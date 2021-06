Thailand: 68 Todesfälle nach Impfung

Das Department of Disease Control (DDC) schreibt, dass 13 Todesfälle, die nach der Covid-19-Impfung auftraten, nicht mit den Impfstoffen in Verbindung stehen und dass die Untersuchungen in 55 anderen Fällen noch laufen.

Chawetsan Namwat, Direktor für Gesundheitsgefahren und Krankheiten, sagte, dass mit Stand vom 15. Juni Berichte über 68 Todesfälle nach der Impfung vorliegen und Experten entschieden haben, dass 13 von ihnen nichts mit den Impfungen zu tun haben und zufällige Ereignisse sind.

Von den 13 Fällen wurden acht durch einen Herzinfarkt verursacht, während der Rest auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist, wie z.B. immunthrombotische thrombozytopenische Purpura; Blutgerinnsel in der Lunge; eitrige Meningitis; intra-abdominales Aneurysma; und ein gerissenes Aneurysma. Er sagte, dass die Ergebnisse in den 55 anderen Fällen noch ausstehen.

Vom 28. Februar bis zum 16. Juni wurden in Thailand 7’003’783 Dosen des Impfstoffs verabreicht, wobei die Zahl der vollständig geimpften Personen nun 1’889’028 beträgt, sagte er. Von den verabreichten Impfungen sind 3’214’385 der Sinovac-Impfstoff. Insgesamt 993 Menschen hatten unerwünschte Nebenwirkungen, die einen Krankenhausaufenthalt erforderten.

Schwindel war das häufigste Symptom (20%), gefolgt von Übelkeit (15%), Kopfschmerzen (12%), Erbrechen (8%), Hautausschlägen (7%), Muskelschmerzen (6%), Durchfall (5%) und Juckreiz (4%).

Bei denjenigen, die den Impfstoff von AstraZeneca erhielten (1’943’693 Dosen), traten 472 unerwünschte Nebenwirkungen auf, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten, das sind etwa 24 Fälle pro 100’000 Dosen.