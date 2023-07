Star Wars-Kinderanimateur Fluke Skywalker wegen Kinderpornografie verhaftet

John Stevens, der sich für die Kinder „Fluke Skywalker“ nennt, ist bereits mehrfach als legendärer Jedi-Ritter aufgetreten.

Die New York Post hat eine schockierende Entdeckung gemacht: Ein Mann, der für Kinder als Luke Skywalker auftrat, wurde verhaftet und wegen des Besitzes von Kinderpornografie in mehreren Fällen angeklagt.

John Stevens, der sich für die Kinder „Fluke Skywalker“ nennt, ist mehrfach als legendärer Jedi-Ritter aufgetreten und wird sich nun am 31. Juli in Cleveland vor Gericht verantworten müssen, um sich dem Vorwurf der „Weitergabe von sexuell orientiertem Material an Minderjährige“ zu stellen. Stevens wird nach dem Ohio Code 2907 angeklagt. Für jede Anklage ist eine Kaution von 25.000 Dollar zu hinterlegen, insgesamt also 200.000 Dollar.

Die Beamten erklärten, dass die Beweise für Stevens‘ Verbrechen auf seinem Telefon zu finden waren, das „sehr junge weibliche Kinder“ zeigte, die sexuelle Handlungen mit erwachsenen Männern vornahmen, was gemeinhin als Vergewaltigung bezeichnet wird. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Stevens‘ Telefon drei Videos und fünf Bilder von Handlungen enthielt, die „zu profan sind, um sie vor den Medien laut auszusprechen“.

Stevens wirbt auf seiner Website für seine Jedi-Verkleidungsdienste und behauptet, dass er seine Kräfte auch für gute Zwecke einsetzt, indem er Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder unterstützt. Seine Auftritte waren so glaubhaft, dass die Leute auf der California Comic-Con 2016 sogar glaubten, er sei der echte Mark Hamill.

„Wenn Sie mich zu einem Kinder- oder Erwachsenengeburtstag, einer Spendenaktion, einer Firmenfeier oder einer anderen besonderen Veranstaltung einladen, spende ich 100 % Ihrer Spende an lokale Wohltätigkeitsorganisationen, die kranken Kindern helfen. Genauer gesagt, geht Ihre Spende an das Ronald McDonald Haus und andere lokale Wohltätigkeitsorganisationen“, heißt es auf der Website.