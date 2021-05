Spike-Protein schädigt Gefäßzellen

mercola.com

Die Forscher verwendeten ein Pseudovirus, das aus einer Zelle besteht, die von Spike-Proteinen umgeben ist, aber keine virale Komponente enthält, um zu zeigen, dass die Spike-Proteine menschliche Zellen schädigen und die Mitochondrienfunktion verändern können

Viele der langanhaltenden Symptome, die COVID-19 zugeschrieben werden, sind möglicherweise das Ergebnis von Endothelschäden, die einen schlechten Fluss durch die Kapillaren, Entzündungen und Gewebehypoxie auslösen

Daten zeigen, dass bis zu 10 % aller Menschen, die sich mit COVID infiziert haben, Langstreckensymptome aufweisen, aber keiner der Patienten von Dr. Vladimir Zelenko, die innerhalb der ersten fünf Tage nach der Infektion behandelt wurden, entwickelte anhaltende Symptome

Während Forscher nach einem weiteren Ziel für die zukünftige Impfstoffentwicklung suchen, gaben französische Behörden bekannt, dass fünf Personen nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer eine Myokarditis entwickelten. Zwölf VAERS-Berichte in den USA listeten Myokarditis auf

Im Jahr 2020 erfuhren viele Menschen mehr über Coronaviren und speziell über das SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht. Bilder des Stachelvirus wurden über die Nachrichtenmedien verbreitet.

Das Bild erinnert an eine Kettenkeule oder einen Dreschflegel. Dies war eine mittelalterliche Waffe mit einer mit Stacheln besetzten Stahlkugel am Ende einer Kette oder eines Lederriemens. Das Bild mag beängstigend sein. Es stellt sich heraus, dass Forscher glauben, dass die Stacheln für erhebliche Gefäßschäden verantwortlich sind, die zu schweren Erkrankungen führen.

Die meisten Menschen werden mindestens einmal in ihrem Leben von irgendeiner Art von Coronavirus infiziert. Wenn Sie im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zum ersten Mal von Coronaviren hören, sollten Sie wissen, dass das erste Coronavirus 1930 bei Hühnern entdeckt wurde. Ein paar Jahrzehnte später wurde das erste menschliche Coronavirus identifiziert.

Derzeit haben Wissenschaftler vier Arten von Coronaviren identifiziert, die endemisch sind und bis zu 15 % der Erkältungen verursachen können. Interessanterweise hat sich die Mutationsrate des Virus in den letzten 20 Jahren dramatisch beschleunigt, auch wenn alle Coronaviren ihren Ursprung in der Natur haben.

In den letzten zwei Jahrzehnten sind drei neue Coronaviren aufgetaucht: SARS im November 2002; MERS im September 2012; und SARS-CoV-2 im Dezember 2019. Die Symptome von COVID-19 bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 können sehr unterschiedlich sein.

Manche Menschen, die das Virus in sich tragen, haben keine Symptome. Andere berichten von Fieber, Kopf- und Körperschmerzen, trockenem Husten, Appetitlosigkeit und Geruchsverlust. Bei anderen können schwerere Symptome auftreten, die die Atemwege betreffen und zu einer Lungenentzündung führen.

Bei etwa 36 % der Personen traten gastrointestinale oder neurologische Symptome auf, entweder mit oder ohne Atemwegssymptome. Eine kürzlich in Circulation Research veröffentlichte Arbeit zeigte, dass es die Spiked-Proteine des Virus sind, die eine Schlüsselrolle bei Ihren Symptomen spielen.

Gespicktes SARS-CoV-2 schädigt mehr als nur die Lunge

Ein Forscherteam, zu dem auch Wissenschaftler der University of California San Diego gehörten, untersuchte die Auswirkungen des SARS-CoV-2-Virus bei Tieren. Die Forscher waren von den klinischen Ergebnissen nicht überrascht, aber die Daten enthüllten eine detaillierte Erklärung, wie das Spike (S)-Protein Schäden am Gefäßsystem auslöst.

Die Forscher erzeugten ein Pseudovirus, also eine Zelle, die von den Spike-Proteinen umgeben war, aber kein Virus enthielt. In einem Tiermodell verabreichten die Forscher das Pseudovirus in die Lunge und stellten fest, dass das Virus nicht notwendig war, um Schäden zu verursachen. Stattdessen reichte das Spike-Protein aus, um eine Entzündung zu verursachen.

