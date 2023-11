Die verheerenden Auswirkungen von Softdrinks auf die Knochen

Auswirkungen von Softdrinks auf die Knochen

Weltweit genießen unzählige Menschen täglich Softdrinks. Ob zum Mittagessen, beim Kinoabend oder einfach zwischendurch – diese süßen Getränke sind überall präsent.

Und die Zahlen sprechen für sich: Statistiken zeigen, dass der Konsum von kohlensäurehaltigen Getränken stetig wächst.

Doch was bedeutet das für unsere Gesundheit? In diesem Artikel tauchen wir tief in die Auswirkungen ein, die Softdrinks speziell auf unsere Knochen haben.

Was sind Softdrinks genau?

Softdrinks, oft als Limonaden oder Erfrischungsgetränke bezeichnet, sind nicht-alkoholische Getränke, meist