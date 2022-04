Sie können sich nicht durch COVID durchboostern – Endlose Booster werden nie mit der natürlichen Immunität mithalten können

Mercola.com

Eine Preprint-Studie, die am 3. April 2022 veröffentlicht wurde, berichtet über hohe Raten von Infektionen mit BA.1, BA.1.1 und BA.2 – Varianten von Omikron – unter dreifach geimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen. Insgesamt lag die Inzidenzrate bei den dreifach Geimpften mit einer dieser Varianten bei 22 %, und nur 10 % blieben asymptomatisch.

Am 29. März 2022 genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration eine zweite Auffrischungsimpfung (Dosis Nr. 4, für Personen, die Pfizer oder Moderna einnehmen) für Erwachsene über 50 Jahre sowie eine dritte Auffrischungsimpfung (Dosis Nr. 5) für immungeschwächte Personen ab 12 Jahren. Die zusätzlichen Auffrischungen sind vier Monate nach der letzten Dosis zu verabreichen.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention empfehlen auch Erwachsenen, die zwei Dosen des viralen Vektor-DNA-Impfstoffs von Janssen erhalten haben, eine dritte Dosis entweder von Pfizer oder Moderna zu erhalten, obwohl es keine Daten über die Sicherheit oder Wirksamkeit der Kombination der verschiedenen Impfungen gibt

Die FDA genehmigte die Dosen 4 und 5, ohne die Meinung ihres Expertengremiums einzuholen, und stützte sich dabei auf Daten, die zeigten, dass die Moderna-Spritze nur zu 11 % wirksam war und bei 40 % der Patienten Nebenwirkungen verursachte, während die Pfizer-Spritze zu 30 % wirksam war und bei 80 % der Patienten Nebenwirkungen verursachte.

Die Hauptautorin dieser Studie, Dr. Gili Regev-Yochay, eine Spezialistin für Infektionskrankheiten am Sheba Medical Center in Tel HaShomer, Israel, hat öffentlich erklärt, dass „keine dritte, vierte oder fünfte Dosis irgendetwas bewirken wird, um Infektionen [langfristig] zu verhindern“.

Dass es sich bei der mRNA-basierten COVID-Spritze nicht um einen echten Impfstoff handelt, zeigt sich an der großen Zahl der „Auffrischungsimpfungen“, die erforderlich sind, um COVID-19 in Schach zu halten. Als die Injektionen Anfang 2021 auf den Markt kamen, gab es viele Versprechungen.

Es hieß, die Zweifach-Impfung sei zu 95 % wirksam und würde vor schweren Infektionen schützen. Wenn jeder die Ärmel hochkrempeln und sich impfen lassen würde, wäre die Pandemie im Handumdrehen vorbei. Bis Mitte Juli 2021 hatte etwas mehr als die Hälfte der erwachsenen US-Bevölkerung die Impfung erhalten. (Genauer gesagt, 56 % hatten eine Dosis erhalten, und 49 % waren mit zwei Dosen vollständig geimpft.1)

Noch bevor das Jahr zu Ende war, setzte die Realität ein: Die Wirksamkeit der Impfung nahm viel schneller ab als erwartet. Schlimmer noch, die Impfung erhöhte sogar die Infektiosität der Delta-Variante, und gegen Ende des Jahres 2021 begannen sich die Krankenhäuser weltweit mit „geimpften“ COVID-Patienten zu füllen.

Eine Preprint-Studie, die am 3. April 2022 veröffentlicht wurde, berichtet ebenfalls über hohe Infektionsraten mit BA.1, BA.1.1 und BA.2 – Varianten von Omikron – unter dreifach geimpftem Gesundheitspersonal. Insgesamt lag die Inzidenzrate bei den dreifach Geimpften mit einer dieser Varianten bei 22 %, und nur 10 % blieben asymptomatisch. Die Schlussfolgerung der Autoren lautet:

Wir berichten über eine hohe Inzidenz von Omikron-Infektionen trotz kürzlich erfolgter Auffrischungsimpfung bei dreifach geimpften Personen. Impfstoff-induzierte Antikörpertiter scheinen eine begrenzte Rolle für das Risiko einer Omikron-Infektion zu spielen. Eine hohe Viruslast und die Sekretion von Lebendviren über einen Zeitraum von bis zu neun Tagen können die Übertragung in einer dreifach geimpften Population erhöhen.

