Stärke finden auf der Post-Covid Fury Road

Die COVID-9/11-Pandemie ist vorbei. Nachdem Omikron nicht nur die Fantasie der einfallslosesten Idioten beflügelt hat, stellt sich nun die Frage, wie es weitergehen soll.

Wir können zwar froh sein, dass die Bedrohung von Leib und Leben durch COVID-9/11 tatsächlich vorbei ist, aber die Bedrohung unserer Freiheit und unseres Verstandes durch diejenigen, die am meisten von der Angst vor dem Virus profitieren, besteht weiterhin in seinem Namen.

Die Nachwehen von COVID-9/11 werden uns noch auf absehbare Zeit begleiten. Eine ganze Generation wurde durch diese künstlich herbeigeführte Apokalypse gezeichnet, und es wird kein Zurück zum Alten mehr geben.

So viele hatten uns schon lange gewarnt. Von Enthüllungsjournalisten, den seltenen ehrlichen Politikern bis hin zu Filmemachern und Künstlern, die uns mit ihren Geschichten die lauernden Gefahren in unserer sich verschlechternden Gesellschaft vor Augen führten.

Die Bedingungen waren reif für die Machthaber, die Angst vor COVID-9/11 maximal auszunutzen. Und das taten sie auch, und zwar mit Begeisterung.

Die Warnungen waren eindeutig. Es gibt giftige Menschen da draußen, die lieber die Welt zerstören würden, um ihre Macht zu behalten, als ihre Niederlage einzugestehen.

Wenn ich mir anschaue, wo wir jetzt stehen, erinnert mich das lustigerweise an den Film Mad Max: Fury Road aus dem Jahr 2015. Ein brillanter Fiebertraum von einem Film, der eine Welt in einem postrationalen, postzivilisatorischen Zustand schildert.

Der Kern des Konflikts in Fury Road ist die Frage: „Wer hat die Welt zerstört?“ Die Geschichte wurde so weit ausgelöscht, dass die Menschen, die in dieser Hölle leben, die Frage nicht einmal zu einer Anklage formulieren können, die über die einfachste und reduktionistische Karikatur der Geschlechterrollen hinausgeht.

Diejenigen, die meinen, dies sei die Perspektive des Films, haben ihn leider völlig falsch verstanden. Angesichts der Tatsache, dass Furiosa fast zur Hauptdarstellerin aufgestiegen ist, ist das auch leicht möglich. Viele haben bemerkt, dass Mad Max ein Zuschauer in seinem eigenen Film ist.

Das ist wiederum falsch. Max war in allen Fortsetzungen des Originals diese mythische Figur, die in einer tiefgreifenden existenziellen Krise zu einem Außenposten im Ödland wandert. Das ist die Grundlage für diese Filme. In diesem Film gerät er in die bisher am stärksten aus dem Gleichgewicht geratene Krise, in der alle zerstörerischen Tendenzen von Männern und Männlichkeit überhand nehmen und die Menschen und den letzten Außenposten des Lebens fast zu Tode strangulieren.

Haben Sie Geduld mit mir, das ist wirklich wichtig.

Mann? Frau? Ich bin der Typ mit dem Mikrofon

Zurück zur „realen Welt“.

Glücklicherweise haben wir in unserer Post-COVID-Welt immer noch einen gewissen Sinn für unsere Geschichte, obwohl die Verantwortlichen beschlossen haben, nur eine Version davon zuzulassen, die noch cartoonhafter ist als die Welt von Fury Road, um sie auszulöschen.

Jedes Mal, wenn jemand versucht, ein Gegenargument zu dieser Karikatur zu formulieren, wird er mit immer schrilleren Behauptungen von Geschlechterunterdrückung und weißer Vorherrschaft konfrontiert.

Wir haben einen Punkt erreicht, an dem alle, die eine abweichende Meinung vertreten, systematisch ausgeschaltet, zensiert, zum Schweigen gebracht oder schlimmeres getan wird. Worte sind Gewalt im neuen Woke West, wissen Sie das nicht? Aber indem sie den Standpunkt vertreten, dass die „andere Seite“ nicht zu Wort kommen darf, sprechen sie Bände über die Fragilität ihrer Machtposition.

Ideen, die nicht in Frage gestellt werden können, die nicht einmal die geringste Überprüfung vertragen, sind Ideen, die sich nicht weiterentwickeln können. Es spielt keine Rolle, ob sie richtig oder falsch sind.

Sie sind statisch, mechanisch und letztlich bar jeglichen Lebens.

