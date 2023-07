WHO-Richtlinien zur sexuellen Aufklärung von Kindern: „Das ist völliger Wahnsinn!“

Die Leitlinien der WHO und der UN zur sexuellen Aufklärung von Kindern in der Schule sorgen für großes Aufsehen. Diese Richtlinien, die 2018 in Zusammenarbeit mit Unicef ​​​​und der Unesco herausgegeben wurden, sprengen jede Vorstellungskraft, sagt Anwältin Carine Knapen.

Die Leitlinien sind Teil der Sustainable Development Goals genauer gesagt nachhaltigen Entwicklungsziele.

AN ALLE ELTERN VON SCHULPFLICHTIGEN KINDERN IM ALTER VON 5–16 JAHREN IN DEN 194 MITGLIEDSTAATEN DER WHO UND DER UN: DIE INTERNATIONALEN TECHNISCHEN LEITLINIEN FÜR DIE SEXUELLE AUFKLÄRUNG VON KINDERN IN DER SCHULE DER WHO

Die WHO ist, wie der IWF, eine Einrichtung der Vereinten Nationen. Ihre Zuständigkeit beschränkt sich im Wesentlichen auf die Überwachung und Unterstützung der Mitgliedsstaaten im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Im Jahr 2018 haben die WHO, UNICEF und UNESCO, allesamt UN-Organisationen, in einem koordinierten Ansatz internationale technische Leitlinien zur Sexualerziehung für Kinder im Alter von 5 bis 8, 9 bis 12, 12 bis 15 und 15 bis 18 Jahren veröffentlicht. Diese Leitlinien wurden von einigen kritisch betrachtet, da sie als äußerst kontrovers und in ihrer Ausführung möglicherweise schwer vorstellbar angesehen wurden.

„Das ist völliger Wahnsinn“, sagt Knapen über die Richtlinien.

„Kinder müssen Kinder bleiben (können). Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren sexuelle Handlungen zu empfehlen und sogar zu fördern, kann nur einen Zweck haben, und dieser besteht nicht darin, ihr Wissen zu bereichern, sondern darin, Pädophilie zu normalisieren, sodass unschuldige Kinder es für „normal“ halten, wenn sie gebeten werden, einen Blowjob zu geben oder ihn selbst zu dirigieren, weil es ihnen in der Schule beigebracht wurde.“

Der Anwalt empfindet es als unverständlich, dass Bildungsminister dies zulassen, es sei denn, sie selbst seien versteckte Pädophile, die glauben, von dieser Art der „Bildung“ profitieren zu können. Dann handele es sich um Kriminelle, die hinter Gitter gehörten, betont Knapen.

Sie appelliert an die Eltern: „Haben Sie schulpflichtige Kinder im Alter zwischen 5 und 8 oder 9 bis 12 Jahren?“ Senden Sie dann einen Brief an die Schulleitung und/oder den Schulrat, in dem Sie sich entschieden gegen die geplante Sexualaufklärung aussprechen und verlangen, dass die Schule schriftlich bestätigt, dass sie auf die technischen Richtlinien der WHO zur sexuellen Aufklärung von Kindern verzichtet. Mit der gleichen Forderung können Sie sich auch schriftlich an den zuständigen Minister wenden.“