Studie zeigt das 60-70% der weltweiten Aufmerksamkeit auf nur 10 Online-Domains gerichtet

Eine Alarmierende neue Forschungen über die Online-Wirtschaft haben ergeben, dass nur 10 Domains den Großteil der weltweiten Aufmerksamkeit auf sich ziehen und auf dem besten Weg sind, in den kommenden Jahren noch mehr davon zu erobern.

Das mehrjährige Forschungsprojekt wurde von Paul X. McCarthy, außerordentlicher Professor an der UNSW, und Marian-Andrei Rizoiu, Dozent für Computerwissenschaften an der University of Technology Sydney, durchgeführt.

Die Forscher untersuchten globale Trends in der Online-Diversität und -Dominanz und konzentrierten sich dabei auf Verknüpfungsmuster aus mehreren der weltweit beliebtesten sozialen Netzwerke wie Reddit und Twitter. Insgesamt untersuchten sie 5,6 TB an Daten, die ein Jahrzehnt globaler Online-Aktivitäten umfassen.

Bei der Betrachtung langfristiger Trends in der Art und Weise, wie Unternehmen online konkurrieren, entdeckten sie eine „dramatische Konsolidierung“ in der digitalen Welt: eine schrumpfende Anzahl von Unternehmen, die einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die weltweite Aufmerksamkeit ausüben.

Im Jahr 2020 hat die „.com“-Domain die Marke von 150 Millionen Websites überschritten. Und obwohl das Angebot von Online-Unternehmen wächst und immer mehr Features, Funktionen und Anwendungen umfasst, schrumpft die Zahl der Unternehmen, die letztlich für diese Angebote verantwortlich sind.

Die Forscher untersuchten sechs Milliarden Nutzerkommentare von Reddit, die bis ins Jahr 2006 zurückreichen, und die darin enthaltenen über eine Milliarde Links zu Websites und Online-Diensten.

Sie analysierten den Datensatz und vergaben für jeden Link einen Einzigartigkeits-Score, wobei die „1“ zu einer eigenen Domain führt, während die „0“ auf eine gemeinsame und wiederkehrende Domain wie YouTube verweist.

Vor zehn Jahren, zu Beginn des Untersuchungszeitraums der Studie, kamen auf 100 untersuchte, zufällig ausgewählte Links etwa 20 verschiedene Domains. Inzwischen ist diese Zahl auf nur noch fünf Domains pro 100 geteilte Links geschrumpft.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass sich zwischen 60 und 70 % der gesamten Aufmerksamkeit auf den großen Social-Media-Plattformen auf nur 10 Domains konzentriert.

Sie untersuchten auch den Zusammenhang zwischen 20 Milliarden geteilten Links im Laufe von drei Jahren und fanden heraus, dass die Top 1000 globalen Websites kontinuierlich in Bezug auf Autorität, Sichtbarkeit und Einfluss wachsen, während alle anderen in dieser Hinsicht schrumpfen.

Selbst wenn die Funktionalität zunimmt, scheint die tatsächliche Vielfalt der Quellen, die diese Funktionen anbieten, schnell zu schrumpfen.

Die Forscher heben auch hervor, was sie als „Kindersterblichkeit“ von Websites bezeichnen.

Fast 40 % der im Jahr 2006 neu registrierten Domains überlebten die ersten fünf Jahre. Im Gegensatz dazu haben nur 3 % der im Jahr 2015 erstellten Domains bis zum heutigen Tag überlebt.

Die Ergebnisse der Forscher unterstreichen eine erschreckende Realität: Nicht nur Online-Unternehmen sind vom Verlust der Online-Vielfalt betroffen, sondern die gesamte Online-Wirtschaft.

So gilt beispielsweise der Wettbewerbsvorteil, der traditionell durch den physischen Standort eines Unternehmens in der realen Welt entsteht, nicht mehr wie früher.

Während sich Unternehmen überall dort niederlassen können, wo es eine stabile Internetverbindung gibt, ist ihre Fähigkeit, gegenüber aufstrebenden Monopolen über einen längeren Zeitraum zu skalieren und auf eigenen Füßen zu stehen, zunehmend bedroht, vor allem, wenn es an Ressourcen fehlt, um den Standort zu verlagern und günstigere Steuerstandorte zu finden, wie es viele der weltweiten Tech-Giganten können.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein aufstrebendes, erfolgreiches Online-Unternehmen, unabhängig von der Nische oder dem Kundenstamm, von einer der wenigen Domains, die die Online-Welt dominieren, unterwandert wird, scheint mit der Zeit immer schneller zu steigen.