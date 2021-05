Thailand: Drohnen, die Alkohol versprühen, sollen bei der Bekämpfung von COVID-19 helfen

Einem zufälligen Beobachter könnte man verzeihen, wenn er denkt, dass die Beamten in Thailand völlig verrückt geworden sind – andere sehen vielleicht Methode in dem Wahnsinn.

Die Beamten waren in der Gemeinde Khoo Bua in Ratchaburi unterwegs, wo es angeblich Covid-19-Fälle gegeben hat.

Bild: 77kaoded

In der Nähe mehrerer Häuser, in denen die Menschen in Quarantäne eingesperrt waren, beschlossen die Behörden, mit einer Drohne Alkohol auf sie regnen zu lassen. Natürlich nicht zum Trinken – in einem Spray als Desinfektionsmittel, Sie verstehen. Andere Teile des Gebiets wurden auf „normalere Weise gereinigt“, um die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen.