Steckt die CIA hinter dem Leck in von den Pandora-Papieren?

Von Kit Klarenberg, einem investigativen Journalisten, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Könnte die CIA hinter dem Durchsickern der Pandora-Papiere stecken, da sie sich seltsamerweise nicht auf US-Bürger konzentrieren? Es ist vielleicht kein Zufall, dass sowohl der eBay-Gründer Pierre Omidyar als auch der Investor George Soros das ICIJ und das OCCRP über ihre höchst umstrittenen „philanthropischen“ Unternehmen Luminate und Open Society finanziell unterstützen.

Die Pandora Papers, die als neues Licht auf die komplexen finanziellen Arrangements der globalen Elite gepriesen werden, werfen viele Fragen auf – nicht zuletzt: Wo sind die Amerikaner?

Sind die Autoren nicht bereit, die versteckte Hand zu beißen, die sie gefüttert hat?

Am 3. Oktober gab das in Washington, DC, ansässige International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bekannt, dass fast drei Terabyte belastender Daten über die Nutzung von Offshore-Finanzarrangements durch Prominente, Betrüger, Drogenhändler, Mitglieder der königlichen Familie und religiöse Führer auf der ganzen Welt geleakt wurden.

Das ICIJ leitete die nach eigenen Angaben „weltweit größte journalistische Zusammenarbeit“, an der mehr als 600 Journalisten aus 150 Medien in 117 Ländern beteiligt waren, um die 12 Millionen Dokumente, die als „Pandora Papers“ bezeichnet werden, zu durchforsten.

Die Daten enthüllen unter anderem die Nutzung von Steuer- und Finanzoasen „für den Kauf von Immobilien, Jachten, Jets und Lebensversicherungen, für Investitionen und Geldbewegungen zwischen Bankkonten, für die Nachlassplanung und andere Erbschaftsangelegenheiten sowie für die Vermeidung von Steuern durch komplexe Finanzsysteme“.

Einige Dokumente sollen auch mit „Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche“ in Verbindung gebracht werden.

Während die Veröffentlichung von Artikeln über den bombenartigen Inhalt der Dokumente noch in den Kinderschuhen steckt, verspricht das Konsortium, dass die Aufzeichnungen „eine noch nie dagewesene Menge an Informationen über so genannte wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen, die auf den Britischen Jungferninseln, den Seychellen, in Hongkong, Belize, Panama, South Dakota und anderen geheimen Gerichtsbarkeiten registriert sind“ enthalten, wobei über 330 Politiker und 130 Forbes-Milliardäre genannt werden.

Trotz der umfangreichen Beute haben viele Kritiker darauf hingewiesen, dass die Karten des ICIJ, aus denen hervorgeht, wo diese „Eliten und Gauner“ herkommen und/oder ihren Wohnsitz haben, stark auf Russland und Lateinamerika ausgerichtet sind – kein einziger der genannten korrupten Politiker ist beispielsweise in den USA ansässig.

What a coincidence that there are zero US politicians included in the "Pandora Papers" list of offshore bank accounts. I guess they're all pure and free from corruption!



I'm sure this has nothing to do with the fact that the so-called "leak" was likely a hack by US spy agencies https://t.co/WXIhtpqwGS — Ben Norton (@BenjaminNorton) October 3, 2021

Die Organisation selbst stellt fest, dass die am stärksten vertretenen Länder in den Akten Argentinien, Brasilien, China, Russland und das Vereinigte Königreich sind – was seltsam erscheint, wenn man bedenkt, dass das Konsortium mehr als 1 Milliarde Dollar in in den USA ansässigen Trusts identifiziert hat, den Schlüsselinstrumenten für Steuervermeidung, -hinterziehung und Geldwäscherei.

Andererseits haben frühere Blockbuster-Veröffentlichungen des ICIJ und des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), seines Hauptmitarbeiters, ähnlich inkongruente Auslassungen enthalten.

So deckte das OCCRP im März 2019 den „Troika-Waschsalon“ auf, durch den russische Politiker, Oligarchen und Kriminelle angeblich Milliarden von Dollar geschleust haben.

Das OCCRP veröffentlichte zahlreiche Berichte über die Verstrickungen und detaillierte Informationen über die vielen Millionen, die dabei über große westliche Finanzinstitute, darunter die Deutsche Bank und JPMorgan Chase, gewaschen wurden.

HSBC wurde jedoch nicht ein einziges Mal erwähnt – obwohl die Troika die Bank offen als ihren „Agentenpartner“ beworben hatte und der damalige Leiter des OCCRP-Datenteams, Friedrich Lindberg, öffentlich einräumte, dass HSBC bei „allen“ korrupten Machenschaften der Troika „unglaublich prominent“ war.

This is how mediation works. Shortly after Troika Laundromat was announced I had this exchange with @OCCRP. Then they airbrush HSBC out of reports. They’re funded by FCO. pic.twitter.com/C6SUm9SJsg — Mr Ethical (@nw_nicholas) October 4, 2021

Der Grund für dieses außergewöhnliche Versäumnis wurde nie angemessen erklärt, obwohl eine mögliche Antwort darin bestehen könnte, dass die BBC und The Guardian die Partner des OCCRP bei der Berichterstattung über die Geschichte waren.

Ersterer wurde von 2014 bis 2017 von Rona Fairhead geleitet, die zwischen 2004 und 2016 auch als nicht geschäftsführende Direktorin von HSBC tätig war.

Der Guardian unterhält seit langem eine lukrative Geschäftsbeziehung mit der Bank, die sicherlich entscheidend dafür ist, dass die angeschlagene Publikation am Leben erhalten wird.

Die Untersuchung der Panama Papers vom April 2016, die gemeinsam von ICIJ und OCCRP geleitet wurde, deckte auf, wie die Dienste der panamaischen Offshore-Anwaltskanzlei Mossack Fonseca von wohlhabenden Einzelpersonen und Amtsträgern für Betrug, Steuerhinterziehung und zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt wurden.

Die Berichte der beiden und die daraus resultierende Medienberichterstattung konzentrierten sich stark auf prominente Personen wie den damaligen britischen Premierminister David Cameron, der von einem in Panama ansässigen Trust profitierte, der von seinem Vater gegründet worden war.

Ein wichtiger Förderer der reißerischen Inhalte der Papers war der Milliardär Bill Browder. Der verurteilte Betrüger und eine große Anzahl von Nachrichtenagenturen, die seine Kommentare zu den undichten Stellen veröffentlichten, haben stets verschwiegen, dass er selbst in den Papieren von Mossack Fonseca genannt wird und mit einer großen Anzahl von Briefkastenfirmen in Zypern in Verbindung steht, die dazu dienten, seine Kunden von der Steuer auf die enormen Gewinne zu befreien, die er während der turbulenten 1990er Jahre bei Investitionen in Russland für sie anhäufte, und das Eigentum an verschwenderischen Immobilien zu verschleiern, die er im Ausland besaß.

Wie Browder ausgesagt hat, unterhält er eine enge Beziehung zum OCCRP, das er in seinen globalen Kreuzzug gegen Russland einbezogen hat, seit ihm 2005 kurzerhand die Einreise in das Land untersagt wurde.

Darüber hinaus haben sich Berichten zufolge viele andere Mainstream-Medien, darunter Bloomberg und die Financial Times, die er ebenfalls als Schachfiguren in seiner russlandfeindlichen Propaganda benutzt hat, geweigert, Berichte über seine dubiosen Finanzgeschäfte zu veröffentlichen.

Dieser offensichtliche Widerwille, die Hand zu beißen, die einen füttert, könnte erklären, warum die Pandora Papers die Offshore-Geschäfte reicher US-Bürger und in den USA ansässiger Einzelpersonen weitgehend verschweigen.

Nehmen wir zum Beispiel das Vermögen des eBay-Gründers Pierre Omidyar und des Investors George Soros, das sich Berichten zufolge auf mindestens 11,6 Mrd. $ bzw. 7,5 Mrd. $ beläuft – bisher wurden keine Informationen gefunden, die sie in irgendwelche fragwürdigen Machenschaften verwickeln.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass beide das ICIJ und das OCCRP über ihre höchst umstrittenen „philanthropischen“ Unternehmen Luminate und Open Society finanzieren.

Die Liste der Geldgeber des OCCRP gibt noch weiteren Anlass zur Sorge – unter ihnen befinden sich die National Endowment for Democracy und die United States Agency for International Development, die beide erklärtermaßen der Förderung nationaler Sicherheitsinteressen der USA dienen und seit ihrer Gründung in zahlreiche militärische und geheimdienstliche Operationen zur Destabilisierung und Ablösung ausländischer „feindlicher“ Regierungen verwickelt sind.

Darüber hinaus gibt es jedoch beunruhigende Hinweise darauf, dass das OCCRP selbst von Washington zu genau diesem Zweck geschaffen wurde.

Im Juni wurde eine Pressekonferenz des Weißen Hauses zum Thema „Kampf gegen Korruption“ einberufen. Im Verlauf der Beratungen verkündete ein namenloser „hoher Regierungsbeamter“, dass die US-Regierung „die Korruptionsbekämpfung in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik“ stellen und „dieser Arbeit in allen Bereichen Vorrang einräumen“ wolle.

Das genaue Ausmaß dieses Anti-Korruptionsvorstoßes bleibe abzuwarten, aber man erwarte, dass „Komponenten der Geheimdienstgemeinschaft“, einschließlich des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes und der Central Intelligence Agency, dabei eine Schlüsselrolle spielen würden.

Ihre Aktivitäten würden die bestehenden, laufenden Bemühungen der USA ergänzen, „Korruption dort zu identifizieren, wo sie stattfindet, und geeignete politische Maßnahmen zu ergreifen“, indem sie „andere Akteure“ wie „investigative Journalisten und investigative NROs“ unterstützen, die bereits von Washington unterstützt werden.

„Wir werden prüfen, was wir an dieser Front noch tun können… Es gibt Hilfslinien, die [investigativen] Journalistenorganisationen auf die Sprünge geholfen haben“, hieß es.

„Was mir sofort in den Sinn kommt, ist das OCCRP sowie die ausländische Unterstützung für NGOs.“

Diese aufschlussreichen Worte, die damals von westlichen Nachrichtenagenturen völlig ignoriert wurden, haben angesichts der jüngsten Entwicklungen eine noch unheimlichere Resonanz erhalten.

In der Tat scheinen sie eine Blaupause für genau das zu sein, was passiert ist, mit freundlicher Genehmigung der OCCRP, eben jener Organisation, die sie „ins Leben gerufen“ hat und bis heute finanziell unterstützt.

Die Medien ihrerseits geben lediglich an, dass das ICIJ die Dokumente „erhalten“ hat, wobei die eigentliche Quelle nicht genannt wird. Daher ist es nur vernünftig zu fragen: Steckt die CIA hinter der Veröffentlichung der Pandora Papers?