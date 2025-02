Technokratie auf dem Vormarsch – Teil 3: Grüne, nachhaltige Sklaverei

Von Jesse Smith

Wie in „Technokratie auf dem Vormarsch – Teil 2“ ausführlich dargelegt, haben David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski und die Trilaterale Kommission viel erreicht, um die Welt in Richtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung und einer globalen Regierungsführung (d. h. einer neuen Weltordnung) zu bewegen.

Brzezinski war sich bewusst, dass der Niedergang der Nationalstaaten eine Notwendigkeit war, um eine globale Ordnung voranzutreiben, in der die private Bankiersclique und transnationale Unternehmen die politische Vorherrschaft übernahmen. In seinem Buch „Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era“ (Zwischen zwei Zeitaltern: Amerikas Rolle im technetronischen Zeitalter) erklärte Brzezinski:

„Der Nationalstaat als grundlegende Einheit des organisierten menschlichen Lebens ist nicht mehr die wichtigste schöpferische Kraft: Internationale Banken und multinationale Unternehmen handeln und planen in Begriffen, die den politischen Konzepten des Nationalstaats weit voraus sind.“

Technocracy Inc. war eine der ersten Bewegungen, die sich für eine zentralisierte Kontrolle auf Kosten der Demokratie einsetzten. Obwohl ihr ursprüngliches Ziel darin bestand, den nordamerikanischen Kontinent in eine wissenschaftliche Diktatur zu verwandeln, trieb der Rockefeller-Clan diese Ideen weltweit voran. Durch ihr riesiges, miteinander verwobenes Netzwerk aus Unternehmen, akademischen, politischen und philanthropischen Institutionen trieben sie die globalistische Denkweise mit den Vereinten Nationen (UN) voran und gaben den Ideen und der Ausarbeitung der Strategien oft neue Impulse. Auf die Rolle der UN wird später noch näher eingegangen.

Während ihre Agenda bei Eliten aller Couleur immer beliebter wurde, mussten sie einen Weg finden, das Vorhaben der breiten Masse zu verkaufen und die Welle für weitreichende weltweite Veränderungen zu beschleunigen. Wie die ursprünglichen Technokraten strebten sie eine unblutige Revolution an und nutzten Angst und Schikanen, um die Macht an sich zu reißen.

Technocracy Inc. nutzte den Börsencrash von 1929 und die daraus resultierende Weltwirtschaftskrise, um diejenigen, die einen totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch befürchteten, für sich zu gewinnen.

„Die Technokratie … wird als Lösung für eine wirtschaftliche Situation gepriesen, die nun droht, unsere wirtschaftliche Zivilisation zu stören … Zahlen deuten darauf hin, dass wir, wenn keine umfassende Änderung des politischen und wirtschaftlichen Systems dieses Landes vorgenommen wird, bald mit einem Zusammenbruch unserer gegenwärtigen sozialen Struktur, dem Untergang der Währung und völligem Chaos konfrontiert sein könnten.“ The Technocrats‘ Magazine, 1933

Jahrzehnte später wandte sich die Rockefeller-Clique dem Umweltschutz und der Gefahr der Zerstörung des Planeten zu, um Eiferer zu gewinnen, die einen vollständigen gesellschaftlichen Zusammenbruch befürchteten. Im Bericht der Rockefeller Foundation von 1969 verkündeten sie kühn ihren Anspruch, indem sie erklärten:

„Der Mensch verschlechtert seine Umwelt jetzt in einem erschreckenden Tempo. Die kumulativen Auswirkungen der fortschreitenden Technologie, der massiven Industrialisierung, der städtischen Konzentration und des Bevölkerungswachstums haben zusammen nicht nur eine unmittelbare Gefahr für die Qualität des menschlichen Lebens geschaffen, sondern sogar eine Bedrohung für das Leben selbst.“ S. 5

Eine Graswurzelbewegung vereinnahmen

Die Rockefeller-Clique verschwor sich, um die Welt umzugestalten und unter dem Deckmantel der Rettung des Planeten eine größere Kontrolle über ihren Reichtum, ihre Ressourcen und ihre Menschen zu erlangen. Ihre Herausforderung bestand darin, die Bevölkerung dazu zu bringen, die Zerstörung des Kapitalismus des freien Marktes, des Nationalismus und der demokratischen Prinzipien zu unterstützen, ohne das Endziel zu bemerken: die Errichtung einer globalen Diktatur, die von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) regiert wird. Die Methode der Wahl, um die globale Ordnung zu untergraben, war nichts anderes als der Umweltschutz.

Diese Art von Umweltschutz unterschied sich stark von der Basisbewegung, die von indigenen und entrechteten Völkern ins Leben gerufen wurde, die sich gegen die Vergiftung von Luft, Wasser und Boden einsetzten. Mit guten Absichten stellten sich diese Aktivisten gegen den nuklearen Fallout, schädliche Pestizide, Umweltverschmutzung und die Zerstörung natürlicher Lebensräume durch Megakonzerne in der Energie-, Transport-, Verteidigungs- und Fertigungsindustrie.

