The Finder: Verbindungen der CIA zum Kinder-Sex-Kult werden verschleiert

Von Elizabeth Vos: Sie ist eine unabhängige Journalistin und MintPress News Contributor. Ihre Arbeit ist in vielen Medien erschienen, darunter Consortium News, wo sie den Webcast CNLive! mit moderiert.

WASHINGTON – Im Februar 1987 ging bei der Polizei von Tallahassee ein anonymer Telefontipp ein, der meldete, dass sechs Kinder in der Obhut von zwei gut gekleideten Männern in einem Park in Tallahassee, Florida, schmutzig und hungrig seien und sich wie Tiere verhielten. Dieser Anruf war der Beginn des Finders-Skandals: eine Reihe von Ereignissen und mehrere Ermittlungen, die noch bizarrer waren als der erste Bericht.

Die Spur führte schließlich zu Anschuldigungen über eine Sekte, die in rituellen Missbrauch verwickelt war, einen internationalen Kinderhandelsring, Beweise für Kindesmissbrauch, die bestätigt und später dementiert wurden, und Verbindungen zur CIA, die sich angeblich in den Fall eingemischt hatte. Niemand wurde jemals strafrechtlich verfolgt, weder nach der anfänglichen Untersuchung von 1987 noch nach einer Untersuchung von 1993, die sich mit den Vorwürfen der CIA-Beteiligung befasste: Offizielle Dementis wurden aufrechterhalten, und die Behörden erklärten, dass keine Beweise für kriminelle Aktivitäten gefunden wurden. Dokumente, die im Laufe der Zeit aufgetaucht sind, lassen jedoch erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der offiziellen Darstellung aufkommen.

Im Gegensatz zu anderen historischen Menschenhandelsringen, über die in der unabhängigen Presse berichtet wurde, einschließlich derer, die ich zuvor besprochen habe, präsentiert sich der Finders-Skandal als eine Art Phantom. Das liegt daran, dass es keine erwachsenen Opfer gibt, die sich gemeldet haben, dass es keine harten Beweise gibt, die für die Öffentlichkeit sichtbar sind, und dass es keine umfangreichen Prozesse oder Verurteilungen gibt. Ein weiteres Hindernis für die Bereitschaft der meisten Journalisten, über eine solche Geschichte zu berichten, waren die Behauptungen über rituellen Missbrauch, die von den Konzernmedien zur Zeit des Vorfalls aufgebauscht wurden, sowie die Behauptungen über eine von der CIA geführte Vertuschung, die von der etablierten Presse weniger anerkannt wurden.

Die Geschichte wird zusätzlich durch die Tatsache verkompliziert, dass sie sich in drei grundlegenden Phasen abspielt: die anfängliche Untersuchung von 1987, die sich über mehrere Bundesstaaten und Strafverfolgungsbehörden erstreckte; eine nachfolgende Untersuchung von 1993, die sich mit den Vorwürfen einer CIA-Vertuschung und Einmischung in die Untersuchung von 1987 befasste; und das Auftauchen von Dokumenten der Zollbehörde, die neue Aspekte der anfänglichen Durchsuchung von Finders Anwesen aufzeigten, worauf die Veröffentlichung von Hunderten von Dokumenten aus beiden Untersuchungen in den Tresor des FBI im Jahr 2019 folgte.

Durch die anfängliche Sensationalisierung des Themas durch die Darstellung der Finder als satanische Sekte profitierten die Medien von einem unmittelbaren Schockwert, während sie gleichzeitig zuließen, dass genau diese Sensationalisierung zur Voraussetzung für die Ablehnung anderer Aspekte der Geschichte wurde und die Verbindungen der Finder zur CIA unerforscht blieben.

Die Untersuchung von 1987

Am 4. Februar 1987 wurden in Tallahassee, Florida, zwei Männer in Anzug und Krawatte in Begleitung von sechs von Käfern zerfressenen, schmutzigen und hungrigen Kindern unter dem Vorwurf des Kindesmissbrauchs verhaftet, nachdem ein besorgter Bürger die örtliche Polizei gerufen hatte. Zunächst befürchtete die Polizei von Tallahassee, dass die Kinder entführt worden sein könnten und über die Staatsgrenzen geschmuggelt wurden. Der U.S. Customs Service, das Washington Metropolitan Police Department (MPD) und das FBI wurden in den Versuch involviert, die beiden Männer aufgrund des Verdachts auf zwischenstaatliche kriminelle Aktivitäten einschließlich der Möglichkeit von Kinderpornografie zu identifizieren.

