Sucharit Bhakdi: „Coronaimpfung ist schlimmer als russisches Roulette“

Pro 10 Millionen verabreichter Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs starben 10 Menschen unter 55 Jahren. Das heißt, wenn man z. B. alle 60-Jährigen in Deutschland impft, würden etwa 60 Menschen sterben. Wie viele Menschen unter 60 Jahren sind in Deutschland in den ersten sechs Monaten dieser sogenannten Pandemie an oder mit Corona gestorben? Es waren 52, sagt der Mikrobiologe Sucharit Bhakdi in einem Interview mit John Kirby vom Sender Journeyman Pictures. „Wie um alles in der Welt kann man also sagen, dass die Vorteile die Risiken überwiegen?“, fragt er sich.

Bhakdi sagt, dass niemand genau weiß, was im Körper nach der Impfung passiert, weil dieses Experiment noch nie an Tieren durchgeführt wurde. „Der Mensch ist jetzt das Versuchstier. Leute! Millionen davon! Und wir sehen jetzt die Konsequenzen. Die Folgen sind schrecklich und erschreckend. Es ist ein Alptraum.“

Während der Impfstoffstudien von Pfizer wurden 20’000 Menschen geimpft und 20’000 Menschen wurden nicht geimpft. In der ersten Gruppe infizierten sich 10 Personen mit Corona, in der zweiten Gruppe waren es 150. Pfizer kam zu dem Schluss, dass der Impfstoff zu 95 Prozent wirksam war. „Das ist wirklich lächerlich“, antwortet Bhakdi. „Wie haben sie Corona definiert? Husten, Niesen – oder leichte Symptome – und ein positiver PCR-Test, der ohnehin unzuverlässig ist. Das ist alles Unsinn.“

Im Fall von BioNTech wurden 10 „schwere Fälle“ in der Kontrollgruppe registriert, verglichen mit einem Fall in der Impfstoffgruppe. Das Unternehmen kam daraufhin zu dem Schluss, dass neun schwerwiegende Fälle von 20’000 Personen verhindert werden konnten. Und wir wissen nicht einmal, was sie mit einem „schweren Fall“ meinen, betont Bhakdi, der erklärt, dass diese Menschen nicht gefährdet waren und nicht auf der Intensivstation landeten.

Schon während der Impfstoffversuche mussten Hunderte von Menschen wegen schwerer Nebenwirkungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Nutzen überwiege also absolut nicht die Risiken, sagt der Mikrobiologe, der von 1991 bis 2012 das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz leitete.

„Das ist schlimmer als russisches Roulette. Wenn Sie es tun wollen, nur zu, aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Wir steuern auf eine Katastrophe zu.“