasst, die die Hauptziele der israelischen Luftwaffe sind. Mir wurde gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt fast 50 Prozent der angegriffenen Gebäude in Gaza-Stadt zerstört sind und die Bombardierungen fortgesetzt werden, bis die israelische Luftwaffe ihr Ziel erreicht hat, 65 Prozent der möglichen Fluchtwege für die Hamas-Führung und ihre Kämpfer in der Stadt zu zerstören.

Die Behauptung Israels, alle Bewohner der angegriffenen Gebäude seien über die bevorstehende Zerstörung informiert worden, konnte die internationale Empörung über die aus israelischer Sicht unverhältnismäßige Reaktion auf die Terroranschläge der Hamas kaum dämpfen.

Die Hamas-Tunnel „waren erstaunlich ausgeklügelt“, sagte mir ein Beamter, der Israel bei der Kartierung der Tunnel und der Bewältigung der Bedrohung durch den leichten Zugang von Hamas-Kämpfern in der ganzen Stadt half. „Es gab Verwaltungstunnel, Kommandotunnel und Lagertunnel in ganz Gaza-Stadt“, sagte er, mit Hunderten Zugangspunkten. Nach dem Angriff vom 7. Oktober wurde beschlossen, „alle Gebäude mit Ausgängen und Eingängen zu bombardieren“.

Die Menge an Erde und Schutt, die für den unterirdischen Bau in Gaza-Stadt entfernt wurde, wurde auf 75 Millionen Kubikfuß geschätzt – eine Menge, die 140.000 Müllcontainer füllen würde. Der Beamte benutzte eine Analogie, um das Projekt zu beschreiben, das jahrelang von externen Experten, die mit dem israelischen Geheimdienst zusammenarbeiteten, genau überwacht wurde: Es wurde so viel Material abgetragen, dass man damit die große Pyramide von Gizeh in Ägypten hätte bauen können.

Wie mir von gut informierten Amerikanern und Israelis berichtet wurde, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die israelische Führung die fast rund um die Uhr andauernden Bombardierungen einstellen wird, bevor nicht 65 Prozent der Zerstörungsziele getroffen worden sind. Die Bombardierungen haben die lange Zeit entvölkerte Stadt Gaza in eine tödliche Wüste verwandelt.

Meinen letzten Berichten zufolge lebten und trainierten zum Zeitpunkt des Angriffs im Oktober zwischen 15.000 und 20.000 Kämpfer in dem riesigen System, das über Heizung, Licht, Belüftung und sogar Klimaanlagen verfügte. Der stadtweite Zugang ermöglichte es vielen, ihre Familien in Gaza-Stadt zu besuchen.

Der israelische Geheimdienst geht inzwischen davon aus, dass Tausende Arbeiter aus dem Gazastreifen, die in Israel beschäftigt waren, die Hamas-Planer mit einer Fülle von Daten und Fotos über die israelischen Kibbuzim und die örtlichen Dörfer, die am 7. Oktober angegriffen wurden, versorgt haben.

Inzwischen finden ernsthafte Gespräche zwischen Israel und der Hamas-Führung statt. Die Hamas weiß, dass die israelische Führung, die ihre Bürger am 7. Oktober nicht geschützt hat, die Geiseln durch einen Gefangenenaustausch freilassen will, wie sie es bereits in der Vergangenheit getan hat. Die öffentliche Diskussion über diese Gespräche kam nicht aus Tel Aviv, sondern von Yahya Sinwar, dem gefürchteten und verhassten Hamas-Führer in Gaza, dessen Sprecher am Samstag gegenüber dem Hamas-Fernsehsender al-Aqsa erklärte, seine Bewegung sei zu einem „sofortigen“ Austausch der israelischen Geiseln gegen alle palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen bereit. Sinwar selbst wurde 1999 wegen der Ermordung von vier angeblichen palästinensischen Informanten und zwei israelischen Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt, kam aber 2011 zusammen mit mehr als tausend Mitgefangenen im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen einen einzigen gefangenen israelischen Soldaten namens Gilad Shalit frei.

Mir wurde berichtet – die Details sind kompliziert -, dass Sinwar, der Berichten zufolge während seiner Haft Hebräisch gelernt hat, seine Bereitschaft bekundet hat, über einen Gefangenenaustausch zu sprechen, der die Freilassung von Tausenden Hamas-Gefangenen, die sich derzeit in israelischen Gefängnissen befinden, beinhalten würde. Die freigelassenen Gefangenen könnten nach Katar gebracht werden. Mir wurde aber auch gesagt, dass es eine Sackgasse gibt: Sinwar weigert sich, die gefangenen israelischen Soldaten in das Abkommen einzubeziehen und besteht darauf, dass die männlichen israelischen Geiseln im Alter zwischen 17 und 45 Jahren – ihre Zahl könnte sich auf dreißig oder mehr belaufen – aufgrund ihres automatischen Status als IDF-Reservisten bis zum Alter von fünfundvierzig Jahren als Soldaten betrachtet werden sollten.

Nach Angaben einer israelischen Quelle fanden die Gespräche statt, während israelische Spezialeinheiten und Soldaten der regulären Armee im Gazastreifen von bekannten Zugangspunkten in die Tunnel eindrangen und die Ausgänge und Lüftungsschächte zerstörten, während sie sich bewegten. Das Hauptziel des Eindringens war bisher, herauszufinden, wo die Geiseln festgehalten werden. Wie mir berichtet wurde, gab es wenig Widerstand und bis Sonntag nur ein größeres Opfer. Gegenwärtig steht keine größere Bodeninvasion der israelischen Armee in Gaza-Stadt bevor, aber die israelische Luft- und Bodenkampagne gewinnt an Schwung. Es wird vermutet, dass viele Tunnel durch die heftigen Bombardierungen eingestürzt sind, und es ist nicht klar, wie lange die Hamas-Kämpfer überleben können, obwohl sie sich mit Lebensmitteln und Wasser eingedeckt haben. Mir wurde auch gesagt, dass es im gesamten unterirdischen Tunnelsystem keinen Strom gibt und alle Kämpfer und Geiseln im Dunkeln leben.

Das Schicksal der Geiseln ist angesichts der zahlreichen Hindernisse, die ihrer Rettung im Wege stehen, ungewiss. Die Hamas-Führung hat sich geweigert, dem Internationalen Roten Kreuz Zugang zu den Geiseln zu gewähren. Und von einem gut informierten Israeli habe ich erfahren, dass Netanjahu vor zwei Wochen den israelischen Auslands- und Inlandsgeheimdienst angewiesen hat, „jeden einzelnen politischen und militärischen Führer der Hamas“ im Nahen Osten aufzuspüren und zu töten. „Israel“, so wurde mir gesagt, „verfolgt erbarmungslos die Familien, Ehefrauen, Kinder, Brüder, Schwestern und Eltern der politischen und militärischen Führer der Hamas“. Vierzehn Mitglieder der Familie von Ismail Haniya, dem politischen Führer der Hamas mit Sitz in Katar, seien bereits getötet worden. Innerhalb von zwei Tagen nach der Razzia vom 7. Oktober sei die Witwe des 2004 ermordeten Hamas-Mitbegründers Abdel Aziz al-Rantisi getötet worden. Ebenso seien acht Mitglieder der Familie von Muhammed Deif, dem militärischen Führer der Hamas, in sicheren Häusern getötet worden.

„Aus israelischer Sicht“, so der Israeli, „ist es jetzt ein Krieg, der keine Grenzen kennt.