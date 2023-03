Studie legt nahe, dass KI buchstäblich Ihre Gedanken lesen kann, und zwar mit extremer Genauigkeit.

Science-Fiction wird zur dystopischen Realität.

Wissenschaftler der Universität Osaka (Japan) haben einen Weg gefunden, mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) unsere Gedanken zu lesen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Durch die Kombination von Magnetresonanztomografie (MRT) und KI-Technologie konnten die Forscher Bilder direkt aus der menschlichen Gehirnaktivität erzeugen. Durch den Einsatz der weitverbreiteten Stable-Diffusion-Technologie gelang ihnen dies zu sehr geringen Kosten und mit relativ wenig Aufwand im Vergleich zu anderen Versuchen der letzten Zeit. Die Ergebnisse der Forscher werden in einer Pre-Print-Studie veröffentlicht.

Obwohl Forscher bereits Wege gefunden hatten, neuronale Bildgebung in visuelle Darstellungen umzuwandeln, war dafür in der Regel eine komplexe und teure Deep-Learning-Technologie erforderlich. Eine Technologie, die „trainiert“ und sorgfältig kalibriert werden muss. Dennoch sind die erzeugten Darstellungen oft nur skizzenhaft und wenig detailgetreu.

Die neue Methode der japanischen Forscher macht sich eine weitverbreitete Technologie zunutze, die bei der Erzeugung von Bildern mithilfe sprachlicher Aufforderungen weitverbreitet ist. In den vergangenen Monaten wurden die Social-Media-Plattformen mit Bildern überschwemmt, die mithilfe von Stable Diffusion und anderen ähnlichen Plattformen erstellt wurden. Die Technologie ist in der Lage, mit nur wenigen, sorgfältig ausgewählten Wörtern überzeugende, manchmal hyperrealistische Bilder zu erzeugen. Mit dieser Technologie können statische Bilder oder, mit einigen Änderungen, Animationen in beliebten Stilen wie Anime erstellt werden.

Während einige in der Kunstwelt dies unterstützen, befürchten viele Künstler, dass sie durch diese Technologie ersetzt werden – und zwar bald. Einige haben begonnen, sich dafür einzusetzen, dass diese Technologie eingeschränkt oder sogar verboten wird.

Im September letzten Jahres berichtete die New York Times über die Folgen des diesjährigen Wettbewerbs der Colorado State Art Fair, den ein Beitrag – Théâtre D’opéra Spatial – gewann, der mit Midjourney, einem anderen beliebten KI-System, erstellt wurde.

„Kunst ist tot, Alter“, sagte der Gewinner, Jason M. Allen, der Times.

AI: JETZT GEDANKEN LESEN.

Um ihre Bilder zu erzeugen, folgten die japanischen Forscher einem zweistufigen Prozess. Zunächst entschlüsselten sie ein Bild aus den MRT-Signalen ihrer Versuchspersonen. Dann nutzten sie die MRT-Signale, um „latente Textdarstellungen“ zu entschlüsseln, die wie Aufforderungen in die Stable Diffusion-Plattform eingespeist werden konnten, um die Qualität der ursprünglich abgerufenen Bilder zu verbessern.

Die Ergebnisse dieses Prozesses sind in der nachstehenden Bildserie zu sehen.

In einer im vergangenen Jahr in Nature veröffentlichten Arbeit wurde ein fast identischer Ansatz, allerdings mit einer spezielleren Diffusionstechnologie, verwendet, um KI-generierte Gesichter aus MRT-Daten zu rekonstruieren.

Obwohl die in der Nature-Studie erstellten Rekonstruktionen den ursprünglichen Darstellungen eindeutig besser entsprechen, ist das Bemerkenswerte an der neuen japanischen Forschung die Tatsache, dass sie mit einer Plattform durchgeführt wurde, die bereits von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zur Erstellung von Bildern genutzt wird.

Bei Stable Diffusion handelt es sich um ein lernendes System – ein sogenanntes neuronales Netz -, das sich selbst anhand riesiger Mengen von Bilddaten trainiert, die direkt aus dem riesigen Bildarchiv im Internet entnommen wurden.

Sein Schöpfer, Emad Mostaque, hat es als „generative Suchmaschine“ bezeichnet. Anders als Google, das Ihnen Bilder zeigt, die bereits existieren, kann Stable Diffusion Ihnen Dinge zeigen, die es nicht gibt.

„Dies ist ein Star Trek Holodeck-Moment“, so Mostaque.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Die disruptive Kraft der KI hat sich im letzten Jahr sehr deutlich gezeigt. Als Zeitschriftenredakteur kann ich das erstaunliche Potenzial von Plattformen wie Stable Diffusion erkennen, die qualitativ hochwertige Kunst fast ohne Kosten oder Aufwand liefern. Wenn ich ein Bild von Präsident Bidens legendärem Kräftemessen mit Corn Pop möchte, vielleicht im Stil eines Actionfilms aus den 1980er-Jahren, muss ich nur danach fragen und eine KI-Plattform wie Midjourney wird es mir liefern. Was kann man daran nicht mögen?

