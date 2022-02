Tag 3 der russischen Operation in der Ukraine

Ich habe auf dem YT-Kanal von Iurii Podoliaka recht anständige Karten entdeckt und etwas hässliches, aber hoffentlich effektives getan: mit einem dicken schwarzen Marker ein paar Dinge hinzugefügt.

Aber zuerst dies hier: Es scheint, das Putin gestern einen zeitweisen Stopp der russischen Offensive angeordnet hat, um mit „Ze“ Selenski zu reden, aber als der den Gesprächsfaden abriss, gab Putin den Befehl „volle Kraft voraus“.

Ich fange mit einer etwas älteren Karte an (einige Stunden vorher):

Die hässlichen dicken schwarzen Kreise stammen von mir.

Wir beginnen oben links und dann im Uhrzeigersinn mit dem Wichtigen:

1.Kiew wird bald eingekreist sein

2.Die Ukro-Kräfte im Donbass (blaue Linien) fliehen in der Hoffnung, nicht umzingelt oder „eingekesselt“ zu werden (seht euch an, wie lang und eng die roten Linien um die Ukros sind!)

3.Mariupol ist fast eingekesselt

4.Nikolaev wird angegriffen

Jetzt eine weitere Karte, aber aktualisiert:

Rechts kann man sehr gut den Wettlauf sehen zwischen den evakuierenden Ukro-Kräften aus dem Donbass und dem Versuch der russischen Kräfte, sie in einen „funktionsfähigen Kessel“ zu sperren, genau wie vorausgesagt.

Links sieht man, wie Nikoleav entweder voll eingeschlossen ist, oder bald sein wird.

Und was bedeutet das Ganze?

Es bedeutet, dass wir hier auf eine Art aussagekräftigen Höhepunkt zusteuern. Bislang werden diese Informationen im Westen unterdrückt (selbst Sputnik und RT werden regelmäßig mit DDoS-Angriffen überzogen). Ich werde mir nicht einmal die Mühe machen, auf die 500 Fuß hohe Welle der Desinformation einzugehen, die von westlichen PSYOPs in den sozialen Medien produziert wird. Unterm Strich rechne ich damit, dass schon bald

– Der operative Kessel im Donbass die ukrainischen Streitkräfte, die keine Zeit zur Evakuierung hatten, einschließen wird

– Die gesamte Küste von etwa Nikolaev bis Mariupol befreit sein wird

– Kiew, wenn nicht physisch, so doch zumindest „von Feuer umgeben“ sein wird, was bedeutet, dass die Hauptachsen der Evakuierung unter ständige russische Feuerkontrolle geraten werden.

Beachtet noch etwas anderes. Auf der 2. Karte sind einige (ukrainische) Städte hinter der russischen Front blau eingekreist: Tschernigow, Konotop, Sumy, Charkow und Cherson. Ich würde Mariupol zu dieser Liste hinzufügen. Dies sind alles Städte, die vom Rest der Ukro-Streitkräfte abgeschnitten wurden, in denen es aber noch Widerstand gibt, insbesondere in Mariupol, wo ein großes Nazikontingent bereit zu sein scheint, bis zuletzt Widerstand zu leisten.

All dies bedeutet, dass die Säuberungsaktionen in den größeren Städten eine Weile dauern könnten. Das ist normal und wird keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Im Moment können die westlichen PYSOPs also noch so viele Behauptungen aufstellen, wie sie wollen, aber schon bald wird das gesamte Narrativ in sich zusammenfallen, und dann wird die Russland-Hass- und Bashing-Hysterie einen neuen fiebrigen Höhepunkt erreichen. Seid mental darauf vorbereitet.

Zum Schluss noch etwas ganz Typisches: Erinnert Ihr euch noch daran, wie gestern in Kiew Tonnen von Waffen verteilt wurden? Nun, über Nacht haben sich verschiedene Banden Feuergefechte geliefert, aber nicht gegen die Russen (die noch immer nicht in die Stadt eingedrungen sind), sondern gegeneinander. Einige der Möchtegern-Ukie-Volksstürmer haben sogar eine Gruppe von SBU-Beamten gefangen genommen. Einigen Gerüchten zufolge gab es allein über Nacht etwa 60 Tote.

Hoffen wir, dass dieser verrückte Unsinn aufhört und dass einige ukrainische Kommandeure Recht und Ordnung wiederherstellen, bevor sich ihr ganzes Land in eine „Mad Max Zone“ verwandelt. Wenn solche Kommandeure gefunden werden, bin ich sicher, dass die Russen sie nicht nur nicht angreifen, sondern sogar ein gewisses Maß an Zusammenarbeit anbieten werden.

Putin hat versucht, mit Ze zu reden. Vorhersehbar hat das nicht funktioniert.

Jetzt müssen die Russen dringend jemanden finden, mit dem sie auf der anderen Seite reden können. Wenn das nicht gelingt, muss Russland weiterhin unilaterale Maßnahmen ergreifen und die Schmerzgrenze sowohl für Banderastan als auch für den Westen weiter erhöhen.

Ich hoffe, dass ich später mit einer Zusammenfassung des Tages zurückkomme.

Andrei