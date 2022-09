Sie werden nicht glauben, was dieser Schwedin gerade passiert ist…

Peter Imanuelsen

Im sozialistischen Schweden gibt es keine Redefreiheit mehr.

In Schweden gibt es viele schlechte Dinge. In den letzten 8 Jahren der sozialistischen Herrschaft hat sich die Lage sehr verschlechtert. Nicht nur in Bezug auf die Kriminalität, sondern auch in Bezug auf die Redefreiheit hat sich die Lage verschlechtert.

Denn jetzt wurde die schwedische Autorin und Journalistin Katerina Janouch, die sich seit vielen Jahren kritisch mit dem Sozialismus auseinandersetzt, von einem Gericht zu einer Geldstrafe von über 5000 Dollar verurteilt, weil sie Journalismus betrieben hat.

Weshalb, werden Sie sich fragen?

Nun, weil sie aufgedeckt hat, was ein linksextremer Lehrer mit Kindern in einem staatlichen Indoktrinationslager… ich meine Schule, anstellt.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Eine Journalistin wurde für das Verbrechen verurteilt, darüber zu BERICHTEN, was linksradikale Lehrer den Kindern in der Schule beibringen, denn das gilt jetzt offenbar als „grobe Verleumdung“.

Es ist mir gelungen, ein Interview mit ihr zu bekommen, also lesen Sie unbedingt ganz unten in diesem Artikel, damit Sie es nicht verpassen!

Worüber hat sie den berichtet?

Nun, alles begann im Jahr 2020, als Schüler der 3. Klasse (9-Jährige) die Aufgabe bekamen, einen Text aus der Sicht eines Muslims zu schreiben, in dem es darum ging, wie sie „zum Islam gehören“ und „in der Moschee beten“.

Eines der Kinder, ein christliches Mädchen, wollte die Aufgabe nicht lösen, weil es aus einer Familie kommt, die fest an ihren Glauben glaubt. Das Mädchen fühlte sich gezwungen, die Aufgabe zu erledigen, weil ihr gesagt wurde, sie würde nachsitzen, wenn sie die Aufgabe nicht rechtzeitig erledigte.

Die Mutter des Mädchens war sehr wütend und sagte in einem Interview mit Katerina Janouch zu ihr:

„Ich bin so wütend, dass ich koche. Wie kann man so etwas tun? Wir sind Christen und meine Kinder sollten nicht gezwungen werden, in der Schule islamisiert zu werden“.

Hier ist ein Foto von der Aufgabe des Kindes in der Schule.

Es ist auf Schwedisch, daher hier ein Teil des Textes übersetzt: „Hallo, ich gehöre dem Islam an. Ich bete in der Moschee. Ich feiere den Ramadan. Ich lese den Koran“.

Die Lehrerin, die hinter der Aufgabe stand, sagte, dass sie von der Mutter Ärger erwartet habe, und sie bezeichnete die christlichen Gruppen, in denen die Mutter aktiv ist, als „Sekten“.

Die Mainstream-Medien berichteten nicht über die Ereignisse an dieser Schule, also beschloss Katerina Janouch, darüber zu schreiben. Für ihr journalistisches Vergehen wurde sie wegen „grober Verleumdung“ verurteilt, weil sie darüber berichtet hatte.

Viele Menschen waren aufgebracht, als sie erfuhren, was an dieser Schule gelehrt wurde, und forderten den Rücktritt des Lehrers und wandten sich an die Schule und die örtliche Gemeinde.

Aufgrund dieser negativen Reaktionen aus der Öffentlichkeit rief die Schule die Polizei, und nun wurde eine Journalistin wegen des Verbrechens der Verleumdung verurteilt.

Katerina Janouch wurde zu einer Geldstrafe von 664 Dollar und zur Zahlung von 4427 Dollar Schadenersatz an die Lehrerin verurteilt.

Klart jag blev fälld i Uppsala PK-rätt, av grinig batikhäxa som inte har nåt problem med islamisering och förnedring av småbarn. 50 000 i "skadestånd" vill läraren ha. Överklagas till Hovrätten givetvis! pic.twitter.com/VsRjJK3L4m — Katerina Janouch🐲🇸🇪✡️🇮🇱🇨🇿🐸 (@katjanouch) September 22, 2022

Aber bedenken Sie, dass die Anschuldigungen nicht einmal von Janouch stammen. Es war ein Elternteil, der darüber gesprochen hat, und Janouch hat lediglich darüber berichtet, was der Elternteil gesagt hat.

Das Gericht sagte, dass ihr Artikel gegen die ethischen Regeln der Presse verstößt…

Und siehe da, laut Janouch kam ein Lehrerassistent als Zeuge in den Gerichtssaal und erklärte, dass alles, was sie geschrieben hatte, sachlich richtig war. Dennoch wurde sie der „groben Verleumdung“ für schuldig befunden.

Sie hat gegen das Gerichtsurteil Berufung eingelegt.

Es ist mir gelungen, mit Katerina Janouch ein Interview zu führen und ihr einige Fragen zu stellen, was ihrer Meinung nach in Schweden geschieht.

Interview mit Katerina Janouch.

