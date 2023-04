The Corbett Report: Der ICC will Politiker verhaften! Ich denke, das ist eine großartige Idee.

Von James Corbett

Wie die langjährigen Leser des Corbett-Reports wissen, ist der Internationale Strafgerichtshof das lächerliche, von der UNO gegründete Känguru-Gericht in Den Haag, das auf Geheiß seiner westlichen Geldgeber Siegerjustiz übt und seine Zeit ausschließlich damit verbringt, Afrikaner strafrechtlich zu verfolgen und die schwierigen Fragen zu Gaddafi und Viagra zu stellen, während es Kriegsverbrechen der USA, Großbritanniens und Israels eifrig ignoriert.

Und nun? Ganz im Sinne des Mantras „Vielfalt, Gleichheit und Einbeziehung“, das heutzutage in westlichen Institutionen in aller Munde ist, hat der IStGH endlich einen Haftbefehl gegen einen führenden europäischen Politiker erlassen!

. . . Wenn Sie Russland als europäische Nation betrachten, meine ich.

Ja, das ist richtig. Falls Sie es noch nicht gehört haben: Der berühmte internationale Gerichtshof für Verbrecher hat einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgestellt, in dem er beschuldigt wird, „mutmaßlich für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation der Bevölkerung (Kinder)“ verantwortlich zu sein und den „rechtswidrigen Transfer der Bevölkerung (Kinder) aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation“ zu erleichtern.

Während der durchschnittliche Nachrichtenkonsument damit beschäftigt ist, herauszufinden, warum der IStGH nicht aufhören kann, das Wort „Kinder“ in Klammern zu setzen, bin ich zu sehr damit beschäftigt zu applaudieren, um über solche Besonderheiten der Zeichensetzung nachzudenken.

Ja! Verhaftet die Politiker! Was für eine brillante Idee!

Aber jetzt, wo wir die Idee der ICC aufgreifen und umsetzen, stehen wir vor einem neuen Dilemma: Wen sollen wir verhaften?

Setzen wir also heute unsere Denkmützen auf, ziehen wir unsere saturnalischen Roben der Gerechtigkeit an und schlüpfen wir in unsere Völkerrechtshosen, um eine Liste von Politikern zu erstellen, die für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zusammengetrieben und für immer weggesperrt werden sollten. Seid ihr bereit?

VLADIMIR PUTIN

Ja, ICC-Ankläger, ich stimme zu! Lasst uns Putin auf jeden Fall verhaften!

. . . Aber nicht wegen der erfundenen, erfundenen Anschuldigungen, die der IStGH in seinem durchsichtigen politischen und offensichtlich betrügerischen „Denkt denn niemand an die (Kinder)?“-Haftbefehl aufgeführt hat.

In Wirklichkeit beruht der Haftbefehl des IStGH gegen Putin natürlich auf einem vom US-Außenministerium finanzierten Bericht, der sich selbst entlarvt hat, und er wurde von einem Staatsanwalt ausgestellt, der sich auf politische Neutralität berief, während er auf von der ukrainischen Regierung organisierten Veranstaltungen sprach und sich auf einer Geberkonferenz in London mit Vertretern von NATO-Mitgliedern vergnügte.

Tatsächlich ist es so offensichtlich, dass der IStGH „Gerechtigkeit“ an den Meistbietenden verkaufen will, dass sogar The Guardian zugab, dass der Zeitpunkt des Haftbefehls gegen Putin so gewählt war, dass er die Spenden für den Gerichtshof maximieren konnte. (Der unglaublich zynische Schachzug hat übrigens funktioniert: Der IStGH hat am Ende fast 5 Millionen Dollar von NATO-Ländern gesammelt, um seine Arbeit fortzusetzen und Russland für seine Kriegsverbrechen in der Ukraine „zur Rechenschaft zu ziehen“).

Also, nein, verhaften wir Putin nicht wegen dieser lächerlichen Anschuldigungen. Lassen Sie uns stattdessen selbst Anklage erheben.

Für den Anfang könnten wir ihn vorladen, um einige Fragen zu den russischen Wohnungsbombenanschlägen im September 1999 zu beantworten. Der damalige Ministerpräsident Putin machte „tschetschenische Terroristen“ für die Bombenanschläge verantwortlich, bei denen innerhalb von 10 Tagen mehr als 300 Menschen getötet wurden, und benutzte sie als Vorwand für die Luftangriffe auf Grosny, mit denen der zweite Tschetschenienkrieg begann.

