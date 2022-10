The Corbett Report: Schrödingers Bombe: Falsche Flaggen über der Ukraine

Erinnern Sie sich noch an meine Vorhersage vom Januar dieses Jahres, dass geopolitische Konflikte – „das Element der globalen Berechnung, das während der Betrugsdemie aus der Gleichung ausgeschlossen wurde“ – im Jahr 2022 „mit voller Wucht zurückkehren“ würden?

Nun, wenn die russische Invasion in der Ukraine im Februar und die Verschärfung der Spannungen mit China wegen Taiwan im vergangenen Sommer Sie nicht davon überzeugt haben, dass der Kampf um die Kontrolle des großen (3D-)Schachbretts in diesem Jahr tatsächlich „mit voller Wucht“ zurückkehrt, dann sollten die Ereignisse der vergangenen Woche mehr als genug sein, um Ihre Zweifel zu zerstreuen.

Zunächst gab es die Nachricht, dass Russland wegen eines Anschlags mit einer schmutzigen Bombe unter falscher Flagge Alarm schlägt, den die Ukrainer in der Ukraine verüben wollen, um Russland die Schuld zu geben. Dann kam die Gegenwarnung der USA, dass es in Wirklichkeit Russland ist, das den Abwurf von Atombomben in der Ukraine plant, und dass die Warnung des Kremls unter falscher Flagge ein Trick ist, um alle glauben zu machen, dass die Ukrainer es tun werden.

Dreht sich Ihr Kopf schon? Mir auch. Ich glaube, das ist genau der Punkt.

Anschuldigung. Gegenbeschuldigung. Bluffs und Doppelbluffs in einem immer verrückteren Spiel um nukleares Glück. Was zum Teufel ist hier los? Und was bedeutet die Normalisierung von Anschuldigungen unter falscher Flagge für die Zukunft der Geopolitik – unabhängig davon, was bei diesem jüngsten Durcheinander herauskommt?

Lasst es uns herausfinden.

DAS SPIEL MIT DEN SCHULDZUWEISUNGEN WIRD NUKLEAR

Es ging so schnell durch die Nachrichten, dass Sie es vielleicht nicht mitbekommen haben, aber im Januar entpuppte sich der US-Geheimdienst als ein Haufen von Verschwörungsfanatikern mit Alufolienhüten.

Genauer gesagt, wie die AP am 15. Januar berichtete:

US-Geheimdienstmitarbeiter haben festgestellt, dass Russland versucht, einen Vorwand für seine Truppen zu schaffen, um weiter in die Ukraine einzumarschieren, und Moskau hat bereits Agenten positioniert, um eine „Operation unter falscher Flagge“ in der Ostukraine durchzuführen, so das Weiße Haus.

Die Theorie lautete kurz gefasst, dass Russland auf der Suche nach einem Vorwand für seine Invasion in der Ukraine „in städtischer Kriegsführung ausgebildete Agenten“ entsandt habe, die „mit Sprengstoff Sabotageakte gegen Russlands eigene Stellvertreterkräfte“ im Lande verüben könnten. Diese Anschläge würden dann der ukrainischen Regierung angelastet, wodurch Putin einen offensichtlichen casus belli hätte, um die Entscheidung zu rechtfertigen, russische Streitkräfte in die Ukraine zu schicken.

Man sollte meinen, es sei eine große Neuigkeit, dass die US-Regierung offen genau die Art von Verschwörungstheorie unter falscher Flagge propagiert, die sie schon so lange als hirnverbrannten Irrsinn verunglimpft, oder? Nun, wenn Sie das denken, dann liegen Sie falsch.

Wie ich schon sagte, haben Sie diese verblüffende Anschuldigung vielleicht nicht einmal gehört, als sie zum ersten Mal erhoben wurde, und es wäre verzeihlich, wenn Sie sie vergessen hätten, selbst wenn Sie sie damals gehört hätten. Schließlich erwies sich die Theorie als unbegründet; es gab keinen spektakulären Terroranschlag, der den Einmarsch Russlands in die Ukraine gerechtfertigt hätte.

Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Vielmehr war die sehr öffentliche Anschuldigung der US-Regierung, der Kreml plane eine ruchlose Verschwörung unter falscher Flagge, nur der Beginn einer neuen Ära der Geopolitik.

