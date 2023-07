Japans Streben nach militärischer Größe im immer länger werdenden Schatten der Konfrontation zwischen den USA und China

Vor etwas mehr als 75 Jahren brach eine von Japan entworfene asiatisch-pazifische Gemeinschaft zusammen und hinterließ nicht nur Japan, sondern einen Großteil der Region im Chaos. Millionen starben, Städte lagen in Trümmern. Wichtige Lehren, die die Welt – und viele Japaner – aus der Katastrophe des Asien-Pazifik-Krieges und dem Untergang des japanischen Reiches gezogen haben, wurden in die von den USA ausgearbeitete Verfassung Japans aufgenommen, die ein Jahr später in Kraft trat und dies gemäß Artikel 9 versprach Japan würde für immer auf „Krieg als souveränes Recht der Nation und die Androhung oder Anwendung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten“ verzichten und hinzufügen, dass „Land-, See- und Luftstreitkräfte … niemals aufrechterhalten werden“. Dieses Versprechen bleibt bestehen, unrevidiert, aber immer wieder entleert, und das Bestreben von 1946, eine neue Art von Staat zu schaffen, der auf dem „Friedens“-Prinzip beruht, ist weitgehend vergessen. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte bedauerten die USA, die dem besetzten Japan Artikel 9 auferlegt hatten, dass sie Japan als „Friedensstaat“ umgestaltet hatten, und begannen, ständig Druck auf das Land auszuüben, sein Militär wiederzubeleben und auszuweiten. So hat Japan mit Unterstützung der USA im Laufe der Zeit tatsächlich beeindruckende Land-, See- und Luftstreitkräfte aufgebaut und sich dem verfassungsmäßigen Verbot dadurch entzogen, dass es sie „Selbstverteidigungskräfte“ (anstelle von Armee, Marine usw.) nennt.

Auch regionale Staaten, die guten Grund hatten, den japanischen Militarismus zu kennen und zu fürchten, darunter Australien, gaben ihr Engagement für die Idee einer dauerhaften Entmilitarisierung auf. Da die Verfassung immer mehr außer Acht gelassen wurde, war Japan zu Beginn des 21. Jahrhunderts bereits eine der größten Militärmächte der Welt und stand kurz vor einer weiteren, massiven Expansion.

Im Dezember 2022 kündigte die japanische Regierung eine Reihe von Maßnahmen an, die darauf abzielen, die ohnehin schon bedeutende militärische Stellung des Landes erheblich zu verstärken. Dabei wurden die Militärausgaben von einem Prozent des BIP (dem NATO-Niveau) verdoppelt und insgesamt rund 43 Billionen Yen ($) ausgegeben Im Fünfjahreszeitraum bis 2027 belief sich das Land auf 335 Milliarden US-Dollar und liegt damit weltweit an dritter Stelle bei den Militärausgaben (nach den USA und China). Japan soll unter anderem Raketen (mit dem Potenzial, feindliche Stützpunkte in China und Russland sowie Nordkorea anzugreifen) sowie große Mengen an Angriffs- und Aufklärungsdrohnen, F-35-Tarnkappenjägern, U-Booten und Kriegsschiffen kaufen. Es erklärte sich auch bereit, unter bestimmten Bedingungen einen Präventivangriff auf drohende feindliche Streitkräfte durchzuführen. Der Grundsatz des Artikels 9, der den Krieg verbietet, wurde offensichtlich in extremem Maße herabgestuft.

Unter Abe Shinzo (Premierminister 2006–2007, 2012–2020) und den nachfolgenden Regierungen stellte Japan als Reaktion auf anhaltende und eindeutige Forderungen der USA erhebliche Mittel für die Modernisierung der bestehenden US-Einrichtungen auf der Insel Okinawa bereit. Im Norden wurde mit dem Bau einer großen neuen Einrichtung für das US Marine Corps begonnen, die das veraltete Futenma-Militärcamp ersetzen soll, während gleichzeitig auf den abgelegenen Inseln Installationen der Selbstverteidigungskräfte (hauptsächlich Raketen-, Raketenabwehr- und Aufklärungselektronik) gebaut wurden. Die Orte wie Amami, Magier, Miyako, Ishigaki und Yonaguni. Mage und Yonaguni sind Schlüsselkomponenten des Gesamtprojekts.

