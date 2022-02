Skandal im US-Verteidigungsministerium: Militär nach COVID-Enthüllung in schwerer Datenmanipulation verwickelt – „revidierte“ Zahlen sind auf keinen Fall real

Kürzlich erschien ein Bericht von Daniel Horowitz bei The Blaze über das Verteidigungsministerium, das epidemiologische Daten manipuliert hat, nachdem die ursprünglichen Daten für 2021 einen MASSIVEN Anstieg der Arztbesuche von US-Militärangehörigen im Jahr 2021 um 988 % ergeben hatten.

Was geschah im Jahr 2021? Könnte es an den vorgeschriebenen COVID-Impfungen liegen?

Die ersten Daten wurden während der fünfstündigen Anhörung von Senator Ron Johnson zu einer „COVID-19: Second Opinion“ von Thomas Renz, einem Anwalt aus Ohio, der Klienten vertritt, die gegen das Impfmandat klagen.

Als Reaktion auf den Bericht behauptete das US-Militär, die fünf vorangegangenen Jahre seien von einem riesigen Fehler verfälscht worden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist die tatsächliche Zahl der Arztbesuche und ambulanten Behandlungen beim Militär mindestens zehnmal höher als die seit 2016 gemeldeten!

Das US-Militär stellte daraufhin diese „korrigierte“ Tabelle zur Verfügung.

Das US-Militär hat also in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 über 680 Milliarden Dollar pro Jahr ausgegeben. Dennoch konnte das US-Militär keine Liste der Arztbesuche in den letzten sechs Jahren erstellen?

Das US-Militär gibt zu, dass seine Zahlen bei der Zahl der Arztbesuche um 18 Millionen pro Jahr daneben lagen.

Kann das US-Militär wirklich so unfähig sein? Oder vertuschen sie die tatsächlichen Vorfälle mit dem COVID-Impfstoff?

Und dann ist da noch Folgendes… Heute dienen 1,3 Millionen Menschen im aktiven Dienst des US-Militärs. Bedeutet das, dass die durchschnittliche Zahl der Arztbesuche, Krankheiten und Verletzungen bei 10 pro Jahr für unsere Militärs liegt? Ist das Ihr Ernst?

Das ist ein riesiger Skandal. Köpfe sollten rollen!

The Blaze schreibt:

Es gibt zweifellos eine Krise der öffentlichen Gesundheit und der nationalen Sicherheit beim Militär, und die Reaktion des Pentagons scheint nur darauf ausgerichtet zu sein, den Impfstoff zu entlasten, anstatt sein eigenes angebliches Problem zu lösen. Inzwischen steht fest, dass das Gesundheitsüberwachungssystem des Militärs – DMED – im Jahr 2021 einen massiven Anstieg der Krankheits- und Verletzungsdiagnosen gegenüber den Vorjahren verzeichnete, insbesondere in den Kategorien neurologische, kardiovaskuläre, onkologische und reproduktive Gesundheit. Das Militär gab dies in einer sehr knappen und kryptischen Erklärung gegenüber PolitiFact letzte Woche zu, behauptete aber ohne weitere Erklärung, dass die Daten im System, auf die mehrere Militärärzte, die mit dem Anwalt Thomas Renz zusammenarbeiteten, Zugriff hatten, nur einen „Bruchteil“ der tatsächlichen Zahlen ausmachten. In den Worten des Pentagon-Sprechers handelte es sich um eine „Panne in der Datenbank“. Wo diese wahren Zahlen existierten, warum sie fünf Jahre lang nicht im System waren, was genau sich im System befand und warum die Zahlen von 2021 nach Angaben des Verteidigungsministeriums korrekt waren, bleibt ein Rätsel.