Sind 15-Minuten-Städte klug?

Die 15-Minuten-Stadt (FMC) – eine nette Idee, ein neuer Weg, die Bevölkerung zu kontrollieren, ein modisches Phänomen in der öffentlichen Planungsindustrie, ein langfristiger, heimtückischer Plan – alles, einiges oder nichts von alledem?

Wenn Sie Fragen zu dem Konzept haben, erfahren Sie hier, wie Sie bereits genannt werden.

Wie bei der „Gasherddebatte“ ist jede Infragestellung der neuesten, coolsten Methode zur Umgestaltung der Gesellschaft ein Zeichen von Verrücktheit. Diese hochmütige realitätsverschiebende Haltung durchdringt irgendwie die Eliten trotz der verdienten Zerstörung des Vertrauens der Öffentlichkeit in ihre Institutionen im Gefolge der Pandemie, auf die mit Lügen, Halbwahrheiten, Drehungen, Lügen, Fehlern, Lügen, der Androhung von Gewalt, Lügen, der Androhung von Arbeitslosigkeit, der angeordneten Heimeinweisung, der massenhaften Zerstörung kleiner Unternehmen und Lügen reagiert wurde.

All das sollte ein Hinweis auf die wahren Absichten der Befürworter dieser Idee sein, aber lassen Sie uns dennoch die Grundlagen besprechen.

Die Idee besteht im Wesentlichen darin, die Idee der Nachbarschaft neu zu erfinden, indem sichergestellt wird, dass so ziemlich alle Güter und Dienstleistungen, die man sich wünschen kann, in der Nähe verfügbar sind. Auch Arbeitsplätze, Schulen, Ärzte und kulturelle Aktivitäten sollen leicht erreichbar sein. Um auf den „15-Minuten“-Teil zu kommen, würde das Gebiet (basierend auf typischen Gehgeschwindigkeiten) etwa eine Quadratmeile umfassen.

Im Grunde genommen erinnert die Idee an das Dorf von früher – ein Ort der Zugehörigkeit, der Einfachheit, des Kennens der Nachbarn, der Schaffung einer Gemeinschaft, auf die man sich in Notzeiten verlassen kann.

Auch wenn dies ein wichtiges Verkaufsargument ist, darf nicht vergessen werden, dass die Menschen seit Hunderten von Jahren zielstrebig die Dörfer verlassen haben, um sich in der Stadt mit ihrem Chaos und ihren Möglichkeiten, ihren Risiken und Chancen und vor allem mit ihren erweiterten Erfahrungen zu behaupten.

Natürlich gibt es in den Städten bereits Stadtteile, die den FMCs ähnlich sind, aber sie sind in der Regel um eine Aktivität herum organisiert – ein Fleischverpackungsviertel, das Finanzzentrum usw. – eine ethnische Zugehörigkeit – Little Italy, Chinatown (Entschuldigung, Seattle, ich meine den International District), ein sozioökonomisches Cluster – die Westside von Los Angeles gegenüber der Eastside von Los Angeles, oder sogar eine Unterhaltungsaktivität – Broadway in New York oder edgy, Rotlichtviertel wie das Tenderloin in San Francisco (ANMERKUNG: Es ist zugegebenermaßen weit hergeholt, das, was derzeit im Tenderloin passiert, als unterhaltsam zu bezeichnen, aber vor dem aktuellen Albtraum war es jahrzehntelang eine Vergnügungszone für „raue Geschäfte“, und man kann davon ausgehen, dass dies eine Form der Unterhaltung ist. )

Die Idee des FMC besteht jedoch darin, diese Unterschiede letztendlich auszugleichen und eine Zone nach der anderen mit ähnlich homogenen Vierteln in der ganzen Stadt zu schaffen. Da Gleichheit eines der Markenzeichen des Konzepts ist, wäre es vielleicht nicht sehr fair, wenn ein FMC deutlich reicher wäre als ein anderes, das sich deutlich von allen anderen unterscheidet.

Die Umsetzung eines FVZ – ohne den Bulldozer – ist ziemlich kompliziert, da sich die Menschen in der Regel bereits an Orten aufhalten, die für eine solche Veränderung vorgesehen sind. Zoneneinteilung, staatliche Anreize, Planungsvorschriften, öffentliche Anreize oder einfache Erklärungen per Erlass wurden vorgeschlagen, um bestehende Nachbarschaften in FMCs zu verwandeln.