Die Geschichte explodierte landesweit, nachdem die Ermittler das Paar, das als Douglas Ammerman und Michael Houlihan (auch als Michael Holwell bezeichnet) identifiziert wurde, mit einer in Washington D.C. ansässigen Gruppe namens „The Finders“ in Verbindung brachten, die die Behörden öffentlich als „Sekte“ bezeichneten. Anfänglich berichtete die Polizei von Tallahassee, dass mindestens zwei der Kinder Anzeichen von sexuellem Missbrauch aufwiesen.

Houlihan und Ammerman sagten der Polizei zunächst, dass sie die Kinder zu einer Schule für brillante Kinder in Mexiko transportieren würden. Diese Erklärung über den Zweck der Reise der Kinder änderte sich jedoch erheblich, da die Finders-Mitglieder später erklärten, die Gruppe sei auf einem Abenteuer in Florida. Es stellte sich heraus, dass die Finders-Gruppe mehrere Immobilien in Washington, D.C. und eine Farm im ländlichen Madison County, Virginia, besitzt. Es wurde auch klar, dass die Finders sehr geschickt mit der frühen Computertechnologie umgingen, was im weiteren Verlauf des Falles ein wichtiger Aspekt werden sollte.

Doug Ammerman und Michael Holwell sitzen im Leon County Court während einer Anhörung wegen Kindesmissbrauchs. Kredit | Tallahassee Democrat

Nachrichtenberichte im ganzen Land machten etwa sechs Tage lang nach den ersten Verhaftungen Schlagzeilen über die Vorwürfe des rituellen Missbrauchs, bevor am 10. Februar eine Flutwelle sowohl in den Medien als auch bei den Behörden einsetzte. Die New York Times berichtete an diesem Tag:

Lokale Polizeibeamte gaben hier heute bekannt, dass sechs Kinder, die letzte Woche in Florida gefunden wurden, offenbar nicht entführt worden waren und dass es keine Beweise dafür gibt, dass die geheimnisvolle Gruppe, die sie aufgezogen hat, ein Kult ist, der in Kindesmissbrauch verwickelt ist. Die Erklärung des Metropolitan Police Department steht im Widerspruch zu Aussagen der Polizei in Tallahassee, Florida, wo die Kinder letzte Woche ungewaschen und hungrig gefunden wurden. Beamte dort sagten heute Morgen, dass mindestens zwei der Kinder Anzeichen von sexuellem Missbrauch aufwiesen.

Wie von der Times und der Chicago Tribune beschrieben, wurden die Kinder in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen, nachdem in den Heimen, in denen sie ursprünglich untergebracht waren, Drohungen eingegangen waren. Schließlich sollen die Mütter der Kinder Mitglieder der Finders gewesen sein, und die Kinder sollen von Houlihan und Ammerman mit dem vollen Einverständnis der Eltern transportiert worden sein. Daher verloren die Verdächtigungen der Entführung und des Menschenhandels schnell an Glaubwürdigkeit, obwohl die Fragen des Missbrauchs bestehen blieben. Die ursprünglichen starken Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs von mindestens zwei der sechs Kinder wurden schließlich von den Behörden in Florida widerlegt.

Im März 1987 wurden Houlihan und Ammerman aus Mangel an Beweisen freigelassen, und alle Kinder wurden schließlich an ihre Mütter zurückgegeben. Offiziell und in den Medien herrschte der Konsens, dass es sich bei der ganzen Angelegenheit um eine überzogene Fehlkommunikation handelte und dass die Finders einfach eine „alternative Lebensgemeinschaft“ im Stil der 1960er Jahre mit ungewöhnlichen Erziehungsmethoden waren.

