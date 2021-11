Südkorea: Große Gedenkfeier für die Opfer des Covidimpfstoffs

Familien der Opfer des COVID-Impfstoffs in Südkorea trauern während einer großen Gedenkfeier um ihre Angehörigen

Während Südkorea sein COVID-19-Impfprogramm fortsetzt, steigt die Zahl der Todesfälle aufgrund von Nebenwirkungen des Impfstoffs weiter an. Die Familien der Toten hielten am 20. November eine Zeremonie ab, um von der südkoreanischen Regierung Antworten und Gerechtigkeit zu fordern. Die verzweifelten Angehörigen rasierten sich die Köpfe und hielten Fotos ihrer verstorbenen Angehörigen in die Höhe, während sie die Regierungsbeamten um Antworten baten.

Die 20-jährige Tochter von Joo-Hwan Noh hatte sich im September bei ihrem Vater beschwert, dass sie nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs Schmerzen in der Brust bekam. Sechs Tage später fiel ihr Puls plötzlich ab, und sie starb schließlich, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Eine weitere Teilnehmerin der Veranstaltung war Lee Mi-Joo, die ihre 25-jährige Tochter nur vier Tage nach ihrer zweiten COVID-19-Impfung im vergangenen Monat verlor.

„Ich bin heute hier, um für meine Tochter zu demonstrieren. Ich hoffe, hier Menschen zu treffen, mit denen ich mich anfreunden kann, um das Leid unserer Lieben zu betrauern.“

Die trauernden Familien riefen „Gebt die Kausalität zu!“, eine Anspielung auf das fehlende Eingeständnis der Regierung, dass die Impfstoffe die Ursache für diese plötzlichen Todesfälle sind.

Die Mahnwache fand nur einen Tag nach der Konfrontation von Familienangehörigen der COVID-19-Impfstoffopfer mit der Leiterin der südkoreanischen Gesundheitsbehörde Jeong Eun-Kyung statt, die ihr Auto blockierte und Antworten von der südkoreanischen Gesundheitsbehörde forderte.

Ein Bericht über die Veranstaltung von TVCHOSUN News: