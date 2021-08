Sky-Moderator im TV: Rückgratlose „politische Führer“ belügen entweder die Eliten oder uns!

„Rückgratlose“ politische Führer, die sich den globalen Eliten anbiedern und dann so tun, als wüssten sie nicht, worauf sie sich einlassen, „belügen entweder die globalistischen Eliten oder sie belügen uns“, so der Sky News-Moderator Rowan Dean.

Seine Bemerkungen kommen nach einer Konfrontation zwischen einem unerfahrenen Abgeordneten und dem Premierminister im niederländischen Parlament.

In seiner Jungfernrede spießte der Abgeordnete Gideon van Meijeren den niederländischen Premierminister Mark Rutte wegen seiner Verbindungen zu Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum und dem Great Reset „brillant auf“, so Rowan Dean.

Herr van Meijeren konfrontierte den Premierminister mit einem Brief, in dem er sich bei Herrn Schwab für ein Exemplar seines Buches „Covid-19: The Great Reset“ bedankte, in dem Herr Rutte sagte, das Buch habe ihn „inspiriert, es wieder neu aufzubauen“.

„Wo haben wir das schon einmal gehört? Von jedem globalistischen, linken Klimawandel-Kultisten der unter der Sonne lebt“, sagte Dean.

Der niederländische Premierminister sagte Herrn van Meijeren, dass er das Buch gar nicht gelesen habe und den Brief nur „aus Höflichkeit“ geschickt habe.

„Wiederum lässt van Meijeren das nicht auf sich sitzen und erwidert urkomisch: Der Premierminister sagt also, dass er mich nicht angelogen hat, aber Herrn Schwab hat er belogen?“, so Dean.

Was für eine perfekte Metapher. Genau wie jeder andere rückgratlose moderne Mitte-Rechts-Liberale gibt Mark Rutte den globalen Eliten nach und tut dann so, als wüsste er nicht, wozu sie uns verpflichten.

„Aber wie van Meijeren schon sagte, belügen diese schwachen Politiker entweder die globalistischen Eliten – oder sie belügen uns.“