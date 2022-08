Eine neue Weltordnung ist im Anmarsch und dem Westen gefällt das nicht

Am Dienstag vergangener Woche sprach der russische Präsident Wladimir Putin auf der 10. Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit. Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit. An dem Treffen nahmen zahlreiche Delegierte aus den Ländern der sogenannten Dritten Welt teil. Die westlichen Staaten zeigten kein Interesse an der Konferenz, und die Berichterstattung in den westlichen Medien war dementsprechend gering. Die Washington Post berichtete zwar über die Konferenz, aber der Tenor dieser Berichterstattung war im Allgemeinen ablehnend. Das war sehr schade, denn auf der Konferenz sprachen sowohl Putin als auch Verteidigungsminister Sergej Sergej, dessen Rede länger war als die von Putin, und ich werde in diesem Artikel nur auf die Ausführungen von Putin eingehen.

Putin gab einen Überblick über die multipolare Weltordnung, die sich seiner Meinung nach herausbildet. Die sich abzeichnenden Veränderungen sind nicht nach dem Geschmack der westlichen globalistischen Eliten. Dies war das erste Mal, dass Putin eine solche Terminologie verwendete. Er beschuldigte die Globalisten, das Chaos zu nutzen, um ihre Version des Globalismus zu fördern, zu der auch die absichtliche Förderung des Chaos in der Welt gehöre, da dies ihrem Wunsch entgegenkomme, zu kontrollieren, wie und von wem die Welt regiert werde.

Er griff die westlichen Eliten an, weil sie eine Eindämmungspolitik verfolgten, die auf eine Untergrabung der individuellen Souveränität hinauslaufe. Damit förderten sie neokoloniale Methoden, die in Wirklichkeit den neoliberalen Totalitarismus begünstigten. Der heutige Liberalismus, so Putin, habe keine Ähnlichkeit mehr mit seiner ursprünglichen Bedeutung. Die modernen Neoliberalen unterdrückten alle Ideen, mit denen sie nicht einverstanden seien, was in der Tat auf einen „neoliberalen Totalitarismus“ hinauslaufe.

Der schlimmste Übeltäter in dieser Hinsicht sind die Vereinigten Staaten. Sie mischten sich grob in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ein, indem sie Provokationen, Putsche und Bürgerkriege organisierten. Das Ziel all dieser Bemühungen war es, ihre Vorherrschaft über schwächere Nationen aufrechtzuerhalten. Das hat sie jahrhundertelang getan, und alles in ihrem gegenwärtigen Verhalten deutet auf den Wunsch hin, ihre Position zu halten. Der Besuch von Pelosi in Taiwan war keineswegs eine abwegige Aktion einer trotzigen Kongressabgeordneten, sondern Teil dieser alten Politik. Es war ein Mittel, um die Bevölkerung von den eigenen Misserfolgen abzulenken. Der Versuch, China und Russland für das eigene außenpolitische Versagen verantwortlich zu machen, war ein weiteres Symptom für das eigene Versagen.

Putin nannte sogar das jüngste Bündnis zwischen Australien, Japan und den Vereinigten Staaten als eine Form der Destabilisierung und der Konfliktstiftung. Dieses Bündnis sei ein klassisches Beispiel für Unruhe stiftende Maßnahmen. Es lief auf den Versuch hinaus, das NATO-Bündnis in einem anderen Teil der Welt zu wiederholen. Es ist interessant, dass dieses Modell so klassisch auf den Versuch folgte, Indien als Teil einer Anti-China-Allianz zu sichern, ein Versuch, der gescheitert zu sein scheint, wie Indiens starke und anhaltende Beziehungen zu Russland und seine Mitgliedschaft in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zeigen.

Der Erfolg der BRI und die bevorstehende Erweiterung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sind ein Beweis dafür, dass die globalen Veränderungen in eine andere Richtung gehen als das alte westlich dominierte Modell. Dieses Modell war offenkundig ausbeuterisch und diente dem Nutzen einiger weniger Reicher auf Kosten der großen Mehrheit der Nationen. Putin beschuldigte die westlichen Eliten, das Chaos zu nutzen, um die Globalisierung voranzutreiben, indem sie Kriege anzetteln und anderen fremde Methoden aufzwingen. Russland und China haben sich an vorderster Front gegen dieses alte System westlicher Vorherrschaft gewehrt, und genau das ist der Hauptgrund, warum sie zur Zielscheibe des Westens geworden sind.

Der Prozess der Schaffung einer neuen multipolaren Weltordnung wird vom Westen aktiv bekämpft, denn er sieht ganz klar, dass die von den Entwicklungsländern angestrebten Veränderungen das Ende seiner Vorherrschaft bedeuten würden. Es überrascht nicht, dass sie sich der Beseitigung ihrer historischen Vorherrschaft widersetzen. Vielmehr wollen sie an der alten, neokolonialen Ordnung festhalten.

Putin verwies insbesondere auf den Krieg in der Ukraine, wo er erklärte, er habe klar definierte Ziele, nämlich die Sicherheit Russlands und seiner Bürger zu gewährleisten und die Bewohner des Donbass vor einem Völkermord zu schützen. Letzteres fehlt völlig in der westlichen Berichterstattung über die Kämpfe im Donbass, in dem mehr als 15.000 Bürger getötet und mehr als eine Million ins Exil gezwungen wurden.

Die tatsächliche Situation im Donbass ist nur ein Teil eines umfassenderen Bildes, in dem die Ukrainer und ihre westlichen Apologeten die tatsächlichen Vorgänge falsch darstellen. Die Ukrainer greifen derzeit ein großes Atomkraftwerk in Saporischschja an und behaupten absurderweise, die Russen seien daran schuld. Ihr Verhalten ist buchstäblich unglaublich und birgt ein massives Risiko der nuklearen Vernichtung.

Putin bezeichnete die Geschehnisse in der Ukraine als Beweis für die Versuche der Vereinigten Staaten, den Konflikt zu verlängern. Er zog eine Parallele zum Vorgehen der Vereinigten Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika. Er warf den Vereinigten Staaten vor, sich in grober Weise in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen. „Sie organisieren Provokationen, inszenieren Putsche und Bürgerkriege. Mit Drohungen, Erpressung und Druck versuchen sie, ihren Willen zu beugen und nach Regeln zu leben, die ihnen fremd sind“.

Das Ziel des Westens bei diesen Manövern ist es, „seine Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, indem er dieses Modell benutzt, das es ihm ermöglicht, sich von der ganzen Welt zu ernähren, wie er es seit Jahrhunderten getan hat, und ein solches Modell kann nur mit Gewalt aufrechterhalten werden“.

Meiner Meinung nach hat sich Putin noch nie so explizit kritisch gegenüber westlichen Praktiken geäußert wie in dieser Rede. Er ist eindeutig an einem Scheideweg seines Denkens angelangt und hat beschlossen, dass er die Spielchen satt hat, die der Westen weiterhin mit dem Leben von Milliarden von Bürgern in den Entwicklungsländern der Welt treibt, genauer gesagt zu treiben versucht.

Dabei hat er die eindeutige Unterstützung Chinas, das aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit kolonialer Herrschaft daran erinnert wird, dass der Westen in Wirklichkeit ein räuberisches Biest ist, das in Verfolgung seiner eigenen Interessen das Leben eines Landes auslöschen wird.

Die Tatsache, dass sich so viele Nationen der BRI angeschlossen haben und sich lautstark um den Beitritt zu anderen alternativen Systemen wie der SCO bemühen, spricht Bände darüber, dass sie die lange Geschichte der kolonialen Ausbeutung satt haben und eine andere Art des Handelns fordern, bei der ihre Interessen an erster Stelle stehen. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten erheben sie den Anspruch, Teil eines neuen Systems zu sein, und Russland und China sind die Vorreiter dieses neuen Systems.

Dem Westen gefällt eindeutig nicht, was dort geschieht. Man kann sicher sein, dass er seine alten Privilegien mit Händen und Füßen verteidigen wird. Jetzt könnte es zu spät sein. Sie haben nur sich selbst die Schuld gegeben.

Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.