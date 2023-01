Thailand will nur noch Touristen, die mindestens 2x geimpft sind.

Bangkokpost schreibt:

Reisende benötigen zwei Schüsse

Die Regierung bereitet sich darauf vor, chinesische Touristen am Sonntag im Rahmen eines neuen Maßnahmenpakets zur Bekämpfung der Ausbreitung von Covid-19 zu empfangen.

Alle Besucher Thailands müssen nun den Nachweis von mindestens zwei Covid-19-Impfungen erbringen. Die überarbeiteten Vorschriften fallen mit der Wiederaufnahme von Reisen aus China zusammen. Es wird erwartet, dass China am Sonntag seine Grenzen öffnet und die Reisebeschränkungen für Menschen im Land aufhebt, nachdem es drei Jahre lang eine „Null-Covid“-Politik verfolgt hatte. Infolgedessen wird erwartet, dass Millionen von chinesischen Bürgern ins Ausland reisen werden.

Allein in Thailand werden im ersten Quartal dieses Jahres rund 300.000 chinesische Touristen erwartet, vorwiegend in Phuket, Chiang Mai und den touristischen Provinzen im Nordosten, die am Sonntag beginnen. Daher leitete Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul gestern eine Videokonferenz mit Regierungsvertretern, um die Wiedereröffnung Chinas zu besprechen.

Zu den Teilnehmern gehörten Verkehrsminister Saksayam Chidchob, Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn sowie leitende Beamte staatlicher Stellen, darunter Ministerien, die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und das Office of Insurance Commission.

Nach dem Treffen sagte Traisuree Taisaranakul, stellvertretende Regierungssprecherin, dass die Beamten Maßnahmen zur Bewältigung der Ankunft ausländischer Touristen in diesem Jahr ausgearbeitet hätten und dass die Überwachung ausländischer Touristen intensiviert werde.

Sie sagte, eine neue Vorschrift des Gesundheitsministeriums schreibe vor, dass Touristen vor der Einreise ins Königreich mindestens zwei Covid-19-Impfungen erhalten müssen.

In der Zwischenzeit bittet das Ministerium diejenigen, die Anzeichen von Atemproblemen zeigen, ihre Reise zu verschieben und sich auszuruhen, bis sie sich vollständig erholt haben.

Allen Reisenden wird empfohlen, eine Krankenversicherung abzuschließen, die eine Covid-19-Behandlung während ihres Aufenthalts im Land abdeckt, sagte Frau Traisuree.

Außerdem werden die Reisenden gebeten, an öffentlichen Orten und in Verkehrsmitteln eine Gesichtsmaske zu tragen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und sich Antigentests zu unterziehen, sagte sie.

Frau Traisuree sagte, dass Reisende aus Ländern, in denen Coronavirus-Tests bei der Ankunft vorgeschrieben sind, ein SHA-Plus-Hotel reservieren sollten, da dort Bescheinigungen des Department of Medical Sciences erhältlich sind.

Es wird ein Operationszentrum eingerichtet, um die Ausbreitung der Krankheit zu überwachen und umgehend auf Übertragungen unter Reisenden zu reagieren, wobei über die Website des Ministeriums für Seuchenkontrolle über die aktuelle Situation berichtet wird, so Traisuree. Sie sagte, dass das Ministerium für Tourismus und Sport Richtlinien für Touristen erstellt hat, die über die Hotline 1155 des Tourist Police Bureau, das Tourist Assistance Centre unter 02-134-4077 oder die Hotline 1672 der Tourism Authority of Thailand abgerufen werden können.

Sie sagte, die Beamten hätten auch über die Frage der Krankenversicherung für ausländische Touristen gesprochen und darüber, ob andere Länder Maßnahmen ergriffen haben, die Reisende dazu verpflichten, sich vor der Rückkehr nach Hause testen zu lassen.

Das Gesundheitsministerium führe derzeit Gespräche mit staatlichen Stellen über Fragen der Krankenversicherung und des Impfdienstes, sagte sie.

Während des Treffens schlugen die Behörden Methoden vor, um die Wirksamkeit der Krankheitsbekämpfung im Königreich zu erhöhen.

Jede Maßnahme wird vom Ausschuss für übertragbare Krankheiten und vom Ministerium geprüft werden.

„Ich bestehe darauf, dass die Covid-19-Maßnahmen des Landes keine Reisenden aus einem bestimmten Land diskriminieren“, sagte Anutin nach der Sitzung. Er sagte, es gebe keine Beschränkungen speziell für chinesische Touristen. „Wir werden die Touristen nicht nach ihrer Nationalität beschreiben, da sie alle Touristen sind“, sagte er. „Alle kommen aus Ländern, die derzeit mit Covid-19-Problemen konfrontiert sind“.

Auf die Frage nach Kontrollmaßnahmen für chinesische Touristen antwortete Herr Anutin, dass es im Moment keine Kontrollmaßnahmen gäbe.