Studienteilnehmerin des AstraZeneca-Impfstoffs leidet unter Nebenwirkungen die ihr Leben veränderten. Nun will sie Antworten

Brianne Dressen, die nach ihrer Teilnahme an der klinischen COVID-Impfstoffstudie von AstraZeneca mehr als 250’000 Dollar an Arztrechnungen angehäuft hat, arbeitet mit zwei US-Senatoren zusammen, um Hilfe für andere zu bekommen, die durch COVID-Impfstoffe verletzt wurden.

Brianne Dressen ist eine Vorschullehrerin aus Utah, die nach der Teilnahme an der klinischen COVID-Impfstoffstudie von AstraZeneca im November 2020 verletzt wurde. Sie hat mehr als 250’000 Dollar an Arztrechnungen angehäuft, als Folge von Verletzungen, von denen sie glaubt, dass sie durch den Impfstoff verursacht wurden.

Dressen sagte, dass sie innerhalb einer Stunde nach der Impfung ein Kribbeln in ihrem Arm verspürte. Als sie nach Hause kam, ihre Sicht war verschwommen und doppelt so stark. Ihre Empfindlichkeit wurde so stark, dass sie die ganze Zeit Ohrenschützer und Sonnenbrillen tragen musste.

Das war der Zeitpunkt, an dem sich die Dinge zum Schlechten wendeten. „Die Dinge schritten schnell voran“, sagte Dressen. Sie erlebte einen neurologischen Rückgang, aber niemand konnte erklären, warum. Nach einem neurologischen Scan sagten die Ärzte, dass es so aussah, als hätte sie Multiple Sklerose (MS).

Nach Angaben der Mayo Clinic ist MS eine potentiell behindernde Erkrankung des Gehirns und des Rückenmarks, bei der das Immunsystem die Schutzhülle (Myelin) angreift, die die Nervenfasern umhüllt und Kommunikationsprobleme zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers verursacht.

Dressen konnt ihre Beine nicht mehr kontrollieren, als sich ihre Symptome verschlimmerten. Nachdem sie mehrere MRIs, CT-Scans und Lumbalpunktionen durchgeführt hatte, hatten die Ärzte immer noch keine Antworten, berichtete ABC4 News.

Dressen sagte, dass sie Monate damit verbrachte, sich selbst beizubringen, wie man geht, isst und wieder Sätze bildet und das alles, während sie auf der Suche nach Antworten war.

„Das Krankenhaus wusste nicht, was los war … keiner der Neurologen, die ich sah, wusste, was los war“, sagte Dressen. „Ich habe mehrmals in der Testklinik angerufen und sie hatten keine Ahnung, was los war.“

Dressen sprach mit anderen, die mit den gleichen Symptomen zu tun haben, nachdem sie geimpft wurden, und sie will, dass Menschen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, Hilfe bekommen.

„Ich möchte, dass die CDC das Richtige tut und mit der medizinischen Gemeinschaft kommuniziert, damit diese Menschen Hilfe bekommen können“, sagte Dressen. „Ich möchte, dass die Öffentlichkeit in der Lage ist, das volle Bild zu haben, damit sie eine informierte Entscheidung treffen kann.“

Senatoren fordern Antworten von CDC, FDA und Impfstoffherstellern

Dressen nahm nun zusammen mit anderen Menschen, die durch Impfstoffe verletzt wurden, und auch „wiederholt ignoriert“ wurden, letzten Monat an einer Pressekonferenz von Sen. Ron Johnson (R-Wis.) teil.

.@SenRonJohnson + former Green Bay Packers Ken Ruettgers held press conference with families who want to "be seen, heard + believed by medical community" after suffering adverse reactions to COVID vaccines.