Nachdem die Theorie von der Verschwörung unter falscher Flagge von einem Thema, mit dem sich nur geistig verwirrte Spinner befassen, zu einer Angelegenheit geworden ist, die von besonnenen Vorbildern geistigen Scharfsinns wie ungenannten „US-Geheimdienstmitarbeitern“ feierlich erörtert werden kann, war die Schleuse geöffnet worden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Nationen auf der Weltbühne mit Falschflaggen-Behauptungen um sich werfen würden.

Und so begannen die Russen Anfang dieser Woche, jeden, der es hören wollte, verzweifelt zu warnen, dass die Ukrainer eine eigene Provokation unter falscher Flagge vorbereiteten.

Einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge haben „zwei ukrainische Organisationen konkrete Anweisungen zur Herstellung einer ’schmutzigen Bombe‘ erhalten, und die Arbeiten an der Bombe stehen kurz vor dem Abschluss“. In einem Unterrichtung für Journalisten am vergangenen Montag gab der russische Generalleutnant der chemischen und biologischen Schutztruppen, Igor Kirillov, nicht an, welche ukrainischen „Organisationen“ angeblich an diesem Plan beteiligt sind. Er bekräftigte jedoch, dass diese Organisationen „konkrete Anweisungen zur Herstellung einer sogenannten schmutzigen Bombe“ haben – einer Waffe, die konventionellen Sprengstoff und radioaktives Material kombiniert und bei ihrer Detonation einen Bereich mit tödlichem radioaktivem Niederschlag hinterlässt.

Kirillow erklärte weiter, dass sich die Arbeiten [an der Bombe] in der Endphase befinden“ und dass das russische Verteidigungsministerium über Kontakte des ukrainischen Präsidialamtes mit dem Vereinigten Königreich in der Frage einer möglichen Beschaffung dieser Nukleartechnologien verfügt“.

Kirillows Pressekonferenz folgte auf eine Reihe von Telefonaten, die der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am vergangenen Sonntag mit seinen Amtskollegen in Großbritannien, Frankreich, der Türkei und den USA führte, um sie vor dem Komplott zu warnen. Es überrascht nicht, dass Schoigu von diesen Beamten abgewiesen wurde, die sofort zu Protokoll gaben, dass sie Russlands Befürchtungen bezüglich einer falschen Flagge als „absolute und ziemlich vorhersehbare Absurdität“ abtaten.

Dies hat Russland jedoch nicht davon abgehalten, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen sprach die Behauptung sogar in einer geschlossenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag an. Diese Sitzung führte zwar zu keinerlei Maßnahmen des Sicherheitsrates in Bezug auf das angebliche Komplott, überzeugte aber die Internationale Atomenergiebehörde der Vereinten Nationen, in den kommenden Tagen Inspektoren in die Ukraine zu entsenden, „um mögliche nicht deklarierte nukleare Aktivitäten und Materialien aufzuspüren“.

Es ist unnötig zu sagen (aber ich sage es trotzdem), dass die Drohung mit einer schmutzigen Bombe als Provokation in jeder Situation beunruhigend genug ist.

Die Androhung einer schmutzigen Bombe als Provokation unter falscher Flagge, um die internationale Gemeinschaft zu übereilten Maßnahmen gegen ein unschuldiges Ziel zu verleiten, ist sogar noch beunruhigender.

Die Gefahr, dass eine schmutzige Bombe unter falscher Flagge mitten in einem laufenden militärischen Konflikt eingesetzt wird, ist noch gefährlicher.

Die Gefahr einer Operation mit einer schmutzigen Bombe unter falscher Flagge in der Ukraine – wo eine falsche Bewegung die Welt in einen totalen Krieg zwischen Russland und den USA stürzen könnte – ist zutiefst beunruhigend.

Aber die Aussicht auf ein solches Szenario, das sich in der Ukraine genau jetzt abspielt – inmitten von Atomkriegsspielen, die gleichzeitig von Russland und der NATO durchgeführt werden, während sich beide Seiten bereits auf einen umfassenden Atomkrieg vorbereiten und das Pentagon ankündigt, dass es eine nukleare Erstschlagstrategie nicht mehr ausschließen wird – ist das unheimlichste Szenario von allen.

Und wenn Sie dachten, dieses Spiel des nuklearen russischen Roulettes sei verrückt, dann warten Sie nur ab. Es wird noch schlimmer!

DIE FALSCHE FLAGGE DER FALSCHEN FLAGGE

Angesichts der Lage in der Ukraine und des Zustands der Beziehungen zwischen der NATO und Russland ist es keine Überraschung, dass der Westen den russischen Vorwurf der schmutzigen Bombe unter falscher Flagge schnell als Desinformation abgetan hat. Es ist auch nicht überraschend, dass die Dinosaurier-Medien es auf sich genommen haben, die Behauptungen Russlands zu überprüfen“.

