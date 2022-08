Studentin der Brown University wurde durch den obligatorischen COVID-Impfstoff geschädigt, jetzt verlangen die Ärzte Antworten

Eine Gruppe von Ärzten und ein Gesetzgeber des Bundesstaates Rhode Island fordern Antworten von einer Spitzenuniversität, nachdem Informationen aufgetaucht sind, die zu zeigen scheinen, dass ein Student der Schule zu Beginn der COVID-19-Impfkampagne nach der Verabreichung eines Impfstoffs ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Von Zachary Stieber

Die Brown University, die die Impfung für alle Studenten vorgeschrieben hat, hat ihre Studentenschaft weder über den offensichtlichen Krankenhausaufenthalt des jungen Mannes, der im März 2021 stattfand, noch über andere impfstoffbezogene Krankenhausaufenthalte informiert.

„Mitglieder ihrer eigenen Studentenschaft sind an schweren Krankheiten erkrankt, die durch Impfungen verursacht wurden und über die die Universität ihre Studenten nicht nur nicht informiert, sondern sie zwingt sie sogar dazu, einen Impfstoff zu nehmen, der ihnen schaden könnte“, sagte die republikanische Abgeordnete Patricia Morgan der Epoch Times.

„Und sie lassen ihnen keine Wahl, keine realistische Wahl. Entweder du nimmst den Impfstoff oder wir werden deine Zukunft zerstören.“

„Was ist das für eine Wahl? Das ist einfach unethisch.“

In einem Schreiben vom 22. August, das auch von vier Ärzten unterzeichnet wurde, fragte Morgan die Präsidentin der Brown-Universität, Christina Paxson, warum die Ivy-League-Universität nicht zugegeben hat, dass der Krankenhausaufenthalt stattgefunden hat, und warum sie die Informationen nicht an die größtenteils gesunde Bevölkerung weitergegeben hat, und behauptete, dass die Vorenthaltung „gegen die Ethik der auf Risiko und Nutzen basierenden informierten Zustimmung verstößt, die für alle Impfungen gilt“.

Sie und die Ärzte fordern außerdem, dass die Brown University ihr Impfmandat zurückzieht, da sich viele Amerikaner von COVID-19 erholt haben und vor einer erneuten Infektion und schweren Erkrankungen geschützt sind und neuere Varianten des Virus, das COVID-19 verursacht, ein noch geringeres Risiko für junge Menschen darstellen.

Die Brown University und Paxson reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Der Fall

Ein Student der Brown University, der als Freiwilliger im Miriam Hospital, einer Zweigstelle der medizinischen Fakultät der Universität, arbeitete, wurde im März 2021 ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatte, sagte ein Arzt, der als Professor an der Brown University und als Kardiologe bei Lifespan, dem Betreiber des Krankenhauses, gelistet ist, in einem Telefongespräch, das von der Epoch Times überprüft wurde.

„Er wurde geimpft und hatte kurz darauf einen sehr hohen Troponinwert“, sagte der Arzt.

Erhöhte Troponinwerte sind ein Anzeichen für Myokarditis, Perikarditis und Myoperikarditis, d. h. Formen der Herzentzündung.

„In meiner letzten Nacht auf Abruf wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Ich weiß noch, dass seine Eltern sehr besorgt waren. Ich hatte Verwalter, die mich aus dem Süden anriefen, wo seine Eltern lebten“, sagte der Arzt.

In einem Bericht an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das Gesundheitsdienstleister bei unerwünschten Ereignissen nach Impfungen einreichen müssen, heißt es, dass ein 20-jähriger Mann am 22. März 2021 in Rhode Island ins Krankenhaus eingeliefert wurde, vier Tage nachdem er die zweite Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatte.

Der Mann wies erhöhte Troponinwerte auf und es wurde eine Myoperikarditis diagnostiziert, heißt es in dem Bericht.

Ein Screenshot der Homepage des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das von den Centers for Disease Control and Prevention, der Food and Drug Administration und dem Department of Health and Human Services mitfinanziert wird.

In der Krankenhausdatenbank des Gesundheitsministeriums von Rhode Island ist ein 20-jähriger Mann aus Florida aufgeführt, der im März 2021 wegen akuter Herzbeutelentzündung, ventrikulärer Tachykardie (ein weiteres Herzproblem) und Atemproblemen in Rhode Island aufgenommen wurde.

Die Daten aus dem Jahr 2021 wurden von Dr. Andrew Bostom, einem ehemaligen Medizinprofessor der Brown University, der den Brief an Paxson unterzeichnet hat, vom Staat beschafft.

In einer Studie von Kardiologen der Brown University wurden fünf Fälle von Myokarditis innerhalb von drei Tagen nach Erhalt eines Impfstoffs von Pfizer oder Moderna aufgelistet, darunter ein 20-Jähriger, der sich drei Tage nach Erhalt einer zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer vorstellte und einen erhöhten Troponinwert aufwies und bei dem eine Myoperikarditis diagnostiziert wurde.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass der Mann entlassen wurde.

Arzt

Die Brown University lehnte es bisher ab, Fragen zu dem Krankenhausaufenthalt zu kommentieren.

„Es wäre ein Verstoß gegen das Bundesgesetz, Informationen über den Gesundheitszustand eines bestimmten Studenten ohne dessen Zustimmung zu veröffentlichen“, sagte ein Sprecher gegenüber The Epoch Times.

Der Sprecher lehnte es ab, die Anzahl der Krankenhausaufenthalte von Schülern und Lehrern in Verbindung mit COVID-19 und die Anzahl der Krankenhausaufenthalte von COVID-19 in Verbindung mit COVID-19-Impfstoffen anzugeben.

Ein Sprecher des Miriam-Krankenhauses ging zuvor nicht ans Telefon und schickte eine E-Mail als Antwort auf eine Voicemail-Nachricht. Dieser Sprecher antwortete dann nicht auf Fragen per E-Mail.

Der Arzt, der über den Fall sprach, bestätigte der Epoch Times, dass er zu der Zeit im Krankenhaus Bereitschaftsdienst hatte und dass er über den Krankenhausaufenthalt sprach, aber seine früheren Kommentare zum Impfstatus des Schülers zurückzog.

„Das weiß ich nicht“, sagte er auf die Frage, woher er wisse, dass der Schüler geimpft worden sei.

Der Arzt sagte, der Mann sei mit erhöhtem Troponinwert eingeliefert und er gehe davon aus, dass er geimpft worden sei.

Aufforderung zur Aufhebung des Mandats

Der offensichtliche Fall einer Herzentzündung nach der Impfung bei einem Studenten und andere Daten unterstreichen die Notwendigkeit, das Mandat aufzuheben, so Bostom gegenüber The Epoch Times.

Die jüngsten Entwicklungen bei COVID-19 deuten darauf hin, dass „wir es jetzt tatsächlich mit einer Infektion der oberen Atemwege zu tun haben“, sagte er.

Zur Untermauerung dieses Arguments wies Bostom darauf hin, dass die aktualisierten Leitlinien der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention kaum einen Unterschied zwischen Ungeimpften und Geimpften machen, ausdrücklich darauf hinweisen, dass Menschen, die sich von COVID-19 erholt haben, gegen schwere Erkrankungen geschützt sind, und die Quarantänevorschriften zurücknehmen.

Ferner hat die Universität von Rhode Island ihre COVID-19-Impfpflicht aufgehoben, ebenso wie Hochschulen in anderen Bundesstaaten.

„Ich glaube einfach nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt eine Begründung für eine Massenimpfung gibt, vorwiegend nicht für Menschen, die selbst für die ursprünglichen Stämme ein geringes Risiko haben“, sagte Bostom.

Zachary Stieber berichtet über US-amerikanische und weltweite Nachrichten. Er lebt in Maryland.