Mit anderen Worten, selbst die Befürworter wissen, dass sie sich nicht von selbst entwickeln werden und dass es erheblicher staatlicher Eingriffe bedarf, um überhaupt in Gang zu kommen (ein weiterer Hinweis auf die wahre Absicht hinter dem Vorstoß).

Einer der wichtigsten Aspekte ist die Abschaffung der Notwendigkeit eines eigenen Fahrzeugs. Wenn praktisch alles, was man braucht, in unmittelbarer Nähe ist – buchstäblich zu Fuß erreichbar – und wenn alles, was nicht passt – Stadion, Flughafen, Universität, großes Krankenhaus und/oder Museum usw. – problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann, braucht man dann noch ein böses, umweltverschmutzendes, egoistisches Mobilitätsgerät? Wenn FMC-Ideen entwickelt werden, gibt es in der Regel nur begrenzte Parkmöglichkeiten – absichtlich -, da ein weiterer „Vorteil“ darin besteht, dass sie angeblich besser für die Umwelt, nachhaltiger, gerechter oder was auch immer für ein waches/gleichberechtigtes Schlagwort man gerade verwenden möchte, sind.

Und nun zu den intelligenten Städten.

Das ist etwas einfacher, denn es gilt so ziemlich alles, was für FMCs gilt, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Ihre Nachbarschaft Sie jederzeit beobachtet. Anhand von Handy-Tracking, definierten Einkaufsgewohnheiten, Gesundheitsinformationen von Ihrer Smartwatch, Ihrer Präsenz in den sozialen Medien, Ihrer Kreditauskunft, Ihrem Familienstatus, Ihren Hobbys, Ihren Gewohnheiten und Ihren Meinungen wird eine intelligente Stadt alles herausfinden, was Sie brauchen, noch bevor Sie wissen, dass Sie es brauchen, und Sie dazu ermutigen, ein insgesamt besserer Mensch zu sein, da sie bessere Menschen definiert.

Mit anderen Worten, die Definition einer bedürfnisorientierten, „Bleib in deinem Haus und halt die Klappe, oder wir nehmen dir das weg“-Nerfifizierung der bloßen Existenz. Sie wissen schon, die Hölle mit Eiswasser.

Nicht jede FMC ist eine Smart City, aber die meisten Smart Cities müssen eine FMC sein (oder zumindest als solche beginnen).

Intelligente Städte sind derzeit so umstritten, dass sogar Toronto – der zentrale Impulsgeber des „Great Woke North“ – diese Idee aufgegeben hat.

Aber die intelligente Stadt hat ihre Befürworter, und es gibt Projekte, die sie von Grund auf aufbauen, ohne die lähmende, aufdringliche, seelenzerstörende Technologie in bereits existierende Orte einzupflanzen. Hier ein etwas kritischer Blick auf die riesige Spiegelstadt Neom – und ein etwas hoffnungsvollerer Blick auf andere laufende Smart-City-Projekte. (HINWEIS – ich habe für diese Links Videos gewählt, weil man sie wirklich sehen muss, um sie zu glauben).

Und einer der Vorteile – oder halluzinatorisch beunruhigenden Probleme – des FMC ist, dass es sich – einmal eingerichtet – extrem gut in eine intelligente Stadt umwandeln lässt.

Es ist anzumerken, dass Steuern auf zurückgelegte Kilometer, Umweltzonen und andere Maßnahmen, die die Freiheit des Einzelnen einschränken, auch dazu verwendet werden können, die Voraussetzungen für einen schrittweisen Übergang zu FMC und/oder Smart Cities zu schaffen. Das könnte der Grund sein, warum die Proteste ausgebrochen sind – und warum Stiftungen, Regierungen und ein Großteil der Medien die Protestierenden als rechte Verschwörungstheoretiker und schlichtweg als falsch bezeichnen und dass solche Pläne überhaupt nicht Teil eines Versuchs sind, das persönliche Verhalten durch repressive Regulierung zu ändern (ein weiterer Hinweis).