FDA genehmigt vierte und fünfte Dosis

Mitte August 2021 – nur acht Monate nach Beginn der COVID-Impfkampagne – genehmigte die US-Arzneimittelbehörde FDA die erste Auffrischungsimpfung (die dritte Dosis der mRNA), zunächst für immungeschwächte Personen.

Am 29. März 2022 genehmigte die FDA eine zweite Auffrischungsimpfung (Dosis Nr. 4, für diejenigen, die Pfizer oder Moderna einnehmen) für Erwachsene über 50 Jahre sowie eine dritte Auffrischungsimpfung (Dosis Nr. 5!) für immungeschwächte Personen ab 12 Jahren. Die zusätzlichen Auffrischungsimpfungen sind vier Monate nach der letzten Dosis zu verabreichen.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention empfehlen auch Erwachsenen, die zwei Dosen der viralen Vektor-DNA-Spritze von Janssen erhalten haben, eine dritte Spritze mit Pfizer oder Moderna. Und das, obwohl es NULL Daten über die Mischung der verschiedenen Spritzen gibt.

Die FDA genehmigte die Dosen 4 und 5 auf der Grundlage von Daten, die zeigten, dass die Moderna-Spritze nur zu 11 % wirksam war und bei 40 % der Empfänger Nebenwirkungen verursachte, während die Pfizer-Spritze zu 30 % wirksam war und bei 80 % der Menschen Nebenwirkungen verursachte.

In etwas mehr als einem Jahr sind wir also von „zwei mRNA-Impfungen stellen sicher, dass Sie das Virus nicht übertragen oder an COVID erkranken oder sterben“ zu „Sie brauchen alle vier Monate eine Auffrischungsimpfung und können sich immer noch anstecken, übertragen, erkranken und an COVID sterben“ übergegangen. Bei diesem Tempo kommen wir auf drei Injektionen pro Jahr, und die vollständig Geimpften und Aufgefrischten werden immer noch an COVID erkranken.

So haben wir kürzlich herausgefunden, dass 7 von 10 „geimpften“ CDC-Mitarbeitern im August 2021 an einer Durchbruchsinfektion erkrankten, und Princess Cruises meldete im März 2022 einen Ausbruch an Bord der Ruby Princess, obwohl die „Impfquote“ sowohl bei der Besatzung als auch bei den Passagieren 100 % betrug und ein negativer COVID-Test vor dem Einschiffen nachgewiesen werden konnte. Wie Robert F. Kennedy Jr. im obigen Video anmerkt, „ist es an der Zeit, der Wissenschaft zu folgen“.

Die COVID-Politik hat nichts mit der Wissenschaft zu tun

Bemerkenswerterweise traf die FDA die Entscheidung, einen weiteren Booster zuzulassen, ohne ihren stimmberechtigten Expertenausschuss einzuberufen, wie es üblich ist. Wie Dr. Marty Makary in einem Meinungsartikel im Wall Street Journal feststellte:

Die Food and Drug Administration (FDA) hat letzte Woche Amerikanern ab 50 Jahren eine vierte COVID-Impfdosis genehmigt. Einige der FDA-Experten sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, aber die Behörde hat sie einfach ignoriert. Diesen Mittwoch [6. April 2022] wird sie ihren beratenden Ausschuss einberufen, um den künftigen Impfstoffbedarf zu diskutieren. Das ist so, als würden Anwälte einem Richter, der bereits ein Urteil gefällt hat, ihre Argumente vortragen … Entscheidungen wie diese verstärken nur den Eindruck, dass die COVID-Politik durch Gruppendenken und Politik bestimmt wird.

Selbst Dr. Paul Offit, dessen Glaube an Impfstoffe legendär ist, zeigte sich überrascht und bestürzt über die Entscheidung der FDA, ohne eine öffentliche Sitzung, in der Experten zu den Daten Stellung nehmen konnten, vorzugehen. Er sagte gegenüber CNBC:

Es ist einfach eine Art vollendete Tatsache. Ist das die Art und Weise, wie es funktioniert? Wir reden endlos darüber, wie wir der Wissenschaft folgen – es scheint nicht so zu funktionieren.