Ich: „Wie sehen Sie die derzeitige Situation der Meinungsfreiheit in Schweden?“

Katerina Janouch: „Ich bin gerade wegen grober Verleumdung verurteilt worden, als ich als Journalistin darüber berichtete, dass kleine Kinder in einer schwedischen Schule einer umstrittenen Unterrichtsmethode ausgesetzt waren, bei der sie gezwungen wurden, sich in einem Rollenspiel zum Islam zu bekennen, um ein „besseres Verständnis“ für andere Kulturen und Religionen zu erlangen, während muslimische Kinder kein entsprechendes Rollenspiel machen mussten, um so zu tun, als seien sie Christen… Dass man dieses Thema als Journalist nicht ansprechen darf, zeigt, wie krank unsere Gesellschaft geworden ist, wie der Islam tatsächlich als eine Art unantastbares Phänomen geschützt wird, das respektiert werden muss. Wir haben Politiker und Polizeibehörden, die überzeugt sind, dass man den Koran nicht verbrennen darf, weil er Muslime beleidigen kann. Im Prinzip sind die Blasphemiegesetze schon da, und unsere Meinungsfreiheit ist Geschichte.

Die Meinungsfreiheit in Schweden befindet sich im freien Fall, denn sie wird immer mehr eingeschränkt und es wird zunehmend stigmatisiert, den Islam zu kritisieren, aber auch die korrupten Politiker, die Klimahysterie, den Umgang mit der Coronapandemie… die sogenannten „Antirassisten“ und vor allem die Agenden der großen Medienplattformen… Ich selbst werde jetzt verurteilt, weil ich die Art und Weise kritisiert habe, in der die Ideologie des Islam in der Schulbildung für sehr junge Kinder normalisiert wird. Jegliche Kritik am linken Establishment wird als Rechtsextremismus gebrandmarkt, und es wird versucht, systemkritische Stimmen wie Journalisten und Schriftsteller, die sich gegen das System stellen, zu stigmatisieren. Gegen Journalisten gerichtlich vorzugehen, ist eine Methode, die in Schweden bisher nicht angewandt wurde. Ich: „Glauben Sie, dass der Grund für diese Strafverfolgung wirklich darin liegt, dass man Ihren Einfluss und Ihre politischen Ansichten nicht mag, weil Sie sich gegen den Sozialismus in Schweden gestellt haben?“

Katerina Janouch: „Das ist absolut so. Ich wurde im Voraus verurteilt, weil ich eine unbequeme Stimme für die linke politische Elite in Schweden bin. Im Gerichtssaal war klar, dass es nicht um das Recht ging, sondern darum, ein moralisches Beispiel zu geben, damit ich lerne, mich gegenüber Behörden und Autoritäten nicht respektlos zu verhalten. Sowohl Staatsanwälte als auch Richter betrieben puren Machtmissbrauch. Es wurde auch verlangt, dass ich dem „Opfer“, d. h. dem Lehrer, der christlichen und säkularen Kindern den Islam in einer inakzeptablen und umstrittenen Weise beigebracht hat, eine beträchtliche Entschädigung in Höhe von 50.000 schwedischen Kronen zahlen soll.“ Ich: „Sehen Sie Parallelen zwischen dem, was jetzt in Schweden geschieht, und dem, was in den sowjetischen Ländern geschah?“

Katerina Janouch: „Ja, absolut! Der Unterschied besteht darin, dass im alten Ostblock jeder wusste, dass die Medien logen und die Zeitungen voll mit kommunistischer Propaganda waren. In Schweden wird den Menschen vorgegaukelt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir volle Redefreiheit und Demokratie haben. Ich sehe Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie es in den Schulen funktioniert, da ich selbst als Kind eine kommunistische Schule besucht habe. Auch dort war sie voller Propaganda. In Schweden ist die Mehrheit der Lehrer links, und sie betreiben schamlose Propaganda. Die Normalisierung des Islams ist nur ein Zweig dieser kranken sektiererischen Mentalität, in der Multikulturalismus und Klimaaktivismus gefeiert werden und alles andere als Rassismus hingestellt wird. Die schwedischen Behörden und Medien sind auch gut darin, Menschen zu diffamieren. Wer eine falsche Meinung hat, wird schikaniert, gemobbt, verleumdet, gekündigt, entlassen und in Gewerkschaften und Verbänden nicht mehr beschäftigt. Wir haben eine Gesellschaft mit Denunzianten, „Wertewächtern“, die dich freiwillig wegen deiner Meinung anzeigen. Die Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äußern.“

Ich: „Wo sehen Sie die Zukunft Schwedens, werden sich die Dinge mit einer neuen Regierung zum Besseren wenden oder glauben Sie, dass es nur noch schlimmer wird?“ Katerina Janouch: „Ich hoffe, dass der Regierungswechsel ein Neuanfang für Schweden sein kann, aber es ist ein langer Weg bergauf, mit all den sozialistischen Aktivisten in den Mainstream-Medien und in den Behörden. Und ich fürchte, es wird noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Die Kriminalitätsrate steigt rasant an und hat bereits die Zahlen von 2021 übertroffen.

Sie finden Katerina Janouch in den sozialen Medien und auf ihrer Website:

Die Meinungsfreiheit wird in Schweden immer mehr eingeschränkt, wo man nicht einmal mehr berichten kann, was linksextreme Aktivisten den Kindern in der Schule beibringen. Denken Sie daran, dass es in Schweden illegal ist, zu Hause Unterricht zu nehmen, was bedeutet, dass Sie als Eltern gezwungen sind, Ihre Kinder in die Schule zu schicken.

Um gute kleine Sozialisten zu werden, muss die Indoktrination schon früh beginnen, und Schweden ist seit vielen Jahren sehr gut darin, dies zu tun. Als Eltern in Schweden hat man keine andere Wahl, als dem Staat zu erlauben, seinen Kindern beizubringen, was er will.

Deswegen sind in den letzten Jahren immer mehr Eltern aus Schweden geflohen, um ihre Kinder zu Hause zu unterrichten, wo dies legal ist.