Erste Inselkette

Eine bedeutende US-Militärpräsenz – etwa 26.000 US-Soldaten oder die Hälfte aller in Japan stationierten Soldaten – ist auf der Insel Okinawa stationiert, wo die meiste Aufmerksamkeit auf den äußerst unpopulären und immer noch heiß umkämpften Henoko-Stützpunkt gerichtet ist, den Japan dort für das US-Marinekorps errichtet um das veraltete Futenma zu ersetzen. Unterdessen hat Japan im letzten Jahrzehnt seine eigene militärische Präsenz (Selbstverteidigungskräfte) auf seinen weniger bekannten Inseln stetig ausgebaut. Unter starkem Druck der USA hat es Raketen- und Raketenabwehreinheiten in einer Reihe neuer oder im Bau befindlicher Stützpunkte stationiert oder ist dabei, diese zu stationieren, wodurch sich der Charakter der Ryukyu-Inselkette, die sich von Kagoshima bis Taiwan erstreckt, entscheidend verändert hat.

Magier, Fläche 8,5 km² , Bevölkerung null

Amami, Fläche 306 km² , Bevölkerung 73.000

Okinawa, Fläche 1.206 km² , Bevölkerung 1,4 Millionen

Miyako, Fläche 204 km² , Bevölkerung 46.000

Ishigaki, Fläche 239 km² , Bevölkerung 48.000

Yonaguni, Fläche 28 km² , Bevölkerung 1.669

Geografisch gesehen verläuft eine Linie von der Stadt Kagoshima im Westen Japans bis zur Nordküste Taiwans durch diese Inseln, und Japan und die USA glauben, dass sie bei Bedarf „eine Barriere errichten können“ und China den Zugang verweigern können. Plan ist es den Ausgang zum oder vom Pazifischen Ozean, der dahinter liegt zu blockieren. Japans südwestliche Grenzinseln dienen als Schlüsselkomponente in dieser China-Eindämmungsstrategie der „ersten Inselkette“ zwischen den USA und Japan.

Weder Mage im Norden und Kagoshima am nächsten gelegen, noch Yonaguni im Süden und nur 110 Kilometer von der Küste Taiwans entfernt, sind auf dem beigefügten Google-Satellitenfoto namentlich aufgeführt. Obwohl sie dort als unbedeutende blaue Punkte erscheinen, erfordern beide dennoch Aufmerksamkeit. Mage, angrenzend an die japanische Raumfahrtinsel Tanegashima, wurde ursprünglich als Standort für Start- und Landeübungen von Kampfjets auf US-Trägerbasis ausgewählt, entwickelte sich jedoch nach und nach zu einem Projekt zur Unterbringung aller drei japanischen Streitkräfte (Boden-, See- und Luftstreitkräfte). (Selbstverteidigungskräfte) zusammen mit einer nicht näher bezeichneten Anzahl ihrer US-Kollegen im Rahmen einer US-Aufteilungsvereinbarung, die die ultimative Koordinierung, Kontrolle und Führung japanischer Militäreinsätze in den angrenzenden Meeren durch das Pentagon sicherstellte.

Der Bau dieser beispiellosen Anlage auf Mage Island begann im Januar 2023 und wird voraussichtlich vier Jahre dauern. Was Yonaguni betrifft, das nahe genug an Taiwan liegt, dass man an einem klaren Tag seine Berge sehen kann. Gelegentlich sind taiwanesische Freundschaftsmissionen mit motorisierten Jetskis an den Stränden von Yonaguni gelandet. Von diesen abgelegenen Inseln Japans entwickelte sich eine unverwechselbare Vision für die Zeit nach dem Kalten Krieg, für eine Gemeinschaft am Ostchinesischen Meer. Allerdings war die Gemeinschaft uneinig über die Wahl zwischen der Zusage der Regierung ab etwa 2011, eine große Militäranlage auf der Insel zu errichten, und der „Friedens“-Vision von 2004. Die Befürworter der Vision scheiterten schließlich bei einem Referendum auf der Insel im Februar 2015 und konnten nicht die erforderliche Mehrheit gewinnen. Ein Standort wurde ausgewählt, Kasernen und andere Einrichtungen errichtet, und im März 2016 marschierte eine 160 Mann starke Einheit der Ground Self Defense Force ein.