Nein, nichts von alledem ist überraschend.

Überraschend ist, dass das US-Außenministerium und seine Freunde auf der ganzen Welt die Russen nicht einfach als wildgewordene Verschwörungsspinner anprangern, weil sie es wagen, die Existenz von Operationen unter falscher Flagge zu behaupten. Nein, sie gehen sogar noch einen Schritt weiter.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, nutzte die Affäre, um Moskau „an die schwerwiegenden Folgen eines nuklearen Einsatzes“ in der Ukraine zu erinnern und warnte, dass es „für Russland Konsequenzen haben wird, ob es eine schmutzige Bombe oder eine Atombombe einsetzt“.

Halt. Stopp. Lesen Sie das noch einmal.

Verstehen Sie, was hier passiert? Die USA deuten nun an, dass Russlands Warnung vor einer geplanten ukrainischen Operation unter falscher Flagge selbst eine Operation unter falscher Flagge ist. In der Darstellung des Außenministeriums ist es Russland, das an den Einsatz einer schmutzigen Bombe denkt, und Russlands Gerede über eine ukrainische schmutzige Bombe ist Teil einer Täuschung unter falscher Flagge, mit der die Welt davon überzeugt werden soll, dass jede in der Ukraine gezündete Atombombe das Werk Kiews und nicht Moskaus ist.

Wie wir sehen, sind die USA noch eine Stufe tiefer gegangen! Sie schlagen eine Operation unter falscher Flagge vor – eine Operation unter falscher Flagge, um den Eindruck einer Operation unter falscher Flagge zu erwecken!

Das ist ein 5D-Backgammon-Denken auf Christopher-Nolan-Niveau, wie bei Inception. Ich dachte, ich hätte schon einige verrückte Verschwörungstheorien gesehen, aber anscheinend haben die Online-Verrückten nichts gegen die Verrückten im Außenministerium.

Natürlich, wenn wir diese Idee auch nur kurzzeitig ernst nehmen würden, würde die oberflächlichste Analyse diese spezielle Falsche-Flagge-Narrative sofort als Unsinn auf Cartoon-Niveau entlarven.

Warum sollte sich Russland die Mühe machen, eine falsche Flagge zu erfinden, um den Einsatz einer schmutzigen Bombe zu vertuschen – einer unglaublich ineffektiven Waffe, die in einer aktiven Kampfsituation keinen militärischen Zweck erfüllt? Welches denkbare russische militärische Ziel würde durch ein solch ausgeklügeltes und strategisch nutzloses Komplott gefördert werden? Würden sie die schmutzige Bombe und ihre Folgen nutzen, um die Fortsetzung ihrer Militäroperation in der Ukraine zu rechtfertigen? Aber sie sind ja schon dort. Es macht einfach keinen Sinn.

Aber eine rationale Untersuchung des Komplotts unter falscher Flagge würde das Thema verfehlen. Bei diesen Vorwürfen und Gegenvorwürfen geht es nicht um einen aufrichtigen Versuch, die Wahrheit über die Geschehnisse in der Welt zu verstehen und genau zu vermitteln. Es geht um etwas ganz anderes: um die Bewaffnung der Information selbst in dem andauernden, nie endenden, sich ständig verschärfenden Krieg der fünften Generation gegen uns.

Und das ultimative Ziel dieser Waffe ist die völlige Auslöschung des Konzepts der Wahrheit.

WAS HAT DAS ALLES ZU BEDEUTEN?

Ich habe oft bemerkt, dass einer der „Erfolge“ der 9/11-Wahrheitsbewegung darin besteht, dass es den Wahrheitsfanatikern gelungen ist, die Öffentlichkeit über die Existenz von Anschlägen unter falscher Flagge aufzuklären.

Vor zwei Jahrzehnten hätten die meisten Menschen auf die Behauptung, dass 9/11 ein Insider-Angriff war, mit echter Verwunderung reagiert: „Warum sollte die Regierung sich selbst angreifen?“ Doch heute weiß die große Mehrheit der Öffentlichkeit, dass es sinnvoll ist, spektakuläre Terroranschläge zu inszenieren, um diese Angriffe dem Feind in die Schuhe zu schieben – nicht zuletzt dank der unermüdlichen Bemühungen jener tapferen Verschwörungsrealisten, die sich dafür eingesetzt haben, die Öffentlichkeit über die Geschichte solcher Operationen zu informieren.

Aber jetzt, da Anschuldigungen unter falscher Flagge so sehr Teil des politischen Diskurses geworden sind, dass sie auf internationaler Ebene hin- und hergeschoben werden, hat eine entscheidende Veränderung stattgefunden. Von nun an wird kein Ereignis von irgendeiner Bedeutung mehr für bare Münze genommen.

Stellen Sie sich das einmal so vor: Wenn nächste Woche in der Ukraine eine schmutzige Bombe hochgehen würde, würde sie sofort zu Schrödingers Bombe.

Wenn Sie Russland für gut und die NATO für böse halten, dann wird es für Sie offensichtlich sein, dass die Explosion der schmutzigen Bombe eine ukrainische Falschmeldung war. Jeder Fakt über den Vorfall, der Ihnen (natürlich über die Medien) berichtet wird, wird Ihren Verdacht bestätigen. Selbst wenn die Beweise darauf hindeuten, dass die Russen verantwortlich sind, werden Sie wissen, dass die Beweise nicht vertrauenswürdig sind. Es ist ein Psyop! Es sind gefälschte Nachrichten! Es ist ein gefälschtes Video! Es ist nicht echt!

Und wenn Sie denken, dass die NATO gut und Russland böse ist, dann wird es, wenn die schmutzige Bombe hochgeht, für Sie offensichtlich sein, dass es ein russischer Angriff war. Jeder Fakt über den Vorfall, der Ihnen (natürlich über die Medien) berichtet wird, wird Ihren Verdacht bestätigen. Selbst wenn die Beweise darauf hindeuten, dass die Ukrainer dafür verantwortlich sind, werden Sie wissen, dass die Beweise nicht vertrauenswürdig sind. Es ist ein Psyop! Es sind gefälschte Nachrichten! Es ist ein gefälschtes Video! Es ist nicht echt!

In dem Spiegelkabinett, das die Falsche-Flagge-Falsche-Flagge-Psyop ist, wird, was auch immer geschieht, nur unsere bestehenden Überzeugungen verstärken.

Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie die Dinge noch verrückter werden könnten. Was wäre, wenn die Russen die Falsche-Flagge-Falsche-Flagge-Theorie des US-Außenministeriums als Falsche-Flagge-Falsche-Flagge-Falsche-Flagge hinstellen würden – ein Versuch, eine Falsche-Flagge-Operation zu vertuschen, indem die Warnungen des Feindes vor Ihrer Falsche-Flagge-Operation als Falsche-Flagge-Operation dargestellt werden?

Und dann könnten wir eine Falsche-Flagge-Falsche-Flagge-Falsche-Flagge und eine Falsche-Flagge-Falsche-Flagge-Falsche-Flagge-Falsche-Flagge und … usw., usw., ad infinitum.

Ja, das ist es, Leute. Die Büchse der Pandora ist geöffnet worden. Wir sind wirklich in die „Post-Wahrheits-Welt“ eingetreten, vor der uns die Eliten gewarnt haben. Aber wie sich herausstellt, war ihre Warnung vor der Post-Wahrheitswelt gar keine Warnung, sondern ein Versprechen.

Was ist in einer Welt voller Fälschungen, falscher Flaggen, falscher Whistleblower und vollständig vermittelter „Realität“ überhaupt noch Wahrheit?

Das, meine Freunde, ist eine Frage für einen anderen Tag. Ich weiß nur, dass die Hypothese der falschen Flagge und das damit verbundene Entkorken der Flasche in gewissem Sinne noch gefährlicher ist als ein bloßer Atombrand.

Denn im Falle eines globalen thermonuklearen Krieges werden wir im schlimmsten Fall in die Steinzeit zurückgebombt und müssen die menschliche Zivilisation von vorne beginnen. Aber hey, in diesem Fall müsste zumindest die vierte industrielle Revolution um ein oder zwei Jahrtausende verschoben werden!

Aber wenn Schrödingers Bombe hochgeht, laufen wir Gefahr, unsere Fähigkeit zu verlieren, die Wahrheit selbst zu erkennen.

Schnallt euch alle an. Unabhängig davon, was in den kommenden Wochen in der Ukraine passiert, haben wir gerade den Abstieg in eine neue geopolitische Ära begonnen, und es wird ein viel wilderer Ritt werden, als sich selbst die kampferprobtesten Verschwörungsrealisten vorstellen können.