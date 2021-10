Singapurs Geschichte von COVID-19, Medizin und Impfung

„Halte eine Schlange, und die Schlange wird dein Huhn fressen“. -Singapurisches Sprichwort

Der südostasiatische Inselstaat Singapur genießt eine der besten Volkswirtschaften und Lebensstandards der Welt. Insbesondere der florierende Finanzsektor Singapurs dient als Portal zwischen den östlichen und westlichen Volkswirtschaften, was zu einer enormen Anzahl gut bezahlter Arbeitsplätze im Finanzsektor führt. Darüber hinaus sind die hochqualifizierten Arbeitskräfte Singapurs in den Bereichen Produktion und Handel erfolgreich, auch im wichtigen Sektor der Elektronik.

Vielleicht sollten wir noch anmerken, dass die Bevölkerung Singapurs, die sich mittlerweile der Sechs-Millionen-Grenze nähert, davon abhängt, dass das Land bei allen wichtigen globalen Handelspartnern in guter Gesellschaft ist.

Singapurs frühe Behandlungsphilosophie

Zahlreiche Faktoren trugen wahrscheinlich zu Singapurs frühem Erfolg während der Pandemie bei. Wie die weltweiten Statistiken zeigen, ist das Risiko eines schweren Ausbruchs von SARS-CoV-2 in Inselstaaten geringer. Das tropische Klima Singapurs begünstigt auch eine Fülle öffentlicher und privater Räume mit offenen Fenstern, die für eine natürliche Belüftung sorgen, die eine übermäßige Ausbreitung des aerosolierten Coronavirus verhindert.

Schon früh während der Pandemie verfolgte Singapur die Strategie, diejenigen, die SARS-CoV-2-Symptome zeigten, zur sofortigen Behandlung ins Krankenhaus zu bringen, anstatt zu warten, bis die Patienten kränker werden. Viele Patienten wurden mit einer Reihe von Medikamenten behandelt, darunter Hydroxychloroquin. Im Jahr 2020 wies Singapur mit nur 0,05 % eine der besten Sterberaten (CFR) der Welt auf und verzeichnete nur 29 Todesfälle (5 Todesfälle pro eine Million Einwohner), obwohl diese Statistik möglicherweise etwas großzügig ist, da Singapur nicht-pneumonische COVID-19-Todesfälle nicht als COVID-19-Todesfälle zählt. Entweder hat Singapur sehr gut abgeschnitten, oder der Rest der Welt hat die COVID-19-Auswirkungen aufgrund dieses Unterschieds dramatisch überschätzt.

Ein weiterer Vorteil für Singapur könnte sein relativ hoher Anteil an Menschen (etwa 50 %) mit kreuzreaktiver T-Zell-Immunität sein. Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass 93 % der SARS-CoV-2-Infektionen dort asymptomatisch verliefen – eine weitaus höhere Rate als in den meisten anderen Ländern, was möglicherweise die Zahl der Verbreitungsvektoren erheblich verringert.

Singapurs Zuversicht im Umgang mit COVID-19-Patienten zeigte sich in Form von Unbehagen gegenüber den bizarr hohen Hydroxychloroquin-Dosen der Weltgesundheitsorganisation in ihren unsinnigen Versuchsprotokollen.

Bis 2020 war Singapur eine der Nationen, die scheinbar unempfindlich gegenüber der COVID-19-Pandemie waren.

Viele Medien schrieben den frühen Erfolg Singapurs im Umgang mit COVID-19 der Überwachung zu, im Gegensatz zu den offensichtlicheren Faktoren wie der geringeren Ausbreitung im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, der hohen Immunität, dem äquatorialen Breitengrad und dem Klima, dem allgemein hohen Gesundheitsprofil und der frühzeitigen Behandlungsbereitschaft. Die WHO beglückwünschte Thailand öffentlich zu seiner Reaktion und nannte sie ein Beispiel für Widerstandsfähigkeit und Solidarität“, obwohl die Einschränkung des internationalen Reiseverkehrs, die Begrenzung öffentlicher Veranstaltungen und andere Maßnahmen vielen anderen Ländern ähneln, denen es nicht so gut gelungen ist, das Virus zu kontrollieren. Allerdings haben Länder wie Vietnam, die ähnlich gelobt wurden, im Jahr 2021 eine explosionsartig größere Ausbreitung und mehr Todesfälle zu verzeichnen als im Jahr 2020…

Die Impfkampagne in Singapur

Singapur hat Ende Dezember 2020 mit der Verabreichung der ersten Impfstoffdosen begonnen und seine Bevölkerung kontinuierlich geimpft, sodass inzwischen über 80 % der Singapurer mindestens eine Dosis erhalten haben, und fast 80 % haben zwei Dosen erhalten. Die COVID-19-Fall- und Sterblichkeitsraten sind jedoch sprunghaft angestiegen.

Während die COVID-19-Todesfallrate in Singapur im Jahr 2020 bei 0,05 % lag, beträgt sie im Jahr 2021 0,44 %, was einem Anstieg von fast 800 % entspricht. Insgesamt ist die Zahl der COVID-19-Todesfälle pro Tag seit Beginn der Impfkampagne etwa fünfmal so hoch wie zuvor. Dies veranlasst immer mehr Bürger von Singapur, die Wirksamkeit des Impfstoffs und die Logik der experimentellen Massenimpfkampagne infrage zu stellen.