Um die Basisbewegung gegen die Industriegiganten zu zerschlagen (die sich nach dem Earth Day 1970 in den USA beschleunigte), schoben die von Rockefeller beeinflussten Umweltschützer die Schuld für die katastrophalen Umweltschäden heimlich auf jeden Einzelnen ab. Zunächst schlugen sie Alarm, dass die Erde bald von einer Eiszeit heimgesucht werden würde. Später behaupteten sie, dass moderne Annehmlichkeiten wie der Besitz von Fahrzeugen und billige Energie, die durch sogenannte fossile Brennstoffe erzeugt wird, zu einem gefährlichen Anstieg der Erdtemperatur beitragen.

In den letzten fünfzig Jahren haben sie geschickt sowohl individuelle als auch kollektive Schuldgefühle hervorgerufen, was zu Versuchen führte, die durch Industrialisierung und technologischen Fortschritt erzielten Gewinne wieder rückgängig zu machen.

Die von Rockefeller erfassten Institutionen und Regierungen einigten sich auf einen Plan, die Welt in Richtung Technokratie zu führen, indem sie die „von Menschen verursachten“ Übel, die die globale Erwärmung auslösen, durch ein neuartiges Konzept namens „Nachhaltige Entwicklung“ beseitigen. Die Nachhaltigkeitsinitiative wurde in einer Verschwörung geboren und setzt sich durch eine endlose Reihe von Forschungsarbeiten, Konferenzen, Büchern, Reden, Berichten, Propaganda, Vereinbarungen, Verträgen, Gesetzen und Absprachen im öffentlich-privaten Bereich fort.

„Es stimmt zwar, dass der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ nicht von den ursprünglichen Technokraten geprägt wurde, aber die meisten wären neidisch, wenn jemand anderes ihnen zuvorgekommen wäre. Tatsache ist, dass Nachhaltige Entwicklung konzeptionell identisch mit der „ausgewogenen Last“ der Technokratie ist. Kurz gesagt ist der Herzschlag der Technokratie die nachhaltige Entwicklung. Sie fordert eine konstruierte Gesellschaft, in der die Bedürfnisse der Menschheit in perfekter Balance mit den Ressourcen der Natur stehen.“ Wood, Patrick. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (Aufkommende Technokratie: Das trojanische Pferd der globalen Transformation), Convergent Publishing. Kindle Edition, (S. 80-82)

M. King Hubbert war ein Gründungsmitglied von Technocracy Inc. und ein wichtiger Mitwirkender am Technocracy Study Course, der in Teil 2 besprochen wird.

Hubbert glaubte an die Theorie des Ölfördermaximums und war der Meinung, dass die Ressourcen und die Energie der Erde endlich seien und dass der Mensch aufhören würde zu existieren, wenn sie erschöpft oder zerstört wären.

„Wachstum, Wachstum, Wachstum – das ist alles, was wir kennen … Die weltweite Automobilproduktion verdoppelt sich alle 10 Jahre; das Wachstum der menschlichen Bevölkerung ist mit nichts zu vergleichen, was in der gesamten Erdgeschichte passiert ist. Die Welt wird nur eine bestimmte Anzahl von Verdopplungen von allem tolerieren – ob es sich um Kraftwerke oder Heuschrecken handelt.“ M. King Hubbert, 1975

Seine Theorien führten später zu Forderungen nach einem Übergang der Welt zu einer neuen „grünen“ Wirtschaft, die auf Nachhaltigkeitsprinzipien basiert.

Eine neue grüne Wirtschaft gestalten

Ob anerkannt oder nicht, die gefälschte grüne Bewegung übernahm Hubberts Ideen und forderte eine Umstrukturierung der Weltwirtschaft, wobei die Funktion von Branchen und einzelnen Unternehmen geändert werden sollte, um sie an dieses neue Wirtschaftsparadigma anzupassen.

Wie Brzezinski bemerkte, wurde der von Rockefeller finanzierte Wandel hin zu einer „grünen Wirtschaft“ scheinbar aus dem Nichts an Umweltorganisationen wie Greenpeace, Friends of the Earth und die Gesellschaft als Ganzes verkauft, unter dem Deckmantel, den Planeten zu retten, die Tierwelt zu erhalten und eine gerechtere Welt zu schaffen.

Wenn man jedoch die altruistische Fassade entfernt, läuft es auf eine technokratische Machtübernahme hinaus, die durch ein gigantisches Netzwerk der Zivilgesellschaft ermöglicht wird, das innerhalb lokaler, staatlicher und nationaler Regierungen agiert, um demokratische Säulen zu stürzen.

