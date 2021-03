Spanien: Regierung kündigt an, dass am 19. Mai der Covid-Pass bereit sein wird

Der Minister für Industrie, Handel und Tourismus glaubt, dass es bis zum Beginn der FITUR (Internationale Tourismusfachmesse) fertig sein wird.

Reyes Maroto ist zuversichtlich, dass zwischen 30 und 40 % der Bevölkerung im April geimpft sein werden

Eine der Optionen, die untersucht werden, ist die Erstellung von QR-Codes mit Gesundheitsinformationen

Spanien ist einer der großen Befürworter und will Vorreiter bei der Umsetzung sein. Deshalb verteidigt die Regierung, dass wir im Frühjahr einen Gesundheitspass haben werden.

Der Minister für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto, hat erneut betont, dass Spanien ein Vorreiter bei der Nutzung des digitalen Zertifikats sein will, das Mobilität ermöglicht. An diesem Mittwoch, in einem Interview auf Antena 3, hater ein Datum festgelegt: 19. Mai, wenn die internationale Tourismus-Messe in Madrid (FITUR) eröffnet wird und es wird ein Covid-Pass, der die Mobilität erleichtert werden.

Der Minister hat klargestellt, dass alles davon abhängt, wie viele Menschen geimpft sind und die Krankheit überstanden haben, um sich sicher bewegen zu können.

Derzeit sind bereits 4,8 Millionen Spanier mit der ersten Dosis und 1,4 Millionen mit der zweiten Dosis geimpft. Minister Maroto ist zuversichtlich, dass im April zwischen 30 und 40 % der Bevölkerung geimpft sein werden.

Der Gesundheitspass

Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, einen Covid-Pass einzuführen, um den Tourismus für den Sommer zu beleben. Die Idee ist, dass die Immunisierung gegen Covid mit anderen Arten von Tests wie PCR und Antigentests Co existieren wird. Der Pass oder das Zertifikat enthält alle diese Informationen: Impfstoffe und Tests.

Es wird untersucht, wie man es gestalten kann, aber eine der Optionen, die untersucht werden, ist, QR-Codes mit Gesundheitsinformationen zu generieren.