Squid Game: Ein Anschlag auf uns alle

„Meide die Nachrichten“, schreibt Rutger Bregman (2020: 416), ein niederländischer Journalist, der an das Gute im Menschen glaubt. Bei Bregman „Lebensregel“ Nummer sieben. Vielleicht würde er heute eine Nummer acht hinterherschieben: Meide auch Squid Game. Diese Netflix-Serie aus Südkorea entwirft eine Gesellschaft, in der der Mensch zum Wolf wird und an den Strippen von Milliardären hängt.

Über den letzten Halbsatz staune ich selbst. Vermutlich hätte ich noch vor zehn Jahren gesagt: tolle Serie. Alles drin, was das Publikum begehrt. Charismatische Stars, Action, Spannung. Charaktere, mit denen man mitfiebern kann und in denen man sich vielleicht sogar selbst erkennt. Irre Wendungen. Echte Cliffhanger. Bilder, die sich schon deshalb einbrennen, weil man sie so noch nie auf dem Bildschirm gesehen hat.