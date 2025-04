Technokratie auf dem Vormarsch – Teil 4: Die Männer des Präsidenten

Von Jesse Smith

Hier können Sie Teil 1, Teil 2 und Teil 3 nachlesen.

In „Technokratie auf dem Vormarsch – Teil 3“ wurden die Punkte miteinander verbunden, die Technokratie, die UN-Agenda 2030 und die Umweltbewegung miteinander verknüpfen. In dieser Folge wird untersucht, wie die Technokratie unter Donald Trump in die amerikanische Regierung eindringt.

„Amerika hat eine Ideologie, die sowohl dem Kommunismus als auch dem Faschismus überlegen ist; es ist die militante Ideologie eines technologischen Imperativs – Technokratie.“ Howard Scott, Technocracy Inc., The Technocrat, Juni 1951

Vor der Gründung von Howard Scotts Technocracy Inc. im Jahr 1933 versuchte ihr Vorläufer, die Technical Alliance, mit ihrer Energy Survey of North America (Energieerhebung in Nordamerika) die Verschwendung des kapitalistischen Systems zu dokumentieren.

Obwohl Scott herausfand, dass der Kontinent reich an natürlichen Ressourcen war und eine Fülle an Energie produzieren konnte, hatte er keine praktische Möglichkeit, sein wissenschaftlich fundiertes Technate zu erreichen. Stattdessen wartete er auf den Zusammenbruch der Gesellschaft aufgrund eines versagenden Wirtschaftssystems, der natürlich nie in dem von ihm vorhergesehenen Ausmaß eintrat.

Was die heutigen Technokraten von ihren Vorgängern unterscheidet, ist ihre Bereitschaft, den politischen Prozess zu nutzen, um ähnliche Ziele zu erreichen. Scott war so unpolitisch, dass er sich weigerte, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um seine Technate zu schaffen, was Technocracy Inc. und andere Ableger zum historischen Vergessen verdammte. Ihr offizielles Ende kam am 1. Juli 1947 während des Mediendebakels der Operation Columbia, als ihre Mitglieder in ihren typischen grauen Autos auf den Straßen unterwegs waren und eine Autokolonne von Kalifornien nach Vancouver bildeten.

Die Leiche der Technokratie wurde später von globalistischen Visionären wie David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski wiederbelebt (wie in den Teilen zwei und drei beschrieben). Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts hat sie in vielen Ländern zeitweise Fuß gefasst, insbesondere in Krisenzeiten. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sie in den USA langsam an Fahrt aufgenommen. Jetzt beschleunigt sie sich rasant auf einen Höhepunkt, da sich in Washington eine technokratische Clique mit einer sehr spezifischen Agenda zusammengeschlossen hat.

Technokratie: Eine antiquierte Fantasie oder eine neue Ordnung für die Ewigkeit?

Das große Siegel der Vereinigten Staaten hat zwei Seiten, die beide rechtsgültig sind; die Seite, die wir am meisten von öffentlichen Dokumenten gewohnt sind, trägt den Raubadler als Prägung. Es ist an der Zeit, das große Siegel der Vereinigten Staaten umzudrehen, auf dessen Rückseite steht: „Annuit coeptis Novus Ordo Seclorum“ – „Die Zeit macht Platz für eine neue Ordnung der Zeitalter“. Howard Scott, Technocracy Inc., The Technocrat, Juni 1951

Während seines Wahlkampfs signalisierten Trump und Vertreter der Republikanischen Partei, dass er Amerika in ein neues goldenes Zeitalter führen würde. Trump verkündete dies in seiner Dankesrede und wiederholte es in seiner Ansprache vor dem Kongress Anfang März.

Während des Parteitags der Republikaner im vergangenen Juli war auf der Bühne hinter Senator Tim Scott die Rückseite des großen Siegels der USA zu sehen, auf der der Satz „Novus Ordo Seclorum“ zu lesen war. Nach der Wahl von Trump postete sein leitender Berater Elon Musk ein Foto auf seinem X-Account, auf dem er den Sieg in Mar-a-Lago feierte und in der Bildunterschrift genau denselben Satz verwendete.

Waren diese Ereignisse nur Zufall oder könnten sie mit Howard Scotts Aufruf zur Verkündung einer „Neuen Ordnung der Zeitalter“ in Verbindung stehen? Obwohl es viele Mutmaßungen zu ihrer Interpretation gibt, lohnt es sich, die mögliche Verbindung zwischen der Trump-Regierung und Scotts Technokratiebewegung zu untersuchen.