Dr. Peter Hotez, ein weiterer bekannter Impfstoffbefürworter, hat sich ebenfalls besorgt über den anhaltenden Auffrischungstrend geäußert. Er erklärte gegenüber CNBC, dass die Impfpolitik nicht nur darauf abzielen sollte, Menschen aus dem Krankenhaus herauszuhalten, sondern auch darauf, COVID-Infektionen und „lange COVID“ zu verhindern.

Er wies darauf hin, dass die Wirksamkeit der dritten Dosis gegen Krankenhausaufenthalte aufgrund einer Omikron-Infektion in nur vier Monaten von 91 % auf 78 % gesunken ist. „Das gibt mir Anlass zur Sorge, dass die Auffrischungsimpfungen nicht unbedingt so gut anschlagen, wie wir es gerne hätten“, sagte er. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass diese beiden Impfstoffverfechter tatsächlich aufwachen und beginnen, die Darstellung zu hinterfragen.

FDA-Entscheidung auf der Grundlage schockierend schlechter Daten

Berichten zufolge stützte die FDA ihre Entscheidung, die Dosen 4 und 5 zuzulassen, auf israelische Daten, die am 15. Februar 2022 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurden. Welche Beweise wurden in dieser noch nicht von Fachleuten überprüften Studie vorgelegt, die überzeugend genug waren, um den Abstimmungsausschuss und die öffentliche Stellungnahme zu umgehen? Die Autoren schreiben:

Durchbruchsinfektionen waren häufig, meist sehr mild, aber mit hohen Viruslasten. Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Infektionen betrug 30 % für BNT162b2 [Pfizer] und 11 % für mRNA1273 [Moderna]. Lokale und systemische Nebenwirkungen wurden in 80 % bzw. 40 % der Fälle gemeldet.

Dies ist eine Wiederholung wert. Die FDA genehmigte die Dosen 4 und 5 auf der Grundlage von Daten, die zeigten, dass die Moderna-Spritze nur zu 11 % wirksam war und bei 40 % der Empfänger Nebenwirkungen verursachte, während die Pfizer-Spritze zu 30 % wirksam war und bei 80 % der Menschen Nebenwirkungen verursachte. Ich weiß, Sie schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf und sagen: „Was?!“ Das ist mehr als verblüffend.

Die FDA hat die Aufgabe, zu bestätigen, dass medizinische Produkte sicher und wirksam sind. Indem sie die vierte und fünfte COVID-Spritze mit miserabler Wirksamkeit und himmelhohen Nebenwirkungsraten genehmigt hat, macht sie überdeutlich, dass sie eine völlig vereinnahmte Behörde ist und sich ihrer Verantwortung für die öffentliche Gesundheit entledigt hat.

Die Hauptautorin der Studie, Dr. Gili Regev-Yochay, Spezialistin für Infektionskrankheiten am Sheba Medical Center in Tel HaShomer, Israel, hat sogar öffentlich erklärt, dass „keine dritte, keine vierte und keine fünfte Dosis irgendetwas tun wird, um Infektionen [langfristig] zu verhindern“.

Experten: Wir können uns nicht aus der COVID-Pandemie herauswinden

In einem Artikel vom 4. April 2022 schreibt der Forbes-Reporter Robert Hart:

Dr. Amesh Adalja, ein leitender Wissenschaftler am Johns Hopkins Center for Health Security, erklärte gegenüber Forbes, dass eine wiederholte Auffrischungsimpfung „keine praktikable Strategie“ sei und es nicht klar sei, dass jüngere Gruppen ohne gesundheitliche Risikofaktoren „selbst von einer dritten Dosis viel profitieren“.

Professor Deepta Bhattacharya, Immunologe an der Universität von Arizona, stimmt dem zu und sagt, die derzeitige Strategie sei „nicht nachhaltig“. Auch Dr. Dan Barouch, Arzt und Impfstoffforscher an der Harvard Medical School, erklärte gegenüber Hart, dass eine Auffrischungsimpfung alle drei bis sechs Monate für wohlhabende Länder unpraktisch und in ärmeren Ländern „einfach nicht möglich“ ist.

