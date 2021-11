Tausende über 50, die doppelt geimpften wurden, sind in den letzten 4 Wochen an COVID gestorben

Propaganda für noch mehr Impfen. Die ersten zwei Impfungen reichen nicht, daher noch mehr Impfen. Kein Hinweis, dass die Impfstoffe nach kurzer Zeit ihre Wirksamkeit verlieren.

uk.news.yahoo.com: Neue Daten zeigen, dass mehr als 2.500 doppelt geimpfte von den über 50-Jährige im vergangenen Monat in England an COVID-19 gestorben sind.

Ein von der britischen Gesundheitsbehörde veröffentlichter Bericht zeigt, dass in den letzten vier Wochen 2.683 doppelt geimpfte über 50-Jährige innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven COVID-Test gestorben sind.

Etwa 511 nicht geimpfte Personen starben in den letzten vier Wochen an COVID-19.

Die Zahlen spiegeln die Tatsache wider, dass die große Mehrheit dieser Altersgruppe mindestens zweimal gegen COVID geimpft wurde.

Die Sterblichkeitsrate unter den Ungeimpften ist deutlich höher.

Bei den über 80-Jährigen beträgt die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften 125,4 pro 100 000, bei den Geimpften dagegen 54,9 pro 100 000 in den letzten vier Wochen.

Bei den 70-79-Jährigen ist die Kluft sogar noch größer: Die ungeimpfte Todesrate liegt bei 103,8 pro 100.000, die geimpfte bei 16,2.

In den jüngeren Altersgruppen wurde ein Todesfall in der doppelt geimpften Altersgruppe 18-29 gemeldet.

Obwohl praktisch alle älteren Generationen inzwischen doppelt geimpft sind, hat die Regierung die Verteilung der Auffrischungsimpfungen an die am stärksten gefährdeten Personen beschleunigt, um ihnen einen noch besseren Schutz zu bieten.

Fast 11 Millionen dritte Dosen wurden inzwischen im gesamten Vereinigten Königreich verteilt, 340 000 davon am Mittwoch.

Die Regierung hofft, dass die dritte Auffrischungsimpfung dazu beitragen wird, dass es in England nicht zu einem „Plan B“ kommt, d. h. zu einer Halbverriegelung.

Plan B würde die Rückkehr zur Heimarbeit sowie die Maskenpflicht an öffentlichen Orten bedeuten.

Der Premierminister hat gesagt, dass der beste Weg, den NHS in diesem Winter zu schützen – und somit weitere Einschränkungen zu vermeiden – darin besteht, dass die Menschen ihre Auffrischungsimpfungen erhalten

Letzte Woche sagte Boris Johnson: „Das Wichtigste ist, den Druck, der auf den Notaufnahmen und Betten lastet, zu verringern, indem wir die Menschen, insbesondere die über 50-Jährigen, dazu ermutigen, sich impfen zu lassen.“

Der NHS braucht in diesem Winter Unterstützung, so die Gesundheitsbosse, die am Donnerstag davor warnten, dass der Dienst „in die Knie geht“.

Nach Angaben des NHS England warteten Ende September 5,8 Millionen Menschen auf einen Behandlungstermin – die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im August 2007.

Die Zahl der Menschen, die mehr als 52 Wochen auf einen Behandlungsbeginn warten mussten, lag im September bei 300.566, gegenüber 292.138 im Vormonat und mehr als doppelt so vielen wie ein Jahr zuvor, im September 2020, als es 139.545 waren.

Der Think-Tank King’s Fund Health erklärte, dass „chronischer Personalmangel“ den Druck auf das überlastete und von der Pandemie erschöpfte Personal erhöhe, während die Zahlen enorme Wartezeiten für die Behandlung und sehr lange Wartezeiten für Krankenwagen auf 999 Anrufe zeigten.

Deborah Ward, leitende Analystin beim King’s Fund, sagte, dass jede der Statistiken für sich genommen Anlass zur Besorgnis geben sollte, aber wenn „sie zusammengenommen werden, bevor der Winter überhaupt begonnen hat, deuten sie darauf hin, dass das Gesundheits- und Pflegesystem über einen so langen Zeitraum hinweg heiß läuft, während es immer noch mit Covid-19 zu tun hat, dass es jetzt in die Knie geht“.

Der Personalmangel im NHS könnte sich im nächsten Jahr noch verschärfen, nachdem die Regierung angekündigt hat, dass ab April das gesamte Gesundheitspersonal gegen COVID geimpft sein muss.

Die Regierung hat vorausgesagt, dass mehr als 70.000 NHS-Mitarbeiter dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren könnten.