Das Experiment wurde dann im Labor mit Zellkulturen repliziert. Das Team setzte gesunde Endothelzellen, die Ihre Arterien auskleiden, dem gespickten Pseudovirus aus. Frühere Studien hatten gezeigt, dass die Exposition mit dem SARS-CoV-2-Virus eine Schädigung der Zellen durch Bindung an das Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) auslöste.

Das Team fand jedoch heraus, dass die Zellen in ähnlicher Weise reagierten, wenn sie dem Pseudovirus ausgesetzt wurden. Wenn das S-Protein an den ACE2-Rezeptor bindet, unterbricht es die Signalübertragung zu den Mitochondrien und verursacht Schäden und Fragmentierung. Die Veränderungen in der mitochondrialen Funktion wurden als Teil der Hemmung der ACE2-Signalübertragung im Labor bestätigt.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass das Virus eine Entzündung der Endothelzellen und eine Endotheliitis induzieren konnte. Das Protein verringerte Berichten zufolge den ACE2-Spiegel und beeinträchtigte die Bioverfügbarkeit von Stickstoffmonoxid. Der Co-Senior-Autor der Studie, Uri Manor, erklärte in einer Pressemitteilung des Salk Institute:

„Wenn man die Replikationsfähigkeiten des Virus entfernt, hat es immer noch eine große schädigende Wirkung auf die Gefäßzellen, einfach aufgrund seiner Fähigkeit, an diesen ACE2-Rezeptor, den S-Protein-Rezeptor, zu binden, der jetzt dank COVID bekannt wurde. Weitere Studien mit mutierten Spike-Proteinen werden auch neue Erkenntnisse über die Infektiosität und Schwere der mutierten SARS-CoV-2-Viren liefern.“

Lang anhaltende Symptome können auf Gefäßschäden zurückzuführen sein

Einige der Symptome von COVID-19, die bei manchen Menschen wochen- oder monatelang anhalten, können das Ergebnis einer Gefäßschädigung sein. Menschen, bei denen diese Symptome aufgetreten sind, wurden als „Langstreckler“ bezeichnet.

Theoretisch haben sie sich von den schlimmsten Symptomen der Krankheit erholt und sind negativ getestet. Dennoch haben sie weiterhin Symptome, ohne dass eine aktive Infektion vorliegt. Laut einem Artikel in JAMA können etwa 10 % der Personen, die COVID-19 hatten, Langstreckensymptome aufweisen.

Die Centers for Disease Control and Prevention berichten, dass eine Kombination der folgenden Symptome ohne eine aktive COVID-Infektion Wochen nach der Infektion auftreten und über Monate anhalten kann. Die Symptome können sich nach körperlicher oder geistiger Aktivität verschlimmern.

Gehirnnebel, beschrieben als Schwierigkeiten beim Denken oder Konzentrieren

Schmerzen in der Brust

Husten und Atembeschwerden

Depression oder Angstzustände

Schwindelgefühl beim ersten Aufstehen

Schnelles Herzklopfen oder Herzstolpern

Müdigkeit

Fieber

Kopfschmerzen

Gelenk- oder Muskelschmerzen

Verlust von Geruch oder Geschmack

Kurzatmigkeit

Die vorherrschende Pathophysiologie von COVID-19 umfasst Endothelschäden und mikrovaskuläre Verletzungen, die Stimulierung von Hyperinflammation und Hyperkoagulabilität In einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit in Physiological Reports wurde untersucht, wie die durch COVID-19 ausgelöste Kapillarschädigung und Entzündung durch Endotheliitis zu den anhaltenden Symptomen beitragen könnte, indem die Sauerstoffversorgung des Gewebes beeinträchtigt wird.

Die kombinierten Auswirkungen der Kapillarschäden in mehreren wichtigen Organen können die hypoxiebedingte Entzündung beschleunigen und zu lang anhaltenden Symptomen führen. Obwohl Sport die Langzeitsymptome vorübergehend verschlechtert und einige das hochintensive Intervalltraining (HIIT) als Option abgelehnt haben, legt eine in Frontiers in Cardiovascular Medicine veröffentlichte Arbeit aus Dänemark das Gegenteil nahe.