Das grüne Programm wurde entwickelt, um die individuelle Freiheit, den Wohlstand, das Eigentum und die Ressourcen zu beschneiden. Kurz gesagt, der Zweck der Klimapolitik bestand darin, die Welt in eine „kontrolliertere und stärker gelenkte Gesellschaft“ zu verwandeln, wie Brzezinski in Between Two Ages feststellte. In „Technocracy: The Hard Road to World Order“ erklärte Patrick Wood später, dass es bei der Agenda für nachhaltige Entwicklung „nicht um die Umwelt, sondern um wirtschaftliche Entwicklung geht“.

Woods Standpunkt lässt sich in Prinzip 8 der Rio-Erklärung von 1992 auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) erkennen, in dem es heißt:

„Um eine nachhaltige Entwicklung und eine höhere Lebensqualität für alle Menschen zu erreichen, sollten die Staaten nicht nachhaltige Produktions- und Konsummuster reduzieren und beseitigen und eine angemessene Bevölkerungspolitik fördern.“

Ab 2009 begannen Forderungen nach einer grünen Wirtschaft, die auf technokratischen Konzepten basiert, die gesamte politische Landschaft zu durchdringen. Im Jahr 2011 brachte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) das Konzept weiter voran und erklärte:

„Im einfachsten Sinne ist eine grüne Wirtschaft kohlenstoffarm, ressourceneffizient und sozial inklusiv. In einer grünen Wirtschaft werden Einkommens- und Beschäftigungswachstum durch öffentliche und private Investitionen angetrieben, die Kohlenstoffemissionen und Umweltverschmutzung reduzieren, die Energie- und Ressourceneffizienz verbessern und den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen verhindern.“ „Auf dem Weg zu einer grünen Wirtschaft,“ UN-Umweltprogramm (UNEP), 2011, S. 16

Technokraten genießen Effizienz, oft auf Kosten der menschlichen Freiheit, Würde und des Wohlstands. Trotz des schwammigen UN-Jargons ist die grüne Wirtschaft darauf ausgelegt, wohlhabende Nationen durch eine absichtliche Senkung des Lebensstandards zu bestrafen.

Theoretisch würde der Wandel ärmeren Nationen helfen, wirtschaftlich voranzukommen. Allerdings profitieren die Menschen in verarmten Nationen selten davon, da sich der Wohlstand weiter nach oben verlagert hat und dem obersten Prozent zugutekommt.

Im Jahr 2024 gab es laut Investopedia „2.781 Milliardäre auf der Welt mit einem Gesamtvermögen von 14,2 Billionen US-Dollar.“

Die grüne Wirtschaft hat nichts mit der Umwelt zu tun, sie ist lediglich ein Plan zur Umverteilung des Reichtums, bei dem die Armen und die Mittelschicht in allen Ländern von multinationalen Konzernen und Privatbanken ausgenommen werden. Diese Tatsache wurde sogar von einem ehemaligen Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen anerkannt, der erklärte:

„Zunächst einmal haben die Industrieländer die Atmosphäre der Weltgemeinschaft im Grunde enteignet. Aber man muss klar sagen, dass wir den Reichtum der Welt durch die Klimapolitik de facto umverteilen … Man muss sich von der Illusion lösen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik fast nichts mehr zu tun, mit Problemen wie Entwaldung oder Ozonloch.“ (Hervorhebung hinzugefügt) – Ottmar Edenhofer, Co-Vorsitzender, UN IPCC, 2010

Finanzierung und Kontrolle des globalen technokratischen Wandels

Rockefellers Vorstoß in den Umweltschutz war ein mehrgleisiger Angriff, der darauf abzielte, die Ziele von Umweltschützern zu untergraben, die den Planeten davor bewahren wollten, zur Deponie für krankheitserregenden Giftmüll zu werden. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit investierten sie Millionen von Dollar in Forschung, Meinungs- und Politikgestaltung sowie Bildung. Aus dieser Fülle von Aktivitäten entstand eine neue Ideologie, die besagt, dass die Menschheit selbst, allein durch ihre bloße Existenz, für die Zerstörung des Planeten verantwortlich ist – und nicht etwa gierige, verantwortungslose und korrupte Unternehmen.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Organisationen wie dem Council on Foreign Relations (CFR) und der Bilderberg-Gruppe gründeten und/oder finanzierten Mitglieder der Rockefeller-Familie die Weltbank, die Vereinten Nationen, das Aspen Institute, die Internationale Union für die Erhaltung der Natur (IUCN), das UN-IPCC und den Club of Rome.

Jede dieser eng miteinander verbundenen Organisationen spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW), der Theorie, dass menschliche Aktivitäten in Industrie und Landwirtschaft aufgrund des Anstiegs von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO 2 ) und Methan zu einem Anstieg der Erdtemperatur führen.

Diese Ideologie wurde in den Köpfen der Menschen durch „Die erste globale Revolution: Ein Bericht des Club of Rome“ aus dem Jahr 1991 weiter verankert. Unter der Überschrift „Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch“ heißt es darin:

„Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns einen, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und dergleichen genau das Richtige wären … All diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht, und nur durch eine veränderte Einstellung und ein verändertes Verhalten können sie überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.“ (S. 115, Hervorhebung hinzugefügt)

Durch ihre philanthropischen und Risikokapital-Töchter, darunter die Rockefeller Foundation (1913), der Rockefeller Brothers Fund (1940), der Rockefeller Family Fund (1968) und die Rockefeller Philanthropic Advisors Inc. (1991), haben sie (mindestens) Hunderte Millionen an Dutzende von Umweltorganisationen gespendet. Zu den bekanntesten gehören die Tides Foundation, das World Resources Institute, das Worldwatch Institute, die Wildlife Conservation Society, der National Resources Defense Council, die Alliance for Climate Protection, der Environmental Defense Fund, der National Resource Defense Council, der Sierra Club und die Union of Concerned Scientists.

Durch ein Rockefeller Brothers Fund (RBF)-Stipendium im Jahr 1974, das zur Gründung des Worldwatch Institute führte (dessen Aufgabe darin bestand, den Übergang zu einer nachhaltigen Welt zu beschleunigen), erweiterten die Rockefellers ihre Ziele „über die traditionelle Verantwortung und Erhaltung hinaus auf die Vorhersage und Linderung von Umweltkrisen“. Dies wurde größtenteils durch die Veröffentlichung der Weltuntergangsberichte „State of the World“ von Worldwatch erreicht, die von 1984 bis 2017 herausgegeben wurden und in denen versucht wurde, die dringendsten Umweltprobleme der Welt zu identifizieren.

Mit ihrem ebenfalls 1974 gestarteten Programm „Quality of the Environment“ (Umweltschutz) trugen die Rockefellers dazu bei, die Klimaforschung an US-amerikanischen Universitäten wie der University of Michigan, der University of California in Davis, der Pennsylvania State University und der Utah State University voranzutreiben.

Sie spielten auch eine Schlüsselrolle bei der Einberufung früher Klimakonferenzen. Mit den von der Stiftung vergebenen Stipendien für Umweltfragen unterstützten sie Forscher, die maßgeblich an der Erarbeitung des angeblichen wissenschaftlichen Konsenses über die vom Menschen verursachte globale Erwärmung beteiligt waren. Diejenigen, die sich dieser Theorie widersetzten, wurden oft durch gezielte Ausgrenzung, Zensur und Streichung von Zuschüssen und anderen Finanzmitteln in ihrer Karriere und ihrem Leben zerstört.

Die technokratische Klimaagenda wurde durch diese heimlich zusammenarbeitenden NGOs stetig vorangetrieben, aber es bedurfte eines weiteren Gefolgsmanns Rockefellers, um die künstliche Klimakrise als das relevanteste Problem der Welt in den Vordergrund zu rücken. Sein Name war Maurice Strong.

Maurice Strong, der grüne Apostel

„Ich wusste, dass das, was angeblich von unten nach oben, von der Basis aus, vorangetrieben wurde, in Wirklichkeit von oben nach unten vorangetrieben wurde. Zu diesem Schluss war ich gekommen, nachdem ich die Verbindungen zwischen den NGOs, die sich mit der Agenda befassten, verfolgt hatte. Viele der NGOs, die diese Umweltdebatte prägten, waren wie Perlen auf einer Schnur miteinander verbunden. Eine zentrale Figur in all diesen Organisationen war Maurice Strong, der Generalsekretär des Rio-Gipfels.“ Dewar, Elaine, Cloak of Green (Grüner Umhang), James Lorimer & Company, 1995, S. 251

Der Schulabbrecher Maurice Strong wurde 1929 in einer armen Familie in Manitoba, Kanada, geboren. Im Alter von 18 Jahren lernte er den UN-Schatzmeister Noah Monod kennen und blieb für kurze Zeit bei ihm in New York City. Monod verhalf Strong zu einer Anstellung bei der UNO als Junior Officer in der Sicherheitsabteilung. Während seiner Zeit in New York machte Monod ihn auch mit David Rockefeller bekannt und Strong wurde bald zu dessen Schützling. Mit Ende 20 wurde er durch eine Anstellung in der Ölindustrie zum Multimillionär und machte anschließend eine der außergewöhnlichsten geschäftlichen und politischen Karrieren aller Zeiten.

Strong war durch und durch ein Mann, der von den Rockefellers (und Rothschilds) geprägt wurde. Neben seiner Verbindung zu David pflegte Strong auch enge Beziehungen zu seinem Bruder Laurance und Steven Rockefeller, dem Enkel des ehemaligen US-Vizepräsidenten Nelson Rockefeller.