Gleichzeitig ist es klar, dass eine solche Technologie sehr reale Nachteile hat. Wie bereits erwähnt, haben Künstler Angst, Aufträge an KI zu verlieren.

Neben der KI-generierten Kunst haben wir in letzter Zeit auch viel über Chat GPT-3 gehört, eine Technologie, die komplizierte Aufsätze in Sekundenschnelle von Grund auf neu schreiben kann, wiederum auf eine einfache Eingabeaufforderung hin. Diese Technologie wird bereits von Universitätsstudenten eingesetzt, um hochwertige Aufsätze zu schreiben, mit denen sie ihre Prüfer täuschen können. Das gesamte Bewertungssystem an den Universitäten muss möglicherweise neu überdacht werden.

Man muss allerdings kein Fan der Terminator- oder Matrix-Filme sein, um zu erkennen, dass die besorgniserregenden Einsatzmöglichkeiten der KI weit über den Betrug bei Hochschulprüfungen oder die Verdrängung mittelmäßiger Künstler aus dem Geschäft hinausgehen.

So berichtete die Website Popular Mechnanics vor ein paar Tagen, dass Drohnen der US-Luftwaffe mithilfe von KI nun die Gesichter einzelner Personen aus der Luft erkennen können. Das Unternehmen, das die Technologie entwickelt hat, RealNetworks mit Sitz in Seattle, erklärt, dass die Drohnen mit dieser Technologie Freund und Feind unterscheiden können und dass die Software für Rettungseinsätze, Patrouillen und „inländische Suchaktionen“ eingesetzt werden kann. Ein israelisches Unternehmen arbeitet an einer ähnlichen Technologie, die Drohnen helfen soll, den perfekten Winkel für die Gesichtserkennung zu finden.

Wie lange wird es noch dauern, bis mit KI ausgestattete Drohnen Entscheidungen treffen, die Menschen schaden oder sogar zum Tod führen? Werden KI-Drohnen Entscheidungen über Leben und Tod treffen dürfen, ohne dass ein Mensch eingreift? Werden sie bei der Polizeiarbeit und Überwachung im Inland eingesetzt werden – in welchen Funktionen und mit welchen Befugnissen? Dies sind klassische Fragen, die von Futuristen, Science-Fiction-Autoren und Ethikern gestellt wurden, aber es wird immer deutlicher, dass es sich dabei nicht um Hypothesen oder Gedankenexperimente handelt – wir reden über das Wann, nicht über das Ob, und wahrscheinlich viel früher, als man denken möchte.

In Dubai werden Drohnen bereits bei der Polizei eingesetzt, um schlechte Fahrer zu identifizieren. In den USA setzt die Polizei Drohnen für eine Vielzahl von Zwecken ein, von der Unterstützung bei Such- und Rettungsaktionen und der Ausbildung von Beamten bis hin zur Sammlung von Informationen über Verdächtige und der Überwachung öffentlicher Veranstaltungen. Lokale Behörden und Bürgerrechtsgruppen wehren sich bereits gegen den Einsatz der Gesichtserkennungstechnologie. Im Jahr 2021 verabschiedete der Stadtrat von Portland eines der strengsten Verbote dieser Technologie in den USA, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Stadt während des Sommers der „meist friedlichen“ Unruhen und darüber hinaus ein Epizentrum der Unruhen war. Die New Yorker Bürgerrechtsvereinigung veröffentlichte ebenfalls im Jahr 2021 einen Bericht, in dem sie vor dem weitverbreiteten Einsatz von Drohnen zur Überwachung in der Stadt und im Bundesstaat New York warnte.

Die bösartigen Möglichkeiten der KI-Gedankenlesetechnologie übertreffen bei Weitem die von Drohnen mit Gesichtserkennungssoftware. Wir sprechen hier nicht von potenziellen Eingriffen in unsere soziale Privatsphäre – wo wir hingehen und was wir tun -, sondern vom Eindringen in unsere Köpfe – der feuchte Traum eines verrückten Wissenschaftlers von MKUltra. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer vorstellbar, welche Anwendungen die Technologie wirklich haben könnte, außer die stumpfen Techniken des sensorischen Entzugs, der Isolation und des Scopolamins zu verbessern, um Menschen dazu zu bringen, ihre innersten Geheimnisse preiszugeben.

So unbeholfen die Technologie jetzt auch erscheinen mag, die fesselnden Sprünge, die wir im letzten Jahr mit Technologien wie GPT-3 und Stable Diffusion gesehen haben, sollten uns keinen Zweifel an der Richtung lassen, in die sie sich entwickelt. Die Technologie wird immer leistungsfähiger, genauer und praktischer werden, und das ist eine Garantie.

Schon bald werden wir feststellen, dass unsere kühnsten Träume, aber auch unsere schlimmsten Albträume, realer sein könnten, als wir je zu denken gewagt hätten. Noch erschreckender ist, dass andere sie vielleicht auch sehen können, ob wir es wollen oder nicht.