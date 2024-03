The Corbett Report: Treffen Sie In-Q-Tel, die Risikokapitalfirma der CIA

Von James Corbett

VON 2011: Nach außen hin vermarktet sich In-Q-Tel als innovativer Weg, die Macht des Privatsektors zu nutzen, indem es neue Schlüsseltechnologien identifiziert und Unternehmen die Mittel zur Verfügung stellt, um diese Technologien auf den Markt zu bringen. In Wirklichkeit ist In-Q-Tel jedoch eine gefährliche Verwischung der Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in einer Weise, die es schwierig macht zu sagen, wo die amerikanische Geheimdienstgemeinschaft endet und der IT-Sektor beginnt.

Die Gainspan Corporation stellt stromsparende Wi-Fi-Halbleiter her, die das Herzstück moderner Fernerkundungs-, Überwachungs- und Steuerungstechnologien bilden.

Recorded Future Inc. ist ein Internet-Startup aus Massachusetts, das das Internet in Echtzeit überwacht und behauptet, dass seine Suchmaschine für die Medienanalyse dazu verwendet werden kann, die Zukunft vorherzusagen.

Keyhole Corp. entwickelte die 3D-Erdvisualisierungstechnologie, die zum Kernstück von Google Earth wurde.

Der gemeinsame Nenner? Alle diese Unternehmen und Hunderte weiterer innovativer Technologie- und Software-Start-ups haben Startkapital und Investitionsmittel von In-Q-Tel, der Risikokapitalfirma der CIA, erhalten.

Seit Jahrzehnten ist die Defense Advanced Research Projects Agency, kurz DARPA, die amerikanische Regierungsbehörde, die mit der risikoreichen und lukrativen Erforschung modernster Wissenschaft und Technologie beauftragt ist. Am bekanntesten ist die DARPA für die Entwicklung des weltweit ersten funktionsfähigen Paketvermittlungsnetzes, das schließlich zum Kernstück des Internets wurde. Heutzutage macht die DARPA eher Schlagzeilen mit ihren ausgefallenen Forschungsvorschlägen und gilt im Allgemeinen als eine Forschungseinrichtung, deren Bemühungen nur gelegentlich Früchte tragen.

Im Zuge der Konsolidierung der amerikanischen Nachrichtendienste nach dem 11. September 2001 wurde die IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Agency) gegründet, die als Äquivalent der DARPA für die Verteidigungsforschung dienen soll.

Im Gegensatz dazu wurde In-Q-Tel 1999 von der CIA als privates, gemeinnütziges Risikokapitalunternehmen mit der speziellen Aufgabe gegründet, Technologie für die amerikanischen Geheimdienste bereitzustellen.

In-Q-Tel hat seit seiner Gründung für eine Reihe von Berichten gesorgt, die sich auf den „Gruselfaktor“ seiner Investitionen in offenkundig orwellsche Technologien stützen.

Im Jahr 2004 veröffentlichte KMWorld ein Interview mit Greg Pepus, dem damaligen Senior Director of Federal and Intelligence Community Strategy von In-Q-Tel, über einige der Investitionen des Unternehmens. Pepus war besonders stolz auf die Investition der CIA in Inxight, ein Unternehmen, das Software für das Data Mining unstrukturierter Datenquellen wie Blogs und Websites mit analytischer Verarbeitung anbot.

Im Jahr 2006 wurde aufgedeckt, dass AT&T den NSA-Abhörern vollen Zugriff auf den Internetverkehr seiner Kunden gewährt hatte und dass der amerikanische Geheimdienst auf illegale Weise Unmengen von Internetdaten im großen Stil abschöpfte. Die in der NSA-Hintertür installierte Data-Mining-Ausrüstung, ein Narus STA 6400, wurde von einem Unternehmen entwickelt, dessen Partner von In-Q-Tel finanziert wurden.

Ebenfalls 2006 berichtete News21 über eine Investition von In-Q-Tel in CallMiner, ein Unternehmen, das eine Technologie zur Umwandlung aufgezeichneter Telefongespräche in durchsuchbare Datenbanken entwickelt. Ende 2005 wurde aufgedeckt, dass die NSA mindestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ein illegales Abhörprogramm ohne richterliche Anordnung betreibt, das die privaten Telefongespräche amerikanischer Bürger unter Verletzung ihrer Rechte aus dem vierten Verfassungszusatz überwacht.

Im Jahr 2009 berichtete der Telegraph über die Investition von In-Q-Tel in Visible Technologies, ein Unternehmen, das auf Software spezialisiert ist, mit der überwacht werden kann, was Menschen auf Websites sozialer Medien wie YouTube, Twitter, Flickr und Amazon sagen. Die Software ist in der Lage, die Kommunikation in Echtzeit zu verfolgen, Trends zu beobachten und sogar Stimmungsanalysen durchzuführen, mit denen Blogbeiträge und Kommentare als positiv, negativ oder neutral eingestuft werden. Erst letzten Monat hat die US-Notenbank Federal Reserve eine Ausschreibung für genau diese Art von Software veröffentlicht, damit die in Privatbesitz befindliche Zentralbank überwachen kann, was die Leute online über sie sagen.

Zwei der Namen, die im Zusammenhang mit In-Q-Tel am häufigsten genannt werden, müssen jedoch nicht vorgestellt werden: Google und Facebook.

Die öffentlich zugänglichen Unterlagen über die Verbindung zwischen Facebook und In-Q-Tel sind dürftig. Facebook erhielt 12,7 Millionen Dollar Risikokapital von Accel, dessen Manager, James Breyer, jetzt im Vorstand sitzt. Er war früher Vorsitzender der National Venture Capital Association, in deren Vorstand Gilman Louie, der damalige CEO von In-Q-Tel, saß. Die Verbindung ist indirekt, aber die Andeutung einer CIA-Beteiligung an Facebook, wie tangential sie auch sein mag, ist beunruhigend, wenn man bedenkt, dass Facebook in der Vergangenheit die Privatsphäre seiner Nutzer verletzte.

ANCHOR: Ein weiteres blaues Auge für Facebook: Der Social-Networking-Riese hat Berichten zufolge die sexuelle Orientierung einiger Nutzer an Werbetreibende weitergegeben. Forscher entdeckten, dass gezielte Werbung an Konten von Personen gesendet wird, die sich selbst als schwul oder heterosexuell beschrieben haben. Das bedeutet, dass eine Person, die ihr Privatleben für sich behalten will, es vielleicht sogar preisgibt. Und erst letzte Woche haben wir erfahren, dass einige der beliebtesten Apps auf Facebook die Daten ihrer Nutzer an Werbetreibende weitergeben. QUELLE: Facebook Datenschutzverletzung

INTERVIEWER: Haben Sie das Gefühl, dass es eine Gegenreaktion gibt? Haben Sie das Gefühl, dass Sie die Privatsphäre der Leute verletzen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie adäquat dargestellt werden? Denn ich möchte mich über die Person wundern, die dieses Ding tatsächlich geschaffen hat. MARK ZUCKERBERG: Ja, ich meine, es ist eine Menge auf dem Weg passiert. Ich denke, es gab echte Lern- und Wendepunkte auf dem Weg, was den Aufbau von Dingen angeht. QUELLE: Mark Zuckerberg regt sich über Ihre Datenschutzprobleme auf und schwitzt!!!

CORBETT: Eine kürzlich veröffentlichte IM-Konversation zwischen dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und einem Freund enthüllte die grundlegende Einstellung von Facebook gegenüber seinen Nutzern. Der Austausch fand 2004 statt, als Zuckerberg gerade die beliebte Social-Networking-Website gegründet hatte. Darin sagte er zu seinem Freund: „Ja, wenn du jemals Informationen über jemanden in Harvard brauchst, frag einfach. Ich habe über 4.000 E-Mails, Bilder, Adressen, SNS“. Daraufhin antwortete der Freund: „Was? Wie hast du das geschafft?“ Und Zuckerberg antwortete: „Die Leute haben es einfach eingereicht. Ich weiß nicht, warum. Sie vertrauen mir. Dumme Idioten.“ QUELLE: Facebook hasst dich, OKC-Bombe, Synthia – Sonntags-Update

Die Verbindung zwischen Google und In-Q-Tel ist eindeutiger, auch wenn sie offiziell bestritten wird. Im Jahr 2006 erklärte der ehemalige CIA-Beamte Robert David Steele gegenüber Homeland Security Today, dass Google „Geld und Anweisungen für Elemente des US-Geheimdienstes, einschließlich des Büros für Forschung und Entwicklung der Central Intelligence Agency, In-Q-Tel und aller Wahrscheinlichkeit nach sowohl für die National Security Agency (NSA) als auch für das Intelligence and Security Command der Armee, angenommen hat“. Später im selben Jahr behauptete ein Blogger, ein offizieller Google-Sprecher habe die Behauptungen dementiert, aber es wurde keine offizielle Presseerklärung veröffentlicht.

Steeles Anschuldigung ist jedoch nicht die einzige Andeutung einer Verwicklung des amerikanischen Geheimdienstes in Google.

Im Jahr 2005 verkaufte In-Q-Tel über 5.000 Google-Aktien. Es wird allgemein vermutet, dass die Aktien aus der Investition von In-Q-Tel in Keyhole Inc. stammen, das später von Google aufgekauft wurde, was jedoch nicht sicher ist.

Im Jahr 2010 wurde bekannt, dass Google direkt mit der National Security Agency zusammenarbeitet, um seine elektronischen Daten zu sichern.

Ebenfalls im Jahr 2010 berichtete Wired, dass In-Q-Tel und Google gemeinsam Risikokapital für Recorded Future Inc. bereitgestellt haben, ein Unternehmen, das Suchmaschinen für zeitliche Analysen entwickelt, die Zehntausende von Webquellen analysieren, um Trends und Ereignisse vorherzusagen.

So alarmierend die Verbindungen von In-Q-Tel zu Internetgiganten wie Facebook und Google auch sein mögen und so beunruhigend das Interesse an Data-Mining-Technologien auch sein mag, der Risikokapitalarm der CIA ist an mehr als nur der Überwachung des Internetverkehrs interessiert.

Auf der In-Q-Tel-Website sind derzeit zwei „Tätigkeitsbereiche“ aufgeführt: „Informations- und Kommunikationstechnologien“ und „Physikalische und biologische Technologien“. Der letztgenannte Bereich besteht aus „interessanten Fähigkeiten“ wie „Die Vor-Ort-Bestimmung individueller menschlicher Merkmale für IC-Zwecke“ und „Tracking und/oder Authentifizierung von Personen und Objekten“. In-Q-Tel listet auch zwei Bereiche auf, die es im Bereich der Biotechnologie „auf dem Radar“ hat: Nano-Bio-Konvergenz und physiologische Intelligenz. Detaillierte Aufschlüsselungen der einzelnen Bereiche erläutern, dass die Geheimdienste unter anderem an selbstorganisierenden Batterien, Einzelmoleküldetektoren, zielgerichteten Medikamentenverabreichungsplattformen und Sensoren interessiert sind, die anhand von „Biomarkern“ wie Spuren von Verbindungen in der Atemluft oder Hautproben erkennen können, wo sich eine Person aufgehalten hat und mit welchen Substanzen sie umgegangen ist.

In den Jahren seit ihrer Gründung haben sich viele zu Spekulationen über In-Q-Tel und ihre Investitionen hinreißen lassen, aber es bedarf keiner Spekulationen, um zu verstehen, dass ein privates Risikokapitalunternehmen, das von und für die CIA gegründet wurde und in dem gut vernetzte Vorstandsmitglieder aus dem privaten Sektor von den Investitionen profitieren können, die mit CIA-Mitteln getätigt werden, die ihrerseits vom Steuerzahler stammen, eine Aushöhlung der Barriere zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre darstellt, die selbst den Leichtgläubigsten zu denken geben sollte.

Was bedeutet es, dass aufstrebende Technologieunternehmen sich mit der CIA verbünden, sobald ihre Technologie vielversprechend ist?

Welchen öffentlichen Nutzen kann es haben, Technologien zu fördern und zu unterstützen, die zum Ausspionieren aller Internetnutzer, einschließlich der amerikanischen Bürger, eingesetzt werden können, und zwar in direktem Widerspruch zu den eigenen Verboten der CIA, im Inland zu operieren?

Wenn neue Software und Technologien von Unternehmen auf den Markt gebracht werden, in deren Vorstand Berater von In-Q-Tel sitzen, wie kann dann jemand, der amerikanische Technologien kauft, darauf vertrauen, dass deren Software und Hardware nicht mit CIA-Hintertüren versehen ist, um den amerikanischen Geheimdienst bei der Verwirklichung seiner Vision der „Total Information Awareness“ zu unterstützen?

Anstatt jede einzelne Investition, die In-Q-Tel tätigt, zu hinterfragen, ist vielleicht ein institutioneller Ansatz erforderlich.

An diesem Punkt müssen sich die Amerikaner fragen, ob sie wollen, dass die CIA – eine Behörde, die am Sturz ausländischer, demokratisch gewählter Regierungen beteiligt war, eine Behörde, die den Nachrichtenmedien gefälschte Geschichten untergeschoben hat, um amerikanische Kriegsinteressen zu rechtfertigen, eine Behörde, die in diesem Moment offensive Drohnenangriffe durchführt, bei denen an zahlreichen Schauplätzen auf der ganzen Welt mutmaßliche „Aufständische“ und Zivilisten gleichermaßen getötet werden – mit der Entwicklung solch enger Beziehungen zum IT-Sektor betraut wird, oder ob In-Q-Tel endgültig ausrangiert werden sollte.