Für Kenner der Geschichte des Terrors unter falscher Flagge war es jedoch keine Überraschung, dass Agenten des russischen Sicherheitsdienstes FSB auf frischer Tat ertappt wurden, als sie in einem Wohnkomplex in Rjasan Bomben legten. Natürlich behauptete der Kreml, der vereitelte Bombenanschlag der FSB-Agenten sei Teil einer „Sicherheitsübung“ gewesen, und das Ereignis wurde umgehend vertuscht. Putin nutzte in der Zwischenzeit das Trauma, das diese falsche Flagge der russischen Bevölkerung zugefügt hatte, in vollen Zügen aus. Seine Umfragewerte schnellten von 2 % vor den Bombenanschlägen auf 55 % danach in die Höhe, und Ende des Jahres wurde er zum neuen Präsidenten Russlands ernannt.

Oder warum sollte man Putin nicht dafür verhaften, dass er von ganzem Herzen und aus voller Kehle am Aufbau des russischen Biosicherheitsnetzes mitgewirkt hat?

Immerhin hat er die Sputnik-V-Impfung aktiv gefördert und immer wieder behauptet, dass „wir alles machen müssen, um diese Pandemie zu besiegen, und das beste Mittel, das wir in diesem Kampf haben, ist die Impfung“. Er hat wiederholt die „unzureichende“ Inanspruchnahme der Impfung durch die Russen beklagt, und sein Pressesprecher hat erklärt, dass „jede Maßnahme, die mehr Menschen zum Impfen bewegen kann, gut ist“ und „nur die Impfung vor dem Tod bewahrt“. Putin ließ es sich sogar nicht nehmen, die regionalen Gouverneure Russlands daran zu erinnern, dass sie befugt sind, die Bürger zu einer Impfung zu zwingen.

Er hat die Biosicherheit zu einem zentralen Thema des russisch-chinesischen Bündnisses gemacht, das – wie uns bestimmte Teile der „alternativen“ Medien ständig versichern – das Rückgrat des neuen Machtblocks bildet, der sich der Tyrannei des NATO-Blocks „entgegenstellen“ will. Putin hat versprochen, dass „der Kampf gegen die neuartige Coronavirus-Infektionspandemie einen besonderen Schwerpunkt bilden wird“, da diese „anhaltende Pandemie“ „eine ernsthafte Herausforderung für die Erfüllung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ darstelle. Er hat sogar Vereinbarungen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping unterzeichnet, um „die Vertiefung des Informationsaustauschs zum Thema COVID-19-Pandemie und die Verstärkung der Koordination bei der Interaktion auf Plattformen wie der WHO sicherzustellen.“

Und er hat nicht nur die Einrichtung eines digitalen Ausweissystems in Russland befürwortet, sondern die Regierung sogar aufgefordert, die Entwicklung eines solchen Systems zu beschleunigen („je schneller, desto besser“), indem er darauf hinwies, dass „solche Dienste sehr gefragt sind und man ihre Einführung einfach beschleunigen muss.“

Muss ich noch mehr sagen?

Oh, okay.

Putin unterzeichnete ein Biometriegesetz, das illegal durch die Staatsduma gepeitscht wurde. Unter dem Vorwand, die zwangsweise Erfassung biometrischer Daten zu „verbieten“, erweitert das Gesetz in Wirklichkeit das von Rostelcom 2018 eingeführte (von der Weltbank befürwortete) „einheitliche biometrische System“ zur Erfassung von Fingerabdrücken, Gesichtsbildern, Stimmen, Iris und Handvenenmustern russischer Bürger und legt die Kontrolle über diese biometrischen Daten in die Hände einer privaten Einrichtung. Wie selbst Putin-freundliche russische Altmedien warnen, ist das Gesetz „zutiefst verfassungswidrig und schafft die Grundlage für den Aufbau eines ‚digitalen Konzentrationslagers‘ in Russland.“