Die „Broligarchie“ kommt an den Potomac

Trumps zweite Amtszeit begann mit einem Paukenschlag, der viele seiner Anhänger erfreute und seine zahlreichen Kritiker verärgerte. An seinem ersten Tag im Amt erließ er erstaunliche 26 Executive Orders (EO). Innerhalb seiner ersten 30 Tage als Präsident erließ Trump 73 Executive Orders. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt die Zahl bei insgesamt 92 EOs. Die Strategie des Schocks und der Einschüchterung, um Chaos, Verwirrung und massiven Schaden zu verursachen, hat sich von den Schlachtfeldern im Nahen Osten ins Weiße Haus verlagert.

Zusätzlich zu der exorbitanten Anzahl von EOs wurde das Trump-Regime von Technokraten übernommen, ähnlich wie die Carter-Präsidentschaft von den Trilateralen übernommen wurde. Während der Amtseinführungszeremonie wurde Trump von einem Who’s who der Silicon-Valley-Eliten flankiert, darunter Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai, Sam Altman, Sergey Brin und Tim Cook.

Vor seinem Amtsantritt traf er sich mit mehreren dieser CEOs, den CEOs von Microsoft und Nvidia und sogar mit Bill Gates auf seinem Anwesen in Florida. Musk, Cook, Zuckerberg und Bezos sind vier der fünf reichsten Menschen der Welt mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 1,35 Billionen US-Dollar.

Auch Risikokapitalgeber wie Marc Andreeson, David Sacks, Doug Leone und Joe Lonsdale von Palantir spendeten fleißig Wahlkampfgelder. Während seiner Wiederwahlkampagne erhielt Trump die Unterstützung von Dutzenden von Schlüsselfiguren aus der Technologie- und Finanzbranche, darunter Palmer Lucky, Mitbegründer von Anduril und Oculus, WhatsApp-Mitbegründer Jan Koum, Hedgefonds-Manager Bill Ackman sowie Cameron und Tyler Winklevoss, Mitbegründer der Krypto-Börse Gemini und mutmaßliche Mitbegründer von Facebook.

Es sollte angemerkt werden, dass viele der Tech-Titanen, die sich jetzt mit Trump verbündet haben, ihn während seiner ersten Amtszeit stark ablehnten. Twitter, YouTube und Facebook haben ihn sogar von ihren sozialen Plattformen verbannt. Dieses Mal scheinen sich viele mit Trumps Politik und Vision für Amerika zu verbünden, da mit neuen Regierungsverträgen viel Geld verdient werden kann.

Google hat sich kürzlich Trumps Wünschen gebeugt, indem es eine Richtlinie aufhob, die es dem Unternehmen untersagte, seine KI-Technologie für Waffen einzusetzen, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenannte und Teile seiner DEI-Programme strich. Ebenso hat Meta seine DEI-Programme eingeschränkt, seine Faktenprüfer entlassen und Dana White, eine Verbündete von Trump und UFC-CEO, als Vorstandsmitglied eingesetzt. Der Eigentümer der Washington Post, Jeff Bezos, weigerte sich, der linksgerichteten Zeitung zu erlauben, Kamala Harris für die Präsidentschaft zu unterstützen.

Die Absprache zwischen Big Tech und der Trump-Administration soll eine bestimmte Agenda durchsetzen, die lästige Vorschriften beseitigt und den Weg für lukrative Verträge zur Entwicklung riesiger KI-Rechenzentren und Computerchips ebnet, Kosten im Zusammenhang mit Zöllen vermeidet und vieles mehr.

Trumps Mitarbeiterstab ist voll von Peter Thiels „Gegenelite“-Technokraten

Zusätzlich zu den externen Tech-Kräften wurden etwa 13 Milliardäre (deren Nettovermögen sich auf mindestens 460 Milliarden US-Dollar beläuft) von Trump ernannt, wobei allein sein Kabinett 7 Milliarden US-Dollar wert ist. Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und Bildungsministerin Linda McMahon sind alle Berichten zufolge Milliardäre. Viele andere Mitarbeiter der Trump-Administration sind zumindest Multimillionäre.

J.D. Vance ist zwar alles andere als steinreich, verdankte seinen Sitz im US-Senat jedoch dem Milliardär Peter Thiel, der seine Kampagne im Jahr 2022 mit 15 Millionen US-Dollar finanzierte. Man kann durchaus sagen, dass Vance ohne Thiels Appelle an Trump in seinem Namen nicht Vizepräsident geworden wäre.

Die Beziehung zwischen Theil und Vance ist gut dokumentiert und reicht bis ins Jahr 2011 zurück, als Vance den Technologieunternehmer nach einem Vortrag von Thiel an der Yale Law School kennenlernte. Vance wurde später Partner bei Thiels Mithril Capital im Jahr 2015 und gründete 2019 Narya Capital, seine eigene VC-Firma, mit finanzieller Unterstützung von Theil, Marc Andreeson und dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt.

Thiel war Teil von Trumps Übergangsteam 2016 und spendete 1,25 Millionen US-Dollar für seine Kampagne. Er stellte außerdem 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 US-Dollar für Trumps gemeinsames Fundraising-Komitee bereit. Darüber hinaus spendete Thiel über 35 Millionen US-Dollar an 16 republikanische Kandidaten auf Bundesebene, darunter 2022 an den langjährigen Gefolgsmann Blake Masters. Er hielt sich 2020 aus Trumps Wiederwahlkampagne heraus, unterstützte ihn aber 2024, wenn auch nur halbherzig.

Neben Vance hat Thiel mehrere Partner, die jetzt Teil von Trumps Regierung sind. David Sacks, der mit Thiel bei PayPal zusammengearbeitet hat, ist jetzt der „KI- und Krypto-Zar“ des Weißen Hauses. Jim O’Neill war Geschäftsführer von Thiels Mithril Capital und ist jetzt stellvertretender Sekretär des Ministeriums für Gesundheit und Soziales. Michael Kratsios, derzeitiger Direktor des White House Office of Science and Technology Policy, war Thiels CFO bei Clarium Capital Management und Principal bei Thiel Capital. PayPal-Alumnus Ken Howery ist jetzt Trumps Botschafter in Dänemark.

„Ich glaube, dass Peter Thiel insgeheim die wichtigste Person im Silicon Valley ist. Er ist dieser Akteur hinter den Kulissen, der hinter so vielen der wirklich wichtigen Dinge steht, die in den letzten zwei Jahrzehnten passiert sind.“ Max Chafkin, TIME

Thiels Vermögen wird auf fast 16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Viele der oben genannten Tech-Brüder haben auch enge Verbindungen zu Thiel. Er ist zusammen mit Elon Musk, Max Levchin und Luke Nosek Mitbegründer von PayPal. Thiel war auch Mitbegründer von Palantir, dem riesigen Data-Mining-Unternehmen, das von In-Q-Tel, der Risikokapitalgesellschaft der CIA, finanziert wurde und dessen erster Kunde die CIA war. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat Palantir Verträge von über einem Dutzend US-Regierungsbehörden erhalten, darunter das FBI, das DHS, die NSA, die CDC und weitere.

Alex Karp, CEO von Palantir, erklärte kürzlich, wie die Software eingesetzt wird, um Feinde zu töten (möglicherweise bezieht er sich auf den Einsatz durch Israel im Gaza-Krieg) und um denjenigen, die sich den Versuchen des Unternehmens, die US-Regierung umzugestalten, widersetzen, „die Köpfe abzuschlagen“.

Thiel und seine Mitstreiter finanzierten und halfen auch bei der Gründung von Unternehmen wie Facebook, SpaceX, LinkedIn, Yelp, YouTube und Stripe über seine Risikokapitalgesellschaft Founders Fund. Die Thiel Foundation und das Thiel Fellowship vergeben Stipendien an junge Menschen, die seine Vision von „Technologie als Erlösung“ unterstützen.

Er ist der Meinung, dass die Regierung durch Technologie ersetzt werden sollte, der US-Dollar durch eine digitale Währung ersetzt werden muss und dass Unternehmensmonopole wünschenswert und gut sind. Darüber hinaus ist er zusammen mit Alex Karp, dem Geldgeber von Unternehmen wie Clearview AI (Gesichtserkennung) und Anduril (autonome Waffen) und Nutznießer von millionenschweren Verträgen in den Bereichen Geheimdienste, Gesundheit und Militär für Palantir, Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe. Er hat einmal gesagt [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Wir konnten nie eine Wahl gewinnen, weil wir in einer so kleinen Minderheit waren, aber vielleicht könnte man die Welt einseitig verändern, ohne ständig Menschen überzeugen, anbetteln und anflehen zu müssen, die einem nie zustimmen werden, und zwar mit technologischen Mitteln, und hier ist meiner Meinung nach die Technologie diese unglaubliche Alternative zur Politik. Peter Thiel

Thiel, der früher ein Libertärer war, gab diese Ideologie später auf und erklärte 2009 in einem Essay, dass er nicht mehr daran glaube, dass „Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind“. Als anerkanntes Oberhaupt der „PayPal-Mafia“ entwickelten sich seine Ansichten im Laufe der Zeit von den Rändern des Konservatismus hin zu dem, was als Dunkle Aufklärung bekannt ist.

