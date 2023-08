The Daily Bell: Die Federal Reserve hat 910 Milliarden Dollar an Verlusten

Die Federal Reserve – die wichtigste Zentralbank der Welt – ist völlig und hoffnungslos insolvent. Das ist keine wilde Verschwörungstheorie oder übertrieben dramatische Interpretation der Fakten; wir sind in dieser Organisation extrem datenorientiert und stützen unsere Schlussfolgerungen auf unbestreitbare, offen zugängliche Zahlen. Und die Fakten in diesem Fall sind glasklar: Aus den eigenen Finanzberichten der Fed geht hervor, dass sich ihre nicht realisierten Verluste auf über 910 Milliarden Dollar belaufen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Fed nur über 42 Milliarden Dollar an Kapital verfügt, bedeutet dies, dass Amerikas Zentralbank eine Nettofinanzposition von minus 868 Milliarden Dollar auf einer Mark-to-Market-Basis hat.

Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns kurz ansehen, wie Anleihen funktionieren. Die meisten Menschen verstehen ziemlich intuitiv, wie Investitionen in Aktien funktionieren. Die Aktienkurse schwanken jeden Tag nach oben und unten. Mit Anleihen verhält es sich genauso. Auch ihre Kurse schwanken von Tag zu Tag, von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr, genau wie bei Aktien. Und einer der größten Einflüsse auf die Anleihekurse sind die Zinssätze. Der Grundsatz auf dem Anleihemarkt