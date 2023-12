Seymour Hersh: Nordstream und die schrumpfende Wirtschaft in Deutschland

Hat Bidens Pipeline-Sabotage zum Aufstieg der deutschen Rechten geführt?

Seit über einem Jahr ist die deutsche Wirtschaft von billigem russischem Gas abgeschnitten – auch dank Joe Biden und seiner Entscheidung Anfang letzten Jahres, die Nord Stream-Pipeline zu zerstören. Währenddessen setzt die deutsche Politik ihren Rechtsruck fort. Dieser könnte weite Teile Westeuropas mit sich reißen.

In der vergangenen Woche hat die Alternative für Deutschland (AfD), eine rigide Anti-Einwanderungspartei in einem Land, in dem Einwanderer 18 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, ihren ersten erfolgreichen Bürgermeisterkandidaten seit ihrer Gründung vor zehn Jahren aufgestellt. Die New York Times bezeichnete den Sieg in der sächsischen Kleinstadt Pirna als Ausdruck der wachsenden Popularität der Partei. Sie wird von 35 Prozent der Wähler in Sachsen und 22 Prozent der Wähler bundesweit unterstützt – eine Zahl, die sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt hat.

Deutschland, das einst mit seinen Luxusautos und Industriemaschinen die Weltmärkte beherrschte, befindet sich heute in einem Prozess, den manche als rapide Deindustrialisierung bezeichnen. Vor drei Monaten bezeichnete der Fernsehsender Euronews Deutschland als „das am wenigsten erfolgreiche große Industrieland der Welt, und sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die Europäische Union erwarten, dass es in diesem Jahr schrumpfen wird“. Die politischen Erfolge der AfD, sagte mir Max Paul Friedman, ein amerikanischer Akademiker, der Deutschland gut kennt, „machen vielen Deutschen große Angst“, weil die wirtschaftliche Misere andere politische Parteien in Deutschland, in ganz Europa und in den USA dazu veranlasst, eine einwanderungsfeindliche Politik zu betreiben.

„Wenn die Pipelines in Betrieb wären, wäre dann alles anders?“, fragte Friedman, Professor für Geschichte und internationale Beziehungen an der American University. „Ja und nein. Die Energiepreise sind entscheidend, aber es gäbe immer noch die verkrustete Bürokratie, den Niedergang des chinesischen Marktes, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Und angesichts dessen, was in den nordatlantischen Ländern passiert, wären sie wie ihre Nachbarn ohnehin in einer islamophoben, einwanderungsfeindlichen Stimmung“.

Angesichts dieser Realitäten, so Friedman, würde er „das Pipeline-Problem als Katalysator oder vielleicht als den Tropfen sehen, der das Fass zum Überlaufen bringt, und nicht als den einzigen kritischen Faktor, der zu Deutschlands Problemen beiträgt“.

Sarah Miller, die vier Jahrzehnte lang für die führenden amerikanischen Öl- und Gasmagazine geschrieben und diese herausgegeben hat – sie bloggt jetzt auf Medium -, beschreibt diese Tage als „verzweifelte Zeiten, insbesondere für deutsche und einige europäische Unternehmen, die mit überhöhten Energierechnungen und einer anhaltenden und möglicherweise sich verfestigenden Inflation im eigenen Land konfrontiert sind“. Deutschland läuft Gefahr, so schrieb sie mir diese Woche in einer E-Mail, „einen großen Teil seiner industriellen Basis zu verlieren, die in den letzten Jahrzehnten der Schlüssel zu seiner industriellen Stärke und seinem politischen Einfluss in der EU war. Diese industrielle Basis ist für die Deutschen auch emotional wichtig – das gilt vorwiegend für die Automobilindustrie und die chemische Industrie – und das macht sie zu einem wichtigen politischen Thema.“

Miller sagte, dass sich die Gasversorgungskrise in Deutschland „stabilisiert, mit einigen Zehn- und Mehrjahresverträgen für den Kauf von Flüssiggas, hauptsächlich aus den USA und Katar, und seit Kurzem auch Pipelinegas aus Norwegen. Dennoch liegt der Gasverbrauch in Deutschland deutlich unter dem Vorkriegsniveau, wobei die energieintensiven Industrien am stärksten betroffen sind. Die legendären deutschen Industrien sind geschwächt. Die Befürchtung, dass sie sich nicht erholen werden, ist weitverbreitet, ebenso wie die Befürchtung, dass, wenn sie sich erholen, dies mit einer größeren Abhängigkeit von China geschehen wird. Diese Industrien sind wichtig für das Sicherheitsgefühl und das Selbstvertrauen des Landes, und die politischen Folgen könnten schwerwiegend sein“ für die Koalitionsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Es ist interessant“, so Miller, „dass alle – von Deutschland bis China und viele dazwischen – eine Wiederholung der Deindustrialisierung, Finanzialisierung und wirtschaftlichen Erosion fürchten, die die USA in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Amerika ist ein abschreckendes Beispiel. Es ist ziemlich erbärmlich, wenn man darüber nachdenkt“.

Amerika ist der umstrittenste Faktor in Deutschlands jüngsten schwierigen Zeiten, so umstritten, dass seine Rolle selten erwähnt wird. Bidens Entscheidung im Herbst 2022, ein von der CIA geführtes Team, das verdeckt in Norwegen arbeitete, zusammen mit den besten norwegischen Spezialkräften, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein amerikanischer Aktivposten waren, anzuweisen, die Nord Stream-Pipelines in der Ostsee zu sprengen. Nord Stream 1 versorgte Deutschland seit 2011 mit billigem russischem Gas. Die neu gebaute Nord Stream 2 befand sich in der Endphase der Fertigstellung, als sie im Februar 2022, kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, von Bundeskanzler Scholz auf amerikanischen Druck hin gestoppt wurde.

Seit Beginn des Kalten Krieges warnen amerikanische und westliche Staats- und Regierungschefs davor, dass Russland seine riesigen Gas- und Ölvorkommen in Westsibirien nahe dem Polarkreis als politische Waffe einsetzen könnte. Ein Energieexperte bezeichnete kürzlich bei einem Frühstückskaffee in New York die Nationen der Welt, die keine Öl- oder Gasreserven haben, als „Zombies“, die jeden Tag verzweifelt nach Blut suchen müssen, um am Leben zu bleiben.

Die Amerikaner, die in den Wochen vor der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 mit der verdeckten Mission in der Ostsee beauftragt wurden, gingen davon aus, dass das Ziel darin bestand, den russischen Präsidenten Wladimir Putin davon zu überzeugen, nicht einzumarschieren. Als es zur Invasion kam, wurde das amerikanische Team in Norwegen von Biden und Victoria Nuland, der jetzigen stellvertretenden Außenministerin, angewiesen, die Arbeit fortzusetzen und einen Weg zu finden, den Auftrag zu erfüllen – trotz der öffentlichen Drohungen, die Pipeline zu zerstören.

Das Team hatte sich auf die Mission vorbereitet und war Ende Mai einsatzbereit, doch der Plan wurde kurzfristig von Biden abgesagt. Eine Erklärung wurde nicht gegeben, da Präsidenten, unabhängig davon, ob sie stark in die Planung von Missionen involviert oder, wie in diesem Fall, nur sehr wenig über die Planung wissen, nicht verpflichtet sind, ihre Überlegungen zu erklären. Das CIA-Team war weiterhin stark involviert und enthusiastisch, weil es davon ausging, dass Biden schließlich den Abzug betätigen und dann Putin mitteilen würde, dass er die Zerstörung genehmigt hatte und warum – weil er Putin öffentlich gesagt hatte, was er tun würde, und er tat es. Die Botschaft, die die Männer und Frauen der Mission hören wollten, lautete: „Legt euch nicht mit mir an“. Der russische Staatschef musste wissen, dass ein amerikanischer Präsident, der eine Drohung ausspricht, diese auch ernst meint.

