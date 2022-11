Sie betrachten die westliche Moral mit Abscheu

Wissen Sie, wie man in Russland den bewaffneten Konflikt zwischen Russland und dem Westen sieht, der sich hauptsächlich auf dem ukrainischen Gebiet abspielt? Sie betrachten ihn als einen Kampf zwischen dem Guten, das Russland ist, und dem Bösen, das der Westen ist; als einen Kampf zwischen Gott, in dessen Namen Russland kämpft, und Satan, in dessen Namen der Westen kämpft. Nicht mehr und nicht weniger. Man beachte, dass diese Ansicht sowohl von russischen Christen als auch von russischen Atheisten vertreten wird; von Russen, die in orthodoxen Kirchen beten, und von Russen, die man als Neobolschewiken bezeichnen könnte. Mehr noch, diese beiden Gruppen arbeiten in dieser Hinsicht zusammen, und obwohl sie unterschiedliche (einst einander feindlich gesinnte) Weltanschauungen vertreten, stehen sie sich näher als dem, was der Westen repräsentiert.