Mage und Yonaguni, die beide einst für den Reichtum ihrer Artenvielfalt bekannt waren, sollen so zu Zentren für die Vorbereitung und Führung von Kriegen werden.

Die leeren Stellen füllen

Was die südwestlichen Inseln während der Jahrzehnte des Kalten Krieges auszeichnete (abgesehen von Okinawa selbst, wo große Einheiten der US-Armee, der Marine, der Luftwaffe und des Marine Corps verschanzt sind), war das Fehlen von US-Militäreinrichtungen. Ohne Verteidigung stellten sie keine Bedrohung dar und waren daher selbst nicht bedroht. Diejenigen, die die Inseln in der Zeit vor dem Militärstützpunkt kannten – darunter auch dieser Autor – erinnern sich an sie als idyllische Orte. Aber für Bürokraten und Führungspersönlichkeiten der Selbstverteidigungsstreitkräfte in Tokio und für das Pentagon bedeutete das Fehlen solcher Streitkräfte eine Lücke, die es zu füllen galt. Ab 2010 erlangte die Verteidigung der südwestlichen Inseln nach und nach eine herausragende Bedeutung in der nationalen Verteidigungsdoktrin.

Die Daseinsberechtigung

Denn diese okinawanischen Inseln wurden durch ihre Lage zu amerikanisch-japanische Bastionen, von denen aus sie Gewalt im Dienste des regionalen und globalen hegemonialen Projekts entfalten konnten, letztlich um China „einzudämmen“ und jeden „Taiwan-Kontrollfall“ oder Krieg darüber anzugehen.

Die japanischen Militärausgaben stiegen während des Kalten Krieges stetig an, blieben aber bis 2020 unter der 1976 selbst auferlegten Grenze von einem Prozent des BIP. Zunächst wurde diese Beschränkung unter dem ehemaligen Premierminister Abe Shinzo aufgehoben. Später, im Jahr 2022, kündigte die Regierung an, bis 2027 jedes Jahr bis zu zwei Prozent des BIP für Militär auszugeben. Im Jahr 2021 erreichten die Militärausgaben 5,9 Billionen Yen (54,1 Milliarden US-Dollar) und stiegen um weitere 26 Prozent auf 6,8 Billionen Yen. war für 2023 geplant. Diese beträchtliche Erweiterung ermöglicht es Japan, seine See- und Luftsysteme zu modernisieren und neue Waffensysteme für Gegenschlagzwecke zu erwerben . Über 80 Prozent der geplanten Flugzeuge und die meisten Langstreckenraketen werden von US-Rüstungsproduzenten beschafft.

Der nominelle Grund für die Militarisierung der sogenannten „ersten Inselkette“ besteht darin, Taiwan im Falle eines „Notfalls“ zu verteidigen, dem Spitznamen, mit dem seit der Amtszeit des ehemaligen Premierministers Abe Shinzo über einen Krieg um Taiwan zwischen China und Taiwan nachgedacht wird Aussage, dass „ein Taiwan-Kontingent ein Japan-Kontingent wäre.“ Es ist jedoch klar, dass die viel umfassendere Rolle, die der ersten Inselkette zukommt, darin besteht, die Macht der USA und Japans an einem Ort zu positionieren, an dem sie das aufstrebende China in der Region, die heute als Indopazifik bekannt ist, eindämmen können.

Die USA beharren auf ihrer eigenen „Vollspektrum-Dominanz“, das heißt globaler wirtschaftlicher, technologischer und militärischer Hegemonie, und in dem Maße, in dem sie dieses Vorrecht in Frage stellen oder scheinbar in Frage stellen, „bedroht“ China die USA. Folglich proben über und unter dem Ostchinesischen Meer Schlachtschiffe und Flugzeugträger, Raketen- und Abwehrraketensysteme, Kampfflugzeuge und U-Boote – nicht nur japanische und US-amerikanische, sondern auch britische, französische, australische, kanadische und deutsche – eine mögliche Zukunft Krieg zwischen einer von den USA geführten Koalition der Willigen und China.