Die Autoren dieser Studie argumentieren, dass die Pathophysiologie von COVID-19 durch die physiologischen Effekte von HIIT überwunden werden kann und es als eine der Rehabilitationsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden sollte, um die Symptome möglicherweise umzukehren. Sie schlagen vor, dass Bewegung die Virus-Clearance erhöhen und die TNF-alpha- und Interleukin-1 beta-Signalisierung modulieren könnte.

Dies könnte wiederum die vaskuläre Entzündung reduzieren. Sie räumen ein, dass HIIT aufgrund des Risikos eines plötzlichen Herzstillstands als Folge von kardiovaskulären Schäden die umstrittenste Art von Trainingsintervention ist, die nach COVID-19 verordnet werden kann.

Mehrere Experten empfehlen, dass auch Personen, die an hochintensives Training gewöhnt sind, zunächst eine kardiovaskuläre Untersuchung durchführen und die Rückkehr zu körperlicher Aktivität schrittweise angehen sollten. Sie zitieren eine kleine retrospektive Studie mit 28 Personen mit einer Vorgeschichte von COVID-19, in der die Forscher zu dem Schluss kamen, dass „eine umfassende kardiopulmonale Rehabilitation nach COVID-19 sicher, durchführbar und effektiv ist“.

Frühzeitige Behandlung kann die Zahl der Langzeitverletzten reduzieren

In meinem Interview mit Dr. Vladimir Zelenko im März 2021 sprachen wir über die Behandlung von COVID-19 mit Hydroxychloroquin. Zu diesem Zeitpunkt hatte Zelenko bereits 3000 Patienten mit Symptomen von COVID-19 behandelt und nur drei seiner Hochrisikopatienten waren der Krankheit später erlegen.

Während der Schwerpunkt des Interviews auf den Behandlungsprotokollen und dem Einsatz des Malariamedikaments Hydroxychloroquin lag, erzählte Zelenko eine interessante Statistik über sein Protokoll. In den ersten Monaten von COVID-19 beschloss Zelenko, seine Hochrisikopatienten so früh wie möglich zu behandeln, ohne auf schwere Symptome zu warten. Dies erwies sich als ein Schlüssel zu seinem großen Erfolg.

Ohne auf Testergebnisse zu warten, die oft erst nach fünf Tagen vorlagen, wenn die Hochrisikopatienten bereits schwerere Symptome aufwiesen, begann er sofort mit der Behandlung. Sein Verständnis des Mechanismus von Hydroxychloroquin und Zink führte dazu, die Kombination zusammen mit Azithromycin einzusetzen, um bakterielle Lungenentzündungen und andere bakterielle Infektionen zu verhindern, die bei COVID häufig auftreten.

Interessant sind die Statistiken für Zelenkos Patienten mit lang anhaltenden Symptomen. Wie bereits erwähnt, entwickeln etwa 10 % der Bevölkerung, die mit COVID-19 infiziert sind, anhaltende Symptome. Zelenko hat jedoch 3000 Patienten behandelt, und keiner, der innerhalb der ersten fünf Tage behandelt wurde, entwickelte später Langstreckensymptome.

Er hatte zwar Patienten mit anhaltenden Symptomen durch COVID-19, aber sie suchten nach den ersten fünf Tagen der Symptome einen Arzt auf, was bedeutete, dass der Entzündungsprozess fortgeschritten war. Nach seiner Erfahrung und der Erfahrung der von ihm behandelten Patienten konnte durch eine frühe Intervention mit dem Protokoll das Risiko anhaltender Symptome nahezu ausgeschlossen werden.

Forscher finden ein weiteres Impfstoffziel

Bei der Impfstoffentwicklung haben sich Forscher und Pharmaunternehmen auf das Spike-Protein konzentriert, das das Virus umgibt. Es scheint, dass das Virus auf diese Weise in die Zellen eindringt, und es schien vernünftig, dass die Infektion gestoppt werden könnte, wenn sich das Virus nicht in den Zellen replizieren könnte.

Wie jedoch herausgefunden wurde, hat das Virus mehr als nur ein einzelnes Spike-Protein. Es gibt vier Proteine, die die Struktur bilden, die die RNA umgibt. Es gibt eine Hülle (E), eine Membran (M) und ein Nukleokapsid (N), zusätzlich zum Spike (S). Ihr Immunsystem erkennt alle vier dieser Proteine. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mehr Antikörper gegen das N-Protein als gegen das S-Protein bilden.

