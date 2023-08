»Stellen Sie sich auf Unruhen ein, wie Sie sie noch nie erlebt haben!«

„Dieser Wähler wird nicht durch Tugenden oder Statistiken überzeugt. Er wird durch Träume, Visionen, Geschichten und Witze überzeugt.“ Curtis Yarvin

Treten Sie von der Bühne zurück und verstehen Sie, dass die schiere Anhäufung von juristischem Schwachsinn in den verschiedenen Scheinprozessen gegen den Kandidaten Donald Trump größtenteils ein Versuch ist, die Öffentlichkeit zu verwirren, zu vertrösten und zu beschäftigen, während das große Gerüst unseres nationalen Lebens zusammenbricht. Die Nachrichten – sowohl die alten als auch die neuen – werden tagein, tagaus von der Analyse jedes Zuges und Gegenzuges durch das endlose Dickicht der Minutien im Gerichtssaal dominiert werden, während die amerikanische Wirtschaft zusammenbricht und brennt, der verbliebene Reichtum konfisziert wird und sich die amerikanische Gesellschaftsordnung in eine Art brennenden Glibber verwandelt.

Im November 2024 wird jemand zum Präsidenten gewählt, oder niemand wird gewählt. Wahrscheinlich wird es eine Wahl sein, an die mehr als die Hälfte des Landes nicht glaubt, oder es wird überhaupt keine Wahl geben, weil das zivile Chaos so extrem ist, dass es die Sezessionswochen von 1861 so zahm erscheinen lässt wie eine Feuerwehrübung in der Mittelschule. Die Geisterbeschwörer der Demokratischen Partei haben nicht nur ihren Hauptgegner gelähmt und gefesselt, sie haben auch mit überwältigender Präzision die Weichen so gestellt, dass ihre Gegner nie wieder eine Wahl gewinnen können. Dabei sind sie so selbstzufrieden, dass sie zu glauben scheinen, niemand habe es bemerkt. (Wir bekommen dich schon, Marc Elias).

Was die Analyse all dieser falschen Anschuldigungen gegen Herrn Trump betrifft, so sollte man bedenken, dass wir heute in einer Kultur leben, in der es keine Wahrheit mehr gibt, sondern nur noch umkämpfte Portfolios von Erzählungen, zumindest wenn man den marxistischen Wortführern glaubt, die die Maschinerie des Gesetzes übernommen haben, sodass die Rechtsprechung mit einem Fingerschnippen erledigt ist: Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit, bla bla bla….

Der Witz geht auf deine Kosten.

Es gibt keine Wahrheit mehr, also hören Sie auf, darauf zu bestehen, dass es so etwas wie eine Wahrheit gibt, die man bestimmen kann, außer dem Ergebnis, das die Partei des Chaos will.

Der ruhige August mit seinen Sandburgen, Hummerrollen und sorglosen Cocktailkreuzfahrten wird bald der Jahreszeit der Wirbelstürme, Finanzfiaskos, folgenschweren militärischen Bewegungen und politischen Schicksalsschläge weichen. Was wird zum Beispiel aus „Joe Biden“, dem fiktiven Präsidenten, und seiner geldgierigen Entourage? Eines kann ich Ihnen sagen: Dieser Kerl wird auf keinen Fall wiedergewählt, und die mächtige Täuschung um diese Halluzination macht jeden in den Kabelnachrichten zu einem Idioten. Jemand hat dem alten „Joe“ bereits den schwarzen Peter zugeschoben. Dr. Jill hat sich in eine Flasche verkrochen. Der „Big Guy“ schmollt nur noch und ertränkt seine Sorgen in Eiscreme – aber sein Schicksal hängt dort über den Dünen von Rehoboth wie ein unheimlicher schwarzer Seevogel, der im kranken Wind schwebt und ihn verspottet. Du hast es endgültig vermasselt, Joey, schreit es… krächz krächz krächz ….

Wir stehen also kurz vor dem Zeitpunkt, an dem ein Amtsenthebungsverfahren nicht mehr abzuwenden ist. Die Unmengen von Bankunterlagen der Familie Biden, die Herr Comer aus Kentucky gelegentlich ausgegraben hat, sowie Geschäftsmemoranden, Video- und Audioaufnahmen von obskuren Konferenzen und Hunderte von verräterischen E-Mails sind von anderer Art als die Liste hypothetischer Gedankenverbrechen, die von Jack Smith, Alvin Bragg und Fani T. Willis konfabuliert wurden. Ich wünsche mir zumindest Anhörungen zur Amtsenthebung, in denen all die harten Beweise für die Bestechung der Familie Biden methodisch präsentiert werden, sodass die New York Times und CNN sie ignorieren können.

Für ein paar Tage wird es wie ein Spiel mit dem Huhn aussehen, aber dann werden die Parteiführer „leider“ den alten Joe zum Rücktritt auffordern, bevor das düstere Spektakel zu weit geht.

Kamala Harris wird den Krieg in der Ukraine verlieren, darauf können Sie sich verlassen, aber das wird niemanden interessieren. Ich habe das Gefühl, dass Barack Obama nicht in der Lage sein wird, mit ihr – wie soll ich sagen? Zusammenzuarbeiten. Hinter all dem Geschwätz muss sich eine innere Leere verbergen, die so groß ist, dass Richter Crater, DB Cooper und die Brigantine Mary Celeste darin spazieren gehen könnten, zusammen mit Amelia Earhart, Jimmy Hoffa und der verlorenen Kolonie von Roanoke. Und mit Schaudern stelle ich mir die Treffen mit Kamala vor, bei denen Susan Rice, Lisa Monaco und Torie Nuland versuchen, dem armen Trottel zu sagen, was er tun soll. Es wird aussehen wie eine dieser Mädchenschlägereien an einer Straßenecke in Oakland.

Wie auch immer, bis dahin werden die Aktienmärkte zusammenbrechen, all die Vanguard Rentenfonds werden angespült werden wie so viele sich windende Grunzer am Cabrillo Beach, und Ihre örtliche Bank wird die Abhebungen auf 500 Dollar begrenzen, ein paar Wochen bevor die lang angekündigten Rettungsaktionen durchgeführt werden. In diesem magischen Moment wird die Demokratische Partei alles haben, was sie sich wünscht.

Natürlich kann ich nicht sagen, dass sich das Melodram genau so und in dieser Reihenfolge abspielen wird. Aber im September wird es Ärger geben. Rechnen Sie mit Unruhen, wie Sie sie sich nicht vorstellen können. Denken Sie darüber nach, das gesamte Bargeld, das Sie auf der Bank haben, abzuheben. Denken Sie daran, sich zur Sicherheit zu bewaffnen, wenn Sie in einem Teil des Landes leben, in dem das erlaubt ist. Oder vielleicht auch, wenn Sie in einem anderen Teil des Landes leben. Packen Sie ein paar Bohnen, Reis und Batterien ein. Schnallen Sie sich mental an. Wenn der August vorbei ist, wird es eine holprige Fahrt.