In Oxford, England, wurde den Demonstranten gesagt, dass die Absperrungen in der Nachbarschaft nichts mit den völlig getrennten, in keiner Weise miteinander verbundenen FMC-Studien zu tun haben, die zur gleichen Zeit vorgeschlagen wurden; insbesondere nach der Pandemie, mit den Lügen und Knüppeln und der Zensur und den Beschränkungen und Lügen – die Menschen rufen zu Recht „Bullshit“ zu solch oberflächlichen Erklärungen, daher die Spannung.

Aber wie könnte eine große, im wahrsten Sinne des Wortes vielfältige Stadt wie Los Angeles zum Beispiel FMCed werden?

Die Aktivisten in L.A. gehen noch einen Schritt weiter als bei der verkehrsorientierten Entwicklung (TOD) – einem bestehenden, von der Regierung finanzierten Trend, Menschen dazu zu bringen, in der Nähe von Buslinien und Bahnhöfen zu wohnen – und fördern Dinge wie das VMT-Pilotprogramm, die Abschaffung von Parkanforderungen und die Förderung kleinerer, vermutlich gemieteter (Sie werden nichts besitzen und es mögen) Wohneinheiten, um die Idee in bestehende Viertel zu integrieren.

Hier sind nur einige der Vorteile von FMC (lite?), die von der Livable Communities Initiative angepriesen werden, einer Beinahe-Parodie einer LA-Gutmenschenfabrik:

Vorteile für Hausbesitzer und Anwohner in der Nähe durch eine schöne, begehbare Straße, Geschäfte und Cafés sowie Zugang zu Verkehrsmitteln und Fahrradwegen

in der Nähe durch eine schöne, begehbare Straße, Geschäfte und Cafés sowie Zugang zu Verkehrsmitteln und Fahrradwegen Jedem Angeleno die Möglichkeit geben , ein erschwingliches Haus zu erwerben, ohne die Kosten von 8.000 Dollar pro Jahr und die Belastung durch ein Auto.

, ein erschwingliches Haus zu erwerben, ohne die Kosten von 8.000 Dollar pro Jahr und die Belastung durch ein Auto. Schaffung erschwinglicher Möglichkeiten für den Erwerb von Wohneigentum, die dazu beitragen können, das Wohlstandsgefälle zwischen den Rassen zu verringern

für den Erwerb von Wohneigentum, die dazu beitragen können, das Wohlstandsgefälle zwischen den Rassen zu verringern Umkehrung der Verdrängung durch den Bau in chancenreichen Vierteln, in denen nicht genügend Wohnungen gebaut wurden

durch den Bau in chancenreichen Vierteln, in denen nicht genügend Wohnungen gebaut wurden Bekämpfung des Klimawandels durch den Bau von autofreien Infill-Häusern, 48 Meilen verkehrsverbundener Radwege, neue Busspuren und 48 Meilen neuer Baumkronen

„Gerechtes Bauen und Bauen in der Nähe von Arbeitsplätzen reduziert den Verkehr“, sagte LCI-Chefin Jenny Hontz dem LAist. „So wird das Leben für alle besser und es hilft auch dem Klima.“ (Hier ist die ganze Geschichte; die Vergleichsbilder sind den Klick wert)

Falls Sie sich gewundert haben sollten: LCI arbeitet mit einer ganzen Reihe progressiver Organisationen und Bewegungen zusammen, von Extinction Rebellion über 15 Minute City bis hin zu Young Entertainment Activists (wieder ein Hinweis).

Viertel- und sogar stadtspezifische Pläne werden demnächst von der LCI herausgegeben, obwohl sie bereits „Standardpläne“ haben, die Aussagen wie „…schöne Architektur in menschlichem Maßstab über einem der Nachbarschaft dienenden Einzelhandel“ enthalten. Stellen Sie sich eine unserer historischen Hauptstraßen und Dörfer vor – Westwood Village, Main Street und Abbot Kinney, Market St in Inglewood, NoHo Arts District, San Fernando Blvd in Burbank – mit Wohnungen über den Geschäften – mit kleinen, erschwinglichen Wohnungen für Senioren, Gen Zers, Menschen, die nicht Auto fahren, und Arbeiter, die gezwungen sind, 30% ihres Einkommens für ein Auto auszugeben.“

LCI – wie auch die grundlegenden FMC- und Smart-City-Ideen – betonen ebenfalls eine auferlegte Ästhetik: „Aber was wäre, wenn wir stattdessen Straßen mit schöner Architektur schaffen könnten, die den Bewohnern und der Umgebung schmeichelt? Was wäre, wenn wir unsere Stadt absichtlich gestalten würden? Städte auf der ganzen Welt geben ihre Architektur vor – das macht Städte schön (Paris, Boston, Santa Barbara).

