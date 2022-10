„Alle Wahrheiten dieser Welt…“

Von Hans-Jürgen Geese

Das geschäftsführende Vorstandsmitglied (CEO) der Firma Facebook, Mark Zuckerberg, unterstützte den Biden Wahlkampf während der Wahl 2020 mit über 400 Millionen Dollar. Außerdem enthüllte er in einem Interview mit Joe Rogan am 25.08.2022, dass er vom FBI angewiesen wurde, den Skandal um Hunter Biden bei Facebook zu zensieren, so dass er keinen Einfluss auf die Wahl haben konnte. Da der Ausgang der Wahl sehr knapp zugunsten von Joe Biden ausfiel könnte man argumentieren, dass dieser Mann, Mark Zuckerberg, die US Präsidentenwahl entschied. Wir erlebten Facebook als Instrument der Politik.

Anfang 2017 gab der erste „President“ der Firma Facebook, Sean Parker, der Online Nachrichtenplattform „Axios“ ein Interview, in dem er frank und frei erklärte, dass Facebook so konzipiert sei, dass es die Benutzer süchtig mache. Die grundlegende Frage bei der Entwicklung des Geschäftsmodells, nach Parkers Aussage, lautete: „Wie können wir die Benutzer dazu bringen, dass sie soviel Zeit und Aufmerksamkeit wie möglich bei uns verbringen?“ Ein Abhängigkeitsverhältnis sollte geschaffen werden: „Wir müssen ab und an ein wenig Dopamin dem Benutzer verpassen, allein dadurch, dass jemand dich mag oder einen Kommentar abgegeben oder dir ein Photo geschickt hat oder was auch immer…“

Inzwischen haben eine Anzahl von Studien bewiesen, dass eine Verbindung