Das ist unsere heutige Welt in den Händen der aufgeweckten Linken, eine Welt, in der das zerstörerische und rachsüchtige Weibliche zu einem unanfechtbaren Recht erhoben worden ist. Aber das ist keine Art von gesundem Feminismus. Es ist ein Furiosa-ähnliches Femininum, ohne jegliche Fürsorge, mit angedeuteter Gewalt und einer bis zur Männlichkeit unterdrückten Sexualität.

Schauen Sie sich Furiosa an und sagen Sie mir, dass der Film nicht eine weitere wichtige Frage stellt: „Gibt es in einer sterbenden Welt noch Raum für Fruchtbarkeit, während man sich wie Moos ans Überleben klammert?“

In unserer Welt hat der Feminismus die Frauen ihrer größten Eigenschaft beraubt, der Fähigkeit, das Leben selbst zu zeugen und zu nähren. Hollywood hat zwei Generationen damit verbracht, uns weibliche Action-Helden zu geben, die letztlich nichts anderes sind als „Doods with Boobs“. Das ist die ultimative Machtfantasie des Feminismus der Dritten Welle.

Dieser Archetypus ist zwar nicht so zerstörerisch wie die Schlampen in Sex in the City, weil man ihn zumindest in gewisser Weise mit der Mutterschaft in Verbindung bringen kann, z. B. Ripley in James Camerons Aliens, aber er schadet der Sache des gesunden Weiblichen trotzdem.

Furiosa ist das, was passiert, wenn die Geschlechterrollen maximal aus dem Gleichgewicht geraten sind.

Die Beanspruchung des Mikrofons, die Überflutung des Äthers mit anti-weißer/antimännlicher Propaganda ist eine sehr gefährliche Strategie. Erstens, weil sie ekelhaft und hasserfüllt ist, und zweitens, weil sie ein Pendel auslösen wird, das alle schockieren wird.

Indem man den Menschen nicht erlaubt, darüber zu sprechen und zu verarbeiten, was am Zustand der Welt schlecht UND gut ist, raubt man ihnen mehr als nur ihre Stimme. Es raubt ihnen letztlich auch ihre Identität.

Das bringt mich zurück zu Fury Road.

Der Mann ohne Namen

In Fury Road bezeichnet sich Max bis zum Schluss nie als Max. Selbst in dem unglücklichen Mad Max: Beyond Thunderdome ist er eine andere Persona – „Raggedy Man“, „The Man With No Name“ oder die Reinkarnation von „Captain Walker“.

Er hat alles verloren, einschließlich seines Selbstbewusstseins. Er ist nur noch ein Überlebenskünstler. Es gibt keinen Max mehr. Das Ödland hat ihn dessen beraubt.

Mehrmals wird er in Fury Road nach seinem Namen gefragt. Jedes Mal antwortet er nicht.

Das ist der Schlüssel dazu, Fury Road als einen Mad-Max-Film zu lesen, nicht als einen Furiosa-Film, wie die wachen Propagandisten, die sich als Filmkritiker und Kommentatoren ausgeben, glauben machen wollen.

Furiosa weiß, was sie ist, sie sucht nach Erlösung für ihre Sünden, die darin bestehen, dass sie ihre Fruchtbarkeit aufgegeben hat, um einem buchstäblichen Blutgott zu dienen, der Frauen wegen ihrer Muttermilch züchtet und seinen Warboys nur dann einen Sinn gibt, wenn sie sich ihm opfern, und sei es nur, um dabei „gesehen“ zu werden.

Für die Warboys gibt es in dieser Welt kein Leben, da sie sich nicht fortpflanzen können. Ihre Initiation in die Männlichkeit besteht also darin, „glänzend und verchromt“ zu werden und ihre Autos zu verehren – die einzige erkennbare Technologie, die aus der alten Welt übrig geblieben ist, abgesehen von den Gewehren.

Sie verehren das Mechanische, das Kalte, das Leblose. Autos bringen kein Leben. Aber all diese unterdrückte Energie wird in die grotesken Kreationen verwandelt, die sie (wie verrückt) durch das Ödland fahren. Sie sind das ultimative Symbol des statischen Maskulinen.

Das Einzige, was diese Wirtschaft hervorbringt, sind Lebensmittel, Waffen und Benzin.

Da Immortan Joe alles an sich reißt, vor allem das Wasser und die Nahrung, kann er das Leben selbst im Würgegriff halten, die einzigen Frauen, die gebären können.

In diesem Albtraum ist ein gesunder Max eine Ressource, eine buchstäbliche Blutbank, die in Furiosas Pläne verwickelt wird, mit den einzigen Symbolen der Fruchtbarkeit, die in dieser Welt noch übrig sind, den Konkubinen, zu entkommen.