Was wir wirklich brauchen, so Barouch, sind „Impfstoffe mit besserer Haltbarkeit“. John P. Moore, Professor für Mikrobiologie und Immunologie an der Weill Cornell Medicine, meldete sich ebenfalls zu Wort und sagte Hart, er glaube nicht, dass wir uns „einfach aus der Pandemie herausboosten können“.

Regionen mit niedrigen COVID-Impfraten haben gut abgeschnitten

Der Verdacht, dass die COVID-Impfungen nicht viel bewirken, wird durch die Tatsache erhärtet, dass Gebiete mit niedrigen Injektionsraten, wie z. B. Afrika, nicht schlechter abschneiden als Gebiete mit sehr hohen Raten.

Wie die New York Times berichtet, wurden im Bezirk Kamakwie in Sierra Leone seit Beginn der Pandemie insgesamt nur 11 COVID-Fälle und keine Todesfälle registriert. Insgesamt gab es in Sierra Leone seit Ausbruch der Pandemie nur 125 COVID-Todesfälle. Und das, obwohl sich die Menschen bei großen Hochzeiten, Konzerten und Fußballspielen ohne Masken versammeln.

Bill und Melinda Gates gaben zu Beginn der Pandemie zu Protokoll, dass Afrika durch COVID zerstört werden würde, wenn wir uns nicht gemeinsam darum bemühen würden, die COVID-Impfung dorthin zu bringen.

Ihre von Gier getriebene Vorhersage erwies sich als völlig falsch, und obwohl die Afrikanische Union darauf drängt, in West- und Zentralafrika eine Injektionsrate von 70 % zu erreichen, hat das geringe Auftreten von COVID Argumente gegen eine Fortsetzung der Injektionskampagne in diesem Jahr hervorgebracht, da die Mittel für das Gesundheitswesen für andere, weitaus häufigere Krankheiten wie Malaria, HIV/AIDS und Tuberkulose benötigt werden.

Es ist wichtig, dass Afrika nicht verschont blieb, weil SARS-CoV-2 nicht über das Land hinweggefegt ist, denn es hat es in Hülle und Fülle gegeben. Studien, in denen Blutproben untersucht wurden, zeigen, dass zwei Drittel der Bevölkerung in den Ländern südlich der Sahara Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben – ein Beweis dafür, dass sie der Krankheit ausgesetzt waren, sich erholt und den bestmöglichen Schutz entwickelt haben – eine natürliche Immunität.

In Gebieten mit zuverlässigeren Sterberegistern und anderen Datenerhebungen, wie z. B. Südafrika, werden in den Jahren 2020 und 2021 mehr Todesfälle verzeichnet, die auf COVID zurückgeführt werden. Im dritten Quartal 2021 hatten jedoch nur 4 % der Afrikaner die Impfung erhalten, und im Großen und Ganzen scheint es ihnen deshalb besser zu gehen.

Wie Del Bigtree in dem vorgestellten Highwire-Video anmerkt, haben die Impfungen die Immunfunktion derjenigen, die sie erhalten haben, im Grunde genommen dezimiert, und die FDA hat jetzt keinen anderen Plan oder keine andere Möglichkeit, als eine nicht enden wollende Reihe von Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, um die Immunabwehr der Menschen zu stärken, und sei es auch nur zu einem geringen Grad. Sie haben nichts anderes. Der Schaden ist angerichtet.

COVID-Impfungen schaden nachweislich mehr als sie nützen.

Während die offizielle Darstellung lautet, dass die COVID-Impfungen zwar „nicht perfekt, aber immer noch besser als die Alternative“ sind (d. h. die Infektion, wenn man nicht geimpft ist), hat der Immunologe Dr. Bart Classen in der Augustausgabe 2021 von Trends in Internal Medicine eine Studie veröffentlicht, die diese Behauptung bestreitet.

Die Studie „U.S. COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, ‚All Cause Severe Morbidity'“ beschreibt ein Kernproblem der Studien von Pfizer, Moderna und Janssen (Johnson & Johnson).

