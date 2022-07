STUDIE: 99 % der COVID-Daten-Webseiten verfolgen heimlich deren Nutzer.

Die überwiegende Mehrheit der staatlichen und COVID-19-Tracking-Websites setzt einer neuen Studie zufolge ohne Zustimmung Tracker von Drittanbietern ein.

Diese Enthüllung stammt aus dem kürzlich veröffentlichten Papier „Measuring Web Cookies in Governmental Websites“, das von einer Gruppe europäischer Forscher veröffentlicht wurde, die von Gruppen wie dem Europäischen Forschungsrat (ERC), der Europäischen Union und der spanischen Regierung finanziert wurden.

„Ein potenzielles Risiko von E-Governance besteht darin, dass es, da es einen einzigen Interaktionspunkt für obligatorische und unverzichtbare Dienstleistungen für alle Bürger darstellt, unbeabsichtigt oder nicht, zu einem einzigen Punkt der Überwachung und Verfolgung der gesamten Bevölkerung eines Landes werden kann. Eine leicht verfügbare Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung von Web-Cookies“, heißt es in dem Papier.

In der Studie wurden drei Arten von Websites untersucht: offizielle Regierungswebsites der G20-Länder in aller Welt, Websites internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen und beliebte Websites, die für COVID-19-Tracking und -Informationen genutzt werden. Gemessen wurde die Verwendung von „Cookies“ auf diesen Websites, d. h. von persönlichen Daten über den Browserverlauf, die von den Websites zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können.

„Web-Cookies werden genutzt, um Informationen über die Online-Aktivitäten und Interessen der Nutzer zu sammeln“, heißt es in dem Papier.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Tracking leider ein ernsthaftes Problem darstellt, da in einigen Ländern bis zu 90 % dieser Websites Cookies von Drittanbietern ohne die Zustimmung der Nutzer erstellen“, heißt es in einer Zusammenfassung der Ergebnisse.

„Non-Session-Cookies, die von Trackern erstellt werden und Tage oder Monate lang bleiben können, sind selbst in Ländern mit strengen Datenschutzgesetzen weit verbreitet. Wir zeigen auch, dass dies ein Problem für offizielle Websites internationaler Organisationen und beliebte Websites ist, die die Öffentlichkeit über die COVID-19-Pandemie informieren“, heißt es weiter.

Die Forscher fanden heraus, dass bis zu 90 Prozent der Regierungswebseiten der „G20“-Länder, zu denen 19 Länder und die Europäische Union gehören, die die größten Volkswirtschaften der Welt bilden, Tracking-Cookies ohne Zustimmung der Nutzer hinzugefügt haben.

G20 Website Cookie Use.

„Mehr als 50 % der Cookies auf den Websites der G20-Regierungen stammen von Dritten, und mindestens 10 % (bis zu 90 %) stammen von bekannten Trackern. Die meisten dieser Cookies haben eine Lebensdauer von mehr als einem Tag und viele eine Verfallszeit von einem Jahr oder mehr“, heißt es in der Studie weiter, die auf der Grundlage von 5.500 Regierungswebsites und über 118.000 von Regierungen verwalteten URLs durchgeführt wurde.

Rund 95 Prozent der untersuchten internationalen Organisationen haben Cookies ohne Zustimmung der Nutzer erstellt, und etwa 60 Prozent haben mindestens ein Drittanbieter-Cookie verwendet. Cookies von Drittanbietern sind „dafür bekannt, dass sie Nutzer zu Datenerfassungszwecken verfolgen“, erklären die Forscher.

In ähnlicher Weise fügten 99 Prozent der COVID-19-Informationsseiten mindestens ein Cookie ohne Zustimmung der Nutzer hinzu.

„Zum Beispiel fügte die sehr beliebte Website mit globalen Karten über die COVID-19-Fälle, die von der Johns Hopkins University unterhalten wird, Cookies von 7 Trackern hinzu“, erklärt das Papier.

„Alle anderen Top-10-Websites sind offizielle nationale Informationswebsites in europäischen Ländern, die drei Tracker oder mehr haben. Die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind ebenfalls unter den Top 10, mit Cookies, die mit drei Trackern verbunden sind“, heißt es weiter.

Die Ergebnisse kommen inmitten von Befürchtungen, dass Regierungen im Westen versuchen, das „Social Credit Score“-System der Kommunistischen Partei Chinas nachzuahmen, das dem Regime die Möglichkeit gibt, die Ausgabengewohnheiten und Bewegungen von Einzelpersonen zu diktieren, möglicherweise auf der Grundlage ihrer Ideologien.