Von hier an ist Fury Road die Erlösungsgeschichte, die wir alle so gut kennen. Aber sie finden im Ödland keine Erlösung, sondern nur den Samen für den Wiederaufbau der Welt. Es ist Max, der erkennt, dass das einzige Leben dort ist, wo sie herkommen.

Und es heißt wörtlich: Es gibt keine „bessere Welt“ als die, in der wir leben. Um die Welt wieder in Ordnung zu bringen, muss man zu der Welt, die man hat, zurückkehren und sie in Ordnung bringen. Du kannst nicht weglaufen. Räumen Sie Ihr Zimmer auf, wenn ich hier Dr. Peterson zitieren darf.

Auf dieser Etappe der Fury Road arbeiten Max und Furiosa voll und ganz zusammen, um das von Joe errichtete Scheunenhaus zu zerstören.

Erst als er am Ende aus freien Stücken etwas von sich selbst, sein Blut, opfert, um Furiosa zu retten, bietet er ihr seinen Namen an und gewinnt so zum ersten Mal seine Identität zurück, seit die Bande des Toecutters seine Frau und seine Tochter überfahren hat, als die Welt nur beschädigt, aber nicht zerstört war.

Und mit diesem einfachen Akt der Freundlichkeit behauptet sich Fury Road als Max‘ Film.

Aber Max hat immer noch Sünden, die er nicht wegwaschen kann. Er wird für immer der Wasserspeier sein, der die Tore der Kathedrale bewacht. Das liegt nicht daran, dass Männer dort nicht willkommen sind. Furiosa weiß jetzt, wie gute Männer aussehen. Das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen kann wieder hergestellt werden, aber nicht mit Max.

Er weiß, was er ist, und er weiß, dass die Erlösung nicht für Männer wie ihn ist.

Deshalb kann er am Ende des Films nicht in das Gelobte Land aufsteigen, wie in jedem anderen Film der Reihe. Das hat nichts damit zu tun, dass der Film in irgendeinem symbolischen Sinne wach ist oder Männer ablehnt.

Die Heilung der Geschlechterkluft

Leider hat unsere gespaltene Welt unsere Fähigkeit zerstört, ein Gleichgewicht in diesem Gespräch zu erkennen. Wie ich bereits über die Disney Star Wars-Filme argumentiert habe, vernebelt die tiefe Spaltung zwischen Männern und Frauen, die Umkehrung der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft unser Urteil über sie, weil so viele Angst vor den Antworten haben, die sie bieten.

YouTube hat eine ganze Subkultur von MGTOWs, die selbst der ultimative Ausdruck männlicher Schwäche angesichts der giftigen Weiblichkeit ist, dazu ermächtigt, von diesen Dingen besessen zu sein und sie mit Werbeeinnahmen zu versorgen. Ihr Hass hat sie mächtig gemacht. Sie haben die Herrschaft über eine ganze verkommene Subkultur, die sich in ihrem Hass suhlt.

Wir haben ein Problem mit toxischer Weiblichkeit. Der Rückzug in maskuline Schutzräume sieht attraktiv aus, eine Art „Going Galt“, bis die Frauen weniger verrückt werden. Aber das ist die falsche Reaktion. Denn dieselben Frauen, die die abscheulichsten Dinge über Männer sagen, flehen uns in Wirklichkeit an, aufzustehen und Beschützer zu sein, so wie Max für Furiosa und die anderen Frauen.

Wenn ich so etwas sage, heißt das nicht, dass wir kein Problem mit toxischer Männlichkeit hatten oder haben. Aber der Weg zu weiblicher Stärke besteht nicht darin, Männern oder Weißen oder Binären oder wie auch immer sie uns heute bezeichnen wollen, den Zugang zum Mikrofon zu verwehren. Dieser Weg führt in den Wahnsinn.

Dieser Weg führt zu Immortan Joe und einer kaputten Welt, in der die Realität der männlichen physischen Überlegenheit nicht durch die mäßigende Präsenz des göttlichen Weiblichen und ihrer Fähigkeit, Leben in die Welt zu bringen, gebremst wird.

Leider leben wir in einer Welt, die von Kommunisten regiert wird, die jede wache Stunde damit verbringen, diese grundlegenden Wahrheiten über die Menschheit in ihrem quixotischen Streben nach Macht und Kontrolle zu untergraben.

Das Chaos von COVID-9/11, während wir alle besorgt sind über unser scheiterndes Wirtschaftssystem, eine Schöpfung von renditesüchtigen Oligarchen, die diese Zitadelle der Ausgrenzung errichten, wird nun von ehemals normalen Menschen gebilligt, die von einem Wahnsinn ergriffen sind, der viel tiefer geht, als wir uns eingestehen wollen.