Die Untersuchung von 1993 über eine Geheimdienstvertuschung

U.S. Customs Special Agent Ramon J. Martinez behauptete in einem Memorandum, dass er während seiner Teilnahme an den Durchsuchungen von zwei Liegenschaften der Finder in Washington Zeuge von Beweisen für die Absicht der Finder war, mit Kindern zu handeln und andere potentiell kriminelle Handlungen zu begehen. Martinez schrieb, dass er trotz mehrfacher Versuche nicht in der Lage war, die an den Orten gesammelten Beweise einzusehen, und dass ihm schließlich von einer dritten Partei auf dem MPD-Revier mitgeteilt wurde, dass die Finders-Gruppe unter den Schutz der CIA geraten war, die sich in die Ermittlungen eingemischt hatte, indem sie die Angelegenheit als „interne Angelegenheit“ bezeichnete und die Fallakten als „geheim“ kennzeichnete, ohne dass weitere Maßnahmen ergriffen wurden oder Beweise zur Überprüfung zur Verfügung standen. Es ist klar, dass Martinez‘ Bericht, in dem er beschreibt, was er erlebt hat, eine starke Gegenerzählung zur offiziellen Geschichte darstellt.

Ein Mann namens Skip Clements hat angeblich die US-Zolldokumente und andere Unterlagen an den damaligen Florida-Abgeordneten Tom Lewis (R) und den North Carolina-Abgeordneten Charlie Rose (D) weitergegeben. Unter anderem aufgrund ihrer Proteste und der Aussicht, dass die CBS-Sendung 48 Hours einen Beitrag über die Finders-Geschichte produzieren würde (der jedoch nie ausgestrahlt wurde), kündigte das Justizministerium Ende 1993 an, den Vorwürfen der Einmischung der CIA in die Untersuchung von 1987 nachzugehen. Die zuvor erwähnten Kongressabgeordneten behaupteten öffentlich, dass die Finders möglicherweise vom Schutz der US-Regierungsbehörden profitiert hätten, wobei U.S.News & World Report im Dezember 1993 (als die DOJ-Untersuchung in Gang kam) schrieb, dass Lewis gefragt habe:

Könnte unsere eigene Regierung etwas mit dieser Finders-Organisation zu tun haben und [sich] von diesen Kindern abgewandt haben? Das ist es, worauf die Beweise hinweisen…. Ich kann Ihnen sagen, dass wir eine Menge Leute auf Trab gebracht haben, und das würde nicht passieren, wenn es hier nichts gäbe.“

Die Untersuchung des DOJ ergab, dass es keine Beweise für eine Einmischung der CIA und keine Beweise für kriminelle Aktivitäten seitens der Finder gibt, und das war das offizielle und rechtliche Ende der Geschichte.

Die Veröffentlichung der FBI-Vault-Dokumente 2019

Schließlich fanden die Dokumente des Zolls, darunter auch das Memo von Ramon Martinez, ihren Weg ins Internet. Die genaue Methode, mit der dies geschah, bleibt undurchsichtig, wobei die beste Kopie der Dokumente auf der Website des inzwischen verstorbenen Ted Gunderson gehostet wurde, der als leitender FBI-Sonderagent und Leiter des FBI in Los Angeles tätig war.

Ich kontaktierte Martinez im Jahr 2017 und bestätigte, dass er das Dokument verfasst hat und dass es echt ist, aber bis heute hat er sich ansonsten geweigert, mit mir in Kontakt zu treten, um die Angelegenheit zu kommentieren. Martinez hat in begrenztem Umfang mit einigen anderen unabhängigen Journalisten kommuniziert, darunter Derrick Broze vom Conscious Resistance, der 2019 einen Dokumentarfilm über den Fall Finders produziert hat. Ich habe auch Aspekte des Martinez-Memos und des Finders-Falls als Teil eines Berichts über angebliche geheimdienstliche Kindesmissbrauchsskandale beschrieben, der im August 2019 im Zuge des Todes von Jeffrey Epstein und des erneuten öffentlichen Interesses an der Gesamtthematik verfasst wurde.

Nur wenige Monate nach Epsteins Tod, im Oktober 2019, begann das FBI, Hunderte von Finders Ermittlungsdokumenten zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung löste einen Sturm der Aufmerksamkeit aus, aber praktisch keine Berichterstattung in der Unternehmenspresse, abgesehen von einem Beitrag von Vice, der jegliches Interesse an dem Thema als Verschwörungstheorie darstellte.

Auf den ersten Blick scheint der Inhalt der FBI-Vault-Dokumente den Behauptungen des ehemaligen Special Agent Martinez zu widersprechen: Sie enthalten Aussagen von mehreren an der Untersuchung beteiligten Beamten verschiedener Behörden, dass sie keine offene Einmischung der CIA in ihre Arbeit erlebten. Doch wenn man genau hinsieht, bestätigen die Dokumente auch wichtige Aspekte von Martinez‘ Behauptungen und untermauern Fragen bezüglich der Verbindungen der Finder zum Geheimdienst.

Es gibt das Eingeständnis, dass Isabelle Pettie, die Ehefrau des Finders-Anführers Marion Pettie, während der Ära des Kalten Krieges für die CIA gearbeitet hat (Pettie gab auch zu, dass sein Sohn für die mit der CIA verbundene, aus der Iran-Contra-Ära stammende Air America gearbeitet hat), und dass es ihre Visa nach Nordkorea, Nordvietnam, Russland und anderswo waren, die vom Außenministerium genehmigt wurden. Schlüsseldokumente aus der MPD-Untersuchung sind als geheim gekennzeichnet, genau wie Martinez behauptet hatte, was auf den ersten Blick bizarr ist, wenn wir glauben sollen, dass die Finders einfach eine seltsame „alternative Lebens“-Kommune waren.

Diese und andere bestätigende Details verleihen Martinez‘ Behauptungen, andere Dokumente gesehen zu haben, die auf internationalen Kinderhandel hindeuten, Glaubwürdigkeit, ebenso wie seine Behauptung, dass ihm gesagt wurde, dass der Fall als „CIA-interne Angelegenheit“ eingestuft worden sei.

Die Vault-Veröffentlichung des FBI enthält Aufzeichnungen aus der Voruntersuchung des Tallahassee Police Departments, der MPD-Untersuchung, stark geschwärzte Aufzeichnungen des U.S. Customs Service, Dokumente des Washington Metro Field Office (WMFO) des FBI und anderer Behörden sowie die Korrespondenz und Dokumentation der Untersuchung von 1993, hauptsächlich vom WMFO an die FBI-Zentrale. Die Dokumente sind in den drei veröffentlichten Abschnitten ohne kohärente Reihenfolge verstreut und mit Nachrichtenberichten aus der Zeit durchsetzt, die von den anfänglichen Verhaftungen und der Sorgerechtsfrage bis hin zur Untersuchung von 1993 über die CIA-Verbindungen mit und den Schutz der Gruppe reichen.

Bizarrerweise ist auch eine Karte, die sich auf den McMartin-Vorschulskandal bezieht, in der Publikation enthalten, ohne dass ein Grund bekannt ist, da zu diesem Zeitpunkt die Fälle völlig unabhängig voneinander sind, abgesehen davon, dass beide Anschuldigungen des satanischen Missbrauchs enthielten. Unabhängig von der Absicht, die hinter der Aufnahme des Dokuments steht, dient es dazu, die Finders weiter mit den sogenannten „moralischen Panik“-Skandalen der Ära in Verbindung zu bringen, was meiner Meinung nach von der Frage der geheimdienstlichen Verbindungen zu dem Fall ablenkt.

Eine Karte der McMartin-Vorschule, die unerklärlicherweise in der Vault-Veröffentlichung des FBI enthalten ist

Ein neuer Blick

Bevor wir weiter in die Analyse der verfügbaren Beweise einsteigen, ist es wichtig, eine Reihe von Problemen zu erkennen, die wir beim Verständnis der im Vault des FBI veröffentlichten Informationen haben. Erstens gibt es eine Vielzahl von großen, oft kritisch platzierten Schwärzungen in den Dokumenten, von denen die wichtigsten nicht mit Ausnahmen zum Schutz der Privatsphäre, sondern mit „S“ gekennzeichnet sind, was vermutlich bedeutet, dass die Informationen als geheim eingestuft sind.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass Informationen, die von einigen Behörden angefordert wurden – insbesondere während der Voruntersuchung von 1993 zu einer CIA-Vertuschung – nicht an die entsprechenden Untersuchungsbehörden weitergegeben wurden. Dann gibt es das Phänomen, dass Informationen ganz verschwinden, einschließlich verschwundener Beweise und Fälle, in denen Aufzeichnungen nie aufbewahrt wurden, was zu widersprüchlichen Darstellungen über die Existenz wichtiger Beweisstücke führt.

Diese Serie wird sowohl die Sensationslust als auch das Schweigen der Establishment-Medien rund um die Finders-Erzählung herausfordern, indem sie die Behauptungen der US-Zolldokumente im Hinblick auf die neueren Vault-Veröffentlichungen des FBI untersucht, die ein neues Licht auf die Verbindungen zwischen den Finders und dem US-Geheimdienstapparat werfen.