Es schien jedoch kontraintuitiv, das N-Protein anzusprechen, da dieses innerhalb der Struktur mit der viralen RNA zu finden ist. Daher werden alle Antikörper, die Ihr Körper gegen das N-Protein bildet, das Virus nicht daran hindern, in die Zellen einzudringen. Neue Informationen haben ergeben, dass die N-Protein-Antikörper, sobald sie in die Zelle gelangen, von einem Antibiotikarezeptor, TRIM21, erkannt werden.

Dieser Antikörperrezeptor zerkleinert das N-Protein, das dann die Oberfläche einer infizierten Zelle erreicht. Die T-Zellen des Körpers erkennen die Fragmente und töten die Zelle zusammen mit dem Virus. Dies hat den Forschern nahegelegt, dass die Induktion von N-Protein-Antikörpern eine weitere Möglichkeit sein könnte, die Immunantwort gegen SARS-CoV-2 zu stimulieren.

Ein weiterer Vorteil der Fokussierung auf das N-Protein ist, dass es eine geringere Mutationsrate aufweist. Mit anderen Worten: Wenn das Virus in freier Wildbahn mutiert, ist der aktuelle Impfstoff möglicherweise nicht mehr wirksam dagegen, ähnlich wie der Grippeimpfstoff jedes Jahr geändert werden muss, um Grippevarianten zu berücksichtigen. Die Sequenz im N-Protein ist stabiler, sodass die Forscher postulieren, dass ein Impfstoff über einen längeren Zeitraum wirksam sein könnte.

Die Liste der aktuellen Impfstoff-Nebenwirkungen wird immer länger

Anfang Mai 2021 wurden in Frankreich fünf Fälle von Myokarditis bei Personen festgestellt, die den Pfizer BioNTech-Impfstoff erhalten hatten. Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die lebenslange Auswirkungen haben kann, da sie den Muskel schwächt und Narbengewebe bildet.

Die Nationale Agentur für Arzneimittelsicherheit (ANSM) veröffentlichte ihr wöchentliches Impfstoff-Update und teilte mit, dass „fünf Fälle in Frankreich gemeldet wurden“. Die Agentur war nicht der Meinung, dass es genügend Informationen gab, um auf eine Rolle des Impfstoffs zu schließen, würde aber die Berichte weiterhin beobachten.

Seit dem 22. April 2021 wurden in Frankreich über 13,5 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs verabreicht. Die ANSM berichtet von 16030 unerwünschten Ereignissen bei den Geimpften. Israel hat auch mehrere Fälle von Myokarditis gemeldet, nachdem Menschen ihre zweite Dosis erhalten hatten.

Eine Überprüfung des U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zeigt, dass bis zum 30. April 2021 mehr als 12 Berichte über Myokarditis in den USA aufgezeichnet wurden. Laut Our World in Data, waren bis zum 30. April 2021 knapp 30,32 % der Bevölkerung in den USA vollständig geimpft. VAERS zeigte auch, dass bis zum 30. April 2021 157’277 unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden.

Diese Zahlen sind wahrscheinlich weitaus geringer als die tatsächliche Anzahl der Menschen, die unerwünschte Ereignisse durch die Impfstoffe erfahren haben. Forschungsdaten zeigen, dass Gesundheitsdienstleister Impfstoffnebenwirkungen in erschreckend geringer Zahl identifizieren und melden. Tatsächlich wurde der Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson vor kurzem pausiert, um Ärzte darin zu schulen, Impfschäden zu melden. Die Pause wurde in den USA inzwischen wieder aufgehoben.

Es ist wichtig, eine Impfstoffverletzung oder -nebenwirkung an VAERS zu melden, da die Daten wesentlich dazu beitragen, dass Einzelpersonen, Ärzte und Forscher fundierte Entscheidungen treffen können. Sie können Ihre eigene Meldung online oder als PDF-Datei erstellen, indem Sie das Vaccine Adverse Event Reporting System aufrufen. Weitere Informationen über unerwünschte Ereignisse und die Auswirkungen von Impfstoffen auf Ihre Gesundheit finden Sie im National Vaccine Information Center.

Quellen: