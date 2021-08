Studie zeigt, dass geimpfte Menschen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung gefährlicherer COVID-Varianten spielen können

childrenshealthdefense.org: Nach den in der vergangenen Woche in Scientific Reports veröffentlichten Forschungsergebnissen ist das Risiko für die Entstehung eines impfstoffresistenten Virusstamms am größten, wenn ein großer Teil der Bevölkerung bereits geimpft ist, die Übertragung aber nicht kontrolliert wird.

Laut einer in der letzten Woche in Scientific Reports veröffentlichten Studie spielen geimpfte Personen möglicherweise eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von SARS-CoV-2-Varianten, die sich den bestehenden COVID-Impfstoffen entziehen.

Die Forscher stellten drei spezifische Risikofaktoren fest, die die Entstehung und Etablierung eines impfstoffresistenten Stammes begünstigen. Diese sind: eine hohe Wahrscheinlichkeit des erstmaligen Auftretens des resistenten Stammes, eine hohe Anzahl infizierter Personen und eine niedrige Impfrate.

Die Analyse ergab jedoch auch, dass das Risiko für die Etablierung eines resistenten Stammes am höchsten ist, wenn ein großer Teil der Bevölkerung bereits geimpft wurde, die Übertragung jedoch nicht kontrolliert wird.

Virologen haben einen Namen für Varianten eines Virus, die der durch Impfung oder Krankheit ausgelösten Immunabwehr entgehen – sie werden „Escape-Mutanten“ genannt.

„Wenn die meisten Menschen geimpft sind, hat der impfstoffresistente Stamm einen Vorteil gegenüber dem ursprünglichen Stamm“, erklärte Simon Rella vom Institute of Science and Technology Austria gegenüber CNN.

„Das bedeutet, dass sich der impfstoffresistente Stamm in einer Zeit, in der die meisten Menschen geimpft sind, schneller in der Bevölkerung ausbreitet“, so Rella, der an der Studie mitgearbeitet hat.

Die Daten stimmen mit einer Studie überein, die letzte Woche von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlicht wurde und die zeigt, dass geimpfte Menschen die Delta-Variante – die derzeit für 80 % der COVID-Fälle in den USA verantwortlich ist – genauso leicht übertragen können wie ungeimpfte.

Das Wissenschaftlerteam, das die Daten in Scientific Reports veröffentlicht hat, erklärte, dass ihre Ergebnisse auf den so genannten Selektionsdruck zurückzuführen sind – die Kraft, die jeden Organismus zur Weiterentwicklung antreibt.

„Generell gilt: Je mehr Menschen infiziert sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Impfstoffresistenz entwickelt“, so Fyodor Kondrashov vom Institute of Science and Technology Austria.

„Je mehr die Delta-Variante also infektiös ist, desto mehr Grund zur Sorge“, so Kondrashov. „Wenn man eine Situation hat, in der alle geimpft werden, gewinnt eine impfstoffresistente Mutante tatsächlich einen Selektionsvorteil.“

Experten haben monatelang davor gewarnt, dass Impfstoffe noch gefährlichere COVID-Varianten hervorrufen könnten.

Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist die Behauptung, dass ungeimpfte Menschen Virenfabriken für gefährlichere Varianten sind, laut Dr. Joseph Mercola falsch.

Mercola, ein Arzt und Bestsellerautor, sagte, so wie Antibiotika bei Bakterien Resistenzen hervorrufen, üben Impfstoffe einen evolutionären Druck auf Viren aus, um Mutationen zu beschleunigen und noch virulentere und gefährlichere Varianten zu schaffen.

Mercola erklärte:

„Viren mutieren ständig, und wenn ein Impfstoff die Infektion nicht vollständig blockiert, mutiert das Virus, um der Immunreaktion der betreffenden Person zu entgehen. Das ist eines der besonderen Merkmale der COVID-Impfung – sie ist nicht darauf ausgelegt, die Infektion zu verhindern. Sie lassen eine Infektion zu und lindern bestenfalls die Symptome dieser Infektion.“

„Bei einer ungeimpften Person ist das Virus nicht demselben evolutionären Druck ausgesetzt, zu etwas Stärkerem zu mutieren“, fügte Mercola hinzu.

„Wenn also SARS-CoV-2 am Ende zu tödlicheren Stämmen mutiert, dann ist die Massenimpfung der wahrscheinlichste Auslöser“, sagte er.

Laut Dr. Rob Verkerk, Gründer, wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor der Alliance for Natural Health International, können die Varianten virulenter und übertragbarer werden und auch Mutationen enthalten, die dem Immunsystem (oder dem Impfstoff) entgehen, wenn wir die Tretmühle der Impfung weiterlaufen lassen und versuchen, neue Impfstoffe zu entwickeln, die das Virus überlisten.

Wenn wir alles auf Impfstoffe setzen, die genau auf den Teil des Virus abzielen, der am stärksten mutiert, üben wir einen Selektionsdruck auf das Virus aus, der die Entwicklung von Immun-Escape-Varianten begünstigt“, so Verkerk.

Wissenschaftler und Impfstoffentwickler versuchen, diese viralen Varianten zu umgehen, aber es gibt keine Garantie für das Ergebnis. Es handelt sich um ein Experiment, an dem eine große Anzahl von Bürgern unwissentlich teilgenommen hat, erklärte Verkerk.

Im März richtete Dr. Geert Vanden Bossche, ein Impfstoffexperte, der mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, dem Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle und der Global Alliance for Vaccines and Immunization in Genf zusammengearbeitet hat, einen Aufruf an die Weltgesundheitsorganisation – unterstützt durch ein 12-seitiges Dokument, in dem das „unkontrollierbare Monster“ beschrieben wird, das durch globale Massenimpfungen entstehen wird.

Vanden Bossche sagte:

„Es besteht kein Zweifel daran, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass neue, infektiösere Virusvarianten immer dominanter werden und letztlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen werden, obwohl die Durchimpfungsraten erhöht wurden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die aktuellen Impfstoffe führen wird.“

The Defender berichtete am 26. März, dass eine Kombination aus Abriegelungen und extremem Selektionsdruck auf das Virus, der durch das intensive globale Massenimpfungsprogramm ausgelöst wird, die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle kurzfristig verringern könnte, aber letztlich zur Entstehung weiterer besorgniserregender Mutanten führen würde.

Dies ist das Ergebnis dessen, was Vanden Bossche als „Immun-Escape“ bezeichnet (d. h. die unvollständige Sterilisierung des Virus durch das menschliche Immunsystem, selbst nach Verabreichung des Impfstoffs).

Dies wird die Impfstoffhersteller dazu veranlassen, die Impfstoffe weiter zu verfeinern, was den Selektionsdruck erhöht – und nicht verringert – und immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten hervorbringt.

Der Selektionsdruck wird zu einer stärkeren Konvergenz der Mutationen führen, die das kritische Spike-Protein des Virus betreffen, das für das Durchbrechen der Schleimhautoberflächen unserer Atemwege verantwortlich ist – der Weg, den das Virus nutzt, um in den menschlichen Körper einzudringen, so Vanden Bossche.

Das Virus wird die hochspezifischen antigenbasierten Impfstoffe, die je nach den zirkulierenden Varianten eingesetzt und optimiert werden, effektiv überlisten.

Dies könnte zu einem eishockeyschlägerähnlichen Anstieg der schweren und potenziell tödlichen Fälle führen – also zu einer außer Kontrolle geratenen Pandemie.