Eine vernünftige Verteidigungspolitik für ein Land wie Japan – oder überhaupt für jedes andere vernünftige Land – wäre eine Politik, die den höchsten Wert darauf legt, einen solchen Krieg zu vermeiden und nicht danach zu streben, ihn zu „gewinnen“. Dies hat zwei Gründe. Erstens wäre jeder ostasiatische Krieg heute oder morgen ein Raketenkrieg, an dem See- und Luftstreitkräfte beteiligt wären, und könnte zu einem Atomkrieg werden. Raketen- und Raketenabwehreinheiten werden jetzt auf die südwestlichen Inseln geschickt, darunter 400 „serienmäßige“ Tomahawk-Landangriffsraketen, für die Japan Ende 2022 plötzlich eine Bestellung aufgab (zum Preis von etwa 21 Milliarden Yen oder 1,6 Milliarden US-Dollar). Solche Raketen, die in der Lage sind, Streitkräfte in einem Umkreis von 1.500 Kilometern (einschließlich wichtiger Zentren in Russland, China und Nordkorea) anzugreifen, würden den rund 160.000 Menschen, die auf diesen Inseln leben und mit Sicherheit zum Ziel der Angriffe werden, kaum eine Verteidigungssicherheit bieten. Zweitens: Ganz gleich, wer diesen Krieg „gewinnt“, Schaden und Verwüstung sind für alle Konfliktparteien ist garantiert. Angesichts dieser Katastrophe erinnern sich die Okinawaner an ihr Opfer im Frühjahr 1945 in der letzten Schlacht des Pazifikkrieges, bei der mehr als ein Viertel der Zivilbevölkerung ums Leben kam. Die japanischen Behörden könnten im Falle eines Konflikts eine „Alarmwarnung“ aussprechen, wie dies kürzlich anlässlich mehrerer nordkoreanischer Raketenstarts geschehen ist.

500 Jahre Freundschaft

Die Ironie besteht darin, dass Okinawa, das jetzt militarisiert und auf den Krieg mit China vorbereitet wird, nicht nur keinen Streit mit dem heutigen China hat, sondern auch auf eine 500-jährige Geschichte des freundschaftlichen Austauschs mit ihm (in den Ming- und Qing-Dynastien) und dem okinawanischen Volk zurückblickt ( wie der in Okinawa ansässige Wie der Gelehrte Doug Lummis es ausdrückt hat: „Teilen Sie nicht die militaristische japanische Bushido-Ethik.“ Es gibt keine Beweise dafür, dass die Chinesen im Laufe dieser Jahrhunderte in ihren Beziehungen zu den Ryukyu-Behörden auf Gewalt zurückgegriffen haben, und der Austausch wird in Naha auch heute noch in Erinnerung behalten und gefeiert. Die Erfahrung der Eingliederung Okinawas in den modernen japanischen Staat war hingegen von großer Gewalt begleitet, von der durch Folter herbeigeführten Zustimmung der Eliten des Ryūkyū-Königreichs bis zur Eingliederung des Ryūkyū-Königreichs und seiner Territorien in Japan im Jahr 1879 durch gewaltsame Zerschlagungsversuche.

Die unverwechselbare okinawanische Sprache und Identität ist seitdem erhalten geblieben, gefolgt von der Katastrophe von 1945, als Okinawa als einziges japanisches Territorium den Schrecken eines Landkrieges erlitt. Die Gewalt dauert auch heute noch an, und der heutige japanische Staat versucht weiterhin, den Willen Okinawas zu einer nichtmilitarisierten Gemeinschaftsidentität im Ostchinesischen Meer zu brechen.