Alle drei verwendeten einen primären Surrogat-Endpunkt für die Gesundheit, nämlich „schwere Infektionen mit COVID-19“. Dies, so Classen, „hat sich als gefährlich irreführend erwiesen“, und viele Bereiche der Medizin haben die Verwendung krankheitsspezifischer Endpunkte in klinischen Studien eingestellt und den weitaus besseren Endpunkt „Gesamtmortalität und -morbidität“ übernommen.

Der Grund dafür ist, dass, wenn eine Person durch die Behandlung stirbt oder schwer geschädigt wird, selbst wenn die Behandlung dazu beigetragen hat, das Fortschreiten der Krankheit, gegen die sie behandelt wird, aufzuhalten, das Endergebnis trotzdem negativ ist. Die COVID-Impfung würde bei dieser Betrachtungsweise sehr schlecht abschneiden.

Ein extremes Beispiel dafür, was man mit einem krankheitsspezifischen Endpunkt anstellen kann, ist die Behauptung, dass ein Kopfschuss ein Heilmittel gegen Krebs ist, weil niemand, dem in den Kopf geschossen wurde, an Krebs gestorben ist. Bei einer erneuten Analyse der klinischen Studiendaten dieser COVID-Spritzen unter Verwendung der „schweren Gesamtmorbidität“ als primärem Endpunkt zeigen die Daten, dass sie tatsächlich weit mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Der richtige Endpunkt wurde berechnet, indem alle in den Studien gemeldeten schwerwiegenden Ereignisse zusammengezählt wurden, nicht nur COVID-19, sondern auch alle anderen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse. Auf diese Weise erhält eine schwere COVID-19-Infektion das gleiche Gewicht wie andere unerwünschte Ereignisse gleichen Schweregrads. Nach Classen:

Die Ergebnisse belegen, dass keiner der Impfstoffe einen gesundheitlichen Nutzen bietet, und alle zulassungsrelevanten Studien zeigen einen statistisch signifikanten Anstieg der „schweren Morbidität aller Ursachen“ in der geimpften Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe. In der mit Moderna geimpften Gruppe traten 3.042 schwerwiegende Ereignisse mehr auf als in der Kontrollgruppe. Die Daten von Pfizer waren äußerst unvollständig, aber die vorgelegten Daten zeigten, dass in der Impfgruppe 90 schwerwiegende Ereignisse mehr auftraten als in der Kontrollgruppe, wenn man nur „unaufgeforderte“ unerwünschte Ereignisse berücksichtigt.

In der Janssen-Impfgruppe traten 264 schwerwiegende Ereignisse mehr auf als in der Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den ungeeigneten Surrogat-Endpunkten der Hersteller: Janssen behauptet, sein Impfstoff verhindere 6 Fälle von schwerem COVID-19, die eine ärztliche Behandlung erfordern, bei 19 630 Geimpften; Pfizer behauptet, sein Impfstoff verhindere 8 Fälle von schwerem COVID-19 bei 21 720 Geimpften; Moderna behauptet, sein Impfstoff verhindere 30 Fälle von schwerem COVID-19 bei 15 210 Geimpften.

Auf der Grundlage dieser Daten ist es so gut wie sicher, dass die Massenimpfung gegen COVID-19 der Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen schadet. Nach wissenschaftlichen Grundsätzen muss die Massenimpfung mit COVID-19-Impfstoffen sofort gestoppt werden, denn es droht eine durch den Impfstoff verursachte Katastrophe für die öffentliche Gesundheit.

Um die obigen Zahlen noch deutlicher zu machen, hier die Präventionsstatistiken in Prozenten:

Pfizer 0.00036%

Moderna 0.00125%

Janssen 0.00030%

Uns liegt auch eine Kosten-Nutzen-Analyse von Dr. Stephanie Seneff und der Forscherin Kathy Dopp vor, die im März 2022 veröffentlicht wurde und die zeigt, dass die COVID-Impfung das Risiko von Kindern erhöht, an einer COVID-Infektion zu sterben. Bei Kindern unter 18 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, an der Impfung zu sterben, 51-mal höher als bei ungeimpften Kindern, die an COVID sterben.