LCI-Konzepte, Smart Cities und FMCs sind erdrückende Top-Down-Systeme, die die Macht über die eigene Gemeinschaft auf die bürokratische Klasse verlagern und absichtlich und in ungeheuerlicher Weise dieselben grundlegenden Tatsachen darüber ignorieren, wie Menschen handeln und wie eine schöne Stadt wie Boston – sehr, sehr, sehr viel nicht durch Design – so geworden ist, wie sie ist.

Die FMC-Bewegung geht über bloße planerische und architektonische Feinheiten hinaus. Selbst wenn sie nicht in „intelligente Städte“ umgewandelt werden, haben bestimmte andere Regierungsbehörden und gesellschaftliche Eliten mehrere Gründe. FMCs würden es einfacher machen, spezifische Gemeinschaftsnormen zu etablieren, Normen, die im Widerspruch zu amerikanischen Begriffen wie Freizügigkeit und Redefreiheit stehen könnten.

FMCs könnten auch genau den Kräften in die Hände spielen, die die Welt mit ihrer Pandemiebekämpfung in die Knie gezwungen haben. FMCs werden nicht nur als Mittel zur Vereinfachung von Protokollen wie Abriegelung und Isolierung betrachtet, sie könnten sogar als Mittel zur „Verhinderung“ künftiger Pandemien verkauft werden.

In einem Artikel in der Zeitschrift Cell aus dem Jahr 2020 gab Dr. Anthony Fauci – Sie erinnern sich an ihn – zumindest teilweise der Art und Weise, wie wir als Menschen zu leben pflegen, die Schuld an den jüngsten und vergangenen Pandemien.

„Ein Leben in größerer Harmonie mit der Natur erfordert nicht nur Änderungen im menschlichen Verhalten, sondern auch andere radikale Veränderungen, die Jahrzehnte in Anspruch nehmen können: den Wiederaufbau der Infrastrukturen der menschlichen Existenz, von Städten über Wohnungen und Arbeitsplätze bis hin zu Wasser- und Abwassersystemen, Erholungs- und Versammlungsorten“, schreiben Fauci und Co-Autor David Mores. „Da wir nicht in die Antike zurückkehren können, können wir zumindest die Lehren aus dieser Zeit nutzen, um die Moderne in eine sicherere Richtung zu lenken.“

Ein weiteres Anathema von Smart Cities und FMCs ist, dass sie die Bewohner als treibende Kraft benötigen, dass ihre Konsumgewohnheiten ausgebeutet und verarbeitet werden müssen, um ihre Existenz zu ermöglichen. Sie berücksichtigen nicht die Gedankenvielfalt oder auch nur die Möglichkeit, einen einzigartigen geografischen, industriellen oder kulturellen Vorteil zu nutzen – sie sind reine Verbrauchsmaschinen, in denen der Mensch das Rädchen ist.

Während natürliche Nachbarschaften wunderbare, unterstützende und sichere Orte sein können, werden unnatürliche Nachbarschaften die Probleme, die in engeren Gemeinschaften auftreten, noch verschärfen. Die Selbstüberwachung (wenn nicht sogar die tatsächliche Überwachung) und das Gefühl der Angst, die bequeme Umgebung zu verlassen, können zu einem Gefühl der Isolation von der Außenwelt führen. In einer FMC könnte diese Isolation als nicht organisch, sondern als von oben verordnet angesehen werden, wodurch eine mentale Box entsteht, die das intellektuelle und emotionale Wachstum in den Schatten stellen kann – mit anderen Worten, eine gefangene Persönlichkeit.

Wie wir aus den Twitter-Akten und vielen anderen jüngsten (und nicht so jüngsten) Enthüllungen über den zensurindustriellen Komplex gesehen haben, besteht die wirkliche Gefahr von Smart Cities und FMCs in der potenziellen Beseitigung von Freiheiten, von Optionen, von Unterschieden.

Das ist nicht nur eine Zensur der Gedanken, sondern eine Zensur des Lebens.