Studie: Föderalistischer Druck auf Paxlovid könnte COVID-Mutationen beschleunigen

Bidens FDA umgeht Ärzte, um unwirksame Medikamente zu verschreiben

Das Pfizer-Medikament, das bei dem vierfach geimpften Dr. Anthony Fauci einen Rückfall der Symptome verursachte, als er an COVID-19 erkrankte, könnte laut einer Preprint-Studie dazu beitragen, Mutationen bei SARS-CoV-2 zu beschleunigen, nachdem die FDA die Notfallzulassung erweitert hat.

Virologie-Forscher der Medizinischen Universität Innsbruck fanden in einer Analyse der Pfizer-Studie kaum einen Unterschied in der Zahl der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle zwischen Placebo- und Paxlovid-Empfängern, wie Just the News berichtete.

Marty Makary, Medizinprofessor an der Johns Hopkins University, sagte, die Studie zeige deutlich, dass die übermäßige Anwendung von Paxlovid bei Menschen mit geringem Risiko Resistenzen hervorrufen und neue Virusmutationen hervorbringen könne, und nannte dies eine „riskante Angelegenheit“.

Dennoch hat die FDA staatlich zugelassene Apotheker ermächtigt, Ärzte zu umgehen, indem sie das Medikament direkt verschreiben.

Der Kardiologe Dr. Anish Koka aus Philadelphia schrieb diese Woche in seinem Newsletter, dass sieben Monate nach der Zulassung des Medikaments „anscheinend jemand in der Regierung beschlossen hat, dass nicht genug Paxlovid verschrieben wird“.

Der Arzt sagte, er habe „in letzter Zeit mit einer ganzen Reihe von Paxlovid-Anfragen zu kämpfen“, meist von „jungen geimpften Patienten“. Die Patienten fühlten sich unter Druck gesetzt, die Behandlung einzunehmen, und wollten „einfach nur die Bestätigung von einem Fachmann, dass es in Ordnung ist, ein Medikament nicht zu nehmen“.

Koka sagte, er habe einen „panischen Anruf“ von einer Notaufnahme erhalten, als ein geimpfter und aufgeputschter älterer Patient nach einer von ihm verschriebenen Runde Paxlovid Fieber und Schüttelfrost entwickelte.

Der Arzt bedauert nun, dass er seine Patientin „den Nebenwirkungen eines Medikaments mit geringem bis gar keinem Nutzen“ ausgesetzt hat, während „Nichtstun“ „in der überwiegenden Mehrheit der Fälle“ besser zu wirken scheint.

Vizepräsidentin Kamala Harris nahm das Medikament gegen ihre asymptomatische COVID-Infektion in diesem Frühjahr ein. Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sagte im vergangenen Monat, er habe einen Rückfall der COVID-Symptome erlebt, nachdem er mit dem Medikament behandelt wurde.

Im Mai gaben die Centers for Disease Control eine formelle Warnung heraus, dass eine Behandlung mit Paxlovid zu einem Wiederauftreten von COVID-19 führen könnte.

Just the News fragte die FDA, wie sich die erweiterte EUA auf Mutationen auswirken könnte, insbesondere wenn die Menschen, die am meisten an der Einnahme des Medikaments interessiert sind, bereits geimpft und geboostet sind.

Der Pressesprecher der FDA, Chanapa Tantibanchachai, verwies auf ein Memo des Center for Drug Evaluation and Research Review, in dem argumentiert wird, dass die Erweiterung eine „rechtzeitige Behandlung“ für in Frage kommende Patienten ermöglicht, da das Medikament nun „reichlich“ zur Verfügung steht.

Die Studie zeigt jedoch, dass das Auftreten von Resistenzen „unvermeidlich“ war, so der Spezialist für Atemwegserkrankungen Peter Wark von der australischen University of Newcastle und dem Hunter Medical Research Institute.

Der Epidemiologe Vinay Prasad von der Universität von Kalifornien in San Francisco twitterte, dass Pfizer „mehr als 20 Milliarden Dollar mit diesem Medikament verdienen wird, und sie haben immer noch keine positive randomisierte Studie an geimpften Menschen vorgelegt.“

„Gesunde 20-Jährige ohne Komorbiditäten und mit drei Impfungen nehmen dieses Produkt ein“, sagte er.

Prasad sieht politische Beweggründe hinter dem Vorstoß für Paxlovid.

„Die Sorge ist natürlich, dass es als ein Angebot aus politischen und nicht aus medizinischen Gründen angesehen werden muss“, schrieb er. „Sie müssen die Fälle genau zum Zeitpunkt der Zwischenwahlen begrenzen.

„Die andere Sorge ist, dass Pfizer offensichtlich ein Überangebot an Produkten hat, und dieser Schritt wird ihnen helfen, dieses Angebot abzusetzen. Arbeiten sie nur in Pfizers bestem Interesse?“