Jamie Jenkins, ehemaliger Leiter der Abteilung für Gesundheits- und Arbeitsmarktanalysen beim britischen Amt für nationale Statistiken, hat außerdem herausgefunden, dass 4 Millionen Impfdosen an Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren verabreicht werden müssen, um eine einzige Einweisung in die Intensivstation in dieser Altersgruppe zu verhindern.

Geht man von zwei Dosen pro Kind aus, bedeutet dies, dass 2 Millionen Kinder das Risiko schwerwiegender und möglicherweise lebenslanger Nebenwirkungen eingehen müssen, um zu verhindern, dass ein einziges Kind aufgrund von COVID-19 auf die Intensivstation muss.

Aber vielleicht sind Sie erleichtert, dass zumindest die Pharmakonzerne an dieser Empfehlung zig Milliarden Dollar verdienen werden. Die COVID-Impfung ist zweifellos das finanziell erfolgreichste Pharmaprodukt in der Geschichte der Welt. Und das Tüpfelchen auf dem i? Alle, vom Hersteller bis zu den Personen, die die Spritze verabreichen, genießen völlige Immunität vor jeglicher Strafverfolgung für ihren ruchlosen Plan, die Gesundheit von Kindern zu zerstören.

Menstruationsprobleme bei Transgender

Eine Nebenwirkung, die im vergangenen Jahr in den alternativen Medien Schlagzeilen gemacht hat, sind abnorme Blutungen und Menstruationsstörungen. So wurde beispielsweise über vaginale Blutungen sowohl bei Kindern, die noch nicht alt genug sind, um ihre Menstruation zu bekommen, als auch bei Frauen nach der Menopause berichtet.

Nun hat eine Online-Umfrage von Forschern der Washington University in St. Louis ergeben, dass auch Transgender-Personen über Durchbrüche bei der Menstruation berichten, obwohl sie menstruationsunterdrückende Hormone einnehmen. Wie von Newswise berichtet:

Die Studie ist die erste, die impfstoffbedingte Durchbruchblutungen bei Menschen untersucht, die Testosteron oder andere Hormone einnehmen, die die Menstruation unterdrücken. Die Forschung konzentriert sich auf Personen mit einer Reihe von Geschlechtsidentitäten wie Transgender, nicht-binär oder Gender-Fluid. Frühere Studien zu Menstruationssymptomen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff konzentrierten sich weitgehend auf cisgeschlechtliche Frauen, d. h. Frauen, deren Geschlechtsidentität dem weiblichen Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde …

Von den mehr als 160.000 Befragten identifizierten die Forscher 552 Personen, die angaben, Testosteron oder andere geschlechtsbestätigende Hormone zu nehmen und normalerweise nicht zu menstruieren. Die meisten dieser Befragten (84 %) wählten mehr als eine Geschlechtskategorie: 460 bezeichneten sich als transsexuell, 373 als männlich oder männlich identifiziert, 241 als nicht-binär und 124 gaben an, dass sie geschlechtsneutral/geschlechtsuntypisch sind. Ein Drittel der Befragten berichtete über Durchbruchblutungen nach einer COVID-19-Impfung, 9 % berichteten über Schmerzen in der Brust oder in den Brüsten und 46 % über andere Symptome, die sie normalerweise mit einer Periode in Verbindung bringen würden, wie Krämpfe und Blähungen.

Einige Befragte nutzten die offenen Textfelder der Umfrage, um über erhebliche negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit als Reaktion auf ihre Periodensymptome zu berichten, darunter Angstzustände, Depressionen, Geschlechtsdysphorie, Panikattacken und Selbstmordgedanken … Ich hoffe, dass die offene Diskussion dieser Ergebnisse es den Menschen ermöglicht, zu wissen, dass dies eine Nebenwirkung sein könnte, sodass sie sich entsprechend vorbereiten können, sagte [Hauptautorin Katharine] Lee.

Dies ist besonders wichtig angesichts der Tatsache, dass einige Menschen psychische Erkrankungen wie Angstzustände, Depressionen und Selbstmordgedanken als Reaktion auf unerwartete Durchbruchsblutungen nach der Impfung beschrieben haben.