SUBSCRIBE #TheDefender: https://t.co/zL66Edfiw5https://t.co/RIOEvNJ4uj — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 29, 2021

Im Anschluss an die Pressekonferenz schrieben Johnson und der Senator aus Utah, Mike Lee einen Brief an die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die U.S. Food and Drug Administration (FDA), in dem sie erklärten, dass die Behörden Anfragen nach Unterstützung und Antworten von Familien, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, ignoriert hätten.

Die Senatoren schrieben:

„Die bloße Existenz dieser Gebrechen ist finanziell, physisch und emotional schwächend für die betroffenen Personen und ihre Familien. Diese Personen haben zuvor sowohl dem CDC-Direktor Walensky als auch dem amtierenden Kommissar der Food and Drug Administration Woodcock gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie Antworten und Unterstützung wünschen. Bis jetzt wurden ihre Anfragen ignoriert oder gingen ohne eine substantielle Antwort ein“.

Lee und Johnson sagten, dass das weit verbreitete Fehlen einer Bestätigung von unerwünschten Ereignissen nach dem Erhalt eines COVID-Impfstoffs es für einige Personen fast unmöglich gemacht hat, die medizinische Behandlung zu erhalten, die sie benötigen, und dass die Risiken der medizinischen Gemeinschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit offengelegt werden müssen.

„Wenn einer der COVID-19-Impfstoffe tatsächlich unerwünschte Ereignisse des oben genannten Schweregrades verursacht, selbst in einem kleinen Prozentsatz der Fälle, müssen diese Risiken insbesondere der medizinischen Gemeinschaft offengelegt werden, damit das medizinische Fachpersonal ordnungsgemäß informiert wird und die erforderliche Behandlung durchführen kann, Pflege und Information der Öffentlichkeit, während sie die Risiken und Vorteile einer Impfung abwägt“, schrieben die Senatoren.

In dem Brief fragten Lee und Johnson die FDA und die CDC nach den unerwünschten Ereignissen während der klinischen Studien, die im Emergency Use Authorization Memorandum der FDA für die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson offengelegt wurden, sowie nach den gemeldeten Verletzungen aus der Studie von AstraZeneca in den USA.

Lee und Johnson fragten, ob die CDC mit Ärzten und Forschern bei der FDA, den National Institutes of Health oder anderen medizinischen Forschungseinrichtungen zusammenarbeitet, um den verschiedenen Personen, die unerwünschte Wirkungen erfahren haben, eine Impfstoffbehandlung und -versorgung zu bieten.

Nach den jüngsten VAERS-Daten, zwischen Dez. 14, 2020, und 2. Juli 2021, wurden insgesamt 438’441 unerwünschte Ereignisse gemeldet, einschließlich 9048 Todesfälle und 41’015 schwere Nebenwirkungen und Verletzungen.

Erhalt von Bundes Entschädigung für COVID Impfstoff Verletzungen ist selten

Wie The Defender am Juli 8 berichtet, Menschen, die riesige Arztrechnungen konfrontiert sind, nachdem sie durch einen COVID-Impfstoff verletzt wurden, haben nur wenige Möglichkeiten jenseits dessen, was ihre eigene Krankenversicherung abdeckt, weil ein Bundesgesetz die Impfstoffhersteller von der Haftung abschirmt.

Der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 und die Entscheidung des U.S. Supreme Court in der Rechtssache Russell Bruesewitz et al. gegen Wyeth et al. garantierten Impfstoffherstellern, Ärzten und anderen Impfstoffverwaltern, dass sie vor einem Zivilgericht fast keine rechtliche Verantwortung oder finanzielle Haftung tragen müssen, wenn eine Regierung einen Impfstoff empfiehlt oder vorschreibt, der dauerhafte Verletzungen oder den Tod verursacht.

Im Jahr 2005 verabschiedete der Kongress den Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP), der das U.S. Department of Health and Human Services (HHS) dazu ermächtigt, eine Erklärung abzugeben, die Immunität von der Deliktshaftung für Schadensersatzansprüche vorsieht, die durch medizinische Gegenmaßnahmen (z.B. Impfstoffe, Medikamente, Produkte) gegen Krankheiten oder andere Bedrohungen des öffentlichen Gesundheitswesens entstehen.

Am 4. Februar 2020 berief sich das HHS auf das PREP-Gesetz, als es COVID-19 zu einem öffentlichen Gesundheitsnotfall erklärte. Am 21. Januar änderte das HHS das Gesetz und dehnte den Haftungsschutz auf zusätzliche Kategorien von qualifizierten Personen aus, die von der U.S. Food and Drug Administration autorisiert sind, COVID-19-Impfstoffe zu verschreiben, abzugeben und zu verabreichen.

Als Gegenleistung für die Immunität der Impfstoffhersteller verpflichtete sich die Bundesregierung im Rahmen des PREP-Gesetzes zur Entschädigung für unerwünschte Reaktionen auf COVID-Behandlungen und -Impfstoffe durch ein Programm namens Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), das vom HHS betrieben wird.

Wie The Defender am 1. Juli berichtete, wurden seit Beginn des CICP-Programms im Jahr 2010 nur 29 Ansprüche ausgezahlt, mit einer durchschnittlichen Auszahlung von rund 200’000 Dollar. Die anderen 452 Ansprüche (91,4%) wurden abgelehnt. Zehn Anträge wurden genehmigt, aber als nicht entschädigungsfähig eingestuft.

Nur etwa 8 % der Personen, die sich in der Vergangenheit mit Impfstoffverletzungen an das CICP gewandt haben, erhielten eine Auszahlung, und es gibt keinen Schutz durch das US-Rechtssystem.

HHS gezwungen, Daten im Zusammenhang mit dem CICP zu veröffentlichen

Dank einer Untersuchung des Nachrichtensenders 11Alive aus Atlanta, einer Tochtergesellschaft von WXIA-TV, hat das HHS letzten Monat zugestimmt, Daten über den CICP zu veröffentlichen.

Neun Monate lang berichtete das Untersuchungsteam von 11Alive über den Mangel an Transparenz innerhalb des CICP. Letzten Monat gab die Regierung die von 11Alive angeforderten Daten zum CICP frei und stimmte zu, die Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit Stand vom 1. Juli meldete der CICP 1165 angemeldete Ansprüche. Laut seiner Website hat der CICP keine COVID-19-Ansprüche entschädigt. Zwei COVID-bezogene Ansprüche wurden abgelehnt, weil der Antragsteller nicht beweisen konnte, dass die Gegenmaßnahme seine Verletzung verursacht hat. Ein Anspruch stand im Zusammenhang mit der Intubation, der andere mit dem Impfstoff. Fast alle Ansprüche warten noch auf ihre medizinische Überprüfung.

„Ich denke, die Menschen haben manchmal ein Misstrauen in die Regierung und denken, dass die Regierung Dinge vor ihnen versteckt, wenn sie nicht transparent sind“, sagte Melissa Wasser vom Project on Government Oversight. „Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, diese Informationen zu kennen, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Ressourcen der Regierung verwendet werden.“

Die CICP-Website umreißt die Parameter des Programms, das Entschädigung für medizinische Kosten, verlorenes Arbeitseinkommen und Hinterbliebenenleistungen als „Zahler der letzten Instanz“ bietet, der nur das abdeckt, was unbezahlt bleibt oder von anderen Dritten, wie z.B. der Krankenversicherung, nicht gezahlt werden kann.

Unter dem CICP-Programm sind Anwaltskosten nicht abgedeckt. Es gibt kein Gericht, keinen Richter und kein Recht auf Berufung. Diejenigen, die glauben, eine Verletzung durch einen COVID-Impfstoff erlitten zu haben, haben nur ein Jahr ab dem Datum der Verletzung Zeit, einen Anspruch einzureichen.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion auf einen Impfstoff erlitten hat, einen Bericht einzureichen und dabei diese drei Schritte zu befolgen.