Verspätet scheint die Präfekturregierung von Okinawa heute erkannt zu haben, dass sie, um die Kriegsgefahr zu überwinden, ihren Schwerpunkt von der Kriegsvorbereitung auf die Schaffung von Frieden verlagern muss. Dieser Autor erinnert sich, dass er einen ehemaligen (1990-1998) Gouverneur von Okinawa, Ota Masahide, dazu gedrängt hat, militaristische Pläne zu bekämpfen, indem er Initiativen zum Aufbau einer Friedensgemeinschaft im Ostchinesischen Meer ergreift und Führer der Staaten im Ostchinesischen Meer in Naha empfängt, um eine angemessene Agenda auszuarbeiten Frieden und Zusammenarbeit. Dieser Vorschlag ging ins Leere, da Gouverneur Ota kurz nach unserem Gespräch durch eine intensive nationale Regierungskampagne aus dem Amt gedrängt wurde. Lesen Sie jetzt den Besuch des heutigen stellvertretenden Gouverneurs von Okinawa, Teruya Yoshimi, beim neu ernannten chinesischen Botschafter in Japan, Wu Jinghao, um ihn zu einem Treffen zwischen dem heutigen Gouverneur, Tamaki Denny, und Chinas Präsident Xi Jinping aufzufordern. Ich konnte nur darüber nachdenken, dass die Dringlichkeit solcher Schritte jetzt viel größer ist als während Otas Amtszeit als Gouverneur.

Ab Januar 2023 übernahm Japan mit seiner zweijährigen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine weltweit bedeutende Rolle und übernahm gleichzeitig den Vorsitz der G-7-Gruppe der Industriestaaten. Nach einem Besuch in wichtigen G-7-Ländern (Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada) besuchte Premierminister Kishida Präsident Joe Biden in Washington. Er betonte stets die Notwendigkeit einer strategischen Koordinierung zwischen Japan und den NATO-Staaten (unter US-amerikanischer Führung) und der Unterstützung des US/NATO-Krieges in der Ukraine. In der Erklärung, zu der er und Biden am 13. Januar ihre Namen hinzufügten, wurde das japanisch-amerikanische Bündnis als „Eckpfeiler des Friedens und der Sicherheit in der indopazifischen Region“ bezeichnet und „Japans mutige Führung bei der grundlegenden Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeiten“., einschließlich Atomwaffen.“ Ein solch expliziter Hinweis auf die „Abschreckung“, die der US-Atomschutzschirm bietet, war selten, was die Frage aufwirft, ob Kishida sie im Voraus angestrebt hatte. Auf jeden Fall wurde der nukleare Charakter der Beziehungen zwischen den USA und Japan deutlich gemacht. Dies galt auch für die Bedrohung für die Menschen auf diesen südwestlichen Grenzinseln, da die Menschen im benachbarten China sie zunehmend als „Anti-China“ wahrnehmen.

Die Asien-Pazifik-Regelung nach dem Zweiten Weltkrieg wandelt sich somit weiter von der Friedenserklärung von 1947 hin zur Kriegsvorbereitung. Während China, empört über die von den USA und Japan angeführten Versuche, es aus regionalen und globalen Institutionen auszuschließen, seine gewaltigen und schnell wachsenden Ressourcen in sein Militär investiert und seine Präsenz insbesondere im Ost- und Südchinesischen Meer verstärkt, stationiert Japan Panzer und Raketen auf entlegenen japanischen Inseln im Ostchinesischen Meer, führt Evakuierungsübungen durch und fordert die Anwohner auf, Notfallpläne für den Krieg zu erstellen. Das US Marine Corps „verwendet“ unterdessen seine in Okinawa stationierten Einheiten, erleichtert deren Stationierung auf noch weiter entfernten Inseln und rüstet sie mit Anti-Schiffs-Raketen aus, um sie im Falle eines „Notfalls“ in Taiwan gegen chinesische Schiffe einzusetzen.

Anfang 2023 einigte sich Japan mit der NATO auf die Einrichtung eines asiatisch-pazifischen NATO-Verbindungsbüros in Japan, das 2024 eröffnet werden soll. Aus chinesischer Sicht könnten solche Schritte nur als Teil des Konsolidierungsprozesses gesehen werden eine globale Anti-China-Front. Wenn eine friedliche ostasiatische Staatengemeinschaft aufgebaut werden soll, ist es sicher, dass Okinawa im Zentrum des Ostchinesischen Meeres ihr Zentrum sein wird, und wenn sie nicht aufgebaut werden kann, werden die Aussichten auf Frieden sowohl in Okinawa als auch in Japan immer deprimierender sein.