Eine Einführung in die Dunkle Aufklärung

Im Jahr 2014 reichte Justine Tunney, Aktivistin der Occupy Wall Street und Software-Ingenieurin bei Google, beim Weißen Haus eine Petition ein, in der sie forderte, alle Regierungsangestellten in den Ruhestand zu versetzen, der Technologiebranche alle Verwaltungsbefugnisse zu übertragen und den damaligen Google-CEO Eric Schmidt zum CEO von Amerika zu ernennen.

In der an Präsident Obama gerichteten Petition hieß es weiter: „Es ist an der Zeit, dass sich das US-Regime höflich aus der Geschichte zurückzieht und das tut, was für Amerika am besten ist. Die Technologiebranche kann uns eine gute Regierungsführung bieten und einen weiteren Niedergang Amerikas verhindern.“

Die Ideen und Vorschläge, für die Tunney sich einsetzte, waren von ihrer Lektüre von Curtis Yarvin geprägt, einem einflussreichen Blogger, der unter dem Pseudonym Mencius Moldbug schreibt.

Curtis Yarvin wurde 1973 geboren und besuchte von 1988 bis 1992 die Brown University. In den 90er Jahren besuchte er die U.C. Berkeley, brach das Studium jedoch ab, um sich einem Technologieunternehmen anzuschließen und Softwareentwickler zu werden. Yarvin wurde stark von der libertären Kultur des Silicon Valley und Wirtschaftstheoretikern der österreichischen Schule wie Ludwig von Mises und Murray Rothbard beeinflusst. Später entwickelte er seine eigenen Ideen und begann, als Mencius Moldbug im Blog Unqualified Reservations zu schreiben, wo er als Gründer der Neoreaction (NRx)-Bewegung gilt, die sich auf die Neubewertung der Demokratie und die Sicherung einer effektiven Regierung konzentriert. Yarvin wird als „philosophischer Meister“ der Alt-Right-Bewegung angesehen.

Moldbug ist voller kontroverser Ideen. In seiner Welt ist Feudalismus gut, während Demokratie verunglimpft wird. Menschenrechte sind eigentlich keine Rechte, sondern Dienstleistungen. Unternehmen sind Spiegelbilder von Königreichen mit hochintelligenten (vielleicht sogar cyborgartigen) CEOs, die als souveräne Akteure fungieren. Die Macht der Unternehmen ist die organisierende Kraft der Gesellschaft und nicht die Macht des Volkes. Die bestehenden Eliten werden abgelehnt und müssen ersetzt werden.

Sein vielleicht prägnantester Gedanke in Bezug auf die gegenwärtigen Umstände kam während seiner Präsentation zum Neustart der US-Regierung im Jahr 2012, als er herausplatzte: „Wenn die Amerikaner ihre Regierung ändern wollen, müssen sie ihre Diktatorphobie überwinden.“

Der Begriff „Dunkle Aufklärung“ wurde von Nick Land in einem Online-Manifest aus dem Jahr 2012 geprägt, in dem er Mencius Moldbug zitiert.

Land ist ein britischer Akademiker, der 1998 seinen Job als Philosophieprofessor an der Warwick University aufgab, um im Rahmen der „Cybernetic Culture Research Unit“ Pionierarbeit im Bereich der experimentellen Cyberkultur zu leisten. Nachdem er später als rechtsgerichtete politische Persönlichkeit in Erscheinung trat, begann er, über antidemokratische Themen zu schreiben. Während er seine Gedanken über die Ablösung der Demokratie vertrat, schrieb Land:

„Erstens ist es unerlässlich, den demokratischen Mythos zu zerschlagen, dass ein Staat den Bürgern „gehört“… Solange das Eigentum am Staat nicht formell in die Hände seiner tatsächlichen Herrscher übergeht… wird die demokratische Farce weitergehen… Sobald das Universum der demokratischen Korruption in eine (frei übertragbare) Beteiligung an einem Staatskonzern umgewandelt wird, können die Eigentümer des Staates eine rationale Unternehmensführung einführen, beginnend mit der Ernennung eines CEO… Der Staatskonzern würde sich darauf konzentrieren, ein effizientes, attraktives, vitales, sauberes und sicheres Land zu führen…“

Land ist auch dafür bekannt, das Konzept des Akzelerationismus populär gemacht zu haben, das der Journalist Andy Beckett wie folgt beschreibt:

„… argumentieren, dass Technologie, insbesondere Computertechnologie, und Kapitalismus, insbesondere die aggressivste, globale Variante, massiv beschleunigt und intensiviert werden sollten – entweder weil dies der beste Weg für die Menschheit ist oder weil es keine Alternative gibt. Beschleunigungsbefürworter bevorzugen die Automatisierung.“

Land und Yarvin haben die für ihre Zeit radikalen technokratischen Ideen von Howard Scott in völlig neue Richtungen gelenkt. Yarvins Konzept von Patchworks besagt, dass die Bundesregierung oder „die Kathedrale“ in kleinere Einheiten aufgeteilt und von Technologieunternehmen kontrolliert werden sollte. Die Unternehmen würden von souveränen Aktiengesellschaften geführt werden, die einen Freibrief für die Ausübung der vollständigen Autorität erhalten würden.