Doch das Weiße Haus wies die CIA an, einen Weg zu finden, die Pipeline zu einem von Biden gewählten Zeitpunkt in die Luft zu jagen. Die Bomben waren schon da. Diese Option mit der notwendigen Sicherheit und dem erforderlichen Erfolg zu organisieren, war weitaus schwieriger, als der Präsident und seine Berater es sich je hätten träumen lassen. Sie wurde durch die Hilfe externer akademischer Experten möglich. Der Befehl des Präsidenten kam Ende September und drei der vier Pipelines wurden zerstört, nachdem die Sprengladungen durch ein speziell entwickeltes niederfrequentes Sonargerät ausgelöst worden waren. (Die vierte Pipeline wurde nicht gesprengt, weil die beiden Navy-Taucher, die monatelang trainiert hatten, unter Zeitdruck standen und in Sicherheit gebracht wurden, bevor sie ihre Mission beenden konnten.)

Bidens Timing schien auf Bundeskanzler Scholz abzuzielen. Einige in der CIA glaubten, dass der Präsident befürchtete, Scholz, dessen Wählerschaft die Ukraine nur lauwarm unterstützte, könnte angesichts des nahenden Winters ins Schwanken geraten und zu dem Schluss kommen, dass es wichtiger sei, sein Volk warm zu halten und seine Industrie florieren zu lassen, als die Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Er könnte beschließen, das Gas fließen zu lassen. Wie US-Präsidenten seit Kennedy befürchtet haben, wäre russisches Gas ein strategischer Vorteil.

Diese Woche wurde bekannt, dass Sefe, ein staatliches deutsches Energieunternehmen, einen 55-Milliarden-Dollar-Deal mit der norwegischen Equinor abgeschlossen hat, der laut Reuters zehn Jahre lang ein Drittel des deutschen Industriegasbedarfs decken wird, mit der Option auf eine fünfjährige Verlängerung. Reuters bemühte sich, die Geschichte umzuschreiben und informierte seine Leser, dass der Vertrag für Deutschland „ein Meilenstein in den Bemühungen Berlins ist, den ehemaligen Langzeitlieferanten Russland zu ersetzen, der seine Lieferungen zunächst reduziert und dann bis 2022 eingestellt hat, was Ängste vor kalten deutschen Häusern geschürt hat“. Die zerstörten Nord Stream-Pipelines waren nicht mehr relevant.

In den zehn Monaten, die seit der Veröffentlichung meines ersten Berichts über die Sabotage der Nord Stream-Pipelines vergangen sind, haben die deutsche Regierung und die Medien, ähnlich wie in den USA, die Art und Weise und die Gründe für die Zerstörung der Pipelines entweder ignoriert oder mit alternativen Darstellungen versehen. Die Vorstellung, dass ein amtierender US-Präsident vorsätzlich eine lebenswichtige Energiequelle und einen engen Verbündeten zerstören könnte, war, wie Freud sagen würde, ein Tabu.

Ein amerikanischer Beamter, der sich mit der politischen Nutzung von Energie auskennt, beschrieb den norwegischen Deal mit einigem Sarkasmus als „einen erstaunlichen Glücksfall für Scholz, gerade als seine Basis vor einem weiteren gaslosen Winter stand. Aus heiterem Himmel fanden die Norweger einen Abnehmer für fast genau die gleiche Menge Gas, die durch die Schließung der Nord Stream verloren gegangen war.

„Wie durch ein Wunder“, fügte er hinzu, „fiel der Deal mit Russlands früherer Schließung von Gas- und Ölfeldern zusammen, die – ohne die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines – die Gasquelle für die beiden Pipelines gewesen wären“. Putin reagierte auf Scholz‘ frühere Entscheidung, die Lieferung von russischem Gas durch Nord Stream 2 zu verweigern, indem er ankündigte, die Lieferungen einzustellen.

Der Beamte sagte, dass Scholz verstanden haben könnte, dass russisches Gas für Nord Stream 2 nicht zur Verfügung stehen würde, als er und Biden am 7. Februar 2022, wenige Wochen vor Russlands Einmarsch in die Ukraine, „Schulter an Schulter im Weißen Haus standen“ und Biden ankündigte, dass es kein Nord Stream 2 geben würde, wenn Russland in die Ukraine einmarschieren würde.

„Was die Norweger betrifft“, sagte mir der Beamte, „war es schon immer der beste Weg, den Marktanteil zu erhöhen, indem man die Konkurrenz ausschaltet.

„Ist die Geschichte nicht großartig?“, schloss er.