Außerdem hat Putin mit seinem alten Freund (und „ehemaligen“ WEF-Kuratoriumsmitglied) Herman „Sberbank“ Gref bei der Einführung des biometrischen Kontrollnetzes des Landes zusammengearbeitet. Im Jahr 2021 hielt Putin die Grundsatzrede auf der Sber-Konferenz über künstliche Intelligenz – „einer der wichtigsten globalen Treffpunkte für die Diskussion über künstliche Intelligenz“, wie Putin versichert -, auf der er die Bemühungen von Sber lobte, KI-Technologien zu nutzen, um „das Gesundheits- und Bildungswesen, den Umweltschutz und die Landwirtschaft, die Industrie und den Verkehr“ umzugestalten, und seinen globalistischen Amigo ermutigte, „die digitale Transformation in allen Bereichen zu beschleunigen und so bald wie möglich von isolierten Experimenten und Pilotinitiativen zu End-to-End-Projekten mit KI-Anwendungen überzugehen.“ Und für den Fall, dass wir es nicht verstanden haben, hielt Putin auf der Konferenz 2022 erneut die Grundsatzrede und teilte uns mit, dass sein „nächstes Ziel am Horizont des laufenden Jahrzehnts darin besteht, eine breitere Einführung der künstlichen Intelligenz sicherzustellen.“

Kurz gesagt: Ja, verhaftet Putin!

Aber warum dort aufhören? Da wir die 5D-Schach spielenden, MAGA-unterstützenden Hopium-Süchtigen in der Menge bereits verärgert haben, warum gehen wir nicht aufs Ganze und verhaften …?

DONALD TRUMP

Bevor jetzt die Rotmützen in der Menge anfangen zu hyperventilieren („Ich wusste schon immer, dass du ein Lockvogel bist, James!“): Entspann dich! Natürlich denke ich nicht, dass der Orangenmann in einen orangefarbenen Overall gesteckt werden sollte, nur weil Stormy Daniels gegen die Wahlkampffinanzierung verstoßen hat.

Und wenn Sie denken, dass ich über Russiagate spreche, dann haben Sie meine typisch unterhaltsame und urkomische (wenn ich das selbst sagen darf) Entlarvung von Russiagate nicht gesehen.

Nein, das ist alles links/rechts, Coke/Pepsi parteipolitischer Ablenkungsunsinn. Lassen Sie uns stattdessen Trump für etwas von Bedeutung verhaften.

Und für was? Nun, wie wäre es mit seiner Arbeit gegen amerikanische Interessen im Dienste einer ausländischen Macht?

Nein, ich spreche nicht von Russiagate, Dummerchen. Wie ich bereits 2017 bemerkte: „Vergessen Sie Russiagate, der ECHTE Skandal ist Israelgate.“

Oh, Sie erinnern sich nicht an Israelgate? Das ist nicht überraschend, denn Russiagate wurde von denselben Wahrheitsverkündern in den Bastionen der Wahrhaftigkeit wie CNN und MSNBC endlos gehypt, und Israelgate wurde von diesen kontrollierten (Fake-)Nachrichtensendern kein einziges Mal erwähnt.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Michael Flynn wurde aus seiner Rolle als Trumps nationaler Sicherheitsberater entlassen, nachdem er sich in einem Punkt der Lüge gegenüber dem FBI über seine Verhandlungen mit dem russischen Botschafter schuldig bekannt hatte. Aber worüber hat er mit den Russen „verhandelt“?

Hmmm. Lassen Sie mich in meinen Notizen nachsehen. . . .

Ach ja, richtig! Er „verhandelte“ mit den Russen über deren Abstimmung über die Resolution 2334 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Sie wissen schon, die Resolution, mit der Israels ethnische Säuberung der Palästinenser verurteilt werden sollte? Und worüber genau hat er mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert? Ach ja, er hat versucht, die Russen zu überreden, bei der Resolution mit „Nein“ zu stimmen.

Und wer hat ihn auf diese Aufgabe angesetzt? Kein Geringerer als der Schwiegersohn des Oberhaupts, Jared Kushner, das mit allen Wassern gewaschene Wunderkind, dessen Familie so eng mit Israels zionistischen Likudniks verbunden ist, dass er Benjamin Netanjahu einmal in seinem Bett schlafen ließ (ja, wortwörtlich) und der nicht offenlegte, dass er eine Stiftung leitete, die tatsächlich eine illegale israelische Siedlung finanzierte (ja, wirklich).

Oh, warten Sie. Ich Dummerchen! Es scheint, als ginge es bei Israelgate nur um Trumps Schwiegersohn und überhaupt nicht um Trump selbst. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Donald J. Trump jemals Amerika im Interesse Israels verraten würde, oder?