Seine Philosophie des Neokameralismus besagt, dass Staaten in Wirklichkeit Unternehmen sind, die Länder besitzen und steuerlich verantwortlich und effizient sein und Verschwendung minimieren sollten. Yarvins Ideen zur Abschaffung der Demokratie sind rücksichtslos und manchmal machiavellistisch. Seine mangelnde Achtung vor philosophischen Gegnern hat wiederholt zu Forderungen geführt, sie aus der Regierung und aus Führungspositionen zu entfernen.

Yarvins Einfluss auf Peter Thiel ist unbestreitbar, wie aus den folgenden Aussagen hervorgeht.

„Die besten Unternehmer wissen das: Jedes großartige Unternehmen basiert auf einem Geheimnis, das nach außen hin verborgen bleibt. Ein großartiges Unternehmen ist eine Verschwörung zur Veränderung der Welt; wenn man sein Geheimnis teilt, wird der Empfänger zum Mitverschwörer.“ Peter Thiel „Ein Start-up ist im Grunde wie eine Monarchie aufgebaut … Wir nennen es natürlich nicht so. Das würde seltsam veraltet wirken, und alles, was keine Demokratie ist, ist den Menschen unangenehm.“ Peter Thiel

Thiel glaubt, dass sich große Unternehmen zusammenschließen können, um die Welt zu verändern, und dass sie als Monarchien strukturiert sein sollten. Er ist ein Verfechter der vollständigen Unternehmenskontrolle. Während seine Unternehmen weiterhin Pionierarbeit in der Datenerfassung und allgegenwärtigen Überwachung leisten, legt seine vertragliche Zusammenarbeit mit Militär und Geheimdiensten den Grundstein für einen techno-feudalen Staat. Als ob der Marsch in die Dystopie nicht noch seltsamer werden könnte, unterstützte Thiel sogar Yarvins Start-up-Unternehmen Urbit, das die Reporterin Jessica Klein als ein „[Blockchain-basiertes] Peer-to-Peer-Netzwerk aus persönlichen Servern, das darauf abzielt, dass Benutzer ihre eigenen digitalen Identitäten wirklich besitzen können“ identifizierte.

Die Demokratie auf den Kopf stellen und einen CEO-Diktator einsetzen

Viele von Trumps politischen Maßnahmen und seiner Gesamtvision für „Making America Great Again (MAGA)“ stimmen mit den Grundsätzen der „Dunklen Aufklärung“ überein und wurden im Projekt 2025 der Heritage Foundation veröffentlicht. Trumps Macht beruht nicht auf MAGA-Anhängern in den Flyover-Staaten, sondern auf Milliardären aus dem Silicon Valley und der Wall Street, die darauf aus sind, die derzeitige Bürokratie zugunsten einer von CEOs geführten Unternehmensregierung abzubauen. Yarvin bezeichnet diese Rolle als „Delegierter“ des souveränen Unternehmens, der „die ungeteilte souveräne Autorität ausübt, wie in einer Monarchie mit Gottesgnadentum“.

In The Butterfly Revolution aus dem Jahr 2022, dem Buch, in dem Yarvin über Trumps Rolle im Falle einer Wiederwahl schrieb, sagte er Folgendes voraus:

„Trump selbst wird nicht das Gehirn dieses Schmetterlings sein. Er wird nicht der CEO sein. Er wird der Vorstandsvorsitzende sein – er wird den CEO (eine erfahrene Führungskraft) auswählen. Dieser Prozess, der natürlich im Fernsehen übertragen werden muss, wird bis zu seiner Amtseinführung abgeschlossen sein – und damit beginnt sofort der Übergang zur nächsten Regierung. Für Trump wird das Präsidentenamt genau so sein wie bisher – mit allen Fototerminen und mehr – ohne irgendwelche Papiere zu unterzeichnen, „Entscheidungen“ zu „treffen“ usw. Der CEO, den er auswählt, wird die Exekutive ohne jegliche Einmischung des Kongresses oder der Gerichte leiten und wahrscheinlich auch die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen übernehmen. Die meisten bestehenden wichtigen Institutionen, öffentliche und private, werden geschlossen und durch neue und effiziente Systeme ersetzt.“