Laurance, der dritte Sohn von John D. Rockefeller Jr., ist vor allem als engagierter Naturschützer in Erinnerung geblieben. Er war langjähriger Treuhänder, Präsident und Vorsitzender des Rockefeller Brothers Fund (RBF). Er war auch Mitglied des CFR, der Trilateralen Kommission und der Bilderberg-Gruppe, mit denen auch Strong in Verbindung stand. Laurance war Gründungsmitglied und Treuhänder der 1947 gegründeten Conservation Foundation. 1985 schloss sich die Organisation dem World Wildlife Fund (WWF) an, der vom Transhumanisten und Eugeniker Julian Huxley gegründet wurde, und fusionierte 1990 vollständig mit ihm.

Strong, der dem WWF ein Leben lang verbunden war, war 1977 Vizepräsident des WWF und arbeitete unter Prinz Philip, der einmal sagte, dass er sich wünschte, im Falle einer Reinkarnation „als tödliches Virus auf die Erde zurückzukehren, um die Bevölkerungszahl der Menschen zu senken.“

Strong lernte Steven Rockefeller als Mitglied der Earth Charter Initiative kennen, die Strong als Teil des Earth Council während seiner Tätigkeit als Generalsekretär des Rio Earth Summit 1992 ins Leben rief. Steven hob die Arbeit von Strong bei der Förderung der globalen Umweltagenda hervor und schrieb [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Mitte der 1980er Jahre wurde er Mitglied der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Der Bericht der Kommission mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“ setzte das Konzept der nachhaltigen Entwicklung auf die internationale Agenda und enthielt die Empfehlung, eine neue universelle Erklärung oder Charta mit den ethischen Geboten und Grundprinzipien zu entwerfen, die den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft leiten sollen …“

Der ehemalige Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, ein überzeugter Globalist und Gründer der Gorbatschow-Stiftung und von Green Cross International, war ein wichtiger Partner bei der Ausarbeitung der Charta. Sie wurde im Jahr 2000 mit der Unterstützung von Hunderten von Organisationen und Tausenden von Einzelpersonen ins Leben gerufen. Das Dokument diente als Grundlage für die Ausarbeitung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die 2015 als Teil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet wurden.

Strong baute seine Partnerschaften mit zwielichtigen Bankeliten aus und arbeitete mit Edmund de Rothschild bei der Gründung der World Conservation Bank zusammen, aus der später die Global Environment Facility (GEF) hervorging. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die GEF „mehr als 26 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln bereitgestellt und 149 Milliarden US-Dollar für von den Ländern vorangetriebene vorrangige Projekte im Zusammenhang mit Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt und Umweltverschmutzung mobilisiert“.

Strong hat auch enge Verbindungen zu Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum (WEF), dem er lange Zeit als Co-Vorsitzender diente. Schwab, selbst ein Schützling von David Rockefeller und Henry Kissinger, schrieb Strong ebenfalls einen großen Einfluss zu und schrieb:

„Er war seit der Gründung des Forums mein Mentor: ein großartiger Freund, ein unentbehrlicher Berater und viele Jahre lang Mitglied unseres Stiftungsrats. Ohne ihn hätte das Forum nicht seine heutige Bedeutung erlangt.“

Als Gründer und derzeitiger Co-Vorsitzender des WEF gilt Schwab als Architekt globalistischer Ideen wie Stakeholder-Kapitalismus, Great Reset und Vierte Industrielle Revolution. Im Jahr 2019 ging das WEF eine strategische Partnerschaft mit den Vereinten Nationen ein, um die Annahme und Finanzierung der Agenda 2030 zu beschleunigen, die aus Strongs Führungsrolle als Mitglied der Brundtland-Kommission, als Leiter der Klimakonferenz von Rio 1992 und als Mitwirkender an der Erstellung der Agenda 21, ihrem Vorläufer, hervorging.

Strong war die Schlüsselfigur, die die internationale Umweltbewegung von Anfang der 1970er Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 2015 anführte. Als herausragendes Sprachrohr globaler grüner Technokraten setzte er sich für den Zusammenbruch der Nationalstaaten, die Senkung des Lebensstandards in den reichen Ländern und eine von Malthusianismus beeinflusste Bevölkerungsreduzierung ein, um „den Planeten zu retten“.

In dem 1992 von der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) veröffentlichten Aufsatz „Stockholm to Rio: A Journey Down a Generation“ (Von Stockholm nach Rio: Eine Reise durch eine Generation) schlug Strong vor, dass Nationen ihre Souveränität zugunsten eines globalen Diktats aufgeben müssten, und sagte [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Das Konzept der nationalen Souveränität war ein unveränderliches, ja heiliges Prinzip der internationalen Beziehungen. Es ist ein Prinzip, das nur langsam und widerwillig den neuen Erfordernissen der globalen Umweltzusammenarbeit nachgeben wird. Es ist einfach nicht machbar, dass die Souveränität einseitig von einzelnen Nationalstaaten ausgeübt wird, wie mächtig sie auch sein mögen. Die globale Gemeinschaft muss sich der Umweltsicherheit sicher sein können.“

Zwei Jahre zuvor gab Strong ein Interview, in dem er ein „Romanbuch“ beschrieb, das er schreiben wollte, und fragte:

„Besteht die einzige Hoffnung für den Planeten nicht darin, dass die industrialisierten Zivilisationen zusammenbrechen? Ist es nicht unsere Verantwortung, dies zu bewirken?“ Interview im West Magazine, 1990

In einer Ausgabe des National Review vom 1. September 1997 bekräftigte er die Notwendigkeit eines internationalen Wachstumsrückgangs und verkündete:

„Wenn wir uns nicht ändern, wird unsere Spezies nicht überleben … Offen gesagt, könnten wir an einen Punkt gelangen, an dem die einzige Möglichkeit, die Welt zu retten, darin besteht, dass die industrielle Zivilisation zusammenbricht.“

Während seiner Tätigkeit als Generalsekretär des Erdgipfels äußerte er sich wie folgt:

„… die aktuellen Lebensstile und Konsummuster der wohlhabenden Mittelschicht, die einen hohen Fleischkonsum, den Verzehr großer Mengen an Tiefkühl- und Fertiggerichten, die Nutzung fossiler Brennstoffe, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen zu Hause und am Arbeitsplatz sowie das Wohnen in Vororten beinhalten, sind nicht nachhaltig.“

In Bezug auf die Bevölkerungskontrolle wird Strong der folgende Ausspruch zugeschrieben:

„Entweder wir reduzieren die Weltbevölkerung freiwillig oder die Natur wird dies für uns tun, aber auf brutale Weise.“

Er konnte seine grüne Botschaft verbreiten, während er Schlüsselpositionen in einer Vielzahl von Organisationen innehatte, darunter das Aspen Institute, die Rockefeller Foundation, die Rothschild Foundation, das International Panel on Climate Change (IPCC), UNEP, IUCN, die World Future Society, die Lindisfarne Association, der Temple of Understanding (Lucis Trust) und viele mehr.

Inzwischen sollte klar sein, dass Strong Teil einer mächtigen Maschinerie war, die eine Agenda vorantrieb, die Milliarden von Menschen tiefgreifend beeinflusst hat. Seine Beziehungen zu globalistischen Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem WWF und dem Club of Rome festigen seinen Platz an der Spitze derer, die das globale Umweltprogramm vorantreiben.

Der Club of Rome und die „Weltproblematik“

„Die Erde hat Krebs und der Krebs ist der Mensch.“ The Club of Rome, 1974

Strong war auch eine einflussreiche Persönlichkeit im Club of Rome, einer Organisation, die 1968 von den Mitbegründern Aurelio Peccei und Alexander King ins Leben gerufen wurde und von den Rockefellers finanziert wurde. Der Club brachte eine Versammlung von Bürokraten, Wissenschaftlern und Wirtschaftsführern mit Verbindungen zu Rockefeller, Rothschild und Soros zusammen.

In der Anfangszeit besprachen die Mitglieder ihre Pläne auf dem Anwesen von David Rockefeller in Bellagio, Italien. Peccei, King und Premierminister Pierre Trudeau gründeten später in den frühen 1970er Jahren gemeinsam die Canadian Association for the Club of Rome (CACOR), gefolgt von Vereinigungen in vielen Ländern weltweit, darunter den USA.

Der Club of Rome ging davon aus, dass der gesellschaftliche Zusammenbruch aufgrund einer „Reihe miteinander verflochtener globaler Probleme, seien sie wirtschaftlicher, ökologischer, politischer oder sozialer Natur“, unmittelbar bevorstehe, und definierte sie als „World Problematique“. Ihre Lösungsvorschläge für die Rolle des Menschen bei der Zerstörung der Umwelt wurden als „World Resolutique“ bezeichnet. Viele ihrer Empfehlungen stammten aus Computermodellen des MIT (die anfällig für menschliche Fehler und Voreingenommenheit sind), wie sie im Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972 und in den „Zielen für die Menschheit“ von 1977 diskutiert wurden.

Interdependenz, Bevölkerungsreduzierung und ein neues globales Wirtschaftssystem waren häufige Themen in Clubberichten und -publikationen. Sie tauchten in unzähligen Publikationen, Reden, Aufsätzen, Artikeln, Büchern und Tagesordnungen für Treffen wieder auf. Betrachten Sie die folgenden Auszüge aus dem ersten und zweiten Bericht an den Club als gängige Beispiele (Hervorhebungen durchgehend hinzugefügt):

„Wenn die derzeitigen Wachstumstrends in Bezug auf Weltbevölkerung, Industrialisierung, Umweltverschmutzung, Lebensmittelproduktion und Ressourcenverknappung unverändert anhalten, werden die Grenzen des Wachstums auf diesem Planeten irgendwann innerhalb der nächsten hundert Jahre erreicht sein. Das wahrscheinlichste Ergebnis wird ein ziemlich plötzlicher und unkontrollierbarer Rückgang sowohl der Bevölkerung als auch der industriellen Kapazität sein. Ohne ein solches Ziel und die Verpflichtung dazu werden kurzfristige Bedenken zu einem exponentiellen Wachstum führen, das das Weltsystem an die Grenzen der Erde und zum endgültigen Zusammenbruch treibt. Mit diesem Ziel und dieser Verpflichtung wäre die Menschheit jetzt bereit, einen kontrollierten, geordneten Übergang vom Wachstum zum globalen Gleichgewicht zu beginnen. „The Limits to Growth, The First Report to the Club of Rome, Universe Books, 1972, S. 23, 184.“

