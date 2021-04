Superfood – Kolloidales Gold

Was ist Kolloidales Gold?

Kolloidales Gold ist schon lange Zeit in der Menschheit als ein alternatives Heilmittel bekannt. Es wird wegen seiner vielen guten (nachgesagten) Eigenschaften bei inneren Krankheiten, Rheuma, Arthritis, dermatologischen Entzündungen (Hauterkrankungen), den unterschiedlichsten Infektionen und insbesondere bei Erkrankungen der Psyche angewendet.

Schaut man sich die Erfahrungen vieler Generationen an, soll Kollodiales Gold jede eingenommene Medizin in ihrer Wirkung verstärken. Zumindest gelangen die kleinen goldenen Nanopartikel bis an den „Entzündungsherd“ heran bzw. erkennen diesen ohne Umwege und lässt sofort seine positiven Einflüsse gemeinsam mit verordneter Medizin wirken. Häufig wird es zur Selbstmedikation oder zur Vorsorge eingenommen (etwa bei Husten, Schnupfen, bei Grippe-Viren oder schlimmen Depressionen.

Kolloidales Gold ist eine Flüssigkeit (gereinigtes medizinisches Wasser) mit goldenenen Nanopartikel in einer bestimmten Konzentration (ppm / parts per million) zum Einnehmen, Aufsprühen und für die äußere Anwendung mittels Auftupfen.

Anwendungsgebiet

Wann sollte man Kolloidales Gold einnehmen?

Kolloidales Gold kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden. Besondere Erwähnung