OK, ich schätze, er hat die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt und damit einseitig die langjährige US-Außenpolitik in der Region geändert, um Israels ethnische Säuberung der Palästinenser stillschweigend zu billigen. Und Donald „Make Israel Great Again“ Trump prahlte bei jeder Gelegenheit damit, dass er ein „wahrer Freund Israels“ sei, der zwar ein „Neuling in der Politik, aber nicht in der Unterstützung des jüdischen Staates“ sei, und brüstete sich damit, dass die Israelis ihn für „den König von Israel“ halten und ihn wie „den zweiten Gott“ lieben. Und er hat Wahlkampfvideos für seinen besten Kumpel Benjamin Netanjahu gedreht (ein weiterer nicht verurteilter Verbrecher, der eigentlich verhaftet werden sollte).

Aber er würde niemals die amerikanischen Interessen zugunsten Israels verraten. Um Himmels willen! Ich schätze, Kushner muss Flynn ganz allein zu diesem Telefonat angestiftet haben.

Wofür können wir Trump also noch verhaften?

Nun, wie wäre es mit seinen internationalen Kriegsverbrechen in Syrien? Sie wissen schon, das Land, das Trump – wie Obama (der verhaftet werden sollte) und Bush (der verhaftet werden sollte) vor ihm – jahrelang in einem völlig illegalen Versuch eines Regimewechsels bombardiert hat? Oder hat die internationale Gemeinschaft die Syrien-Schläge bereits vergessen?

Erinnern Sie sich an die Syrien-Schläge? Überzeugt von den Bildern, die ihm von den oscarprämierten Weißhelmen zur Verfügung gestellt wurden, dass Assad tatsächlich die „schönen Babys“ von Douma vergast hatte, und offenbar nicht überzeugt von allen verfügbaren Beweisen, dass es sich in Wirklichkeit um eine weitere falsche Flagge handelte, die von den Anti-Assad-Terroristen verübt wurde, ließ Trump 2017 59 Tomahawk-Landraketen auf das Land abfeuern (und fügte dabei seinen Freunden bei Raytheon 5 Milliarden Dollar zu).

Oder erinnern Sie sich, als Trump mit den „höchst erfolgreichen“ (und höchst illegalen) Razzien prahlte, die er im Rahmen des jahrelangen von den USA unterstützten Kriegsverbrechens im Jemen anordnete, das er ebenfalls von Obama geerbt und während seiner Amtszeit schadenfroh ausgeweitet hatte?

Dies sind zweifelsohne Vergehen höchsten Ranges. Aber wenn wir Trump wirklich für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhaften wollen, warum verurteilen wir ihn dann nicht für genau das, worauf er am stolzesten ist: seine Rolle bei der Betrugsdemokratie?

Trumps lauteste Verteidiger vergessen immer gerne, dass ihr orangefarbener Held ins Amt kam, weil er bereit war, über den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus zu diskutieren, und weil er versprach, RFK Jr. zum Vorsitzenden einer Kommission für Impfstoffsicherheit zu ernennen, dass aber unter seiner Aufsicht Impfstoffe das Größte seit geschnittenem Brot wurden und eine Impfstoffsicherheitskommission von RFK Jr. vom Tisch war, weil Bill Gates ihm sagte, es sei eine schlechte Idee.

Sie vergessen, dass es Trump war, der die Operation Warp Speed anordnete und der die MAGA-Impfung als seine „größte Errungenschaft“ bezeichnete.

Sie vergessen, dass es Trump war, der während des gesamten Verlaufs der Betrugsdemie jedes Diktat von Fauci befolgte und den Shutdown des Landes auf Geheiß der „Gesundheits“-Tyrannen zuließ.

Sie vergessen, dass es Trump war, der den ultimativen Impfstoff-Köder auslegte, indem er der WHO die Mittel entzog, um sie an Gates‘ GAVI, die Impfstoff-Allianz, zu geben.

Ja, wenn irgendein Führer der Welt sich für die Verbrechen gegen die Menschheit verantworten muss, die während der Betrugsdemie begangen wurden, dann ist es Trump. Können Sie sich vorstellen, dass Trump tatsächlich der Held wäre, für den ihn die QAnoners halten? Können Sie sich vorstellen, dass er die Betrugsdemokratie als den durchsichtigen Schwindel, der sie war, anprangert, anstatt die Verbrechen des tiefen Staates aktiv zu unterstützen? Ich kann das auch nicht.

Aber bevor die intellektuell herausgeforderten Dummköpfe der politischen Farce von links und rechts hingehen und mich beschuldigen, ein verdammter Kommunisten-liebender Pinko zu sein, weil ich Putin und Trump auf die Verhaftungsliste gesetzt habe, lassen Sie mich fortfahren und die Verhaftung von … fordern.

JOE BIDEN

Wenn es um Joseph Robinette Biden, Jr. geht, den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, gibt es wieder einmal keinen Mangel an Anklagen, die in den Haftbefehl aufgenommen werden könnten.

Es wäre verlockend, ihn für seine unaufhörlichen Lügen zu verhaften – von den großen, folgenreichen Lügen (wie der Lüge von der sicheren und wirksamen Injektion und der Pandemie der Ungeimpften und der Lüge, dass es der Wirtschaft gut geht) bis zu den kleinen, bizarren Lügen. Erinnern Sie sich noch daran, als er ohne besonderen Grund die Geschichte erfand, dass er College-Football spielt? Oder als er eine Geschichte darüber erfand, dass er von Golda Meir rekrutiert wurde, um im Sechstagekrieg zu helfen? (Aber keine Sorge, es stellte sich heraus, dass Corn Pop völlig echt war.)

Aber wenn man nüchtern darüber nachdenkt, ist Lügen (im Allgemeinen) kein Verbrechen, und wir wollen doch keinen Präzedenzfall schaffen, der es Bidens Leuten erlauben würde, Leute wegen ihrer Rede zu verhaften, oder?

Vielleicht wäre es dann produktiver, Biden für seine Verbrechen in der Ukraine zu verhaften.

Damit meine ich nicht nur seine Kriegsverbrechen in der Ukraine oder gar die ukrainischen Kriegsverbrechen im Donbass, die die Regierung Biden jetzt aktiv unterstützt. Ich spreche auch von Bidens Vorkriegsverbrechen in der Ukraine, von den Machenschaften seines Sohnes im Vorstand von Burisma Holdings im Namen „des großen Mannes“ bis hin zu Bidens eigenem unglaublichen Eingeständnis vor laufender Kamera, dass er drohte, der ukrainischen Regierung eine Darlehensgarantie in Höhe von einer Milliarde Dollar vorzuenthalten, wenn sie nicht den Generalstaatsanwalt entlassen würde … der, wie sich herausstellte, versuchte, Burisma wegen seiner korrupten Praktiken zu verfolgen.

Aber das ist eine lange und komplizierte Geschichte, die die Gerichte zweifellos jahrelang beschäftigen und viele langweilige Zeugenaussagen hervorbringen würde, die die TikTok-süchtige, fluoridgeschwängerte Öffentlichkeit sicher schon vor Bidens unvermeidlicher Verurteilung leid wäre.

Warum wird er also nicht für etwas verhaftet, das viel verständlicher (und sofort abstoßend) ist, wie seine lange und dokumentierte Reihe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen?

Traurigerweise beziehe ich mich in diesem Fall nicht nur auf Tara Read, eine Mitarbeiterin in Bidens Senatsbüro in den 1990er Jahren, die ihn unangemessener Berührungen und eines konkreten sexuellen Übergriffs beschuldigte (und die daraufhin von denselben Leuten, die uns sagen, wir sollten „allen Frauen glauben“ … solange diese Frauen Demokraten sind, einer intensiven Prüfung unterzogen wurde).

Und ich spreche nicht nur von den Fotos und Videos, auf denen Joe Biden erwachsene Frauen streichelt und ihnen bei verschiedenen offiziellen Anlässen im Laufe seiner Karriere sichtlich Unbehagen bereitet.

Nein, ich spreche von den zahlreichen minderjährigen Mädchen, die in unangemessener Weise vor laufender Kamera betatscht, befummelt, gestreichelt und sogar geküsst wurden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Bidens sexuelle Belästigung von Frauen und Mädchen keine Verschwörungstheorie am Rande ist. Ganze Websites wurden eingerichtet, um diese Übergriffe zu dokumentieren. Sogar seine eigene Tochter hat in einem Tagebucheintrag über die unangemessenen Duschen, die Biden in jungen Jahren mit ihr nahm, die Frage aufgeworfen, ob sie von dem derzeitigen Bewohner des Oval Office belästigt wurde.

Natürlich hat das Establishment Lakaien Medien (zur Überraschung von niemandem) laufen zu Bidens Verteidigung bei jeder Gelegenheit, mit dem Konsens unter den trendigen, progressive, #MeToo-unterstützende Demokraten ist, dass „Onkel Joe“ ist nur ein bisschen Hände-y und nicht erkennen, er ist unangemessen.

Und außerdem hat sich Biden mit Lady Gaga zusammengetan, um Traumazentren für Opfer von körperlichem und emotionalem Missbrauch zu gründen, also muss er ein guter Kerl sein, oder? Schließlich würde ein glaubwürdig beschuldigter Vergewaltiger, der eine PR-Auffrischung braucht, niemals einen zynischen Trick anwenden, um die Suchergebnisse für „Biden sexuelle Übergriffe“ mit wohltuenden Geschichten über Onkel Joes Traumazentren zu verunreinigen, oder?

Doch für die parteipolitischen Schreiberlinge sind sexuelle Übergriffe in Ordnung, wenn der Mann, der sie begeht, zu ihrem politischen Team gehört. Fragen Sie einfach die Opfer von Bill Clinton. Ich bewege mich nicht in diesen elitären Kreisen, und vielleicht verstehe ich diese Doppelmoral einfach nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich als Vater eines jungen Mädchens weiß, dass, wenn ein Mann meine Tochter so anfassen würde, er in kürzester Zeit sein Gesicht umgestaltet bekäme.

Also, ja: Lassen Sie uns den Internationalen Strafgerichtshof dazu bringen, auch gegen Biden einen dieser Haftbefehle auszustellen, bitte.

Aber wie können wir über kriminelle Präsidenten sprechen, die verhaftet werden müssen, ohne zu sagen, dass…

GEORGE W. BUSH

OK, OK, das ist ein Klacks, aber wollen Sie wirklich eine Liste von Politikern erstellen, die verhaftet werden sollen, OHNE dass W dabei ist? Natürlich tun Sie das nicht, und ich auch nicht.

Um fair zu sein, ich bin nicht der erste, der auf die Idee kommt, Bush 43 für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhaften. Es gab einige, die sich für Bushs Verhaftung einsetzten, als er 2009 in Calgary sprach, darunter Splitting The Sky (R.I.P.). Wie Sie sich erinnern werden, hat Splitting The Sky sogar versucht, den teuflischen Bush fils zu verhaften … aber leider entkam der Verbrecher.

Dann war Bush gezwungen, eine Reise in die Schweiz abzusagen, um bei einer Spendenaktion für den United Israel Appeal zu sprechen, nachdem bekannt geworden war, dass eine Reihe von Menschenrechtsgruppen beabsichtigten, Bush wegen seiner Kriegsverbrechen strafrechtlich zu verfolgen, einschließlich seines Verstoßes gegen das Übereinkommen gegen Folter, das die Vereinigten Staaten unterzeichnet haben.

Die Kanadier meldeten sich 2011 wieder zu Wort, als das Canadian Centre for International Justice unter Berufung auf die Beweise in einem UN-Bericht von 2006, einem Bericht des Europarats von 2007 und einem Bericht des Streitkräfteausschusses des US-Senats von 2008 sowie auf die Aussagen der UN-Sonderberichterstatter Nowak und Scheinin und ein Eingeständnis von Cheney aus dem Jahr 2009 und Bushs eigene Memoiren aus dem Jahr 2010 versuchte, den 9/11-Criminal-in-Chief strafrechtlich zu verfolgen. . aber anscheinend gilt „Die Mounties kriegen immer ihren Mann“ nur, wenn dieser Mann nicht der psychopathische Nachkomme einer berühmten internationalen Verbrecherfamilie ist. Die Strafverfolgung wurde von der Regierung von British Columbia blockiert, und der Wahldieb entkam erneut der Justiz.

Bush erhielt schließlich 2012 sein Urteil, als die Kriegsverbrecherkommission in Kuala Lumpur George W. Bush der Kriegsverbrechen bei der illegalen Invasion des Irak für schuldig befand. Seltsamerweise hat das aber nicht dazu geführt, dass irgendein Land ihn tatsächlich verhaftet hat … noch nicht.

Aber hey, Bush hat sich nicht davon abhalten lassen, das Blut von Millionen unschuldiger Iraker zu vergießen, auch wenn der Irak keine Massenvernichtungswaffen hatte. Werden wir also wirklich aufhören zu versuchen, einen der größten Kriegsverbrecher des 21. Nein, natürlich nicht!

Ich sollte wohl klarstellen, dass es sich hier nicht um eine parteipolitische Angelegenheit handelt. Lasst uns jeden lebenden US-Präsidenten für seine Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit und für seine Expansion des amerikanischen Imperiums auf dem Rücken unzähliger toter Frauen und Kinder verhaften!

Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch ihre Freunde festnehmen. Freunde wie…

TONY BLAIR

Wenn Bush das Gefängnis verdient (und das tut er mit Sicherheit), dann verdient es Tony Blair sicherlich, direkt neben ihm zu sitzen, wenn das Kriegsverbrechertribunal beginnt.

Denn als Bush und Cheney und Rice und die Schar der Neocons in Washington den vertrauensseligen amerikanischen Dummköpfen einen völlig erfundenen „Atompilz“ verkauften, war da Blair, der sein sexuelles Dossier verkaufte, mit seiner 45-Minuten-Fantasie hausieren ging und David Kelly ermordete.

Und als Bush plante, ein Ereignis unter falscher Flagge zu inszenieren, um den Krieg im Irak zu rechtfertigen, mit wem hat er sich da verschworen? Richtig! Tony „Aztec Rebirther“ Blair.

Und als es an der Zeit war, der Öffentlichkeit den Osama-did-9/11-Mythos zu verkaufen, wen hat Bush da angeworben? Sie haben es erraten.

Und dann war da noch Blairs eigene 7/7-Falschmeldung, die dazu diente, den Terrormythos aufrechtzuerhalten, sowie seine Forderung, „gegen künftige Problemkinder vorzugehen, bevor sie überhaupt geboren sind“, und seine wiederholten Forderungen nach digitalen IDs und Impfpässen.

Ja, es gibt keinen Mangel an Gründen, warum wir Tony Blair auf die Liste der gefährlichen politischen Verbrecher setzen sollten, die hinter Gitter gebracht werden müssen.

Aber warten Sie einen Moment. Wenn ich mir diese Liste ansehe, fällt mir auf, dass etwas fehlt: nämlich Östrogen!

JACINDA ARDERN

Verzeihen Sie mir! Ich habe vergessen, dass wir uns im befinden und dass jede Liste, die keine Frau enthält (wie auch immer das definiert wird!), nicht den Anforderungen der Gleichberechtigungs- und Inklusionsbewegung entspricht.

An weiblichen Kriminellen mangelt es nicht, die zur Auswahl stehen. Für die Verhaftung von Angela „Minsker Betrügerin“ Merkel sollten wir natürlich einen orangefarbenen Overall bereithalten. Und wir sollten auch nicht Sanna „Ich war definitiv nicht auf Drogen!“ Marin, nur weil sie als Finnlands oberste Pathokratin abgelöst worden ist.

Aber wenn wir uns die kürzlich verstorbenen Premierministerinnen vornehmen, sollten wir mit Jacinda Ardern beginnen.

Wie bei allen anderen auf unserer Liste gibt es keinen Mangel an Gründen, einen Haftbefehl gegen die ehemalige neuseeländische Premierministerin zu erlassen, einschließlich ihrer Versuche, die Rechte der Bürger auf freie Meinungsäußerung im In- und Ausland mit einem globalen Zensursystem zu beschneiden.

Und wer könnte die Beteiligung der neuseeländischen Regierung an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Skandämie vergessen, wie die zügellose Diskriminierung von Ungeimpften und die Einführung des medizinischen Kriegsrechts in den vom Militär betriebenen Quarantäneeinrichtungen? Schließlich urteilten sogar die neuseeländischen Gerichte, dass Arderns Regierung „rechtswidrig, unvernünftig und unter Verstoß gegen die Bill of Rights“ gehandelt hatte, als sie ein völlig verrücktes Quarantäne-Lotteriesystem einführte, und dass ihr Impfmandat für das Personal der Polizei und der Verteidigungskräfte ebenfalls einen Verstoß gegen die Grundrechte darstellte und somit illegal war.

Aber von all den vielen Verbrechen, die Ardern während ihrer Zeit als Premierministerin beging, muss eines der ungeheuerlichsten die Verhaftung des Aktivisten und Pastors Billy Te Kahika und des alternativen Medienmoderators Vinny Eastwood wegen des „Verbrechens“ des Protests gegen Neuseelands drakonische Abriegelungsgesetze sein. Sie wurden nicht nur verhaftet und wegen „Verstößen gegen den Covid 19 Response Act“ in Gewahrsam genommen, sondern Billy und Vinny wurden, wie meine Leser vielleicht schon gesehen haben, für ihre Teilnahme an friedlichen Protesten zu Haftstrafen von 4 Monaten bzw. 3 Monaten verurteilt.

Wie die change.org-Petition, die ihre Freilassung fordert, feststellt, wird Billy „seit fast zwanzig Monaten von der neuseeländischen Regierung verfolgt und von den regierungsfinanzierten Mainstream-Medien in Neuseeland unaufhörlich verleumdet“, und seine Gefängnisstrafe „ist die härteste Strafe dieser Art, die bisher in der westlichen Welt verhängt wurde.“

Bedenken Sie, dass dieser gefängniswürdige Protest nur wenige Monate vor der Lockerung der neuseeländischen Abriegelungsmaßnahmen stattfand und Ardern bestätigte, dass Orgien mit bis zu 25 Personen wieder legal seien! (Es sei denn, die Orgien-Teilnehmer diskutierten über ihre Ablehnung von Abriegelungen, was vermutlich der Fall war.)

Aber wenigstens ist für Jacinda alles gut ausgegangen. Nachdem sie in einer Rede, in der sie ihren Rücktritt als Premierministerin ankündigte, Krokodilstränen vergoss und behauptete, sie habe keine anderen Pläne für die Zukunft als „Zeit mit ihrer Familie zu verbringen“, nahm sie prompt ihr Wort zurück und trat einen neuen Posten als … an.

. … warten Sie es ab …

. . autoritäres Internet!

Richtig, anscheinend ist „Zeit mit ihrer Familie verbringen“ Weltsprache für „eine Sonderbeauftragte für den Christchurch Call werden“, die von Neuseeland geleitete globale Zensurbehörde, deren Ziel es ist, „terroristische und gewalttätige extremistische Inhalte im Internet zu eliminieren“, indem sie alle ihre politischen Gegner als Terroristen abstempelt und deren Material aus dem Internet entfernt.

Leider zieht sich Ardern also nicht wie versprochen aus dem öffentlichen Leben zurück. Aber es ist gut zu wissen, dass sie der neuseeländischen Öffentlichkeit auf ihrem Weg nach draußen noch eine letzte Lüge auftischen konnte!

VERHAFTET SIE ALLE!

Wissen Sie, diese Liste zu erstellen, ist viel schwieriger, als ich erwartet hatte. Nicht, weil es nicht genug Politiker gibt, die man verhaften könnte, sondern weil es zu viele sind.

Ich meine, wir haben bereits Biden, Trump und Bush 43 auf der Liste, also können wir auch jeden anderen amerikanischen Präsidenten auf die Liste setzen. (Ja, jeden einzelnen von ihnen.)

Und ich möchte nicht der pro-kanadischen Voreingenommenheit bezichtigt werden, also bin ich mehr als glücklich, Trudeau für seine Verbrechen gegen das kanadische Volk auf diese Liste zu setzen.

Und ich bin noch nicht einmal bei Präsident Xi Jinping angelangt, der ein Leben lang Präsident bleibt.

. . . Hmmm. Wenn ich so darüber nachdenke, wird diese Liste schon zu lang, und ich fange gerade erst an! Ich meine, wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn wir die Kuala Lumpur Foundation to Criminalize War und ihren Vorschlag, die Kriegsführung selbst zu einem Verbrechen zu machen, ernst nehmen würden. Wie viele Politiker kämen dann noch auf die Liste der Verhaftungsbefehle?

Warum kommen wir also nicht einfach zur Sache. Anstatt eine Liste aller Politiker zu erstellen, die wir verhaften sollten, wäre es vielleicht einfacher, eine Liste aller Politiker zu erstellen, die wir nicht verhaften sollten.

OK, lassen Sie mich darüber nachdenken.

. . . Ähhh . . .

. . . Geben Sie mir eine Minute. . .

Ahhh, das ist zu schwierig. Verhaften wir sie doch einfach alle!

Natürlich würde das bedeuten, dass wir uns mit der Aussicht auf eine Welt ohne Politiker auseinandersetzen müssten. Ich meine, können Sie sich eine Welt ohne Politiker vorstellen?

Und wissen Sie was? Ich bin bereit, es zu versuchen, wenn Sie es auch tun.