„Der Übergang vom gegenwärtigen undifferenzierten und unausgewogenen Weltwachstum zu einem organischen Wachstum wird zur Schaffung einer neuen Menschheit führen. Jetzt ist es an der Zeit, einen Masterplan für ein organisches, nachhaltiges Wachstum und eine weltweite Entwicklung auf der Grundlage einer globalen Verteilung aller endlichen Ressourcen und eines neuen globalen Wirtschaftssystems zu erstellen. In zehn oder 20 Jahren wird es wahrscheinlich zu spät sein … Es muss ein Weltbewusstsein entwickelt werden, durch das jeder Einzelne seine Rolle als Mitglied der Weltgemeinschaft erkennt. Es muss Teil des Bewusstseins jedes Einzelnen werden, dass „die grundlegende Einheit der menschlichen Zusammenarbeit und damit des Überlebens von der nationalen auf die globale Ebene übergeht“. Die Menschheit am Wendepunkt, Der zweite Bericht an den Club of Rome, Signet Books, 1974. S. 9, 69, 154.

1995 griff das UNEP diese Ideen in seiner Global Biodiversity Assessment auf und schrieb:

„Die Probleme im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum und der Bevölkerungsverteilung sowie dem Verlust der Artenvielfalt erreichen in vielen Teilen der Welt kritische Ausmaße … Bevölkerungszuwächse führen wahrscheinlich zu einer stärkeren Entwaldung, Bodendegradation und einem Verlust der Artenvielfalt … Eine vernünftige Schätzung für eine industrialisierte Weltgesellschaft auf dem gegenwärtigen materiellen Lebensstandard Nordamerikas wäre eine Milliarde. Bei dem eher bescheidenen europäischen Lebensstandard wären 2 bis 3 Milliarden möglich.“ (S. 773, Hervorhebung hinzugefügt)

Der Club of Rome hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder Weltuntergangsliteratur veröffentlicht, in der eine globale Regierungsführung und eine neue Wirtschaftsstruktur gefordert werden. Eine kleine Auswahl ihrer zahlreichen Veröffentlichungen umfasst:

„Jenseits der Grenzen des Wachstums“ (1989)

„Globalisierung und Kultur“ (2000)

„Die Menschheit am Scheideweg“ (2001)

„Weltwirtschafts- und Umweltordnung“ (2001)

„Globalisierung, Governance und nachhaltige Entwicklung“ (2002)

„Eine neue Weltordnung ohne Ideologien“ (2003)

„Nachhaltige Entwicklung und Governance“ (2004)

„Globalisierung und Zivilgesellschaft“ (2005)

„Rethinking Civilization“ (2006)

„Towards A Global Ethic“ (2006)

Im Jahr 2017 argumentierte Dennis Meadows, Mitverfasser des Berichts „Limits to Growth“, dass der Großteil der Weltbevölkerung ausgelöscht werden müsse, wenn der Rest der Welt einen hohen Lebensstandard aufrechterhalten wolle. Er sagte:

„Wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die klug ist … und [die Menschen] einen niedrigen Lebensstandard haben … Aber wir wollen Freiheit und wir wollen einen hohen Lebensstandard, also werden wir eine Milliarde Menschen haben. Und wir sind jetzt bei sieben, also müssen wir wieder runter.“

Die methodische Arbeit des Clubs über Jahrzehnte hinweg hat dazu geführt, dass viele der Richtlinien und Technologien, die der Gesellschaft heute aufgedrängt werden, angeblich „zum Wohle der Allgemeinheit“ sind.

Agenda 21 + Agenda 2030 = Globale Technokratie

Die angewandten Lehren der Agenda 21, der nachhaltigen Entwicklung und des intelligenten Stromnetzes, die aus trilateralen Interaktionen hervorgegangen sind, zeugen von ihrer ideologischen Verankerung in der historischen Technokratie.“

Wood, Patrick. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation, 2014. Convergent Publishing. Kindle Edition, (S. 44)

Die effektive Umsetzung der Agenda 21 erfordert eine tiefgreifende Neuorientierung der gesamten menschlichen Gesellschaft, wie sie die Welt noch nie erlebt hat – eine grundlegende Verschiebung der Prioritäten sowohl von Regierungen als auch von Einzelpersonen und eine beispiellose Umverteilung von personellen und finanziellen Ressourcen. Diese Verschiebung wird erfordern, dass die Sorge um die Umweltfolgen jeder menschlichen Handlung in die individuelle und kollektive Entscheidungsfindung auf allen Ebenen integriert wird

(Hervorhebung hinzugefügt, Quelle)

Der Plan, den Männer wie Maurice Strong und Organisationen wie die UNO und der Club of Rome zur vollständigen Umstrukturierung der Welt aufgestellt haben, ist in seinem Umfang beispiellos. Ähnliche Pläne, die in den 1930er Jahren von Technocracy Inc. stammten, wurden oft kritisiert und abgelehnt.