In diesem Szenario scheint es, als würde Elon Musk die Rolle des CEO spielen, die Yarvin diskutiert. Vielleicht hat er deshalb seinen offiziellen Tesla-Titel in „Technoking“ geändert, was Howard Scotts Träume von einem kontinentalen Direktor für sein nordamerikanisches Technate widerspiegelt. Musks Verbindung zur Technokratie geht auf seinen Großvater Joshua Haldeman zurück, der in den 1930er Jahren in Kanada eine führende Position bei Technocracy Inc. einnahm. Als Kanada die Organisation 1940 verbot, wurde Haldeman wegen seiner Beteiligung verhaftet. Offenbar war er dafür bekannt, undemokratische, rassistische und sogar antisemitische Ansichten zu äußern, und zog 1950 mit seiner Familie nach Südafrika, wo er das Apartheidregime verteidigte.

Als Trumps leitender Berater und Leiter der Abteilung für Regierungseffizienz (DOGE) entlässt Musk Bundesangestellte nach Belieben, versucht, ganze Behörden zu schließen, und installiert Yarvins „neue und effiziente Systeme“ in Form von KI und möglicherweise Blockchain-Technologie, um die meisten Regierungsfunktionen zu übernehmen. Es ist wirklich schwer, den Unterschied zwischen Musks „Dark Maga“ und Lands „Dark Enlightenment“ zu erkennen.

Musks Schritte stammen direkt aus dem Yarvin-Spielbuch mit dem Titel „RAGE“: „Retire All Government Employees“ (Alle Regierungsangestellten in den Ruhestand schicken). In einem Podcast-Interview mit Jack Murphy im Jahr 2022 warb J.D. Vance ebenfalls für den RAGE-Plan und erklärte:

„Ich denke, wenn ich Trump einen Rat geben dürfte, dann würde ich sagen: Entlassen Sie jeden einzelnen Bürokraten auf mittlerer Ebene, jeden Beamten im Verwaltungsstaat, und ersetzen Sie sie durch unsere Leute … Und wenn die Gerichte Sie aufhalten … treten Sie vor das Land … und sagen Sie, dass der Oberste Richter sein Urteil gefällt hat. Jetzt soll er es durchsetzen.“

Später in der „Butterfly Revolution“ erwähnt Yarvin, dass Trump (der als amerikanischer Cäsar auftritt) ein alternatives Regime aufbauen muss, um das derzeitige zu ersetzen, das „alle Bevölkerungsgruppen im Land ansprechen muss“. Er führt weiter aus, dass Trump Frieden stiften und alle Bürgerkriege, Rassenkriege, Geschlechterkriege und Kulturkriege beenden sollte.

Trumps Reden bei Wahlkampfveranstaltungen, dem RNC, Ansprachen an die Nation und Durchführungsverordnungen spiegeln Teile dieser Strategie wider, obwohl er noch keinen Frieden vermitteln und die Kulturkriege beenden konnte und sie in einigen Fällen sogar noch verschärft hat. Yarvin erklärte weiter, dass „die Energie des alternativen Regimes unbegrenzt sein muss. An der Macht muss es bereit sein, das gesamte öffentliche Leben neu zu organisieren – Amerika so sehr zu verändern, wie Atatürk die Türkei verändert hat.“

Yarvin argumentiert, dass die US-Verfassung präsidiale Diktatoren zulässt, und fordert Trump auf, den Wählern gegenüber ehrlich zu sein, was die Absichten einer autoritären Herrschaft in Politics of the Deep Right (Politik der extremen Rechten) betrifft, und schreibt:

„Stellen Sie sich vor, der Präsident hätte die Macht, jede beliebige Abteilung in Washington D.C. einzustellen oder zu entlassen, zu finanzieren oder die Finanzierung zu streichen, zu organisieren oder neu zu organisieren. Stellen Sie sich vor, Donald Trump wäre der wörtliche CEO der Exekutive … Die einzige Form, die einen Regimewechsel herbeiführen kann, ist die Demokratie. Aber die einzige Form, die das nächste Regime betreiben kann, ist die Monarchie … Politisch ist die Demokratie erforderlich, weil nur die Demokratie die politische Macht hat, eine Monarchie zu errichten. Das heißt: eine Wahl gewinnen und mit einem Mandat wirklich regieren können. Das Tolle daran ist, dass dies tatsächlich völlig legal ist. Selbst wenn es nicht so wäre, könnten wir es jederzeit tun … In der Terminologie des 20. Jahrhunderts wäre eine gesunde US-Monarchie daher „isolationistisch“. Sie würde ihr derzeitiges Imperium aufgeben – nicht unähnlich Gorbatschows Aufgabe des Sowjetimperiums – und liebevoll ihren eigenen Garten pflegen.“

Wie erwartet isoliert Trump Amerika, indem er europäische Verbündete verprellt, Nachbarländer wie Kanada und Mexiko schikaniert, mit militärischer Gewalt die Rückeroberung des Panamakanals anstrebt, versucht, Grönland zu annektieren, sich Mineralien aus der Ukraine zu sichern und mit der Übernahme des Gazastreifens droht. Sein Handeln erinnert an den CEO eines großen Unternehmens, der die Konkurrenz verschlingt, bis es keine Konkurrenz mehr gibt!

Wenn man die Ideen hinter „Dark Enlightenment“ versteht, kann man vielleicht erklären, warum Trump die Christen anfleht, für ihn zu stimmen, und verkündet, dass nach dieser Zeit „Sie es nicht mehr tun müssen … Sie müssen rausgehen und wählen. In vier Jahren müssen Sie nicht mehr wählen. Wir werden es so gut geregelt haben, dass Sie nicht mehr wählen müssen.“

Dies könnte auch erklären, warum Musk einen Beitrag über Trumps „klares Mandat des Volkes“ retweetete. In Trumps Augen verleiht ihm dieses „klare Mandat“ uneingeschränkte Autorität, alles zu tun, was erforderlich ist, um Amerikas konstitutionelle Republik in eine moderne Monarchie umzuwandeln.

Trump ist kaum zwei Monate in seiner zweiten Amtszeit und eine republikanische Denkfabrik namens Third Term Project sucht nach Wegen, ihn über seine derzeitige Amtszeit hinaus, die 2028 ausläuft, im Amt zu halten. Sie arbeiten daran, die Verfassung zu ändern, um diese Möglichkeit zu schaffen. Ihre Werbeartikel stellen Trump als römischen Cäsar dar.

Zufälligerweise hat Musk im vergangenen November geschrieben, dass „Amerika das neue Rom ist“. Sieht Musk die Trump-Regierung als Äquivalent zu Augustus‘ Pax Romana (Römischer Frieden), die auf Sklavenarbeit basierte und eine aggressive territoriale Expansion beinhaltete?

Oder befürwortet er eine Gesellschaft, in der Cäsar mit eiserner Faust regierte und abweichende Meinungen mit Verbannung und/oder Hinrichtung bestraft wurden? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Trumps Vorstöße zur Einschränkung der Redefreiheit für Israelkritiker und die Einstufung von Tesla-Vandalen als inländische Terroristen geben Hinweise darauf, wohin die Reise geht.

Techno-Feudalismus und Überwachung

Kämpft Trump wirklich gegen den Schattenstaat und trocknet den Sumpf aus? Oder ersetzt er nur eine Gruppe von Sumpfbewohnern durch eine andere?

Wie ein Elefant im Porzellanladen haben Technokraten damit begonnen, viele Elemente der Regierungsstruktur der USA auseinanderzunehmen, während sie gleichzeitig die Mechanismen zur Schaffung eines techno-feudalen Staates installieren. Das beste Beispiel dafür ist das 500 Milliarden Dollar teure Stargate-Projekt, das Trump im Januar angekündigt hat.

Ziel von Stargate ist es, riesige Rechenzentren für die KI-Infrastruktur zu bauen und neue Formen der personalisierten mRNA-Impfstofftechnologie zur Behandlung von Krebs und allem anderen, wovon sie träumen, zu entwickeln. Die Partnerschaft mit Larry Ellisons Oracle, Sam Altmans OpenAI und Masayoshi Sons Softbank wird ihre ersten Mega-Rechenzentren in Abilene, Texas, errichten, weitere sollen in anderen Bundesstaaten folgen. Zu den weiteren Partnern gehören die multinationalen Unternehmen Microsoft, NVIDIA und Arm.

Trumps Ankündigung von Stargate fiel mit der Konferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2025 in Davos zusammen, deren Thema „Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter“ lautete.

Während seiner Rede vor der Menge in Davos behauptete Trump, dass die USA die „Welthauptstadt der künstlichen Intelligenz und Kryptowährungen“ sein werden.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die verstärkte KI-Entwicklung als Schlüssel zur Erreichung des Ziels der Vereinten Nationen angesehen wird, eine globale KI-Governance zu schaffen. Die AI Governance Alliance des WEF verfolgt dasselbe Ziel für Wirtschaft und Industrie.

Trumps Deregulierungsmaßnahmen und die Aufhebung von Bidens Exekutivverordnung zur KI könnten dazu führen, dass Big Tech und andere Branchen unkontrolliert bleiben, was potenziell gefährliche Folgen für die Freiheit, Gesundheit und den Wohlstand der Menschen haben könnte.

Trump will „bohren, Baby bohren“, um die notwendige Energie zu gewinnen, um den Übergang zu KI-gesteuerten Geräten voranzutreiben und das Schürfen von Kryptowährungen zu erhöhen. Stargate und andere große Bemühungen zum Bau von KI-Rechenzentren sind Teil des Vorhabens, ein vollständiges Kontrollnetz zu schaffen, in dem digitale Währungen und digitale Identität im Mittelpunkt stehen.

Stargate-Partner Larry Ellison möchte nicht nur alle Gesundheitsdaten der Welt auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenführen, sondern sprach sich in einer Chat-Sitzung des Unternehmens auch für einen fortgeschrittenen Überwachungsstaat aus, indem er Folgendes erwähnte:

„Die Polizei wird sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir alles, was vor sich geht, ständig beobachten und aufzeichnen … Jeder Polizeibeamte wird ständig überwacht werden … Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir alles, was vor sich geht, ständig aufzeichnen und melden.“

Es mag nicht überraschen, dass Yarvin auch bei diesem Überwachungsalbtraum voll und ganz an Bord ist. In „Patchworks“ beschreibt er, wie es in der Gegend von San Francisco (auch bekannt als „Friscorp“) funktionieren könnte, und schreibt:

„Alle Einwohner, auch vorübergehende Besucher, tragen einen Ausweis mit RFID-Antwort bei sich. Alle sind genotypisiert und haben einen Iris-Scan. Öffentliche Plätze und Verkehrssysteme verfolgen jeden. Überwachungskameras sind allgegenwärtig. Jedes Auto weiß, wo es sich befindet und wer darin sitzt, und teilt beides den Behörden mit. Die Einwohner können diese Daten nicht nutzen, um in das Leben der anderen zu schnüffeln, aber Friscorp kann sie nutzen, um die Gesellschaft auf einer fast beliebig detaillierten Ebene zu überwachen.“

Er schließt sich auch den Ansichten von Mark Zuckerberg, Klaus Schwab und Yuval Noah Harari über das Leben in der digitalen Welt oder Metaverse an und behauptet:

„Die beste humane Alternative zum Völkermord, die mir einfällt, ist nicht, die Schutzbefohlenen zu liquidieren – weder im übertragenen noch im wörtlichen Sinne –, sondern sie zu virtualisieren. Ein virtualisierter Mensch befindet sich in permanenter Einzelhaft … Dies würde ihn in den Wahnsinn treiben, wenn die Zelle nicht eine immersive Virtual-Reality-Schnittstelle enthielte, die es ihm ermöglicht, ein reiches, erfülltes Leben in einer vollständig imaginären Welt zu führen.“

Ein Aufruf zur Wachsamkeit

Die neue Ordnung der Technokraten spielt sowohl auf lange als auch auf kurze Sicht, um alle Ressourcen zu besitzen, die Regierung in eine KI-Techno-Monarchie zu verwandeln, die neue digitale Währung zu kontrollieren und alle Bürger unter ständige Überwachung zu stellen.

Wenn Sie an MAGA glauben, haben Sie dafür gestimmt? Finden Sie Trumps Umgestaltung der Regierung in ein von einem CEO geführtes Technologieunternehmen gut?

Trump ist wie ein Zauberer, der mit Taschenspielertricks falsche Hoffnungen weckt. Mit einer Hand zeigt er seinen Anhängern, wie erfolgreich er ist, indem er seine aufgeweckten linken Gegner ausschaltet. Mit der anderen Hand ist er damit beschäftigt, die amerikanische Republik zu demontieren, die Verfassung zu verhöhnen und seinen Kumpels, den Techno-Oligarchen, dabei zu helfen, sich mit dem Ausverkauf der US-Wirtschaft zu bereichern.

Obwohl Trump einige der vielen Versprechen, die seine Wähler sich wünschten, gehalten haben mag, muss er für Verstöße gegen die Verfassung und andere Verstöße zur Rechenschaft gezogen werden, damit wir nicht weiter auf Yarvins Vision einer US-amerikanischen Unternehmensmonarchie zusteuern. Es ist an der Zeit, sich nicht länger dem politischen Theater von links gegen rechts hinzugeben und einen langen, genauen Blick auf das zu werfen, was wirklich passiert. Blinde Loyalität gegenüber einem Mann, einer Bewegung, einer politischen Partei oder einer Ideologie bedeutet den Todesstoß für die Gesellschaft. Lasst das nicht zu!

In Teil 5 werden die Themen Technokratie für das Gemeinwohl und das versprochene Zeitalter des Überflusses untersucht.