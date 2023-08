Skandal in der EU: Es ist unglaublich, dass die Medien nicht täglich davon berichten

Eine Gruppe von Europaabgeordneten um den rumänischen Europaabgeordneten Cristian Terhes forderte im Februar den sofortigen Rücktritt von Ursula von der Leyen.

Sie ist in der Impfstoffindustrie gut vernetzt und pflegt enge Kontakte zu Pfizer-Chef Albert Bourla. In einem Interview mit der New York Times sprach er von einer „engen Beziehung“ zur EU-Kommissionspräsidentin, die durch Telefonate und Textnachrichten aufgebaut worden sei. Von der Leyen weigert sich, diese Textnachrichten zu veröffentlichen.

Die Europäische Kommission hat einen Mega-Deal mit Pfizer abgeschlossen und 1,8 Milliarden Coronaimpfstoffe bestellt. Dafür wurden schätzungsweise 35 Milliarden Euro bezahlt. Insgesamt gab es 4,6 Milliarden Corona-Spritzen zum Preis von 71 Milliarden Euro. Das sind 10 Spritzen pro EU-Bürger. Die Verträge mit den Herstellern sind bis heute geheim.

Ursula von der Leyen ist mit dem deutschen Arzt Heiko von der Leyen verheiratet… der Direktor von Orgenesis ist, das sich im Besitz von Pfizer befindet… demselben Unternehmen, mit dem Ursula einen 71-Milliarden-Euro-Vertrag über den Kauf von astronomischen 4,6 Milliarden Dosen (10 pro Bürger) unterzeichnet hat