Die von Rockefeller beeinflussten Ideologien des vom Menschen verursachten Klimawandels, der globalen Regierungsführung und einer neuen internationalen Wirtschaftsstruktur überzeugten jedoch viele, die sich diesen Ideen in der Vergangenheit widersetzt hätten. Wenn all ihre Pläne erfolgreich umgesetzt werden, werden die Rechte des Einzelnen und die nationale Souveränität zunichte gemacht.

Seit ihrer Einführung haben viele versucht, die Agenda 21 zu beschreiben, aber die beste Definition stammt von der verstorbenen Rosa Koire, der Autorin von „Behind the Green Mask“ (Hinter der grünen Maske). Koires Buch ist ein Muss für alle, die verstehen wollen, wie die Agenda 21 in lokalen Gemeinschaften umgesetzt wird. Während sie hinter die grüne Maske blickte, definierte sie die Agenda wie folgt:

„Die UN-Agenda 21/Nachhaltige Entwicklung ist der weltweit umgesetzte Aktionsplan zur Bestandsaufnahme und Kontrolle von allem Land, allem Wasser, allen Mineralien, allen Pflanzen, allen Tieren, allen Bauwerken, allen Produktionsmitteln, aller Energie, aller Bildung, aller Informationen und aller Menschen auf der Welt. BESTANDSAUFNAHME UND KONTROLLE.“

In weniger als fünfzig Worten hat Koire den Albtraum Agenda 21 perfekt in Worte gefasst. Trotz des edlen Anscheins handelt es sich dabei lediglich um einen allumfassenden Plan, der jeden Aspekt des menschlichen Lebens und der Natur von der Wiege bis zur Bahre kontrollieren soll. Es handelt sich um die globale Ausweitung der „wissenschaftlichen Kontrolle aller sozialen Funktionen“, wie sie von den frühen Technokraten beschrieben wurde.

Für viele ähnelt das, was sich auf der Weltbühne abspielt, dem Faschismus – für andere dem Kommunismus – und für einige dem Sozialismus. Aber der Ring, der sie alle beherrscht, ist die Technokratie.

Die Agenda 2030 ist der übergreifende Plan zur Umsetzung dessen, was in der Agenda 21 begann. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 alle Mechanismen der gesellschaftlichen Transformation und Kontrolle zu etablieren. Es ist der ultimative Köder, der die Menschen dazu verleiten soll, freiwillig ihre Rechte aufzugeben, um den Planeten vor klimabedingten Katastrophen zu retten, obwohl sich die Vorhersagen des Untergangs nie bewahrheiten.

Die Ideologen der nachhaltigen Entwicklung haben eine De-facto-Religion geschaffen, die davon ausgeht, dass die Erde stirbt, die natürlichen Ressourcen bald erschöpft sein werden und viel zu viele Menschen auf der Erde leben. Diese Faktoren haben den CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre durch all das Atmen, Furzen und die Landwirtschaft erhöht, was dazu führt, dass das Klima der Erde aus dem Gleichgewicht gerät und uns allen den Untergang bringt. Verstehen Sie jetzt, wie das alles funktioniert?

Jetzt, da die grüne Maske vollständig entfernt wurde, sollte der von Koire erwähnte Plan zur „weltweiten Bestandsaufnahme und Kontrolle“ offensichtlich sein. Wir alle müssen uns zurückhalten, um den Planeten zu retten. Wir sind die CO 2 -Emittenten, die kontrolliert und, wenn möglich, eliminiert werden müssen!

Wie ich bereits zuvor gesagt habe:

„Der heutige Klimakrieg ist keine Graswurzelbewegung, die von unten nach oben geht. Es handelt sich um eine Initiative, die von oben nach unten geht und darauf abzielt, den Reichtum nach oben umzuverteilen und die gesamte Artenvielfalt und alle natürlichen Ressourcen zu privatisieren. Das eigentliche Ziel wird in dem berüchtigten Satz „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ zusammengefasst.“

Die gute Nachricht ist, dass viele die Maske der Umweltbewegung durchschauen und sich aggressiv dagegen wehren. Die heutigen Technokraten haben jedoch ihre Bemühungen verstärkt, die Kontrolle zu übernehmen, und verankern sich aktiv in allen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich der Regierung.

In Teil 4 wird dieses sich entwickelnde Phänomen untersucht, bei dem Populismus und Technokratie scheinbar mit der derzeitigen Trump-Regierung verschmolzen sind.