Freunde und Familienangehörige, Ladenbesitzer und Arbeitskollegen haben sich in selbsthassende Monstrositäten verwandelt, die bereit sind, alles, was eine Herausforderung für ihre Weltanschauung darstellt, zu einem Symbol der Unterdrückung zu machen, das ihre Loyalität gegenüber dem entstehenden medizinisch-industriellen Komplex unter Beweis stellt.

COVID-9/11 hat viel zu viele in diesen Zustand gebracht. Sie lehnen die Grundlagen der Virologie, der Immunologie und des gesunden Menschenverstands ab, um ihr Bedürfnis nach Ordnung zu unterstützen. Als die Welt zusammenbrach, versanken sie immer weiter im Wahnsinn, da sie nicht mehr in der Lage waren, die grundlegenden Risiken des Lebens in der realen Welt zu bewältigen.

Ich könnte mich darüber auslassen, wie die Zerstörung der Risikobewertung auf den Kapitalmärkten und die Schaffung neuen Geldes durch Verschuldung und Finanzialisierung den Solipsismus nähren, dass wir das Knappheitsproblem in der modernen Gesellschaft besiegt hätten, aber warum sollte man in einer Zeit, in der die Menschen allergisch darauf reagieren, Fakten anführen?

Runter vom glänzenden Pfad

Diese Angst vor dem Leben ist es, die die Menschen dazu bringt, Cheerleader der Tyrannei zu werden. Sie lieben ihre Maulkörbe, zeigen stolz ihre Impf-Karten und fetischisieren ihre Unterwürfigkeit gegenüber einer Autorität, der die meisten noch vor zwei Jahren bis ins Mark misstraut hätten.

Dieselben Leute, die in Washington D.C. für die „Gleichstellung der Geschlechter“ marschiert sind, um das Recht der Frauen zu verteidigen, ihre ungeborenen Kinder zu töten, wollen nun den Ungeimpften einen Platz am zivilisatorischen Tisch verwehren. Ich habe Neuigkeiten für euch, Leute, es gibt einen Barbaren in diesem Raum, und es sind nicht die Ungeimpften.

Das falsche Gefühl eines gemeinsamen Ziels, die Illusion einer Pandemie zu bekämpfen, schürt ihre Angst, verstärkt sie zu Wut auf diejenigen, die an diese Illusion nicht glauben, und verwandelt sie in selbstgerechten Groll, weil sie ihre Qualen verlängern.

Holt einfach die Spritze, argumentieren sie, und kommt an Bord für den großen Sieg über COVID, kreischen sie hinter ihren glänzenden Kühlergrills.

Wenn es nicht so verachtenswert und naiv wäre, wäre es fast tragisch.

Denn wie die Menschen in der Welt von „Fury Road“ leiden wir alle, selbst diejenigen, die das bisschen an gesellschaftlicher Ordnung, das noch übrig ist, unterstützen.

Das ist die Post-COVID-Welt, die Davos für uns geplant hat: Wir beten die Bilder von uns selbst auf unseren Bildschirmen an. Wir schütteln nihilistisch unsere Ärsche auf Tik-Tok oder OnlyFans, wenn auch nur, um für ein paar Minuten Zeuge unserer Erniedrigung zu werden. Wir tauschen unsere Würde gegen einen Dopamin-Kick und unsere Prinzipien gegen einen Gehaltsscheck.

Jetzt geht es darum, den Ketzern des COVID-9/11-Todeskultes alles zu nehmen, was von der alten Welt noch übrig ist. Die unsterblichen Joes von Davos werden ihren Teil des schrumpfenden Vermögens horten und ihre kranken und wahnsinnigen Warboys (und -girls) aussenden, um dieses neue Utopia durchzusetzen.

Sie argumentieren mit Überzeugung, dass die Ungeimpften in der Kälte stehen gelassen werden sollten, unfähig, ihre Häuser zu verlassen, einen Spaziergang in der Sonne zu machen, eine Mahlzeit mit ihren Lieben zu teilen oder Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben.

Im Gegensatz zu Fury Road wissen wir, wer die Welt zerstört hat. Sie waren es.

Aber sie beschuldigen diejenigen, die immer noch bereit sind, das Risiko einzugehen, in der realen Welt zu leben, an ihr teilzuhaben, damit wir ihren Egoismus und ihren unstillbaren Neid nicht ins Lächerliche ziehen.

Das ist es, was sie am meisten ängstigt. Und genau dort finden wir die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten und unsere eigenen Wege nach vorne zu finden. Denn wenn wir jetzt nicht damit anfangen, wenn wir nicht aufhören, uns nach der Welt zu sehnen, die war, und die Welt akzeptieren, die ist, gibt es keine Hoffnung, irgendetwas zu ändern.