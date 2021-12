So wird die Energiekrise zum Hunger und dann… zum Krieg?

Wir haben schon früher vor einer gewaltigen Nahrungsmittelkrise und Versorgungsproblemen auf dem Düngemittelmarkt gewarnt. Nun, jetzt ist es noch schlimmer, denn das war, BEVOR wir die Erdgaskrise hatten. Warum ist das wichtig?

Erdgas ist DER entscheidende Rohstoff für die Herstellung von Düngemitteln. Harnstoff ist im Wesentlichen Ammoniak in festem Zustand, bei dessen Herstellung Ammoniak mit CO2 reagiert. Und wir alle wissen inzwischen – dank der Klimanazis – dass CO2 derzeit der Teufel ist. Das Problem ist natürlich, dass es ohne Erdgas keinen Harnstoff gibt, und ohne Harnstoff gibt es keinen Dünger. Und ohne Dünger… nun ja, wir werden uns gegenseitig auffressen.

Hier sind die Spotpreise für Harnstoff.

Etwas anderes, das wir vor einiger Zeit (in Korea) festgestellt hatten, das aber jetzt ein größeres Problem zu sein scheint.

Hier ist ein Artikel über einen australischen Landwirt, der davor warnt, dass die Krise bei der Harnstoffversorgung das normale Leben innerhalb weniger Wochen zum Erliegen bringen könnte.

Hier ist, was er sagt:

Wir werden nicht mehr in der Lage sein, Vieh zu züchten und Lebensmittel anzubauen, wir werden auch kein Getreide oder ähnliches anbauen können, sondern, selbst wenn wir es könnten, können wir es nicht transportieren, weil wir kein Adblue haben (AdBlue wird für Dieselfahrzeuge benötigt) – die Hälfte aller Lastwagen auf australischen Straßen fahren mit Diesel.

Der Landwirt fährt fort:

Werfen Sie einen Blick in Ihren Schrank und in Ihren Kühlschrank, und ich garantiere Ihnen, dass für fast jedes einzelne Produkt irgendwann einmal Harnstoff verwendet wurde, egal ob es sich um ein Steak, einen Salat oder eine Dose gebackener Bohnen handelt.

In Europa haben wir es mit einer ausgewachsenen Energiekrise zu tun, die durch eine immer destruktivere Politik der Spitzenpolitiker (lasst uns mehr Solar- und Windenergie produzieren, obwohl sie sich als unzureichend und sehr teuer erwiesen hat) und eine Krise in der Versorgungskette verschlimmert wird.

Werfen Sie einen Blick auf die europäischen Energiepreise.

Hier erleben wir nun die Anfänge dessen, was ein Sturm zu werden verspricht. Denken Sie an Kälte und Hunger und Sie haben das richtige Bild.

Diese Elektrizität wird größtenteils aus Erdgas gewonnen, und dieses Erdgas kommt von den Spitzenreitern in Russland.

Europäische Gaspreise steigen mit Blick auf Russland auf über 100 Euro.

Die „Day-ahead“-Auktionen für Platz in ukrainischen Pipelines und Kapazitäten in der deutschen Mallnow-Kompressorstation werden ein deutliches Signal dafür liefern, wie ernst es Russland mit der Erhöhung der Liefermengen in den Westen ist. Der größte Lieferant der Region hat zwar erklärt, er wolle die europäischen Lagerstätten bis Ende Dezember weiter auffüllen, hat aber keine kurzfristigen Auktionen genutzt, um mehr Kraftstoff zu liefern.